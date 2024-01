Le psicoterapeute Laura Dalla Ragione e Raffaela Vanzetta presentano il libro “Social Fame. Adolescenza, social media e disturbi alimentari” sul fenomeno dei social e dell’influenza sull’immagine che i giovani hanno di se stessi

La lotta quotidiana ai disturbi alimentari in un mondo in cui i social svolgono un ruolo importante nella vita dei giovani è il tema al centro del libro di Laura Dalla Ragione e Raffaela Vanzetta che sarà presentato al Centro della Pesa di Riccione (viale Lazio, 10) venerdì 26 gennaio alle ore 17.

Il titolo del libro “Social Fame. Adolescenza, social media e disturbi alimentari” (Il Pensiero Scientifico Editore, 2023) usa la parola “fame” sia nella sua accezione italiana che inglese con il significato di fame e di fama: fame di visibilità, di affetto, di identità, di riconoscibilità; aspetti legati al mondo dei social in cui i giovani rappresentano se stessi. Il libro intende offrire uno strumento per capire il fenomeno dei social media e della loro influenza sull’immagine corporea, e quindi sui ragazzi e sulle ragazze che soffrono di disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, a coloro che sono in contatto con gli adolescenti come terapeuti, insegnanti, genitori, allenatori sportivi.

Il Tempo delle Ciliegie e i disturbi della nutrizione

L’incontro, con il patrocinio del Comune di Riccione, è organizzato dall’associazione di volontariato Il Tempo delle Ciliegie che da anni svolge sul territorio attività di sensibilizzazione sulle tematiche dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione offrendo supporto e chi soffre di questi disturbi, ai loro familiari e amici. L’associazione organizza incontri con specialisti del settore, promuove gruppi di auto-aiuto e di sostegno reciproco tra familiari, realizza una rete di relazioni e scambi con le istituzioni del territorio, si propone come punto di incontro in cui poter condividere le proprie esperienze.

Chi sono le due autrici

Laura Dalla Ragione è psichiatra e psicoterapeuta, direttrice Uoc Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione presso l’Usl 1 dell’Umbria, docente al Campus Biomedico di Roma, direttrice del Numero Verde Nazionale dei centri di cura dei disturbi alimentari; past president della Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (Siridap) e autrice di numerosi volumi dedicati all’argomento. Raffaela Vanzetta è psicoterapeuta e coordinatrice del Centro Prevenzione dei Disturbi Alimentari Infes di Bolzano, membro del direttivo della Società Italiana di Riabilitazione Interdisciplinare Disturbi Alimentari e del Peso (Siridap); è autrice di numerose pubblicazioni sul tema della prevenzione dei disturbi alimentari.