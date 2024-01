Al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina la compagnia Teatroallosso, protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Famiglie a Teatro

Cosa succede se si incontra il signor Buio? Al Teatro Astra di Bellaria Igea Marina lo racconterà la compagnia Teatroallosso, protagonista del prossimo appuntamento della rassegna Famiglie a Teatro.

Domenica 21 gennaio alle ore 16 va in scena Buio, uno spettacolo dove acrobatica e giocoleria saranno il filo conduttore, per un viaggio nell’oscurità alla ricerca della fiducia in noi stessi e della comprensione degli altri, perché ogni cosa sconosciuta fa paura finché non ci si avventura nella sua direzione.

Sul palco tre attori acrobati, giocolieri e mimi: Nicola Cazzalini, Guillaume Hotz, Sara Passerini raccontano la storia di due fratelli che per superare le loro paure salgono in una piccola soffitta, ritrovandosi in un mondo inaspettato, fatto di cose dimenticate, di luci e di ombre. Qui, alle prese con oggetti antichi e sconosciuti, i due incontrano Buio e decidono di raccontare la sua storia.

La compagnia Teatroallosso nasce nel 2008 da un’idea di Nicola Cazzalini, attore e regista, e Sara Passerini, attrice e artista visiva. Teatroallosso negli anni ha indirizzato il proprio lavoro verso la ricerca di un linguaggio naturale ma scintillante di ironia, astrazioni e piccoli incanti, sempre trasversale e contaminato da codici espressivi differenti che spaziano dalle arti circensi a quelle visive.

Consigliato per bambini dai 4 anni

Il prossimo appuntamento con famiglie a teatro sarà domenica 18 febbraio con tutto il fascino del ventriloquismo di Max Pederzoli in Il gran Ventriloquini.

BIGLIETTI

intero €7 – ridotto €5 Biglietti in vendita sul circuito: www.liveticket.it:

Tutto il programma su www.teatroastrabim.it – info@teatroastrabim.it – tel. 351 53 65 686

FB: Cinema Teatro Astra BIM – IG: cinemateatroastra_bellaria