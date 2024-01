Ecco gli appuntamenti delle prossime settimane nel riminese

Dopo il Sigep che si è chiuso con grandi numeri e uno standing sempre più internazionale, anche il mese di febbraio si apre con un calendario ricco di eventi in città fra carnevale e San Valentino e di attività fieristiche e congressuali che trainano le presenze turistiche e che accendono i motori verso una primavera ricca di opportunità per il territorio.

Dal 18 al 20 febbraio, si parte con Beer and Food Attraction e BBTECH Expo, l’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per il settore del ‘fuori casa’. E l’osservatorio di Visit Rimini – la Destination Management Company ufficiale della città – segnala che le prenotazioni che stanno arrivando in questo momento hanno superato quelle dello scorso anno. “Siamo attorno al 75% di occupazione nei 400 hotel aperti – commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – Il settore si muove solitamente più sotto data trattandosi principalmente di pubblici esercizi e distributori, ma già ad oggi le percentuali di riempimento sono molto positive”.

A fine mese sarà la volta di KEY, the Energy Transition Expo, che si svolgerà con DPE, Distributed Power Europe, dal 27 febbraio al 01 marzo. Nuova data per l’evento che conferma il format di successo sperimentato a marzo 2023. Si prospetta una manifestazione sempre più grande sia per espositori che visitatori e dal respiro ancora più internazionale. “Ottima l’occupazione al momento registrata per Key con oltre 75 % negli hotel aperti (400 hotel) ad un mese della fiera”.

Al palacongressi si aspettano eventi religiosi e corporate con una partecipazione di oltre 1000 persone ad evento: dal 16 al 18 febbraio 2024 si terrà un raduno religioso, fra fine febbraio e inizio marzo la convention aziendale.

“Febbraio è anche il mese degli innamorati – sottolinea la direttrice di Visit Rimini -, e sono molti gli alberghi che propongono pacchetti, soprattutto quelli che hanno la spa. In occasione del weekend più romantico dell’anno, VisitRimini ha organizzato molti eventi e experience https://www.visitrimini.com/la-festa-degli-innamorati-a-rimini-idee-per-lappuntamento-piu-romantico-dellanno/. Qualche idea tra le tante? Un tour dedicato all’amore che termina con un piacevole aperitivo, con protagonisti due personaggi storici: Sigismondo e Isotta. Oppure una “colazione Belle Epoque Love Edition” al Grand Hotel di Rimini l’11 febbraio. San Valentino coincide anche con i festeggiamenti di carnevale e per viverlo in maniera insolita, Rimini Incredibile è la visita guidata giusta dedicata alle famiglie e bambini rigorosamente in maschera. I festeggiamenti per il carnevale culminano con martedì 13 febbraio con il Carnival Aperitour, un tour dedicato ai misteri di Rimini che termina con un momento conviviale. Proseguendo la panoramica, il mese di marzo si apre con il 51° Congresso nazionale AMCLI, European Robotics Forum, il 23° Congresso Nazionale SIDP, Festival dell’Oriente, ENADA.. Ottimi segnali arrivano anche dalle richieste per il Ponte di Pasqua”

Ecco il calendario dei principali eventi del mese di febbraio a Rimini tra spettacoli teatrali, mostre, visite guidate, musica, sport e appuntamenti fieristici di rilievo, senza dimenticare le iniziative per il Carnevale, San Valentino e il Giorno del Ricordo

giovedì 1° febbraio 2024

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Come una specie di vertigine. Il Nano, Calvino, la libertà

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Fuori abbonamento

Lo spettacolo è proposto in occasione del centenario della nascita dello scrittore Italo Calvino. Scritto, diretto e interpretato da Mario Perrotta.Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Cabaret. The musical

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Fuori abbonamento

La magia e la musica conquistano il palcoscenico con una grande produzione internazionale. Arturo Brachetti torna al Teatro Galli per uno dei musical più amati, Cabaret, uno spettacolo che è un inno alla libertà che vedrà Brachetti insieme a Diana Del Bufalo. Il musical è tratto da un romanzo di Christopher Isherwood e ambientato nella Berlino degli anni ‘30, durante la salita al potere dei nazisti. Con una colonna sonora iconica che include brani come “Willkommen” e “Cabaret”.

Orario: sabato 3 febbraio, ore 21 (prelazione abbonati); domenica 4 febbraio, ore 16

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 4 e 11 febbraio 2024

piazza sull’Acqua – Rimini Borgo San Giuliano

Il baseball al centro

L’associazione sportiva di baseball e softball Junior Rimini propone due giornate per conoscere e sperimentare la disciplina sportiva del baseball. Sarà allestita un’area apposita per l’evento portando il baseball al centro della città e mettendo a disposizione le attrezzature di questo sport per tutti i ragazzi che vorranno provare questa disciplina nella fascia d’età 6/14 anni. Sarà possibile eseguire battute all’interno dell’area di gioco, sperimentando le emozioni di poter colpire e battere la pallina lanciata dagli esperti del mondo del baseball.

Tra gli ospiti alcuni campioni che hanno fatto la leggenda del baseball Nazionale e Riminese come Giuseppe Carelli, Mario Chiarini, Mike Romano, Andrea Evangelisti.

In caso di maltempo la manifestazione verrà recuperata domenica 18 febbraio.

Orario: dalle 11 alle 16

da martedì 6 a giovedì 8 febbraio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Boomers

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

I conflitti, le dinamiche, gli errori storici, le occasioni perdute del passato prossimo e di una generazione sono al centro di Boomers di Marco Paolini, narratore che dà corpo e voce al coro dei personaggi delle storie del bar della Jole. La musica è protagonista, con un piccolo ensemble e con Patrizia Laquidara, una delle voci più intense e liriche della scena contemporanea, che interpreta Jole: personaggio mitico degli Album, ex partigiana, ex prostituta, gestisce il bar-centro-del-mondo attorno al quale tutte le storie si snodano.Orario: martedì 6 febbraio, ore 21 – TURNO A; mercoledì 7 febbraio, ore 21 – TURNO B; giovedì 8 febbraio, ore 21 – TURNO C. A pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

9, 10 febbraio 2024

Portocanale (Biblioteca di Pietra) e Teatro Galli – Rimini

Il Giorno del Ricordo

In memoria delle vittime delle foibe

Il parlamento italiano riconosce il 10 febbraio quale ‘Giorno del Ricordo’ in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e dall’Istria nel secondo dopoguerra e, più in generale, delle complesse vicende del confine orientale italiano. Il Comune di Rimini propone per l’occasione varie iniziative:

venerdì 9 febbraio: Giornata internazionale di studi dedicata alla storia della Frontiera Adriatica, con il coordinamento scientifico del prof. Raoul Pupo e la partecipazione di studiosi italiani, sloveni e croati. A cura di ISREC-RN e Comune di Rimini in collaborazione con il Mémorial de la Shoah di Parigi (ore 9-19 – Sala Ressi, Teatro Galli)

sabato 10 febbraio: Cerimonia commemorativa alla Biblioteca di Pietra, Molo di Rimini.

11 e 13 febbraio 2024

Rimini centro storico

Color Coriandolo

Arriva il Carnevale e, a Rimini, il centro storico si anima. Strade e piazze si riempiono di maschere, danzatori, acrobati e giocolieri, ma soprattutto di bambini che con il loro entusiasmo rendono viva la celebrazione del Carnevale. Una tradizione ormai consolidata che si rinnova, un momento per ritrovarsi in piazza a festeggiare, giocare e travestirsi in compagnia. A cura di Made Officina Creativa.

mercoledì 14 febbraio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Il figlio

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D – Con Cesare Bocci e Galatea Ranzi.

Il testo di Florian Zeller fa parte di una trilogia (Il Padre, La Madre, Il Figlio) e affronta il tema delle incomprensioni generazionali all’interno del nucleo familiare.La vita in tutte le sue sfaccettature per piantare uno specchio nel cuore a tutti i genitori di un figlio adolescente. Lo spettacolo sostituisce ‘Ginger & Fred’, inizialmente programmato il 20 dicembre 2023, all’interno del turno di abbonamento D – altri percorsi e annullato per problemi di salute degli artisti protagonisti che non hanno permesso il recupero di tutte le date nei teatri già programmate quest’anno.Ore 21 – TURNO DIngresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 14 febbraio 2024

Rimini, Musei comunali

San Valentino al Museo

Nella giornata dedicata all’amore, Rimini spalanca le porte dei suoi Musei invitando a condividere l’arte e la bellezza. Per la festa di San Valentino il Museo della Città, la Domus del Chirurgo, FM – Fellini Museum (castello e Palazzo del Fulgor) – con una speciale promozione: l’ingresso 2×1 per tutte le coppie che si presentano alla biglietteria.

Info: www.museicomunalirimini.it

venerdì 16 febbraio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

L’avaro

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Il talento comico di Ugo Dighero al servizio dell’Avaro di Molière. L’attore genovese, già protagonista di opere di Stefano Benni e Dario Fo, si confronta per la prima volta con una grande classico, interpretando Arpagone nel nuovo allestimento diretto da Luigi Saravo.Il regista ambienta lo spettacolo in una dimensione che rimanda al nostro quotidiano, giostrando riferimenti temporali diversi, dagli smartphone agli abiti anni ‘70 agli spot che tormentano Arpagone. Anche le musiche originali di Paolo Silvestri si muovono su piani diversi, mentre la nuova traduzione di Letizia Russo contribuisce a dare al tutto un ritmo contemporaneo. A fianco di Ugo Dighero, Mariangeles Torres è impegnata in un doppio ruolo: sarà Freccia, il servitore che sottrae la cassetta di denaro di Arpagone, e la domestica / mezzana Frosina, ovvero i due personaggi che muovono l’azione, scatenando l’irresistibile gioco degli equivoci, sino al ribaltamento di tutte le carte in tavola.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

venerdì 16 febbraio 2024

House of Rock, via Pomposa, 55 – Rimini

Eugenio Finardi – Euphonia Suite Tour 2024

Prosegue la rassegna di big e cantautori nazionali in programma all’House of Rock di Rimini.Il prossimo appuntamento è con Eugenio Finardi e il suo Tour Euphonia 2024.Il nuovo progetto del cantautore è una suite, che porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione.Ingresso dalle 20. Inizio live ore 21.30 A pagamento. Info: info@houseofrock.it

16 – 18 febbraio 2024

Palacongressi di Rimini

Raduno religioso

Info: www.riminipalacongressi.it/calendario/2024

18 – 20 febbraio 2024

Fiera di Rimini

Beer & Food Attraction

The Eating Out Experience Show

L’evento che riunisce in un solo appuntamento la più completa offerta nazionale e internazionale di birre, bevande, food e tendenze per l’OUT OF HOME. L’ingresso è riservato esclusivamente agli operatori professionali.

Info: www.beerandfoodattraction.it

18 – 20 febbraio 2024

Fiera di Rimini

Bbtech Expo

Fiera Professionale delle Tecnologie per Birre e Bevande.

La più completa offerta di tecnologie processing e filling, materie prime, imballi, attrezzature e servizi per birre e bevande. L’ingresso è riservato esclusivamente agli operatori professionali maggiorenni.

Info: www.bbtechexpo.com

domenica 18 febbraio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Racconti disumani

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Fuori abbonamento

Alessandro Gassmann e Giorgio Pasotti si misurano con due racconti “disumani” di Franz Kafka, per parlare, Pasotti interpretando e Gassmann dirigendo, agli uomini degli uomini.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 18 febbraio 2024

via Alda Costa, 9 (Luogo di ritrovo) – Rimini

3° Corsa di Carnevale

In occasione del Carnevale, A.S.D. Golden Club Rimini International propone una manifestazione podistica a carattere non agonistico con partenza alle ore 9.30, su un tracciato di km 8,5 e km 3.Iscrizioni dalle ore 8.15 alle 9.30.Orario: partenza alle ore 9.30. Info:333 3212357goldenclubrimini@gmail.com

da venerdì 23 a domenica 25 febbraio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Bells and Spells

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

Lo spettacolo è un viaggio tra meraviglia e circo con Aurélia Thierrée nei panni di una inguaribile cleptomane improvvisamente in balia degli oggetti di cui cerca di impadronirsi. Un gioco teatrale sorprendente diretto da Victoria Thierrée Chaplin, con il danzatore Jaime Martinez.

Orario: venerdì 23 febbraio, ore 21 – TURNO A; sabato 24 febbraio, ore 21 – TURNO B; domenica 25 febbraio, ore 16 – TURNO C. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

mercoledì 28 febbraio 2024

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Venere nemica

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Fuori abbonamento

Per la prima volta a Rimini Drusilla Foer, con il suo spettacolo Venere Nemica, in cui rilegge la favola di Apuleio “Amore e Psiche”, con uno stile divertente e commovente allo stesso tempo.

Ore 21. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

28 febbraio – 1° marzo 2024

Fiera di Rimini

Key

The Energy Transition Expo

Evento di riferimento in Sud Europa, Africa e bacino del Mediterraneo per il mercato delle rinnovabili e della transizione energetica.

Info: www.key-expo.com

28 febbraio – 1° marzo 2024

Fiera di Rimini

DPE – Distributed Power Europe

La Fiera Europea di Electrical Power System, la vetrina per i paesi dell’Europa e dell’Area Mediterranea per la generazione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica.

Info: www.dpeurope.it

MOSTRE …

fino a domenica 10 marzo 2024

Castel Sismondo (Sala Isotta), piazza Malatesta – Rimini centro storico

I fumetti e la Shoah. L’immagine al servizio della memoria

La mostra rientra tra gli eventi proposti sull’Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, in collaborazione con Fellini Museum Rimini. Un evento storico senza precedenti, la Shoah occupa un posto di rilievo nella memoria collettiva contemporanea. Anche il fumetto e il graphic novel hanno affrontato l’argomento, non senza prudenza, errori e tentennamenti, talvolta con genialità. Da quando, e come, gli autori di fumetti e graphic novel hanno ripreso l’argomento? Come è intervenuta la censura su alcune pubblicazioni durante la Seconda Guerra Mondiale? Come vengono trasmesse le testimonianze? Come si sviluppano le storie in base ai riferimenti politici, sociali ed estetici del nostro tempo, mentre alcune forme di antisemitismo perdurano? La mostra cerca di rispondere a questi interrogativi attraverso l’analisi di diverse opere pubblicate dagli anni Trenta ad oggi in diversi paesi, in particolare Stati Uniti, Giappone, Francia, Belgio e Italia. Tra le tante opere esposte, alcuni cult come Capitan America e Topolino, il giornalino fascista il Balilla, la Storia dei 3 Adolf del giapponese Osamu Tezuka, le avventure del fattorino belga Spirou, il dirompente Maus di Art Spiegelman, ma anche varie pubblicazioni meno note, spesso realizzate insieme agli ultimi testimoni.

Orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito, per i gruppi superiori a 10 persone e per le classi è obbligatoria la prenotazione che include visita guidata a cura dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini (informazionieprenotazioni@gmail.com – tel. 0541 24730).

Info: http://memoria.comune.rimini.it https://fellinimuseum.it