Pista di ghiaccio e circo sul mare, mercatini, presepi tradizionali e di sabbia, ecco tutte le iniziative per vivere il periodo natalizio a Rimini

90 chilometri di luci diffuse in tutta la città, una passeggiata sospesa sulle dune in spiaggia fra luci di Natale e il mare, punteggiata da immagini fotografiche che raccontano il tema del mare d’inverno, il Villaggio di Natale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il circo per spettacoli ‘vista mare’, i mercatini natalizi in centro storico o nella zona mare, i presepi di sabbia giganti, da quello tradizionale a Marina Centro a quello che unisce la suggestione della sabbia con il fascino del ferro lavorato dagli artisti di Mutonia a Torre Pedrera, sono solo un assaggio di quello che si può trovare a Rimini per Natale.

Da sabato 23 dicembre, si accenderà la magia della luce anche nel Teatro Galli con lo spettacolo di videomapping artistico che spalancherà le porte a nuove visioni fra la galleria e il soffitto con lo spettacolo “Renovatio mundi”.

E poi ancora le tombole e il Christmas Carolling a Torre Pedrera con i canti natalizi per le vie del paese, animazione e intrattenimento con Babbo Natale anche a Viserba e Miramare. Venerdì 22 dicembre dalle ore 17.00 circa a San Giuliano mare ci sarà una suggestiva fiaccolata subacquea, vicino al presepe della Darsena, la cui fiaccola verrà simbolicamente passata ai bambini che insieme alla Marching Band della scuola musicale Dante Alighieri, andranno in corteo verso il Villaggio degli Elfi.

Non mancano infine i cori di Natale con la Rassegna corale di Natale a cura di AERCO nelle chiese di Rimini (22, 23 e 26 dicembre), mentre da lunedì 26 è visitabile anche il Museo della piccola pesca e delle conchiglie, che ospita il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali e dove verranno esposti 30 presepi della tradizione in miniatura.

Anche lo sport si veste con i colori della festa a partire dalla Rimini Christmas Run, il tradizionale evento podistico natalizio, che si tiene domenica 24 dicembre, dove i partecipanti sono invitati ad indossare il vestito di Babbo Natale, per una corsa non competitiva alla portata di tutti sul nuovo lungomare di Rimini, il Parco del Mare. Quest’anno l’evento vede anche la partecipazione straordinaria di Babbo Natale “Aido”.

Sabato 23 dicembre i più temerari possono invece allenarsi per il tradizionale Bagno di Capodanno, grazie all’iniziativa Warm Inside, che ogni mese prevede un appuntamento in spiaggia per imparare a scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Infine, per smaltire il pranzo di Natale e i panettoni, la mattina del 26 dicembre ci si può trovare sulla spiaggia di Marina Centro, al bagno 26, per il Work out di Natale con camminata ed esercizi fronte mare, per terminare con cioccolata calda e panettone.



INIZIATIVE NATALIZIE

da sabato 23 a domenica 31 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Renovatio mundi – Durata: 10 minuti

Orario: 23 dicembre dalle 19 alle 24; 24 dicembre dalle 10 alle 19; 25 dicembre dalle 16 alle 24;

26 dicembre dalle 10 alle 24; 27-28-29 dicembre dalle 23 all’1; 31 dicembre dalle 10 alle 21

Ingresso libero, a gruppi ogni 20 minuti (senza prenotazione)

Info: 0541 704535

Fino al 7 gennaio 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al 150

L’altra stagione

Anche la spiaggia si illumina a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. La duna che va dal bagno 1 al bagno 63 diventa una lunga passeggiata poetica, reinventando il paesaggio invernale attraverso un percorso sopraelevato, allestito con panchine illuminate con luci natalizie anche di notte, a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

Da sabato 2 dicembre si può ammirare anche ‘L’altra stagione’, una mostra, curata da Comune di Rimini, che si snoda sulla duna, con 26 plance che offrono non solo scatti di 26 fotografi e fotografe, ma anche parole e frasi di 28 scrittrici e scrittori, poetesse e poeti, che hanno accolto l’invito a raccontare il loro “mare d’inverno”, quel mare che non è solo la quinta estiva più conosciuta, ma una forza che produce sogni e simboli.

Fino al 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, Piazzale Boscovich e spiaggia

Ice Village: villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Torna il Villaggio del ghiaccio a due passi dal mare tutto al coperto con una grande pista di ghiaccio di 600 metri quadrati, un circo per spettacoli ‘vista mare’ per bambini e adulti, i mercatini ed il Presepe di sabbia, il tutto in un’area di 3 mila metri circa tra Piazzale Boscovich e la spiaggia libera antistante il porto. Il villaggio offre una ricca programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento in particolare in occasione delle feste di Natale e Capodanno. Nella pista per pattinare sul ghiaccio non mancheranno i ‘maestri pinguini’ e un’area riservata per il noleggio dei pattini. Accanto alla pista e al circo, nella zona di spiaggia libera adiacente, il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa e il Presepe di sabbia con gruppi scultorei creati dagli artisti della sabbia (visitabile già dal 2 dicembre). Il villaggio addobbato a festa con luci e decorazioni, tappeti rossi e alberi di Natale renderà l’atmosfera natalizia al mare ancora più suggestiva.

Orario ingresso Ice Village: dal lunedì al venerdì 14.30 –22.30; festivi e prefestivi 10 – 23.

Dal 23 dicembre al 7 gennaio (vacanze di Natale) tutti i giorni 10 – 23.

Ingresso pista e noleggio pattini a pagamento. Ingresso adulti €. 9,00 – con pattini propri €. 7,00

Bambini (al di sotto di cm. 120) €. 7,00. Info: 331 522 4196 – 375 78 14 857

tutti i giorni fino a domenica 7 gennaio 2024

piazzale Boscovich – Rimini

Happy Circus

Tutti i giorni accanto all’Ice Village, sotto il tendone dell’Happy Circus, sono proposti due spettacoli quotidiani per bambini e famiglie. Un’ora e mezza circa di divertimento con acrobati, giocolieri e animazione.

Ore 15.30 e 17.30 Ingresso a pagamento Info: 338 465 4085 www.facebook.com/p/Polpetta-RAP-10005715890253

fino a sabato 6 gennaio 2024

via porto Palos, 77 (Bagno 53, La Buratella) – Viserbella Rimini

E’ Tendoun

Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al Bagno 53 La Buratella di Viserbella. In particolare iI 24 dicembre e il 6 gennaio il tendone apre alle 16.30 con la presenza rispettivamente di Babbo Natale e della Befana. Il tendone è aperto con orario 20.00-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento. Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto all’Associazione di volontariato ‘Crescere Insieme’.

Info: www.facebook.com/etendoun/?locale=it_IT



da venerdì 22 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024

Bagno Carlino 65 – Torre Pedrera Rimini

Tombole di Natale

Con l’arrivo delle festività natalizie numerose sono le attività che contribuiscono a creare l’atmosfera magica del Natale. Le Tombole di Natale sono un modo divertente e coinvolgente per trascorrere del tempo in compagnia e, al tempo stesso, avere l’opportunità di vincere i premi in palio: dai prosciutti ai cesti natalizi ricchi di delizie, fino ai prodotti artigianali locali e molto altro ancora. Le tombole si tengono nel tendone delle feste accanto al Presepe di sabbia e metallo e sono aperte a tutti, sia residenti che turisti. Il 6 gennaio si festeggia la Befana con la tombola dalle ore 16.00. A cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

Ore 21.00 Info: 348 8702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera

venerdì 22 dicembre 2023

Chiesa Gesù Nostra Riconciliazione, via della Fiera, 82 – Rimini

Cori sotto l’Albero

Tollite Portas

Un programma di musiche natalizie eseguite dal Coro Polifonico Jubilate Deo. Il concerto intitolato ‘Tollite Portas’, tradotto dal latino in italiano ‘Alzate le porte’, prende spunto dal canto di apertura, il cui testo è contenuto nel salmo 24 ed invita tutti gli uomini ad accogliere la nascita del Redentore con gioia e speranza: Non abbiate paura. Spalancate le porte a Cristo (omelia della Messa per l’inizio del pontificato di Giovanni Paolo II). Il Coro Jubilate Deo è formato da una ventina di coristi, divisi nelle quattro voci principali ed è diretto dal Maestro Ilario Muro, dal 1988.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: 349 0640697 www.jubilatedeorimini.it

sabato 23 dicembre 2023

Chiesa Santa Maria dei Servi, piazzetta dei Servi, 2 – Rimini centro storico

Cori sotto l’Albero

Corale Nostra Signora di Fatima

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO, insieme al Coro Carla Amori Aps e Ensemble Vocale Canòpea, per un tripudio di musica.

Ore 21.00 Ingresso libero

sabato 23 dicembre 2023

Torre Pedrera, Rimini

Christmas Caroling

Canti natalizi per le vie del paese, secondo l’antica tradizione molto diffusa nei paesi di lingua inglese.

Adulti ma soprattutto bambini passeranno di casa in casa, cantando le canzoni di Natale della tradizione sia in italiano che in inglese. A chi si affaccerà dalle finestre o dalla porta di casa regaleranno una canzone. Il canto natalizio è un vero e proprio dono per la comunità, con la sua capacità di unire le persone di diverse età, culture e background. Tutti possono partecipare e non è richiesta nessuna abilità canora, lo scopo è quello di incontrarsi e regalare sorrisi. La partecipazione è gratuita. L’evento è dedicato, in particolare, alle famiglie con bambini in età scolare. Nei giorni precedenti sono previste le prove dei canti (26 novembre e 3 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 17:30) presso la sala parrocchiale della Chiesa della Beata Vergine del Carmine di Torre Pedrera.

Orario: dalle 16.30 alle 18.30 Info: 348 8702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera



sabato 23 dicembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Auguriamoci Buon Natale 2023

Spettacolo teatrale nell’ambito di Natale nel Borgo

Circolo ACLI San Giuliano e Parrocchia San Giuliano Martire propongono una serata animata dai gruppi parrocchiali per festeggiare tutti insieme il Natale 2023.

Ore 21 Ingresso libero Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



23 e 24; 30 e 31 dicembre 2023 – 5, 6, 7 gennaio 2024

Viserba, piazza Pascoli

Villaggio di Wonderland

Durante il week-end Babbo Natale arriva in piazza per salutare i bambini, che possono consegnare le loro letterine. Ad animare il pomeriggio, spettacoli ed intrattenimento per tutte le età e stand gastronomici. Tra gli appuntamenti, sabato 23 dicembre in piazza Pascoli si esibiranno i SoundCheck, il pluripremiato trio di giovani emergenti riminesi (ore 16).

Orario: 15 – 18. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/

martedì 26 dicembre 2023

Bagno 26, Lungomare Claudio Tintori, 30/A – Rimini Marina Centro

Workout delle feste

Elen Souza e il suo team propongono una mattinata di allenamento al Bagno 26 di Marina Centro.

Alla fine dell’allenamento verrà offerto un brindisi con cioccolato caldo. In caso di mal tempo, l’evento si svolgerà nell’Igloo di Winter Sport al Bagno Tiki.

Ore 10.00 Ingresso su iscrizione gratuita Info: 348 0981594 info@elensouza.com



martedì 26 dicembre 2023

Chiesa Borgo San Giuliano, via San Giuliano, 16 – Rimini

Cori sotto l’Albero

Coro Città di Riccione

Rassegna corale di Natale a cura di AERCO. Il concerto è prodotto dal Coro Città di Riccione ‘Women Ensemble’ dal titolo ‘Natale in Coro’.

Ore 21.00 Ingresso libero



fino al 6 gennaio 2024

via Oliveti (dalla stazione a viale Marconi) – Rimini Miramare

Il villaggio di Natale a Miramare

A Miramare è allestito un villaggio natalizio nella zona della stazione. Il viale è addobbato con luci, presepe e con la casa di Babbo Natale immersa in un bosco natalizio.

Durante i week end e le festività, il tutto è accompagnato dall’animazione per i bambini e le loro famiglie con la presenza di Babbo Natale e la fattoria degli animali.

Il 6 gennaio la proposta si conclude con l’arrivo della Befana.

A cura dell’Associazione Pro Loco Miramare d’Amare

Orario: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso libero Info: miramaredamare@gmail.com



domenica 24 dicembre 2023

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

Rimini Christmas Run

Evento podistico natalizio – 4° edizione

Tutti pronti a sfidare Babbo Natale? Una corsa alla portata di tutti gli sportivi e delle famiglie lungo un percorso protetto con partenza e arrivo sul lungomare di Rimini, attraversando il Parco del Mare, il Belvedere (piazzale Kennedy) fino a piazzale Gondar (Bagno 89) e ritorno al Parco Fellini. Una festa di sport, divertimento e solidarietà. Gara non competitiva di Km 8 – 4.

Orario: partenza alle ore 10 Info: 328 4659162 http://www.goldenclubrimini.it/rimini-christmas-run



Fino al 7 gennaio 2023

Rimini, San Giuliano Mare, via Ortigara 35

Villaggio degli Elfi

Un Villaggio tematico con laboratorio natalizio nel Giardino Ex Hotel delle Nazioni. Un percorso tra gli alberi dove i bimbi possono scoprire le casine degli elfi, i fantastici aiutanti di Babbo Natale e osservare l’interno di un’abitazione a grandezza naturale. Insieme ai Volontari dei Ci.Vi.Vo, i piccoli visitatori costruiranno una lanterna che potranno portare a casa e potranno lasciare la letterina a Babbo Natale nell’apposita cassetta delle lettere. Tutti visitatori riceveranno biscotti natalizi e cioccolata calda.

Orari apertura del villaggio dal 18 novembre: lunedì e venerdì mattina 10.30-12.00 (su prenotazione per le scuole); martedì e giovedì 10.30-12.00 / 15.30 – 17.30 su prenotazioni scolaresche o privati; sabato e domenica 15.30 – 17.30 per tutti senza prenotazione.

Ingresso bambini 3 €, libero per gli accompagnatori. Info: 335 6328378





PRESEPI

fino al 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Presepe di sabbia a Marina Centro

All’interno dell’Ice Village, un Villaggio di Natale tutto al coperto a due passi dal mare, una tensostruttura accoglie il Presepe di sabbia, che quest’anno torna alla tradizione classica napoletana con sculture di sabbia giganti create con maestria da un team internazionale di artisti della sabbia. La Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e negozianti danno vita a scenografici gruppi scultorei, dove ogni gesto ed espressione delle figure rappresentate esprimono gioia e felicità portando con sè un messaggio di Amore, Serenità e Gioia, per riportarci a riscoprire l’amore e la generosità gli uni verso gli altri.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (disponibilità per gruppi al mattino dalle 10 alle 12 previa prenotazione); sabato e festivi dalle 9.30 alle 19. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni 9.30 – 19. Ingresso libero.

Inaugurazione ufficiale venerdì 8 dicembre. Già dal 2 dicembre è però possibile visitare il presepe per vedere gli artisti all’opera. Ingresso libero. Info: 331 5224196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

fino al 7 gennaio 2024

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

OLTRE – Il Presepe di sabbia e metallo a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che quest’anno rappresenta la Natività dando risalto a un messaggio importante di amore e cura per il pianeta. Un presepe che si propone di essere un percorso di consapevolezza verso l’amore, andando OLTRE il consumismo, verso un futuro sostenibile. Per la diciassettesima edizione del Presepe di Sabbia, il Comitato turistico di Torre Pedrera ha deciso infatti di dedicarla all’ambiente e di unire alla sabbia le sculture realizzate con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia. Unendo la sabbia al metallo, tesoro prezioso che può essere rinnovato in modo ecosostenibile, ogni dettaglio del Presepe è stato curato con attenzione, dal design delle figure al modo in cui vengono posizionate nella scena. Ciascuna scultura rappresenta un elemento simbolico di sostenibilità ambientale e ha lo scopo di stimolare la riflessione al fine di raccontare la storia della natività in modo suggestivo, ricreando un vero e proprio percorso di consapevolezza sull’importanza della sostenibilità. Il presepe, allestito all’interno di una struttura coperta, invita il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni.

Il Presepe è aperto al pubblico: nei week-enddi dicembre e tutti i giorni dal 22 dicembre al 7 gennaio. Per visite nelle altre giornate contattare gli organizzatori.

Orari: 9.00-12.30 / 14.30 – 18.30. Info:348 8702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera

da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024

Rimini, Arco d’Augusto

Un Presepe per la città

Tradizionale Presepe, che rappresenta la Natività nel cuore del centro storico e viene organizzato con il contributo degli operatori del Centro Zavatta onlus. Il presepe, come da tradizione, è allestito nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimane in esposizione fino al weekend successivo all’Epifania. Inaugurazione il 22 dicembre alle ore 11.00, alla presenza del Vescovo e delle autorità.

Info: 0541 367121 (Associazione Sergio Zavatta Onlus)

venerdì 22 dicembre 2023

Rimini, San Giuliano Mare

Presepe in Darsena

Gli esercenti e le associazioni di San Giuliano Mare di Rimini, propongono l’iniziativa in memoria di Tete Venturini, ospitata dal Marina di Rimini, dove viene allestito un presepe galleggiante sulle barche storiche di Vele al Terzo Rimini. L’inaugurazione del presepe avverrà venerdì 22 dicembre dalle ore 17.00 circa e prevede una suggestiva fiaccolata subacquea. Poi la fiaccola verrà simbolicamente passata ai bambini che insieme alla Marching Band della scuola musicale Dante Alighieri, andranno in corteo verso il Villaggio degli Elfi. Info: http://www.facebook.com/sangiulianoamare/

sabato 23 dicembre 2023

piazza Pascoli – Viserba Rimini

Presepe vivente a Viserba

Rappresentazione teatrale e musicale del presepe vivente realizzato dai bambini e dagli adulti della comunità parrocchiale di S. Maria a Viserba Mare. La rappresentazione si svolge all’interno della chiesa.

Ore 20.45

da martedì 26 a sabato 30 dicembre 2023 e da martedì 2 a lunedì 8 gennaio 2024

Museo E’Scaion, via Minguzzi 7 – Rimini Viserbella

Presepi al Museo della piccola pesca e delle conchiglie

Un’occasione per scoprire il mondo della Marineria riminese attraverso l’esposizione di attrezzi tipici dei vecchi pescatori locali, di barche e battane, conchiglie del Mediterraneo catalogate e tantissimi gioielli oceanici in visione. Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali. Inoltre verranno esposti 30 presepi della tradizione in miniatura.

Orario: dalle 15 alle 19 Ingresso a offerta libera Info: www.facebook.com/escaion/?locale=it_IT



Fino al 7 gennaio 2024

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l’altra che rappresenta un borgo cittadino.

Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) – 320 6920653. Ingresso gratuito

Fino al 7 gennaio 2024

Rimini – Covignano, via delle Grazie 10

Presepe al santuario di Santa Maria delle Grazie

La chiesa custodisce un piccolo presepe in terracotta del XVIII secolo e sull’altare è possibile ammirare l’Annunciazione di Ottaviano Nelli (1425c.) ed affreschi marchigiani del XVII secolo.

Info: 0541 751061

Fino al 7 gennaio 2024

Ponte della Resistenza – Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso e addobbi

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Nell’ottavo centenario della nascita del Presepe ad opera di San Francesco di Assisi, sul banchina sinistra del Porto, presso il ponte, è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini.

Momento clou il 6 gennaio con la partenza de ‘In Viaggio con i Re Magi’, il corteo dei Re Magi che parte dal ponte dei miracoli e arriva in centro storico.

Iniziativa a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com

Fino al 6 gennaio 2024

Rimini, Basilica Cattedrale, via IV Novembre

Presepe in resina al Tempio Malatestiano

Nello splendido Tempio Malatestiano la presenza di una Natività per celebrare le festività natalizie accompagna la visita alle opere di Giotto, Piero della Francesca, Agostino Di Duccio e del Vasari. Orario feriale: 9 – 12 / 15.30 – 16.45, festivo: 9:00-10:30 / 15:30-16:45.

Fino al 6 gennaio 2024

Rimini, via Santa Chiara 28

Presepe a Santa Chiara

Presepe semi-meccanico del XX secolo realizzato in materiale vario con vesti di stoffe pregiate. Sull’altare principale l’immagine miracolosa della Madonna della Misericordia dipinta da G. Soleri Brancaleoni nel 1796.

Orario: 8 – 12 / 16 – 19



fino al 6 gennaio 2024

via Emilia Vecchia, 8 – Rimini Santa Giustina

Il presepe del bagnino

Non solo al mare o in città, il caratteristico presepe della tradizione rurale, rivive anche in periferia. A Santa Giustina (circa 7 km da Rimini) è possibile ammirare un grande presepe di circa 30 mq nel giardino di un’abitazione privata, che apre il suo cancello per far ammirare a tutti la rappresentazione della Natività in una scenografia creata dal ‘bagnino d’Italia’ Gabriele Pagliarani (bagno Tiki 26) con oltre 250 statuine di grandi dimensioni (dai 15 ai 50 cm) tra montagne, ulivi, cascatelle e laghetti con pesci vivi. Ingresso libero



MERCATINI

fino al 7 gennaio 2024

Rimini centro storico, via Poletti e area adiacente al Bosco dei Nomi ed al Museo Fellini

Mercatino dei Sogni di Natale

Nel cuore del centro storico di Rimini, lungo la via adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno ospitano maestri di bigiotteria di alto livello, ceramica, cuoio, oggettistica in legno, abbigliamento, carta, oggettistica di Natale, creme e saponi, lavorazione dei cristalli, vini del territorio della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli e potranno spedire anche le lettere a Papà Natale.

Orario: dal lunedì al venerdì: 9 – 13 / 15 – 20; sabato 9 – 21; domenica e festivi 10 – 21

Info: 0541 760293



dall’11 al 24 dicembre 2023

Fiera degli Alberi di Natale

Al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie

dal 15 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

Fiera di Natale

piazza Tre Martiri

Si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo

dal 19 al 24 dicembre 2023 con l’esclusione delle giornate del Mercoledì e del Sabato, in cui si svolge il mercato settimanale

in c.so d’Augusto e via IV Novembre

Fiera di Natale

Il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo.