Taglio del nastro in viale Ceccarini per il Riccione Christmas Food Experience con le casine in stile balneare dedicate ai sapori e al gusto delle proposte enogastronomiche di qualità degli operatori locali e ai manufatti delle associazioni benefiche e di volontariato riccionese

Babbo Natale è arrivato a Riccione. Domenica è arrivato il personaggio più amato della tradizione natalizia e la città è entrata nel vivo della magia delle feste. L’abito rosso di Babbo Natale ha fatto capolino in viale Ceccarini nel pomeriggio di domenica e ha sfilato, sotto il passage luminoso di luci e fiocchi di neve, dal grande gazebo del viale fino al Giardino sul mare di piazzale Roma, cuore verde e suggestivo del progetto urbano di installazioni luminose che abbracciano Riccione fino all’8 gennaio.

In compagnia di tre dolcissimi lama provenienti dal Podere Santa Pazienza di Santarcangelo di Romagna e dai nomi suggestivi Luna, Terra e Forza, Babbo Natale è stato accolto da migliaia di persone e dall’emozione dei bambini che hanno potuto accarezzare gli amici a quattro zampe e scattare delle foto con Babbo Natale, mentre la neve scendeva sul viale morbida a rendere l’atmosfera incantata. La passeggiata festosa e allegra ha raggiunto piazzale Roma dove, ad accogliere Babbo Natale, c’era la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, insieme alla vice sindaca Sandra Villa e agli assessori Alessandro Nicolardi, Christian Andruccioli e Marina Zoffoli che, con il presidente di Geat Fabio Galli e Silvia Montanari di “eStudio”, hanno inaugurato il Giardino sul mare.

Affacciato sul mare e sulla spiaggia di Riccione, il Giardino sul mare è il luogo magico delle feste di Riccione con il bosco illuminato, l’antica giostra, la pista di ghiaccio e la casetta di Babbo Natale che ospiterà per tutto il periodo un ricco programma di iniziative e laboratori per bambini e adulti dedicati alla natura, alle decorazioni natalizie e ai dolci delle feste a cura di Officina Giardino. I piccoli si potranno divertire anche con le passeggiate didattiche in compagnia dei simpatici lama del Podere Santa Pazienza. Babbo Natale rimane a Riccione fino al 24 dicembre e incontra i bambini dall’8 dicembre tutti i weekend dalle ore 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 19 e durante la settimana tutti i pomeriggi dalle 16 alle 19.

Domenica scorsa è stato inaugurato in viale Ceccarini il Riccione Christmas Food Experience con le casine in stile balneare dedicate ai sapori e al gusto delle proposte enogastronomiche di qualità degli operatori locali e ai manufatti delle associazioni benefiche e di volontariato riccionese. Il mercatino si allunga da viale Ceccarini e viale Dante fino ai Giardini Montanari con le installazioni luminose e le attrazioni per i più piccoli. Il Christmas Food Experience è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20, i festivi e dal 22 dicembre all’8 gennaio dalle 10 alle 23.