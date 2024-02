Giovedì sera la rassegna Scritture in scena presenta R+G, riscrittura del capolavoro di Shakespeare firmata da Tommaso Fermariello, già vincitore del Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”

Continua fino a venerdì Scritture in scena, rassegna di nuova drammaturgia proposta da Riccione Teatro al Cocoricò. Il programma di giovedì 15 dicembre prevede alle 21 R+G, spettacolo teatrale liberamente ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare. L’autore è uno dei nuovi talenti della scena italiana, il ventinovenne Tommaso Fermariello, vincitore nel 2019 del prestigioso Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”. I protagonisti sono Caterina Benevoli e Duccio Zanone, diretti da Stefano Cordella e accompagnati dalle musiche elettroniche di Gianluca Agostini: un gruppo di artisti giovani e talentuosi per uno spettacolo prodotto da uno dei più importanti teatri nazionali, lo Stabile del Veneto.

Romeo e Giulietta è una fonte inesauribile di temi che, riletti oggi, possono raccontare le contraddizioni del nostro tempo. R+G reinterpreta il capolavoro di Shakespeare concentrandosi sull’inquietudine adolescenziale che porta Romeo e Giulietta a vivere la storia d’amore più famosa della letteratura e a morire in nome di questo amore dopo soli quattro giorni dal primo incontro. I due protagonisti raccontano la condizione di disagio che capita di attraversare a quell’età: la paura di essere sbagliati, il giudizio dei coetanei, i rapporti conflittuali con la famiglia sono solo alcuni degli aspetti che vengono affrontati. R+G abbina parole e musica elettronica per trasmettere tutta la vitalità che caratterizza l’adolescenza.

Scritture in scena è una rassegna ideata e promossa da Riccione Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”. L’obiettivo è valorizzare registi e interpreti under 35, insieme ad autori emergenti scoperti da Riccione Teatro grazie al Premio Riccione e alla scuola di drammaturgia Scritture. L’ultimo spettacolo della rassegna, Afanìsi di Alessandro Paschitto, è in programma venerdì 16 febbraio alle 21.

Sia giovedì che venerdì, in apertura di serata (dalle 20) e al termine degli spettacoli, viene proposta una selezione musicale a cura del duo riccionese Rivoluzione Romantica. L’ingresso a ogni serata include un drink e costa 15 €, con riduzione a 10 € per gli under 25 (prevendita online su Liveticket.it; la biglietteria del Cocoricò apre due ore prima degli spettacoli).