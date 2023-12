Il cordoglio dell’amministrazione comunale. Lunedì i funerali

Durante la scorsa notte si è spento all’età di 67 anni Roberto De Grandis, pittore, grafico e incisore, straordinario talento creativo in forza al settore Cultura del Comune di Riccione.

Roberto amava disegnare la storia della città di Riccione: le sue illustrazioni sono narrazioni figurative che incantano grandi e piccini. L’amministrazione comunale lo ricorda con grandissimo affetto, e porge le condoglianze alla famiglia.

“La notizia della perdita del caro Roberto De Grandis – ha detto la sindaca Daniela Angelini – ha destato in tutti noi un profondo cordoglio. Di lui mi piace ricordare il grande amore per l’arte, l’impegno sociale e il suo interesse verso la storia della nostra Riccione che amava disegnare per le nuove generazioni. Roberto era un prezioso punto di riferimento della cultura cittadina e importante talento creativo per il nostro settore Cultura”.

“Roberto ci ha insegnato l’amore per l’arte e per le persone – ha affermato la vicesindaca con delega alla Cultura Sandra Villa -. Il suo eccellente talento artistico si è sempre combinato con l’impegno sociale, diffondendo ovunque creatività e bellezza. Ha generosamente offerto un contributo prezioso alla cultura della nostra città che resterà per sempre vivo tra la nostra gente».

I funerali di Roberto De Grandis si terranno lunedì 4 alle 15 nella chiesa di San Martino di Riccione. Il rosario è in programma nella stessa chiesa domenica 3 alle 20,30.