Il programma per capodanno, la notte più lunga

Duecento chili di esplosivo “silenzioso”, lingue di fuoco sparate fino a venti metri di altezza, scie luminose di luce e colore, spara fiamme, e decine di cascate roventi a ritmo di musica. Eccolo l’Incendio al Castello di Sigismondo Malatesta, uno degli spettacoli più attesi del Capodanno più lungo del mondo. Mille luci e i cento effetti diversi di fuochi che brillano a ritmo di musica lungo il perimetro esterno di Castel Sismondo, illuminando il cielo di piazza Malatesta con un crescendo di effetti, cascate di fuochi e coreografie rese possibili da 20 centraline da cui sono partiranno 100 chili di esplosivi silenziosi per ogni spettacolo. Lo spettacolo verrà riproposto in 2 orari, alle 00.30 e alle 2.00: nel cuore del ricco programma del 31 dicembre a Rimini.

Il 31 dicembre inizia in piazzale Fellini con il concerto di Biagio Antonacci che ripercorrerà i brani che hanno segnato i trent’anni della sua carriera, diventati autentiche pietre miliari della canzone italiana. Ad accompagnare l’artista sul palco Andrea Fontana alla batteria, Luca Visigalli al basso, Fabio Zacco alle tastiere, Massimo Varini alle chitarre, Placido Salamone alle chitarre. Ad aprire il concerto di Antonacci (intorno alle 21.45) sarà l’artista Mameli, musicista eclettico, che vanta collaborazioni con Alex Britti e Lorenzo Fragola, produttore e autore delle sue canzoni, che su Spotify hanno già raggiunto più di 30 milioni di stream. Puntuale, a mezzanotte, il countdown presentato da RDS 100% GRANDI SUCCESSI, che darà il via allo spettacolo di fuochi d’artificio sul mare.



Poi la festa si sposta in centro storico con tanti capodanni diffusi. Da Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini di RDS 100% GRANDI SUCCESSI, a Kelly Joyce e ai protagonisti del clubbing riminese, la notte sarà animata dai talenti di Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe e altri ancora. Inoltre, il jazz al Teatro Galli e il videomapping artistico, la musica classica al Museo della Città e il concerto dei Nashville & Backbones alla Domus del Chirurgo.

Eventi in Dettaglio:

Piazzale Fellini: Concerto live ‘Tutti a Rimini’ di Biagio Antonacci alle 22:00 con fuochi d’artificio a mezzanotte. Ingresso libero.

Piazza Malatesta: ore 17.00 – 19.00: “VEGLIONE 0-12”. Il divertimento inizia nel tardo pomeriggio, per dare l’occasione ai più piccoli e alle famiglie di festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno con animazione, mangiafuoco e giocolieri.

ore 19.30 – 22.30 Aperitivo animato dai giovani talenti della DJ Music Academy

A seguire ore 22.30 – 03.00: Sfida Rock I migliori dj del Velvet Club&Factory, Dj Fullnelson e Dj Lappa, e del Satellite Rock Club, Dj Capoz e Dj Accio, si danno “battaglia” spaziando dagli anni ’70 ad oggi, a colpi di musiche elettroniche, psichedeliche e sonorità italiane alternative. Ingresso libero.

Castel Sismondo: Incendio al Castello con spettacolo alle 00:30 e 02:00.

Piazza Cavour: Dopo un aperitivo animato dai giovani talenti della DJ Music Academy (ore 18.30 – 22.00), arriva l’eclettica cantante internazionale Kelly Joyce, che, con uno stile ispirato al cabaret francese degli anni ’30, creerà insieme alla sua storica band e ai ballerini Ramsy Flow e Diego Mades (dai programmi Mediaset e dal corpo di ballo di Angelo Pintus) un’atmosfera charleston unica (dalle ore 22.00 alle 23.00 circa).

Ore 23.30 – 00.30: Mezzanotte con la Radio ufficiale del Capodanno di Rimini, RDS 100% GRANDI SUCCESSI. A guidare l’evento in piazza Cavour, in attesa del nuovo anno, ci sono le voci di due speaker noti al pubblico, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini che, con la loro complicità e la loro energia, animeranno la serata per brindare al 2024.

Prima e dopo il countdown (dalle ore 23.00 e dalle ore 00.30 fino alle 03.00 del mattino): Rimini Dance Night, un viaggio attraverso la storia della musica dance direttamente dalle dancefloor di tutta Italia con i dj del clubbing storico riminese come Gianni Morri, Max Padovani, Paolo Nhe, Michelino & Paolino e ancora il violinista noto per le performance nei migliori club del Paese Mark Lanzetta, il percussionista Davide Ruberto che si esibisce con i suoi strumenti elettronici nei migliori club italiani ed europei.

Teatro Galli, Sala Ressi: Black Coffee Roaring con concerto Jazz dalle 23:00 alle 02:00 e videomapping artistico “Renovatio mundi” dalle 10:00 alle 03:00. Ingresso libero.

Teatro degli Atti: Hola Latinoamerica con ritmi latino-americani dalle 22:00 alle 03:00. Ingresso libero.

Museo della città: Brindisi d’arte in musica dalle 22:30 con Concerto per arpa e flauto. Ingresso gratuito, prenotazione consigliata.

Domus del Chirurgo: Concerto “Coast to Coast” dei Nashville & Backbones dalle 22:30 alle 02:00. Ingresso libero.

Palazzo del Fulgor: “Saluti da Rimini” con scatti fotografici di Enrico De Luigi dalle 22:00. Ingresso libero.

Cinema Fulgor: Capodanno al Cinema con proiezione e buffet dolce alle 21:00/21:30. Ingresso: 8 €.

Fiera di Rimini: GALACTICA NYE Festival con Kraftwerk e altri artisti internazionali.

Trasporto Pubblico e Orari Musei: Il trasporto pubblico locale sarà gratuito e notturno dalle 20:00. I musei comunali saranno aperti gratuitamente dalle 21:00 alle 02:00. Palazzo del Fulgor aperto il 30 e 31 dicembre, Castel Sismondo chiuso il 30 e 31 dicembre.