Dalle passeggiate culturali a tema ispirate al Carnevale e alla festa degli innamorati. Per San Valentino i Musei invitano le coppie con una speciale promozione

Nella settimana clou del Carnevale, a Rimini sono tante le iniziative a tema che si concluderanno il giorno di martedì grasso. Tra queste non mancano le visite guidate per grandi, ma anche per i più piccoli, come propone VisitRimini con i suoi City Tour: ‘Rimini Incredibile’, la visita guidata dedicata alle famiglie e bambini rigorosamente in maschera (sabato 10 febbraio, ore 15.30) e Rimini Oscura, il Carnival Aperitour del martedì grasso (13 febbraio – già sold out) dedicato ai misteri di Rimini, quelli documentati da fatti storici e quelli nascosti dietro a leggende e dicerie, con al termine un piccolo aperitivo per un momento conviviale.T

ra gli altri appuntamenti della settimana, da non perdere le visite organizzate dai Musei comunali tra il Teatro Galli, di cui è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto (domenica 11 febbraio, ore 11) e la Rimini sotterranea, che tutti i sabati offre l’opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli (sabato 10 febbraio, ore 17).Anticipa l’appuntamento di San Valentino, sabato 10 febbraio, un tour dedicato all’amore sulle tracce di Sigismondo e Isotta, a cura di VisitRimini che termina con un aperitivo, mentre domenica 11 febbraio si può partecipare alla Passeggiata culturale dedicata a diverse storie d’amore vissute a Rimini da celebri personaggi storici con Discover Rimini: oltre alla storia tra Sigismondo Pandolfo Malatesta e Isotta degli Atti non poteva mancare un riferimento a Federico Fellini e Giulietta Masina nei saloni storici del Grand Hotel di Rimini, dove verrà servito un tè all’inglese.E proprio domenica 11, il Grand Hotel di Rimini apre le sue porte agli innamorati anche al mattino con la Colazione Belle Epoque Love Edition, dolci prelibatezze accompagnate da musica dal vivo che contribuirà a creare un’atmosfera ancora più romantica.Inoltre, nel giorno della festa degli innamorati (mercoledì 14 febbraio), i Musei comunali di Rimini spalancano le porte invitando a condividere l’arte e la bellezza con una speciale promozione: l’ingresso 2×1 per tutte le coppie che si presentano alla biglietteria del Museo della Città, la Domus del Chirurgo, FM – Fellini Museum (Castello e Palazzo del Fulgor). Info: www.museicomunalirimini.it

Durante la settimana, inoltre, è sempre possibile scoprire il Borgo San Giuliano, i luoghi felliniani o la città romana di Ariminum.Ecco le visite in dettaglio:

VISITE GUIDATE

sabato 10 febbraio Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico Alla scoperta della Rimini sotterranea: Le Domus del Chirurgo e del Teatro GalliVisita guidata a cura dei Musei Rimini. Una grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterraneaOre 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

Sabato 10 febbraio Ponte di Tiberio (Ritrovo lato edicola) Rimini incredibile!Visita guidata a cura di Visit Rimini Un tour per famiglie alla scoperta della città di Rimini. Chi l’ha detto che le visite guidate sono solo per i grandi? VisitRimini propone una divertente passeggiata per bambini e famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti e fantasmi e antichi legionari. Non resta che partecipare a questo tour per scoprire le leggende e la storia di questa città. Un tour adatto a tutti.Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile sabato 10 febbraio 2024Visitor Center (Punto di ritrovo), corso di Augusto 235 – RiminiTour e Cicchetto: Sigismondo e IsottaVisita guidata a cura di Visit RiminiUn tour inedito della città per scoprire angoli nascosti e personaggi che hanno vissuto a Rimini. Al termine del tour un aperitivo in collaborazione con il ristorante Augusta e Cicchetto. Sabato 10 febbraio è la volta di ‘Sigismondo e Isotta’, un tour guidato alla scoperta della storia d’amore tra Isotta degli Atti e Sigismondo Pandolfo Malatesta, condottiero e Signore di Rimini dal 1417 al 1468. La guida accompagna i partecipanti all’esterno di Castel Sismondo, residenza-fortezza di Sigismondo, che dedicò un’intera ala alla sua Isotta, e testimonianza fisica del potere del Signore di Romagna per eccellenza, insieme al Palazzo dell’Arengo nella suggestiva Piazza Cavour. La visita continua al Tempio Malatestiano, nato dall’ingegno dei migliori artisti ed intellettuali del tempo: Leon Battista Alberti, Piero della Francesca, Agostino di Duccio, Matteo dè Pasti e Roberto Valturio, e luogo del loro riposo eterno ed imperituro amore. A ritroso sui passi dei due amanti prima, e sposi legittimi poi nel 1456, la storia del loro amore è narrata attraverso le gesta di questo condottiero e mecenate, colto intellettuale e uomo d’arme e passioni, che nonostante la fama di uomo spregiudicato, seppe amare in modo straordinario la sua Isotta, rendendola immortale nelle opere che fece erigere e nella letteratura: infatti la figura di Isotta ha ispirato anche il poeta Ezra Pound nei suoi canti malatestiani.Prenotazione on line su: www.visitrimini.com/esperienze/324005-tour-e-cicchetto/ Ore 16.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com domenica 11 febbraio 2024Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storicoVisite guidate al Teatro Amintore GalliContinuano gli appuntamenti alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero telefonico di riferimento.Ore 11.00 Ingresso a pagamento 5€ Info: 0541 793879 www.teatrogalli.it domenica 11 febbraio 2024Rimini, incontro al Tempio MalatestianoAspettando San Valentino con Discover RiminiPasseggiata culturale dedicata alla scoperta di storie d’amore vissute a Rimini da celebri personaggi storici, partendo da quello di Sigismondo Pandolfo Malatesta per Isotta degli Atti.La visita guidata si concluderà nei saloni storici del Grand Hotel di Rimini, per parlare dell’amore tra Federico Fellini e Giulietta Masina e dove verrà servito un tè all’inglese.A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.Ore 15.15. A pagamento. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 7 febbraio.Info e prenotazioni 333.7352877 (anche wathsapp) e michela.cesarini@discoverrimini.it domenica 11 febbraio 2024Grand Hotel, Parco Federico Fellini – Rimini Marina CentroColazione Belle Epoque Love EditionPer San Valentino, il Grand Hotel di Rimini, celebra l’amore con l’evento Colazione Belle Epoque Love Edition. La musica dal vivo accompagnerà ogni momento di questa esperienza, con dolci note che si fonderanno all’atmosfera romantica di questo angolo d’incanto, a cui si aggiunge il tocco magico della colazione, che propone deliziose prelibatezze servite con attenzione ai dettagli decorativi.Orario: dalle 07:00 alle 11:00 (ultimo ingresso ore 10:00) Ingresso a pagamentoInfo e prenotazioni allo 0541 51441 oppure on line su: www.visitrimini.com/esperienze/326618-colazione-belle-epoque-love-edition martedì 13 febbraio 2024Ponte di Tiberio (Ritrovo lato edicola) – RiminiRimini Oscura – Carnival AperitourVisita guidata a cura di Visit RiminiIn occasione dell’ultimo giorno di Carnevale, Visit Rimini propone un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa. Con una guida turistica, è possibile passeggiare tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Un percorso inedito che mescola insieme storia e mistero, una passeggiata leggera per conoscere personaggi e vicende inedite della storia di Rimini. E per festeggiare insieme il carnevale al termine un aperitivo da gustare in compagnia.Ore 18.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/297275-carnival-aperitour-rimini-oscura tutti i mercoledì, giovedì e venerdìRimini, ritrovo presso edicola del ponte di TiberioItinerari a RiminiCristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.il mercoledì: Visita guidata alla Rimini RomanaAlla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie, filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della cittàil giovedì: Viva Federico!Visita guidata alla Rimini di Federico FelliniA 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.il venerdì: Alla scoperta del BorgoVisita guidata al Borgo San Giuliano.Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com