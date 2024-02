Presentata ufficialmente l’edizione italiana: 16-17-18 settembre

Presentata ufficialmente a Segrate EuroMaintenance 2024 ad una platea di aziende leader di settore in ambito manutenzione e ai dirigenti delle più importanti eccellenze produttive nazionali e internazionali.

La terza edizione italiana di EuroMaintenance dopo gli appuntamenti di Venezia 1984 e Verona 2010, sarà al Palacongressi di Rimini dal 16 al 18 settembre 2024, dove per tre giornate si svolgerà l’unico appuntamento fieristico congressuale europeo sulla manutenzione con partecipanti da tutto il mondo.

L’organizzazione e la struttura dell’evento sono a cura di A.I.MAN. – Associazione Italiana di Manutenzione e verterà su 8 tematiche: Trasporti, Sicurezza, Servitizzazione, Digitalizzazione, OEM & Distribuzione, Infrastrutture, Formazione e Sostenibilità.

Proprio quest’ultima è stata una delle parole chiave della presentazione, a partire dall’intervento dell’ospite speciale, il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli. La manutenzione può essere davvero una chiave determinante per il futuro del nostro pianeta.

EuroMaintenance 2024 sarà un evento di competenze e di eccellenze, come quelle intervenute all’evento di presentazione: Barilla, Molino Casillo, Galbusera, Sarlux, Sonatrach Raffineria Italiana, CVA, Rai Way, Humanitas, Gruppo Sapio, Cogne Acciai Speciali, Heidelberg Materials, Autostrade per l’Italia.

Hanno preso parola anche gli exclusive partner Schaeffler e Rossi, il premium partner SKF, i platinum sponsor Mobil (presente con i distributori autorizzati T&B Group, Geolube e Arka Lube), Camozzi Automation, Hydac e i gold sponsor Gatti Filtrazioni Lubrificanti e ISE.

EuroMaintenance 2024 è anche un’App ideata e creata insieme a un partner internazionale come Microplus, è un portale attraverso il quale è già oggi possibile registrarsi per visitare la fiera e il congresso, comprare uno spazio espositivo o prenotare il proprio soggiorno a Rimini. EuroMaintenance 2024 è anche Mistery Manut Tales, il primo e unico podcast sulla manutenzione in Italia.