Tra gli appuntamenti in programma anche il concerto di Venditti e De Gregori

Si avvicina il Natale e prosegue il programma degli eventi di Rimini, il Capodanno più lungo del mondo, tra musica, cinema, teatro, eventi culturali e sportivi, iniziative per bambini con laboratori e film. E ancora presepi tradizionali e di sabbia, villaggi natalizi, pista di pattinaggio su ghiaccio, mercatini, mostre e il collettivo di land-art sulla spiaggia di Marina Centro ‘L’altra stagione’. Dopo Laura Pausini, lo Stadium ospita il 15 dicembre un altro grande concerto con Venditti & De Gregori, per il gran finale del tour nei palasport. Ancora musica sabato 16 dicembre con la Rossini Cellos Orchestra, ensemble formato da 20 violoncellisti, che per la 74esima Sagra Musicale Malatestiana propone Note senza confini… Un concerto eclettico tra classico e pop, mentre domenica 17 dicembre arriva l’Operetta Al Cavallino Bianco in una produzione di inusuale modernità della Compagnia Corrado Abbati. Tra le proposte e visite guidate da segnalare mercoledì 13 dicembre il primo dei tre appuntamenti con gli Itinerari guerciniani al Museo della Città.

Tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

Fino al 7 gennaio 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al 150

L’altra stagione

La spiaggia si illumina a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. La duna che va dal bagno 1 al bagno 63 diventa una lunga passeggiata poetica, reinventando il paesaggio invernale attraverso un percorso sopraelevato, allestito con panchine illuminate con luci natalizie anche di notte, a cura di Piacere Spiaggia Rimini.

Da sabato 2 dicembre si può ammirare anche ‘L’altra stagione’, una mostra, curata da Comune di Rimini, che si snoda sulla duna, con 26 plance che offrono non solo scatti di 26 fotografi e fotografe, ma anche parole e frasi di 28 scrittrici e scrittori, poetesse e poeti, che hanno accolto l’invito a raccontare il loro “mare d’inverno”, quel mare che non è solo la quinta estiva più conosciuta, ma una forza che produce sogni e simboli.

lunedì 11 dicembre 2023

Rimini, Cinema Fulgor

“Serata Amarcord”

Proiezione del film ‘Amarcord’ a 50 anni esatti dalla sua uscita in sala. Nell’occasione sarà presentato il libro “Amarcord Story” di Nicola Bassano, già responsabile dell’archivio del Fellini Museum. Con lui anche Davide Bagnaresi e Miro Gori, autori di “Amarcord dalla A alla Z”.

Ore 21. Ingresso gratuito

lunedì 11 dicembre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Natale in Jazz

L’Associazione Filarmonica Banda città di Rimini APS propone un concerto per augurare pace e serenità a tutti per le prossime Festività. Si esibirà in concerto la A.B Rimini Big Band diretta dal m° Renzo Angelini.

Ore 21.00 Ingresso libero, i posti non sono numerati

Info: 331 646836www.facebook.com/bandacittadirimini/

da martedì 12 a giovedì 14 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

I ragazzi irresistibili

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

Debutto per due veterani dello spettacolo come Umberto Orsini e Franco Branciaroli che si ritrovano sul palcoscenico per dare vita alla commedia di Neil Simon I ragazzi irresistibili, storia di due anziani attori di varietà, che dopo una lunga carriera insieme interrotta da insanabili incomprensioni, sono invitati a riunirsi, per un’unica serata. Ad affiancare Orsini e Branciaroli la regia di Massimo Popolizio.

Orario: martedì 12 dicembre, ore 21 – TURNO A; mercoledì 13 dicembre, ore 21 – TURNO B

giovedì 14 dicembre, ore 21 – TURNO C. A pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



mercoledì 13 dicembre 2023, sabato 13 e 27 gennaio 2024

Rimini, Museo della Città Luigi Tonini, via Tonini 1

Il Guercino al Museo della Città di Rimini

Il Museo della Città di Rimini partecipa a “Itinerari guerciniani”, il progetto diffuso dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna per scoprire le opere di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666). Rimini aderisce all’iniziativaattraverso una mini-serie di visite guidate condotte dal direttore dei Musei Comunali Giovanni Sassu. Al centro delle visite c’è la grande tela raffigurante San Girolamo, dipinta nel 1641 per la chiesa omonima e tuttora proprietà della Confraternita di San Girolamo, che viene posta in dialogo con le altre opere guerciniane e le tele seicentesche presenti nella collezione del Museo della città. Per partecipare alle visite, gratuite e dedicate ad un massimo di 25 partecipanti per turno, è necessaria la prenotazione attraverso il portale dedicato ai Musei riminesi: www.ticketlandia.com/m/event/itinerariguerciniani

Ore 17. Partecipazione gratuita. Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

venerdì 15 dicembre 2023

Rimini, Stadium, Piazzale Renzo Pasolini, 4

Venditti & De Gregori

A coronamento del lungo tour insieme iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, Venditti & De Gregori arrivano a Rimini per un gran finale che arriva dopo oltre un anno di concerti che hanno unito migliaia di fan, registrando il tutto esaurito con oltre 250 mila biglietti venduti e ultima occasione per vedere sullo stesso palco i due artisti che hanno scritto la colonna sonora di intere generazioni.

Biglietti disponibili in prevendita su: www.ticketone.it

Ore 21 Ingresso a pagamento

Info: www.friendsandpartners.it/in-tour/venditti-de-gregori-gran-finale

sabato 16 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Rossini Cellos Orchestra: Note senza confini…Un concerto eclettico tra classico e pop

74° Sagra Musicale Malatestiana – Altre iniziative

La Sagra Musicale Malatestiana ospita un concerto che mette ancora una volta al centro dell’attenzione i giovani musicisti. Rossini Cellos Orchestra è un ensemble formato da 20 talentuosi violoncellisti, che spazia attraverso un vasto repertorio, che include sia composizioni originali che adattamenti di brani provenienti da diversi generi musicali.

Direttori: Claudio Casadei & Francesco Fontana. Solista: Alberto Casadei.

Orae 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



domenica 17 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Al Cavallino bianco

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Tradizionale appuntamento con l’operetta della Compagnia Corrado Abbati che quest’anno presenta Al cavallino bianco. Un anello di congiunzione fra operetta, rivista e commedia musicale, concepito dagli autori con inusuale modernità per un pubblico cosmopolita preso dalla voglia di viaggiare, la stessa che è ritornata anche oggi.

Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

Tutti i martedì 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 12 dicembre: E la nave va di Federico Fellini (Italia 1983, 132′)

martedì 19 dicembre: Siamo qui per provare di Greta de Lazzaris e Jacopo Quadri (Italia 2022, 88’)

martedì 2 gennaio: 8½ di Federico Fellini (Italia 1963, 114′)

martedì 9 gennaio: Roma di Federico Fellini (Italia 1972, 119′)

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



lunedì 11 dicembre 2023

Casa Ludica, via Bramante, 10 – Rimini

Social-Mente

Incontri sul mondo dei social e dei videogames a cura del Centro per le Famiglie.

Continuano gli incontri per conoscere il mondo dei social e dei videogames e confrontarsi su strategie e strumenti educativi. Prossimi appuntamenti:lunedì 11 dicembre: Video-giochiamo. Un fatto di rel-AzioneIl gruppo è condotto dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente al Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini. I percorsi di “Social-mente” sono svolti in collaborazione con la Rete GAP Rimini e sono rivolti ad adulti con bambini da 6 a 10 anni. Orario: dalle ore 18.30 alle ore 20.30. Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria. Info: 0541 793860

lunedì 11 dicembre 2023

Nelson’s, via Regina Elena 71 Rimini

Lunedì JAZZ: Welcome To The Django Quartet

Quello degli Welcome to the Django Quartet è un progetto che nasce dalla passione di quattro musicisti che si sono incontrati artisticamente, trascinati dalla passione per la musica del grande chitarrista Django Reinhardt, capofila e maggiore interprete di un genere che è apolide per definizione: il manouche, musica tzigana che si tinge delle sfumature dei tanti colori che compongono la tavolozza delle culture europee: dal calore iberico alla raffinata dolcezza francese, dal fuoco balcanico alla malinconia della musica klezmer ebraica. A cura del Rimini Jazz Club.

Carlo Chiarenza chitarre, Paolo Sorci chitarre, Roberto Gazzani contrabbasso, Umberto Gnassi clarinetto.

Dalle ore 21.30 Ingresso libero. Info: www.facebook.com/rimini.jazz.club/

lunedì 11 dicembre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Rompiamo gli schemi!

Disuguaglianze di genere, stereotipi e trasformazione dei ruoli nel mondo dei fumetti, games e cartoon

Gli stereotipi di genere sono presenti nei mezzi di comunicazione e nei linguaggi che tutte le persone utilizzano quotidianamente. Anche in fumetti, cartoon e games – che sono tra i media preferiti dai giovani. Si discuterà di queste tematiche con quattro professionisti del settore, che operano a livello nazionale e internazionale nell’incontro “Rompiamo gli schemi! Disuguaglianze di genere, stereotipi e trasformazione dei ruoli nel mondo dei fumetti, games e cartoon”, organizzato da Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini.

Intervengono: Eva Sturlese, Emiliano Fasano, Marianna Panebarco, Sergio Algozzino. L’evento fa parte del progetto “Games, Fumetti e Cartoon. Riconoscere gli stereotipi di genere per promuovere relazioni più rispettose e paritarie”, proposto da Acli provinciali di Rimini – Coordinamento Donne Acli Rimini e realizzato con il contributo della Regione Emilia-Romagna (DGR n. 1832 del 2 novembre 2022).

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541 784193 segreteria@aclirimini.it





da lunedì 11 a mercoledì 13 dicembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Io, noi e Gaber

Nel ventennale della sua scomparsa, il genio libero di Gaber è pronto a rivivere sul grande schermo, autentico protagonista di un grande evento culturale e musicale nel panorama cinematografico: Io, noi e Gaber, il docufilm su Giorgio Gaber, scritto e diretto da Riccardo Milani, presentato in proiezione speciale alla diciottesima Festa del Cinema di Roma. A raccontarlo, oltre a decine di spezzoni delle sue apparizioni televisive e dei suoi spettacoli teatrali, e molteplici canzoni scritte e interpretate dal Signor G, sono tanti testimoni che l’hanno conosciuto e che a lui si sono ispirati.

Biglietteria on line su www.liveticket.it

Orario: lunedì 11 dicembre ore 21; martedì 12 dicembre ore 17; mercoledì 13 dicembre ore 17 e 21.

Ingresso a pagamento. Info: 328 2571483

martedì 12 dicembre 2023

via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Lo Schiaccianoci

In diretta da Londra Royal Ballet

I disegni d’epoca di Julia Trevelyan Oman conferiscono un fascino festoso all’amata produzione del Royal Ballet di Peter Wright, mentre la magia delle fiabe si unisce a una danza spettacolare in questo indimenticabile balletto classico.

Coreografia: Peter Wright da Lev Ivanov | Musica: Pyotr Il’yich Tchaikovsky

Ore 20.15 Biglietteria: interi 12€ – ridotti 11€

Info: www.cinematiberio.it/eventi/loschiaccianoci_23/





martedì 12, 19 dicembre 2023

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

English Hithcock cult

Il Cinema Settebello presenta la rassegna di Natale dedicata ai film cult in lingua originale in inglese del regista Alfred Hitchcock. I prossimi appuntamenti:

martedì 12 dicembre, The Birds (Gli uccelli), USA 1963

martedì 19 dicembre, Psyco, USA 1960 Biglietti su: www.liveticket.it

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it



da giovedì 14 a mercoledì 20 dicembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il male non esiste

Un film drammatico di Ryûsuke Hamaguchi, con Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryûji Kosaka, Ayaka Shibutani, Hiroyuki Miura, proposto in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano domenica 17 dicembre. Dal 14 al 20 dicembre il film è proposto anche in versione doppiata in italiano.Takumi e sua figlia Hana vivono nel villaggio di Mizubiki, vicino a Tokyo. Come le generazioni che li hanno preceduti, conducono una vita modesta secondo i cicli e l’ordine della natura. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Orario: giovedì 14 e venerdì 15 dicembre ore 21; sabato 16 dicembre ore 17:00/ 21:00; domenica 17 dicembre – ore 16:30 / 18:45 / 21:00* VOS; lunedì 18 dicembre emartedì 19 dicembre ore 21:00; mercoledì 20 dicembre ore 17:00/ 21:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



15, 16 dicembre 2023

Rimini, Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27

Libri da queste parti 2023

Per la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga e dedicata alle novità editoriali del territorio,

venerdì 15 dicembre Tiziano Mancini presenta ‘Dalla corte al chiostro. Vita romanzata di Elisabetta Feltria, Leardini, 2023’, in dialogo con Piergiorgio Grassi. Sabato 16 dicembre Piero Meldini propone ‘Le ricette d’e’ Gnaf. La cucina tra le due guerre, Panozzo, 2023’, in dialogo con Tommaso Panozzo.

Al termine della presentazione è presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autore.

Ore 17.00 Ingresso libero. Info: www.bibliotecagambalunga.it



venerdì 15 dicembre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Adolescenti e genitori: Nuovi dialoghi da costruire

Storia di un no

Continuano gli incontri e spettacoli dedicati al dialogo tra adolescenti e genitori al Centro per le famiglie. Il prossimo appuntamento è con uno spettacolo teatrale intitolato “Storia di un no” della Compagnia Airone de Falco. Spettacolo per adulti e ragazz*dai 12 anni. E’ la storia di una giovane adolescente alle prese con il suo primo amore, un amore che non è affatto come la protagonista lo aveva immaginato ma è una relazione fatta di possesso, gelosia e controllo. Il ricavato è devoluto all’associazione “Rompi il silenzio”.

Ore 18 Ingresso ad offerta libera Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT



venerdì 15 dicembre 2023

Rimini, House of Rock, via Pomposa 55

Arcipelago Ivan, Filippo Graziani canta Ivan

L’omaggio di Filippo Graziani al padre

Le canzoni, la musica, il disegno e la scrittura: questo è Arcipelago Ivan, il luogo che racchiude tutte le sfaccettature artistiche di Ivan Graziani che convivono in equilibrio proprio come le isole di un arcipelago. Questo è l’omaggio di Filippo Graziani al padre che traghetterà gli spettatori tra musica, racconti e letture per rivivere i grandi successi di casa Graziani come Lugano addio, Firenze, Pigro ma anche le canzoni dell’esordio e i lato B dei dischi più famosi per scoprire nuove curiosità sul primo cantautore rock italiano. Line up: Filippo Graziani, chitarra e voce – Tommy Graziani, batteria – Stefano Zambardino, pianoforte e tastiere – Francesco Cardelli, basso.

Ore 22 Ingresso con consumazione obbligatoria € 15 Info: www.houseofrock.it





venerdì 15 dicembre 2023

Sala Alberti 7, via Q. Sella, 13 – Rimini

Come l’intelligenza artificiale cambierà le nostre vite

Conferenza organizzata dal tecnopolo di Rimini sulle nuove opportunità e sfide per la PA e l’impresa, in collaborazione con Cineca e Università di Bologna.

Ospite il Presidente del Consorzio Cineca, Francesco Ubertini, e altri esperti dell’impresa, della ricerca e della scuola che discutono delle possibilità e delle nuove sfide offerte dall’Intelligenza Artificiale.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione.

Ore 9.15 Info: www.tecnopolorimini.it/it/conferenza-come-l-intelligenza-artificiale-cambiera-le-nostre-vite-nuove-opportunita-e-sfide-per-la-pa-e-l-impresa.php

sabato 16 dicembre 2023

Chiesa Nostra Signora di Fatima, via Coletti, 174 – Rivabella Rimini

Cori sotto l’Albero: Waiting for Christmas

La Corale Nostra Signora Di Fatima e il Coro Vox Animae di Cesena, vi attendono per una serata in attesa del Santo Natale con brani Natalizi, gospel e spirituale. Rassegna corale di Natale a cura di AERCO.

Ore 20.45 Ingresso libero



sabato 16 dicembre 2023

Palasport Flaminio, via Flaminia Conca, 28 – Rimini

Pattini sotto l’albero

Festa di Natale all’insegna del pattinaggio a rotelle con oltre 100 atleti della ASD Polisportiva Viserba Monte a cui si aggiungono gli atleti di altre tre società di pattinaggio artistico della provincia riminese. Oltre alle performance dei gruppi si potranno ammirare esibizioni di singolo, pattinaggio di coppia e danza. Vi sarà inoltre il debutto dei piccoli protagonisti della società.

Ore 20:30 Ingresso libero Info: 0541 735702 www.facebook.com/Asd-Pol-Viserba-Monte-Pattinaggio-589221894496275



giovedì 16 dicembre 2023

Rimini, via Niccolò Tommaseo

Natale Insieme

L’Associazione Rimini per tutti e il Personale del Pronto Soccorso di Rimini organizzano una cena solidale raccolta fondi per le vittime di violenza e le loro famiglie. Il Pronto Soccorso può essere una casa per le donne vittime di violenza e dei loro figli minori, nell’ottica dell’umanizzazione delle cure. La raccolta fondi serve ad allestire i nuovi spazi d’accoglienza. La cena è a base di pesce.

Ore 20.00 A pagamento. Info: 368 7607619



Sabato 16 dicembre 2023

Viserba di Rimini, Chiesa Santa Maria a Mare, piazza Pascoli

Concerto di Natale

Il coro gospel ‘Satibì Singers’ propone un concerto natalizio diretto dal M° Enrico Cenci.

Durante la serata si svolgerà una raccolta fondi a sostegno dei progetti dell’Associazione ‘Crescere insieme’. Ore 21. Ingresso libero. Info: www.facebook.com/satibisingers

domenica 17 dicembre 2023

Parco degli Artisti (Partenza), via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Cicloturistica Babbo Natale 2023

15° edizione della Cicloturistica dei Babbi Natale. Il percorso è composto da 3 tappe Rimini – Bellaria – Santarcangelo – Rimini e può essere percorso in bicicletta o sui roller. Lungo un percorso diverso a Rimini, si potrà partecipare a una camminata di 8 km. Ai partecipanti verrà consegnato il berretto da babbo Natale e al ritorno ci sarà un rinfresco ad attenderli. La manifestazione è organizzata dal Comitato Territoriale UISP di Rimini, in collaborazione con la ASD fun Bike. Iscrizione 5 €. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’associazione La prima coccola a sostegno dei bambini e delle famiglie ricoverati nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale infermi di Rimini.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a domenica 24 dicembre.

Orario: 7.30 – 12.30 Ingresso a pagamento su iscrizione Info: 0541 772917 (UISP) 334 87005720



domenica 17 dicembre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto, 162 – Rimini

Colazione & Film

La domenica mattina tornano “Colazione e film”: i grandi classici accompagnati dalla colazione offerta dal cinema nell’elegante foyer del Fulgor. Sono proposti, all’interno delle due sale, due diverse pellicole la cui proiezione segue alla colazione. Il prossimo appuntamento è con la proiezione di ‘Gremlins’, di Joe Dante (USA 1984) e ‘La vita è meravigliosa’, di Frank Capra (USA 1946).

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgorrimini.it

domenica 17 dicembre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

La mia città

Progetto realizzato dal Liceo Cesare-Valgimigli di Rimini in collaborazione con la Cineteca di Rimini, il Fellini Museum ed Ennesimo Academy e sostenuto dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Ultimo incontro durante il quale gli studenti del Liceo Cesare-Valgimigli dialogano insieme al regista Manlio Castagna e a Francesca Fabbri Fellini, nipote del Premio Oscar riminese, che affrontano il tema della riminitudine all’interno della poetica felliniana.

Ore 17 Ingresso libero

domenica 17 dicembre 2023

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro

Presentazione del fumetto di Alessia Barilari: Milo & Cora in fuga da Atlantide

Anche quest’anno, di ritorno dalla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria Più Libri Più Liberi, alla Nuvola di Roma, la diciassettenne riminese Alessia Barilari presenta nella sua città il nuovo fumetto dal titolo ‘Milo e Cora in fuga da Atlantide’. In questo nuovo fumetto, che si aggiunge ai precedenti, il biologo e la sirena sono protagonisti di una nuova ed appassionante avventura non solo da leggere ma che darà la possibilità ai piccoli lettori di partecipare, con i propri personaggi, alle future imprese dei nostri amici. Insieme all’autrice sono presenti anche i biologi della Fondazione Cetacea.

Ore 16.00



domenica 17 dicembre 2023

Rimini, Chiesa dei Servi, corso d’Augusto

“E pace in Terra…”

Concerto del coro Terra Promessa

Tra i suggestivi stucchi dorati della Chiesa dei Servi, a due passi dal ponte di Tiberio, si celebra la pace, con musica canti e parole. Il coro Terra Promessa di Cesenatico, guidato dal M° Marco Balestri, propone il concerto gratuito con alcuni brani musicali che saranno eseguiti al violoncello dal M° Claudio Casadei e al pianoforte dal M° Franco Benedetto Morri che ne ha anche curato l’orchestrazione. Voce narrante di Antonio Maria Magri. Il programma è composto da dieci brani.

Il concerto è promosso dalle Acli di Rimini, dal Laboratorio “Se vuoi la pace prepara la pace” dell’Istituto di Scienze religiose di Rimini, dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli” delle Diocesi di Rimini e San Marino – Montefeltro, dall’Ufficio Pastorale sociale diocesano, dalla Parrocchia di Sant’Agostino, dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII.

Ore 17.30 Ingresso libero.



lunedì 18 dicembre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Amarcord

Al Cinema di Fellini, una nuova proiezione del film, di cui ricorrono i 50 anni. La vicenda narra la vita che si svolge nell’antico borgo di Rimini da una primavera all’altra, nei primi anni Trenta. Un anno esatto di storia, dove si assiste ai miti, ai valori e al quotidiano di quel tempo attraverso gli abitanti della provinciale cittadina: la provocante parrucchiera Gradisca, la sciocca Volpina, una tabaccaia mastodontica, un ampolloso avvocato dalla facile retorica, un emiro dalle cento mogli, il matto Giudizio e un motociclista esibizionista. Biglietti on line su: www.liveticket.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



lunedì 18 dicembre 2023

Nelson’s, via Regina Elena, 71 – Rimini

Lunedì Jazz a cura di Rimini Jazz Club

Marta Giulioni – voce, Nico Tangherlini – piano

Il duo nasce nel 2017 dall’incontro di Nico Tangherlini e Marta Giulioni, entrambi amanti di jazz e della musica creata dalle sue contaminazioni. Da anni attivi sul territorio italiano, partecipano a varie rassegne locali e nazionali, come “Sabato in Concerto Jazz” organizzato dall’Associazione Culturale Archivi Sonori di Pescara e nel 2021 sono tra i cinque finalisti del Premio Internazionale Gianni Lenoci. Nei loro live propongono un repertorio che spazia da arrangiamenti originali di brani moderni o della tradizione jazzistica fino a composizioni proprie del duo che portano l’ascoltatore in un’atmosfera intima e raffinata. Il progetto presentato vede infatti come protagonista l’interplay, dove passando per improvvisazioni e soli, i due creano un dialogo continuo tra pianoforte e voce.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: 340 2855173 www.facebook.com/rimini.jazz.club



fino al 22 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana prevedono laboratori teatrali a cura di Mulino di Amleto Teatro APS (12, 13, 19 dicembre ore 17), Musical a cura di Rimini Musical (12 dicembre ore 21), mercatino dell’usato a cura di Città Visibili APS (14, 15, 16 dicembre ore 10), lezioni di yoga a cura di Hata Yoga Rimini (14 dicembre ore 19), letture di autrici dimenticate del ‘900 ‘Le Inaspettate’ (16 dicembre ore 10), festa degli invisibili (17 dicembre ore 10).

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

INIZIATIVE PER BAMBINI

venerdì 15 dicembre 2023

Rimini, Biblioteca Gambalunga Ragazzi, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Cartoline d’autore

Laboratorio creativo a cura della Compagnia Le-Pupazze per bambin* da 5 a 10 anni

Orario: 17-18.30. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria al numero 0541704485 da lunedì 11/12, ore 14. Info: Biblioteca Gambalunga Ragazzi www.bibliotecagambalunga.it

sabato 16 dicembre 2023

Rimini, Museo della Città

Il mistero del messaggio “fortunato“

Eutyches ci ha lasciato un messaggio di buona fortuna/sorte per tutti noi! Ma come trovarlo?

Troviamo insieme gli indizi e risolviamo gli indovinelli/giochi che sono sparsi per la sez. archeologica del Museo… il misterioso messaggio per le festività sarà svelato. A cura di Angela Marcatelli, per ragazz*

8 – 11 anni

Ore 17. € 5,00 su prenotazione. Info: www.ticketlandia.com/m/event/messagiofortunato

sabato 16 dicembre 2023

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

CineBaby con Merenda

Il Cinema Settebello presenta la rassegna di Natale dedicata ai film per bambini con merenda. Appuntameno con la proiezione di ‘La chiocciolina e la balena’, di Max Lang e Daniel Snaddon, (GB 2019) e ‘Zog e i medici volanti’, di Sean Mullen (GB 2020). Biglietti su: www.liveticket.it/cinemasettebello

Ore 14.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it

Fino al 7 gennaio 2023

Rimini, San Giuliano Mare, via Ortigara 35

Villaggio degli Elfi

Un Villaggio tematico con laboratorio natalizio nel Giardino Ex Hotel delle Nazioni. Un percorso tra gli alberi dove i bimbi possono scoprire le casine degli elfi, i fantastici aiutanti di Babbo Natale e osservare l’interno di un’abitazione a grandezza naturale. Insieme ai Volontari dei Ci.Vi.Vo, i piccoli visitatori costruiranno una lanterna che potranno portare a casa e potranno lasciare la letterina a Babbo Natale nell’apposita cassetta delle lettere. Tutti visitatori riceveranno biscotti natalizi e cioccolata calda.

Orari apertura del villaggio dal 18 novembre: lunedì e venerdì mattina 10.30-12.00 (su prenotazione per le scuole); martedì e giovedì 10.30-12.00 / 15.30 – 17.30 su prenotazioni scolaresche o privati; sabato e domenica 15.30 – 17.30 per tutti senza prenotazione.

Ingresso bambini 3 €, libero per gli accompagnatori. Info: 335 6328378





PRESEPI

fino al 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Presepe di sabbia a Marina Centro

All’interno dell’Ice Village, un Villaggio di Natale tutto al coperto a due passi dal mare, una tensostruttura accoglie il Presepe di sabbia, che quest’anno torna alla tradizione classica napoletana con sculture di sabbia giganti create con maestria da un team internazionale di artisti della sabbia. La Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e negozianti danno vita a scenografici gruppi scultorei, dove ogni gesto ed espressione delle figure rappresentate esprimono gioia e felicità portando con sè un messaggio di Amore, Serenità e Gioia, per riportarci a riscoprire l’amore e la generosità gli uni verso gli altri.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (disponibilità per gruppi al mattino dalle 10 alle 12 previa prenotazione); sabato e festivi dalle 9.30 alle 19. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni 9.30 – 19. Ingresso libero.

Inaugurazione ufficiale venerdì 8 dicembre. Già dal 2 dicembre è però possibile visitare il presepe per vedere gli artisti all’opera. Ingresso libero. Info: 331 5224196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

fino al 7 gennaio 2024

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

OLTRE – Il Presepe di sabbia e metallo a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che quest’anno rappresenta la Natività dando risalto a un messaggio importante di amore e cura per il pianeta. Un presepe che si propone di essere un percorso di consapevolezza verso l’amore, andando OLTRE il consumismo, verso un futuro sostenibile. Per la diciassettesima edizione del Presepe di Sabbia, il Comitato turistico di Torre Pedrera ha deciso infatti di dedicarla all’ambiente e di unire alla sabbia le sculture realizzate con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia. Unendo la sabbia al metallo, tesoro prezioso che può essere rinnovato in modo ecosostenibile, ogni dettaglio del Presepe è stato curato con attenzione, dal design delle figure al modo in cui vengono posizionate nella scena. Ciascuna scultura rappresenta un elemento simbolico di sostenibilità ambientale e ha lo scopo di stimolare la riflessione al fine di raccontare la storia della natività in modo suggestivo, ricreando un vero e proprio percorso di consapevolezza sull’importanza della sostenibilità. Il presepe, allestito all’interno di una struttura coperta, invita il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni.

Orari: 9.00-12.30 / 14.30 – 18.30. Info:348 8702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera

Fino al 7 gennaio 2024

Rimini, via Maffei, 11

Presepe artigianale: l’opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi volesse visitare i suoi presepi meccanici. Tre diverse installazioni, realizzate in 3 stanze separate, un presepe meccanico principale di grandi dimensioni, ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una sugli antichi mestieri, l’altra che rappresenta un borgo cittadino.

Per visitarlo prenotare ai numeri 0541 390693 (ore pasti) – 320 6920653. Ingresso gratuito

Fino al 7 gennaio 2024

Rimini – Covignano, via delle Grazie 10

Presepe al santuario di Santa Maria delle Grazie

La chiesa custodisce un piccolo presepe in terracotta del XVIII secolo e sull’altare è possibile ammirare l’Annunciazione di Ottaviano Nelli (1425c.) ed affreschi marchigiani del XVII secolo.

Info: 0541 751061

Fino al 7 gennaio 2024

Ponte della Resistenza – Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso e addobbi

Il ponte della Resistenza, dove si dice che Sant’Antonio predicò ai pesci, viene addobbato per tutto il periodo natalizio con capesante, simbolo dei Cristiani, decorate con espressioni augurali in diverse lingue, un’iniziativa multiculturale in ricordo di Davide Farinella.

Nell’ottavo centenario della nascita del Presepe ad opera di San Francesco di Assisi, sul banchina sinistra del Porto, presso il ponte, è allestito un presepe luminoso realizzato da Salvatore Federici, con sagome di ferro illuminate e una Natività in legno policromo sagomata dal Cantiere Navale Carlini.

Momento clou il 6 gennaio con la partenza de ‘In Viaggio con i Re Magi’, il corteo dei Re Magi che parte dal ponte dei miracoli e arriva in centro storico.

Iniziativa a cura dell’Associazione Ponte dei Miracoli in collaborazione con le associazioni della Marineria di Rimini. Info: 340 3835567 pontedeimiracoli.blogspot.com

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, Basilica Cattedrale, via IV Novembre

Presepe in resina al Tempio Malatestiano

Nello splendido Tempio Malatestiano la presenza di una Natività per celebrare le festività natalizie accompagna la visita alle opere di Giotto, Piero della Francesca, Agostino Di Duccio e del Vasari. Orario feriale: 9 – 12 / 15.30 – 16.45, festivo: 9:00-10:30 / 15:30-16:45.

11 dicembre 2023 – 6 gennaio 2024

Rimini, via Santa Chiara 28

Presepe a Santa Chiara

Presepe semi-meccanico del XX secolo realizzato in materiale vario con vesti di stoffe pregiate. Sull’altare principale l’immagine miracolosa della Madonna della Misericordia dipinta da G. Soleri Brancaleoni nel 1796.

Orario: 8 – 12 / 16 – 19



sabato 16 dicembre 2023

Rimini, Miramare – Spiaggia libera tra i Bagni 139 e 140

Presepe vivente

XXI edizione – E il cielo ci raggiunge dove siamo

Nell’anno dell’ 800° anniversario del passaggio di Sant’Antonio a Rimini e del primo presepe vivente a Greccio, alunni, insegnanti e genitori dell’Istituto Comprensivo Miramare e della Scuola Paritaria dell’Infanzia “Don Domenico Masi” fanno rivivere l’annuncio del Natale così come 800 anni fa risuonò sulla spiaggia di Rimini attraverso le parole e i miracoli del Santo. L’inizio ha luogo alla spiaggia libera di Miramare tra i Bagni 139 e 140. Il corteo attraversa via Oliveti e via Marconi per giungere alla Chiesa Parrocchiale “Sacro Cuore di Gesù” dove è rappresentata la Natività così come era nel desiderio san Francesco: “voglio vedere, almeno una volta, con i miei occhi, la nascita del Bambino di Betlemme”.

Ore 15.00 Info: www.presepemiramare.it



domenica 17 dicembre 2023

Borgo Sant’Andrea, piazza Mazzini – Rimini

Presepe vivente

In occasione delle festività natalizie la Parrocchia di San Gaudenzo organizza un presepe vivente che prevede l’occupazione della piazza antistante la chiesa, piazza Mazzini. Sarà realizzata una rappresentazione della Natività che ha luogo esclusivamente in piazza Mazzini e nelle strade che la circondano.

Orario: dalle ore 14 alle ore 18 Info: 0541 782212 (Parrocchia di San Gaudenzo)



INIZIATIVE NATALIZIE

Fino al 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, Piazzale Boscovich e spiaggia

Ice Village: villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Torna il Villaggio del ghiaccio a due passi dal mare tutto al coperto con una grande pista di ghiaccio di 600 metri quadrati, un circo per spettacoli ‘vista mare’ per bambini e adulti, i mercatini ed il Presepe di sabbia, il tutto in un’area di 3 mila metri circa tra Piazzale Boscovich e la spiaggia libera antistante il porto. Il villaggio offre una ricca programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento in particolare in occasione delle feste di Natale e Capodanno. Nella pista per pattinare sul ghiaccio non mancheranno i ‘maestri pinguini’ e un’area riservata per il noleggio dei pattini. Accanto alla pista e al circo, nella zona di spiaggia libera adiacente, il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa e il Presepe di sabbia con gruppi scultorei creati dagli artisti della sabbia (visitabile già dal 2 dicembre). Il villaggio addobbato a festa con luci e decorazioni, tappeti rossi e alberi di Natale renderà l’atmosfera natalizia al mare ancora più suggestiva.

Orario ingresso Ice Village: dal lunedì al venerdì 14.30 –22.30; festivi e prefestivi 10 – 23.

Dal 23 dicembre al 7 gennaio (vacanze di Natale) tutti i giorni 10 – 23.

Ingresso pista e noleggio pattini a pagamento. Ingresso adulti €. 9,00 – con pattini propri €. 7,00

Bambini (al di sotto di cm. 120) €. 7,00. Info: 331 522 4196 – 375 78 14 857



fino al 22 dicembre 2023

Rimini Torre Pedrera

Magia a Torre Pedrera – gara degli addobbi natalizi

Una competizione che nasce con l’obiettivo di celebrare la creatività e lo spirito del Natale con una gara degli addobbi che coinvolge tutta la località di Torre Pedrera che sarà così avvolta in un’atmosfera speciale. Le persone possono passeggiare lungo le vie decorate a festa in un vero e proprio percorso turistico e tutti possono votare per determinare i vincitori attraverso il link: https://forms.gle/KQPZX4PuNBft7474A Il periodo di votazione va dal 1 al 21 dicembre 2023.

I criteri di valutazione per la gara sono: abilità nell’utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione degli addobbi, creatività e originalità nell’idea di design degli addobbi e delle luci, a cui si aggiunge un giudizio complessivo basato sull’originalità e sull’ impatto visivo.

Info: 3488702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera

15 – 23 dicembre 2022

Rimini

Oscar della Vetrina

Concorso delle vetrine più belle di Rimini

Per l’ottava edizione del concorso vetrine più belle, Zeinta di Borg rende omaggio a Federico Fellini. I negozianti del centro storico sono invitati infatti ad allestire le vetrine natalizie a tema felliniano, per ricordare il grande regista, in occasione del trentennale dalla sua morte.

Nelle settimane che precedono il Natale, sarà dunque possibile ammirare accattivanti vetrine natalizie e dal 10 al 20 dicembre una giuria speciale coordinata dalla vetrinista Marilisa Guerra della boutique Nina Club, Nicoletta Coppedè Pareti (Coppedè Restauro) e da Andrea Amadei, membro del direttivo di Zeinta di Borg e titolare della Pellicceria Amadei, valuterà e nominerà la migliore vetrina di Natale. Nel contempo partirà un contest sui social: Instagram e Facebook. Nel contempo, partirà un contest sui social Instagram e Facebook a cui tutti possono partecipare. Il 22 dicembre saranno decretati i vincitori. Info: 0541.670306 www.facebook.com/ZeintaDiBorg/



da venerdì 15 dicembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024

via porto Palos, 77 (Bagno 53, La Buratella) – Viserbella Rimini

E’ Tendoun

Serate musicali, tombole e tanto altro vi aspettano al Bagno 53 La Buratella di Viserbella. In particolare iI 24 dicembre e il 6 gennaio il tendone apre alle 16.30 con la presenza rispettivamente di Babbo Natale e della Befana. Il tendone è aperto con orario 20.00-24.00 ad ingresso libero, cartelle della tombola a pagamento. Parte del ricavato per il gioco della tombola sarà devoluto all’Associazione di volontariato ‘Crescere Insieme’.

Info: www.facebook.com/etendoun/?locale=it_IT

16 e 17; 23 e 24; 30 e 31 dicembre 2023 – 5, 6, 7 gennaio 2024

Viserba, piazza Pascoli

Villaggio di Wonderland

Durante il week-end Babbo Natale arriva in piazza per salutare i bambini, che possono consegnare le loro letterine. Ad animare il pomeriggio, spettacoli ed intrattenimento per tutte le età e stand gastronomici. Orario: 15 – 18. Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba/



fino al 6 gennaio 2024

via Oliveti (dalla stazione a viale Marconi) – Rimini Miramare

Il villaggio di Natale a Miramare

A Miramare è allestito un villaggio natalizio nella zona della stazione. Il viale è addobbato con luci, presepe e con la casa di Babbo Natale immersa in un bosco natalizio.

Durante i week end e le festività, il tutto è accompagnato dall’animazione per i bambini e le loro famiglie con la presenza di Babbo Natale e la fattoria degli animali.

Il 6 gennaio la proposta si conclude con l’arrivo della Befana.

A cura dell’Associazione Pro Loco Miramare d’Amare

Orario: dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.00

Ingresso libero Info: miramaredamare@gmail.com



MERCATINI

fino al 7 gennaio 2024

Rimini centro storico, via Poletti e area adiacente al Bosco dei Nomi ed al Museo Fellini

Mercatino dei Sogni di Natale

Nel cuore del centro storico di Rimini, lungo la via adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno ospitano maestri di bigiotteria di alto livello, ceramica, cuoio, oggettistica in legno, abbigliamento, carta, oggettistica di Natale, creme e saponi, lavorazione dei cristalli, vini del territorio della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli e potranno spedire anche le lettere a Papà Natale.

Orario: dal lunedì al venerdì: 9 – 13 / 15 – 20; sabato 9 – 21; domenica e festivi 10 – 21

Info: 0541 760293

domenica 17 dicembre 2023

Fiera delle Domeniche di Dicembre

In centro storico, tra Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo sarà presente il Mercatino con vendita di prodotti non alimentari.

dall’11 al 24 dicembre 2023

Fiera degli Alberi di Natale

Al Ponte di Tiberio è possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie

dal 15 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024

Fiera di Natale

piazza Tre Martiri

Si svolge il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo

dal 19 al 24 dicembre 2023 con l’esclusione delle giornate del Mercoledì e del Sabato, in cui si svolge il mercato settimanale

in c.so d’Augusto e via IV Novembre

Fiera di Natale

Il mercatino natalizio si svolge nel cuore del centro storico con stand di tipici prodotti artigianali, oggettistica varia e articoli da regalo.

MOSTRE

Fino al 28 gennaio 2024

Rimini, Palazzo del Fulgor

Mostra: Fellini intimo: disegni e parole

Inaugurata la mostra con quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia in quegli anni. La raccolta di disegni che fanno parte della collezione viene esposta per la prima volta in Italia per iniziativa del Museum Fellini e della Cineteca del Comune di Rimini, dopo essere stata in mostra al Guggenheim di New York, al Festival di Cannes, al Museo di Beaux Arts di Nancy, alla Fondazione Renault di Parigi e al Museo Puskin di Mosca. Info: www.fellinimuseum.it

Fino al 28 gennaio 2024

Rimini, Palazzo del Fulgor

“Fellini/Trubbiani: E la nave va”

In mostra oltre quaranta pezzi, tra foto, schizzi e disegni, che raccontano la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni e che è diventato il simbolo del Fellini Museum: il rinoceronte, o meglio, la rinocerontessa ammalata d’amore, prima chiusa nella stiva poi, nel finale, in salvo sulla scialuppa. A Valeriano Trubbiani, scultore e incisore, si devono anche l’invenzione e la realizzazione della corazzata austroungarica.

Ingresso compreso nel biglietto del museo. Info: www.fellinimuseum.it



14 dicembre 2023 – 14 gennaio 2024

Rimini, Galleria dell’Immagine, via Gambalunga 27

Italo Di Fabio. Fotoamatore sovraesposto e autore sottoesposto

Mostra a cura di Giorgio Conti in collaborazione con Gruppo Fotografico 1826 e Biblioteca civica Gambalunga. Un’esposizione di 55 opere di Italo Di Fabio prodotte tra gli anni ’60 e ’70. Sono esposte, inoltre, 6 immagini di Vittorio Ronconi, provenienti dal Centro Italiano della Fotografia d’Autore di Bibbiena.

Orario: lunedì-venerdì 8-19; sabato 8-13; chiuso domenica e festivi (25, 26 dicembre, 1, 6 gennaio)

Ingresso libero Info: 0541.704486 www.bibliotecagambalunga.it



Fino al 5 gennaio 2024

Rimini, Laboratorio Aperto (terzo piano Ala nuova del Museo della città) via Dei Cavalieri 22

FAI BENE

Mostra del concorso di progettazione Scuola Primaria

In mostra le 101 proposte progettuali presentate per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a scuola primaria che favorisca l’inclusione e sia vocato ad un impiego collettivo in favore della Comunità. In collaborazione con l’Ordine degli Architetti.

Orario: dal lunedì al venerdì 10-18. Ingresso libero. Info: laboratorioaperto@comune.rimini.it www.concorsiawn.it/scuola-fai-bene-rimini/home

Fino al 30 maggio 2024

Rimini Palacongressi, via della Fiera

PERL_ARTE

Spazio Convivio: Mostra di Alessandro La Motta

Con PERL_ARTE, la rassegna di mostre ed esposizioni del Palacongressi di Rimini, lo spazio Convivio si apre all’arte e propone la mostra di Alessandro La Motta, visitabile su prenotazione.

La mostra è curata da Matteo Sormani / Art Preview / Augeo Art Space.

Info: www.riminipalacongressi.it/visita/palas_perlarte/palas_perlarte_lamotta

Fino a febbraio 2024

Fondazione San Giuseppe, c.so d’Augusto, 240 – Rimini centro storico

Intrecci: Parole a colori

Una mostra gioco, a cura delle Associazioni La Bottega Culturale e Ludoteca delle Parole. Un’azione di co-progettazione di “Intrecci: relazioni e partecipazione per una cittadinanza accogliente” sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, realizzato con altre realtà associative del Terzo Settore: Ippogrifo, EduAction, Noi Donne, La Filigrana, SOS Taxi, Fondazione San Giuseppe e in collaborazione con il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università̀ di Bologna sede di Rimini. Una mostra interattiva dedicata ai bambini dai quattro ai sette anni per giocare tra emozioni e relazioni; ad accompagnare i sentieri di parole e illustrazioni sono personaggi e musiche tratti dai libri di Fulmino Edizioni, casa editrice indipendente dedicata all’infanzia.

“Parole a colori” è aperta alle Scuole dell’Infanzia e alle Primarie (I e II anno) del territorio, previa prenotazione a paroleacolori2023@gmail.com La mostra è attiva da novembre a febbraio e gli incontri sono dedicati oltre che agli Istituti scolastici, anche agli utenti del progetto Intrecci.

Info: paroleacolori2023@gmail.com www.facebook.com/events/659302729643563/662215866018916?active_tab=about