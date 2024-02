Gli eventi in programma per scoprire il volto culturale di Rimini

Un fine settimana che ci racconta la storia di Rimini: dalle visite guidate agli scavi archeologici della Domus del Chirurgo, che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità (domenica 18 febbraio) e della Rimini sotterranea che offre l’opportunità di ammirare, oltre all’area archeologica di piazza Ferrari, anche quella ancora poco conosciuta del Teatro Amintore Galli (sabato 17 febbraio), che rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Questo week-end, i City Tour di VisitRimini propongono invece una visita guidata dedicata alla Rimini Rinascimentale tra il Tempio Malatestiano, grande precursore nel Rinascimento in Italia, con al suo interno i capolavori di Giotto e Piero della Francesca, e Castel Sismondo, antica residenza del condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Nuova proposta di VisitRimini è ‘Delitti e Passioni’, il tour di lunedì sera, 19 febbraio che prevede una visita alla scoperta delle vicende storiche legate ai grandi personaggi riminesi: da Giulio Cesare che arringò le truppe a Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, da Gioacchino Murat a Federico Fellini. Al termine del tour una degustazione abbinata alle caratteristiche dei personaggi storici.

Durante la settimana c’è inoltre la possibilità di scoprire il Borgo San Giuliano, i luoghi felliniani sia quelli frequentati dal Maestro, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, e di scoprire, come di consueto, la città romana di Ariminum.

sabato 17, 24 febbraio 2024

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: Le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Visita guidata a cura dei Musei Rimini. Una grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 17.00 Costo: 5 € Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



domenica 18 febbraio 2024

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visita guidata alla Domus del Chirurgo

Percorso guidato alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei comunali di Rimini. La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, in mostra nell’adiacente museo. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Ore 11.00. Costo: 5 €. Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 18 febbraio 2024

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), C.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: La Rimini Rinascimentale

Visita guidata a cura di VisitRimini

La storia di Rimini vive un periodo di grande splendore nel Rinascimento diventando una delle corti quattrocentesche di maggior fulgore, grazie alla figura di Sigismondo Pandolfo Malatesta, mecenate delle arti e abilissimo condottiero. Un viaggio alla scoperta della Rimini Rinascimentale, a partire dal meraviglioso Tempio Malatestiano, grande precursore nel Rinascimento in Italia. Commissionato nel lontano 1450 dal signore di Rimini, Sigismondo Pandolfo Malatesta, come celebrazione eterna del proprio potere, il tempio rappresenta l’opera più importante della città di Rimini: qui inserti architettonici e sculture dialogano in un intreccio di simboli che rimanda a mondi lontani, ricchi di suggestioni che trascendono la cultura e la religione cristiana. Al suo interno, si possono ammirare i capolavori di Giotto e Piero della Francesca unici al mondo. Si prosegue verso Piazza Cavour, una delle piazze più belle e ricche di storia d’Italia, per poi concludere il nostro tour della Rimini Rinascimentale in piazza Malatesta, davanti all’imponente Castel Sismondo, antica residenza del condottiero Sigismondo durante la propria permanenza riminese.

Ore 15.00 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/299205-rimini-city-tour-la-rimini-rinascimentale



lunedì 19 febbraio 2024

Rimini, Ponte di Tiberio lato edicola

Delitti e Passioni

Visita guidata a cura di VisitRimini

Una visita guidata alla scoperta delle vicende storiche legati ai grandi personaggi di Rimini. Da Giulio Cesare che aizzò la folla per marciare su Roma a Sigismondo Pandolfo Malatesta con la morte misteriosa delle sue due mogli prima del grande amore con Isotta degli Atti. Che dire poi dell’invasione di San Marino nel 1739 ad opera di un cardinale, un abate, due notai e due servitori? E sempre qui a Rimini, Gioacchino Murat il 30 marzo del 1815 invitò all’indipendenza sino ai tempi Moderni con Fellini e i personaggi di Amarcord. Al termine del tour è prevista la degustazione di un cocktail, Ore 18.30 A pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/327002-delitti-e-passioni-gintour

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie, filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com