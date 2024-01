Ecco il programma completo delle iniziative



Principesse delle fiabe, coriandoli e stelle filanti, sfilate delle mascherine e laboratori con i LEGO: in una parola, ‘Carnevalastico!’ Per tre fine settimana, da sabato 27 gennaio a martedì ‘grasso’ 13 febbraio 2024, Le Befane Shopping Centre di Rimini si trasforma nel palcoscenico ideale per giocare, divertirsi e sfilare in occasione delle feste di Carnevale, pronto per accogliere i più piccoli e le loro famiglie.

In piazza Zara sabato 27 e domenica 28 gennaio; sabato 3 e domenica 4 febbraio 2024 dalle 10 alle 19 spazio ai laboratori all’insegna dei mattoncini LEGO con gli esperti ‘costruttori’ di Romagna LUG, che tornano alle Befane di Rimini per far giocare tutti i bambini in un’area allestita appositamente per dare spazio alla creatività. In esposizione anche un dettagliatissimo diorama del Castello di Hogwarts, dal fantastico mondo di Harry Potter, tutto in LEGO.

Le principesse delle fiabe saranno invece protagoniste, sempre in piazza Zara, della magica festa di Carnevale lunga ben quattro pomeriggi, dal 10 al 13 febbraio 2024 dalle 16 alle 19, pronte a giocare con i più piccoli: attività, laboratori, la sfilata delle mascherine lungo la galleria de Le Befane Shopping Centre. Martedì ‘grasso’ 13 febbraio 2024, inoltre, un dono speciale: per tutti i bambini, in regalo il kit di Carnevale!

Informazioni: www.lebefane.it