Il programma dal 20 al 24 gennaio alla Fiera

L’Accademia dei Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano sarà tra i protagonisti al 45° Sigep di Rimini in programma dal 21 al 24 gennaio.

La fiera sarà l’occasione per l’istituto presieduto dal maestro Claudio Gatti, che accoglie i migliori Maestri pasticceri lievitisti, panificatori e pizzaioli, per presentare il ricco programma dell’anno in corso, con momenti di confronto, formazione, aggiornamento culturale e professionale per tutelare e divulgare la produzione artigianale dei lievitati con lievito madre. Nel pieno spirito dell’Accademia, anche al Sigep, al centro dell’attenzione saranno la tradizione e l’innovazione, la totale apertura ai giovani e al panorama nazionale e internazionale.

Oltre allo stand istituzionale (padiglione B1, stand 145), i Maestri Lievitisti, saranno ospiti dei numerosi brand presenti in fiera, con dibattiti e degustazioni eccezionali. Inoltre, i maestri Claudio Gatti, Stefano Laghi, Paolo Caridi e Francesco Elmi saranno protagonisti di alcuni cooking show presso lo stand Ismea del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (pad. A3 stand 129) nel corso della manifestazione, questi gli appuntamenti: sabato 20 gennaio alle 14.40 Paolo Caridi; domenica 21 gennaio alle 12.15 Claudio Gatti; lunedì 22 gennaio alle 12.15 Francesco Elmi; martedì 23 gennaio alle 14.40 Stefano Laghi.

Tra gli eventi principali in programma, sabato 20 gennaio alle 16.30 presso lo stand Italian Gourmet- Hall Sud, con la partecipazione di Jean-Paul Hévin, la presentazione del libro UN PANETTONE MONDIALE a cura di Italian Gourmet e Accademia MLM, il volume che celebra il Panettone attraverso il racconto del primo concorso mondiale a squadre organizzato e promosso dall’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, in collaborazione con Italian Gourmet e HostMilano, Panettone World Championship 2023, che ha ottenuto il Patrocinio del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel libro, tutti i suoi protagonisti, il backstage della competizione, le emozioni della Finalissima e ben 24 ricette illustrate, ciascuna diversa per tradizioni, ingredienti, tecniche di preparazione e cottura. Le voci sono quelle degli otto team in gara, formati da grandi Maestri lievitisti provenienti da Argentina, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Spagna e Taiwan che si sono cimentati e confrontati per la prima volta nella preparazione “dal vivo” in tre diverse tipologie del grande lievitato: classico, al cioccolato, innovativo salato. Il libro sarà presentato nuovamente lunedì 22 gennaio alle ore 16 presso lo stand dell’Accademia MLM con Christian Schaberreitercome special guest dell’appuntamento.

Sempre lunedì 22 gennaio, alle ore 9.00 presso la Choco Arena nel padiglione B1 si terrà GIOVANI LIEVITISTI A CONFRONTO: quattordici team composti dai migliori lievitisti under 30 si confronteranno nella prima edizione della sfida a squadre dedicata alla Colomba promossa dall’Accademia Maestri del Lievito Madre e del Panettone Italiano, Goloasi srl in collaborazione con SIGEP. Non una semplice gara all’ultimo assaggio, ma un’occasione per riunire giovani lievitisti di tutto il nostro Paese e far conoscere le loro creazioni – colomba artigianale tradizionale, colomba artigianale al cioccolato a impasto scuro e la colomba artigianale innovativa – realizzate esclusivamente con lievito madre fresco. Al team vincitore sarà assegnato anche un riconoscimento da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Alle ore 12, dopo il successo del Pan dei Re ispirato all’Epifania i Maestri dell’Accademia presenteranno il Baffo del Papà, un golosissimo e innovativo lievitato a base di caffè e cioccolato disponibile da quest’anno, per celebrare tutti i papà nel giorno della loro festa, il 19 marzo. Un progetto, nato da un’idea del maestro Stefano Laghi, vicepresidente dell’Accademia MLM, che si propone di creare dei dolci grandi lievitati da riservare non solo al Natale e alla Pasqua, ma a tutte le festività più rappresentative del nostro paese che non hanno dolci dedicati.

DI SEGUITO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLE ATTIVITÀ DELL’ACCADEMIA MLM AL SIGEP 2024

SABATO 20. 01 presso lo stand 145 AMLM – pad. B1

Ore 10.00: CONOSCIAMO AGUGIARO E FIGNA “Le Sinfonie” – Ingrediente essenziale per un grande lievitato: la farina Magistrale

Ore 11.00: CONOSCIAMO COOKY – La tecnologia in laboratorio

0re 12.00: CONOSCIAMO REVIVA – Il contenitore perfetto: Pirottini firmati

0re 13.00: CONOSCIAMO DUBBINI – Il caffè come Ingrediente nella pasticceria

Ore 14.00: CONOSCIAMO ICAM – Un cioccolato di qualità: Agostoni

Ore 15.00: CONOSCIAMO CESARIN – Gli ingredienti sospesi di un panettone: I canditi

0re 16.30 presso lo stand ITALIAN GOURMET- HALL SUD Presentazione Libro: UN PANETTONE MONDIALE a cura di Italian Gourmet e Accademia MLM

DOMENICA 21.01 presso lo stand 145 AMLM – pad. B1

Ore 10.00: CONOSCIAMO COOKY – La tecnologia in laboratorio

Ore 11.00: CONOSCIAMO IL BURRO DEI FRATELLI BRAZZALE – Il Burro Italiano per eccellenza

0re 12.00: CONOSCIAMO DON VANILLA – Presentazione Don Vanilla University

Ore 13.00: PRESENTAZIONE PAN DEI RE – A cura dei Maestri dell’Accademia MLM

Ore 14.00 CONOSCIAMO REVIVA – Il Pirottino PAN DEI RE, progettazione e realizzazione

Ore 15.00 CONOSCIAMO AGUGIARO E FIGNA “Le Sinfonie” – Le farine dei nostri giorni

Ore 16.00: CONOSCAIMO FABBRI 1905 – L’arte della frutta conservata

LUNEDI 22.01 presso lo stand 145 AMLM – pad. B1

Ore 9.00: GIOVANI LIEVITISTI A CONFRONTO c/o Pad. B1 Choco Arena – Gara tra le migliori Colombe artigianali dei Giovani Lievitisti

Ore 12.00: PRESENTAZIONE Baffo del Papà – Il nuovo dolce lievitato creato dalla Accademia MLM per la Festa del Papà

0re 13.30: CONOSCIAMO IL BURRO DEI FRATELLI BRAZZALE – La nuova frontiera del burro: Gli Aromatizzati naturali

Ore 15.00: CONOSCIAMO CORA – L’Uvetta italiana nei lievitati

Ore 16.00: UN PANETTONE MONDIALE – Presentazione Libro: UN PANETTONE MONDIALE a cura di Accademia MLM

MARTEDI 23.01 presso lo stand 145 AMLM – pad. B1

Ore 10.30: PRESENTAZIONE PROGETTO GIOVANI LIEVITISTI AMLM – Degustazione colombe concorso Giovani Lievitisti

Ore 12.00: CONOSCIAMO GOLDLINE – La nuova divisa dell’Accademia

Ore 13.00: CONOSCIAMO AGUGIARO E FIGNA “Le Sinfonie” – A scuola dell’Arte Bianca

Ore 14.00: CONOSCIAMO BOMBONETTE – L’arte del confezionamento dei grandi Lievitati

Ore 16.00: CONOSCIAMO FABBRI 1905 – Un ingrediente del Pan dei Re: lo Zenzero Candito

MERCOLEDI 24.01 presso lo stand 145 AMLM – pad. B1

Ore 10.00: CONOSCIAMO DON VANILLA – La regina delle spezie: la vaniglia

Ore 11.00: CONOSCAIMO DUBBINI – Il caffè in Pasticceria