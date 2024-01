Un incontro pubblico con la cittadinanza per rinnovare l’importanza di educare i giovani a fare memoria

Si è svolto questo pomeriggio l’importante incontro pubblico al Teatro Galli per condividere con la cittadinanza il significato dell’Attività di Educazione alla Memoria. Un evento in cui si sono susseguiti contributi video, immagini, momenti formativi, testimonianze, oltre al ricordo delle persone che hanno contribuito a scrivere la storia di questi 60 anni di attività educativa rivolta ai giovani.

Una storia che ha inizio nel 1964, quando Rimini, una città ancora profondamente segnata dai bombardamenti del 1943 e 1944, decideva di organizzare il primo viaggio della memoria rivolto agli studenti con destinazione l’ex campo di concentramento di Mauthausen. A meno di 20 anni dalla fine della Seconda guerra mondiale e dalla scoperta delle atrocità perpetrate nei campi nazisti, nessun’altra città italiana o pubblica istituzione aveva preso una decisione simile, se si eccettuano i pellegrinaggi dei reduci e dei loro familiari.

Sessant’anni dopo, quell’iniziativa pionieristica e isolata dal contesto nazionale, l’Attività Educazione alla Memoria di Rimini è diventata una delle attività educative più longeve, conosciute e apprezzate anche oltre confine. Un programma pedagogico, scientifico e culturale che coinvolge l’intera città, pur rivolgendosi prioritariamente alle giovani generazioni. Se il viaggio studio ai luoghi della memoria resta centrale – dal 1964 a oggi sono più di 2500 i giovani riminesi che vi hanno preso parte – l’Attività si struttura come un percorso più lungo e articolato, che promuove lo studio della storia dei crimini nazi-fascisti come opportunità di riflessione sul male e sul valore della responsabilità individuale nel presente.

Alcuni passaggi del discorso del Sindaco Jamil Sadegholvaad

“L’Attività Memoria parla non solo ai ragazzi e ragazze delle scuole, ma a tutta la comunità, di dove possono condurre politiche all’insegna del disprezzo, della disuguaglianza e del razzismo e soprattutto del valore della responsabilità individuale di fronte al male. Nessuno da solo può combattere una dittatura o arrestare la violenza di massa, ma ognuno può fare la differenza con il suo comportamento, dal dissenso alla disobbedienza, dall’opposizione alla resistenza, fino a mettere in campo azioni di solidarietà e coraggio, come dimostrano le storie di tanti uomini e donne giusti, che il Giorno della Memoria ci chiede di ricordare, come lampi nel buio e come speranza di un mondo migliore.

Rimini, dal 14 gennaio 1961, è insignita della Medaglia d’oro al valor civile perché, si legge nelle motivazioni, ‘subiva stoicamente le distruzioni più gravi della guerra e prendeva parte validissima alla lotta di liberazione, attestando, col sacrificio di numerosi suoi figli, la sua purissima fede in una Italia migliore, libera e democratica’. Dall’ottobre 1964 Rimini idealmente può appuntarsi un’altra onorificenza, con altrettanto orgoglio: quella di città che nel nulla e dal nulla ha cominciato un viaggio lungo 60 anni per dare il proprio contributo attivo al miglioramento di tutta la società. Si scrive Educazione alla memoria, si legge Civiltà. Portare entrambe queste medaglie è un compito non negoziabile per tutti noi che rappresentiamo i cittadini e per la comunità riminese tutta.”

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Jamil Sadegholvaad e della presidente del Consiglio comunale Giulia Corazzi la parola è passata alla professoressa Milena Santerini, Coordinatrice Nazionale per la lotta all’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fatto una breve lectio magistralis dal titolo “La metamorfosi dell’odio: antisemitismo e razzismo oggi”.

La seconda parte dell’incontro è stata introdotta dall’assessora Francesca Mattei che, dopo la condivisione di alcune video interviste dei partecipanti ai primi viaggi memoria del Comune di Rimini, ha introdotto le studentesse e gli studenti, che hanno partecipato al viaggio ad Auschwitz Birkenau lo scorso ottobre, insieme al Sindaco Jamil Sadegholvaad.

Con loro, successivamente al viaggio, è stato fatto un laboratorio di scrittura espressiva sul viaggio ad Auschwitz. Un percorso che i ragazzi hanno fatto insieme, coordinato dall’Associazione Culturale e Teatrale Alcantara, per raccontare l’esperienza vissuta e riuscire a rapportare la propria emotività. Con i loro racconti e i loro movimenti espressivi i ragazzi sono riusciti a creare una struttura drammaturgia narrativa molto suggestiva, che ha rapito l’attenzione del pubblico del Teatro Galli, dando un’idea concreta di ciò che hanno studiato e visto con i propri occhi.

L'incontro pubblico di oggi al Teatro Galli rientra nel programma degli eventi previsti per i sessant'anni dell'Attività di Educazione alla Memoria. Un programma che coinvolge l'intera città, con un calendario che comprende più di 20 appuntamenti, curati in collaborazione con l'Istituto per la Storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della Provincia di Rimini (Isrec Rimini).