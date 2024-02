Ispirato alla fiaba orientale di Gasparo Gozzi, arriva al Galli nell’allestimento immaginato da Giuseppe Frigeni che firma regia, scene, luci e coreografia. Dirige lo spettacolo Marco Guidarini

Slitta di una settimana l’avvio della prevendita per Turandot di Giacomo Puccini, il titolo che venerdì 5 aprile (ore 20) e domenica 7 aprile (ore 15.30) aprirà la stagione di opera del Teatro Galli. Per ragioni tecniche legate al sistema di biglietteria, l’apertura della prevendita inizialmente fissata per sabato 10 febbraio è posticipata a sabato 17 febbraio, seguendo le stesse modalità già comunicate al pubblico.

Ispirato alla fiaba orientale di Gasparo Gozzi, Turandot arriva al Galli nell’allestimento immaginato da Giuseppe Frigeni che firma regia, scene, luci e coreografia. Dirige lo spettacolo Marco Guidarini sul podio dell’Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini, con il Coro Lirico di Modena e del Teatro Municipale di Piacenza. Il regista ha immaginato una Turandot dove “è la musica che detta la regia. E l’opera non è teatro con musica, ma musica che diventa teatro, imponendo ritmi e dimensioni drammaturgiche proprie”. In scena nei ruoli principali France Dariz (Turandot), Mikheil Sheshaberidze (Calaf), Jaquelina Livieri (Liù), Fabio Previati (Ping), Saverio Pugliese (Pang), Matteo Mezzaro (Pong), Giacomo Prestia (Timur), Raffaele Feo (Altoum).

Sarà possibile acquistare i biglietti per Turandot da sabato 17 febbraio dalle ore 10 alle 14 alla biglietteria del Teatro Galli (da martedì 20 febbraio nei consueti orari di biglietteria) e dalle ore 15 anche online su biglietteria.comune.rimini.it.

Il secondo titolo in cartellone è Il turco in Italia, in programma al Teatro Galli il 15 e 17 novembre, opera buffa composta da Rossini nel 1814 per il Teatro alla Scala e presentato in una nuova produzione realizzata dal Teatro Sociale di Rovigo in coproduzione con i teatri di Novara, Rimini, Ravenna, Pisa, Jesi. L’avvio della prevendita per questo titolo è fissata per sabato 7 settembre.

Biglietteria Teatro Galli. Piazza Cavour 22, dal martedì al sabato dalle 10 alle 14, martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17.30. Contatti: biglietteriateatro@comune.rimini.it, tel. 0541 793811. Tutte le informazioni e i prezzi su www.teatrogalli.it