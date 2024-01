La festa della Befana, le commedie dialettali, la musica corale della rassegna Dai cori al cuore, la urban dance e le grandi mostre

A Riccione la magia delle feste continua per tutto il weekend dell’Epifania con eventi e iniziative in tutta la città, dalla musica al teatro dialettale, dalle proposte culturali alla festa della Befana e alla danza hip hop.

La musica delle feste con “Dai cori al cuore”

Da domani proseguono gli appuntamenti in musica della rassegna di musica corale “Dai cori al cuore” in programma fino al 14 gennaio. Nella Chiesa vecchia San Martino, venerdì 5 gennaio alle ore 19, il Coro Stella Alpina, diretto da Anna Tedaldi, saluta il nuovo anno con il concerto “Gaudete. Il Natale, gli Alpini, la Romagna”, un repertorio che torna anche quest’anno, sempre più affascinante, a raccontare la nascita di Gesù Bambino, la notte della Pasquella di antica tradizione romagnola, e a ritrovare nei canti un augurio di pace e prosperità.

Il grande palco di piazzale Ceccarini, domenica 7 gennaio alle ore 18, ospita il concerto “La colonna sonora delle feste. Sinfonie d’inverno” in cui le voci del Coro Lirico Perla Verde di Riccione, diretto da Barbara Amaduzzi, si fondono ai suoni dell’Orchestra di Fiati del Corpo Bandistico di Mondaino diretto da Marco Tasini.

La rassegna prosegue con l’ultimo appuntamento della stagione: domenica 14 gennaio alle ore 16 alla Chiesa Gesù Redentore con il Coro Città di Riccione Women Ensemble diretto da Marco Galli in “Donne incanto. Melodie tra Natale e primavera” con la partecipazione della pianista Maura Miceli.

La rassegna di teatro dialettale “La Sgrignarèla”

Si ride di gusto con la rassegna di commedie dialettali “La Sgrignarèla” che, dal 6 gennaio al 17 febbraio, porta sul palco della Sala Granturismo del Palazzo del turismo di Riccione sei spettacoli divertenti in romagnolo. La rassegna è a scopo benefico e il ricavato sarà devoluto alle associazioni di volontariato locali. Si parte con “Bagnino Gastone” con “Quei dal Funtanele” sabato 6 gennaio alle ore 20:30 insieme a Club service Round Table 49 mentre da domenica 7 gennaio sarà in pista Famija Arciunesa con la replica pomeridiana delle ore 15:30 per quella che sarà la prima rappresentazione della rassegna “La Sgrignarèla”. “Bagnino Gastone”, opera in tre atti di Guido Lucchini, interpretata dalla storica filodrammatica riccionese “Quei dal Fontanele”. Info biglietti: 0541 643884-0541 607935.

Arriva la Befana in città

La Befana arriva puntuale a Riccione Paese sabato 6 gennaio. Dalle 15 alle 18 lungo il corso del Paese e nelle piazzette Matteotti e Parri la simpatica vecchina, accompagnata dall’energia coinvolgente delle performance di hip hop degli allievi di Riccione Dance Center, incontrerà i bambini e darà il via alla distribuzione delle calze piene di dolcetti. Le calze saranno distribuite ai bambini dai volontari della Croce Rossa-Comitato Locale di Riccione vestiti da Befana presentando la cartolina di invito che l’amministrazione ha consegnato in tutte le scuole primarie e dell’infanzia della città.

Durante il pomeriggio i bambini potranno divertirsi con la baby dance, il truccabimbi, il dj set con la musica del momento e le canzoni dei cartoni animati più amati mentre i negozi resteranno aperti per lo shopping dei saldi invernali.

La rassegna di danza MC Hip Hop Contest dà appuntamento in piazzale Ceccarini sabato 6 gennaio dalle ore 17 alle 18:30 con lo show di danza “Befana Urban” con la partecipazione delle crew composte dai più giovani ballerini del contest e quattro giovani rapper emergenti. In serata, dalle ore 21, al Palazzo dei Congressi va in scena il grande spettacolo “Crew of the Year & Dance Theatre” che sarà trasmesso in streaming sul ledwall all’aperto e nelle sale del Palazzo del turismo e negli hotel in città.

Le mostre nelle ville storiche

Durante il weekend dell’Epifania è possibile visitare la retrospettiva dedicata a Robert Capa a Villa Mussolini e la mostra Turbolenta a Villa Franceschi.

La mostra fotografica a Villa Mussolini espone più di cento immagini in bianco e nero del grande fotoreporter di guerra del Novecento, Robert Capa. La mostra è aperta fino al 7 gennaio con orario continuato dalle ore 10 alle 20 e poi con orario abituale dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; sabato domenica e festivi dalle 10 alle 20.

Villa Franceschi ospita fino al 14 gennaio Turbolenta, la mostra multisensoriale di Silvia Naddeo che indaga gli approcci della società verso il cibo e l’alimentazione. La mostra è aperta dal martedì al giovedì dalle ore 9 alle 13, nei weekend e festivi dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Il Giardino sul mare di piazzale Roma e Christmas Food Experience di viale Ceccarini

Nella serra del Giardino sul Mare in piazzale Roma venerdì 5 gennaio alle ore 15 appuntamento con i laboratori creativi e l’animazione di Officina Giardino con la lettura per bambini “La natura sa quasi tutto” e il laboratorio “La Calza che sorpresa” per creare le calze della Befana. In piazzale Roma saranno aperte anche la pista di ghiaccio e tutte le attrazioni del Giardino sul Mare.

In viale Ceccarini, con le sue installazioni luminose che avvolgono i visitatori, dalle ore 10 alle 23 sono aperte le casette in stile balneare di Christmas Food Experience dedicate alle proposte enogastronomiche dei locali riccionesi e ai manufatti delle associazioni di volontariato locali mentre ai Giardini Montanari per i bimbi è dedicato il Villaggio di Luce con le attrazioni e i personaggi del Natale illuminati a festa.