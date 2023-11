Tutti gli eventi in programma nel weekend

400 hotel aperti verso il tutto esaurito per un ponte fra concerti, eventi in Fiera e Palacongressi, presepi di sabbia, in una città illuminata a festa

Rimini verso un ponte dell’Immacolata da tutto esaurito. Il calendario favorevole che quest’anno vede l’8 dicembre cadere di venerdì e un mese di dicembre che prende avvio con tre eventi importanti fra raduno di Comunione e liberazione, Ginnastica in festa e conferenza nazionale di Rinnovamento nello Spirito, oltre al concerto di Laura Pausini che porterà il suo World Tour allo Stadium di Rimini l’8 e 9 dicembre, fanno volare le prenotazioni negli hotel.

Si parte con Comunione e liberazione al quartiere fieristico con oltre 12.000 presenze dal 4 al 6 dicembre. Poi segue la Winter Edition di Ginnastica in Festa si svolgerà dal 7 al 10 dicembre al quartiere fieristico. Si prevedono oltre 8.000 atleti in competizione e oltre 20.000 presenze totali sui 3 giorni considerando accompagnatori, giudici e famiglie. L’evento, che coniuga agonistica e intrattenimento, richiama ogni anno anche numerosi curiosi ed appassionati che scopriranno la città addobbata per le feste e approfitteranno del ricco programma del Capodanno più lungo del mondo. Infine, chiude il weekend la 47° Conferenza Nazionale Animatori di Rinnovamento nello Spirito Santo, in programma dall’8 al 10 dicembre al palacongressi, che prevede oltre 4.000 presenze.

“Ma non mancheranno i turisti individuali per il ponte dell’Immacolata – commenta la direttrice di Visit Rimini Coralie Delaubert – che consente un lungo weekend di 3 giorni. Oltre alle presenze per i grandi eventi ospitati da Fiera e Palacongressi, sono molti i turisti e le famiglie attese. Le prenotazioni alberghiere segnano performance decisamente migliori rispetto al 2022 e si prevede di raggiungere ottimi livelli di occupazione per l’8 dicembre con alberghi quasi già al completo in circa 400 strutture complessive aperte. Dal lancio del programma del Capodanno e grazie alle attività di promozione avviate, VisitRimini sta ricevendo anche molte richieste per San Silvestro, anche per le visite guidate organizzate da VisitRimini che stanno registrando grande interesse di pubblico. Un trend particolarmente positivo che annuncia un capodanno col botto, con tante prenotazioni di 3 e 4 giorni già confermate”.

“‘Un viatico incoraggiante – così il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – per un mese che ci aspettiamo super dal punto di vista turistico e dell’ospitalità, per la qualità e quantità degli eventi, per i servizi dell’intera città per tutto il periodo natalizio e di inizio anno’.

Gli eventi del weekend dell’Immacolata

Per il weekend dell’Immacolata si parte con il doppio concerto di Laura Pausini al Palazzo dello Sport (Stadium Rimini) venerdì 8 e sabato 9 dicembre, che darà il via al suo world Tour per i 30 anni di carriera.

Gli appuntamenti con la musica continuano con un giovanissimo talento, il pianista Nicolò Ferdinando Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022, che salirà sul palco del Teatro Galli domenica 10 dicembre, mentre nella chiesa di Sant’Agostino, venerdì 8 dicembre, il Lions Rimini Host propone il Concerto di Natale per la Città di Rimini, la cui finalità è quella di raccogliere contributi per il Servizio Lions Cani Guida, in collaborazione con Club Soroptimist Rimini, università aperta Rimini.

Sabato 9 dicembre appuntamento a teatro con Il Ministero della Solitudine, una scrittura originale di, con e per cinque attori, strutturata per flash, incontri, incidenti e costituita da partiture fisiche all’orlo di una danza. Natale a Teatro anche per i più piccoli con una piccola rassegna di spettacoli per bambini e famiglie al Teatro degli Atti (spettacoli in programma l’8 e il 9 dicembre).

Il week-end segna l’inizio di gran parte delle iniziative natalizie con l’apertura dei Presepi di sabbia che quest’anno ritornano ad animare e abbellire la spiaggia a Marina Centro e a Torre Pedrera (bagno 65) con tante novità. Al via anche il Villaggio del Natale con la pista di ghiaccio, i mercatini e il circo per spettacoli ‘vista mare’ per bambini e adulti nella zona del porto di Rimini.

Passeggiare in spiaggia in inverno quest’anno sarà ancora più magico con Un Mare d’inverno: la duna dal bagno 1 al 63 diventa una lunga passeggiata poetica tra panchine e luci.

E poi non possono mancare i mercatini, le mostre e le visite guidate, in particolare quelle dedicate a Fellini, ma anche all’arte nelle chiese alla scoperta delle rappresentazioni di Maria a cura di Discover Rimini (venerdì 8 dicembre). Da non perdere Ariminum e il mare che racconta il legame tra Rimini e il mare in un viaggio che parte dalle origini della città romana (partecipazione gratuita a cura dei musei comunali).

Aperti anche i Parchi Divertimento in particolare nei giorni 8 – 9 – 10 dicembre aperti dalle 10 alle 18 circa Italia in Miniatura, Oltremare e l’Acquario di Cattolica.

Il calendario giorno per giorno:

dall’8 al 10 dicembre 2023

Rimini Palacongressi, via della Fiera 23

47 Conferenza nazionale animatori del RnS

Info: www.rinnovamento.org/dall8-al-10-dicembre-2023-presso-il-palacongressi-di-rimini-la-47-conferenza-nazionale-animatori-del-rns/

7 – 10 dicembre 2023

Fiera di Rimini, via Emilia 155

Finali Nazionali di Ginnastica “Winter Edition”

La manifestazione sportiva della FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, torna nel Quartiere fieristico riminese per le finali di diverse discipline. Quattro giorni di gare con esibizioni e attività per tutti. L’evento coniuga la parte agonistica (Campionati di livello ABC, Silver e Gold delle specialità di Ginnastica Artistica Femminile e Maschile, Ritmica e Aerobica, Campionato italiano e Coppa Italia di Parkour) e l’intrattenimento grazie alle numerose attività del settore Salute e Fitness della FGI che insieme all’Expovillage richiamano numerosi curiosi ed appassionati insieme.

Info: www.ginnasticainfestarimini.it

venerdì 8 e sabato 9 dicembre 2023

Rimini, nuovo Palazzo dello Sport (RDS Stadium)

Laura Pausini in concerto

World Tour 2023-2024

Dopo l’anteprima estiva per i festeggiamenti dei 30 anni di carriera, sarà a Rimini la data zero di una lunga serie di concerti a cui si aggiunge la data di sabato 9 dicembre sempre a Rimini, che porteranno Laura Pausini ad esibirsi in Europa, Sud America, Stati Uniti. La cantante romagnola ritroverà il suo pubblico con uno show che esalta il suo repertorio con tutta la nuova musica che segnerà il nuovo capitolo della sua storia. Ore 21. Info: www.friendsandpartners.it

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, Chiesa di Sant’Agostino

Concerto di Natale per la Città di Rimini 2023

Musiche vocali e strumentali tra il Medioevo e il XX secolo

Coro della Cappella Malatestiana

7ª edizione del concerto Lions Rimini Host la cui finalità è quella di raccogliere contributi per il Servizio Lions Cani Guida che assegna gratuitamente i cani guida per Non Vedenti su tutto il territorio nazionale. Il concerto vede coinvolti il Coro della Cappella Musicale Malatestiana, il quintetto d’archi EoS e M° Roberto Torriani accompagnamento organistico.

Con il patrocinio del Comune, della Provincia di Rimini, e Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con Club Soroptimist Rimini, Università Aperta Rimini.

Ore 18.00 Ingresso gratuito con offerta libera. Info: www.lionsrimini.it

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, FIR (Forniture Idrauliche Romagnole, via Aida 21 – zona Padulli)

Classica d’inverno

18° edizione della corsa competitiva (km 14,3 – misto collinare) e non competitiva (km 6,5 pianeggiante)

Orario: ritrovo ore 8.00; partenza ore 9.30 Info: 328 4659162 www.goldenclubrimini.it



sabato 9 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Il Ministero della solitudine

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turno D

Guarda agli aspetti più intimi dell’essere umano, come la solitudine e l’isolamento, la proposta di una tra le più originali compagnie di teatro contemporaneo: lacasadargilla porta al Teatro Galli Il Ministero della solitudine, per la regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni.

Una scrittura originale di, con e per cinque attori, strutturata per flash, incontri, incidenti e costituita da partiture fisiche all’orlo di una danza.

Ore 21. Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

domenica 10 dicembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Nicolò Ferdinando Cafaro pianoforte

74° Sagra Musicale Malatestiana – La musica e i giovani

Sul palco del Teatro Galli un giovanissimo talento, il pianista Nicolò Ferdinando Cafaro, vincitore del Premio Venezia 2022, pronto ad affrontare un recital che dalle sonate di Scarlatti si spinge fino a Gaspard de la nuit di Ravel.

Ore 17.00. Ingresso a pagamento

Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it

Iniziative natalizie

Fino al 7 gennaio 2024

Spiaggia di Rimini, dal bagno 1 al 150

Un Mare d’inverno

Passi, immagini, parole

Anche la spiaggia si illumina a festa regalando ai turisti e ai riminesi una passeggiata in riva al mare in pieno clima natalizio. La duna che va dal bagno 1 al bagno 63 diventa una lunga passeggiata poetica, reinventando il paesaggio invernale attraverso un percorso sopraelevato, realizzato a protezione della spiaggia, e allestito con panchine illuminate con luci natalizie anche di notte



2 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, Piazzale Boscovich e spiaggia

Ice Village: villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Torna il Villaggio del ghiaccio a due passi dal mare tutto al coperto con una grande pista di ghiaccio di 600 metri quadrati, un circo per spettacoli ‘vista mare’ per bambini e adulti, i mercatini ed il Presepe di sabbia, il tutto in un’area di 3 mila metri circa tra Piazzale Boscovich e la spiaggia libera antistante il porto. Il villaggio offre una ricca programmazione di animazione, spettacolo e intrattenimento in particolare in occasione delle feste di Natale e Capodanno. Nella pista per pattinare sul ghiaccio non mancheranno i ‘maestri pinguini’ e un’area riservata per il noleggio dei pattini. Accanto alla pista e al circo, nella zona di spiaggia libera adiacente, il tradizionale mercatino natalizio con casette di legno addobbate a festa. Da non perdere all’interno del Villaggio anche il Presepe di sabbia con gruppi scultorei creati dagli artisti della sabbia. Il villaggio addobbato a festa con luci e decorazioni, tappeti rossi e alberi di Natale renderà l’atmosfera natalizia al mare ancora più suggestiva.

Orario ingresso Ice Village: dal lunedì al venerdì 14.30 –22.30; festivi e prefestivi 10 – 23.

Dal 23 dicembre al 7 gennaio (vacanze di Natale) tutti i giorni 10 – 23.

Ingresso pista e noleggio pattini a pagamento. Ingresso adulti €. 9,00 – con pattini propri €. 7,00

Bambini (al di sotto di cm. 120) €. 7,00. Info: 331 522 4196 – 375 78 14 857

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, viale Tiberio

Borgosolidale

Torna BorgoSolidale, il villaggio del volontariato nel borgo San Giuliano, nei pressi del ponte di Tiberio, organizzato da La Società de Borg aps e VolontaRomagna.

La manifestazione anticipa le feste natalizie ed è stata pensata per dare visibilità al volontariato riminese ed ai tanti progetti sociali che porta avanti nel territorio.

Per allietare il villaggio sono in programma animazioni musicali ed artisti di strada, cioccolata calda e vin brulè. A conclusione della giornata, l’attesa lotteria solidale, gratuita, per tutti i visitatori del villaggio. Orario: dalle ore 15:00 alle 19:00 Ingresso libero.

Info: www.societadeborg.it



8 – 22 dicembre 2023

Rimini Torre Pedrera

Magia a Torre Pedrera – gara degli addobbi natalizi

Una competizione che nasce con l’obiettivo di celebrare la creatività e lo spirito del Natale con una gara degli addobbi che coinvolge tutta la località di Torre Pedrera che sarà così avvolta in un’atmosfera speciale. Le persone possono passeggiare lungo le vie decorate a festa in un vero e proprio percorso turistico e tutti potranno votare per determinare i vincitori attraverso il link: https://forms.gle/KQPZX4PuNBft7474A Il periodo di votazione va dal 1 al 21 dicembre 2023.

I criteri di valutazione per la gara sono: abilità nell’utilizzo di materiali da riciclo nella realizzazione degli addobbi, creatività e originalità nell’idea di design degli addobbi e delle luci, a cui si aggiunge un giudizio complessivo basato sull’originalità e sull’ impatto visivo.

Info: 3488702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera

Iniziative per bambini

venerdì 8 dicembre 2023

Rimini, Teatro degli Atti

Natale a Teatro

Le grandi fughe del mago Houdini

Spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Mulino Amleto Teatro

di e con Matteo Giorgetti e Marco Mussoni

Regia Beppe Chirico

Ore 16. Età indicata: dai 3 anni in su. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da sabato 25 novembre, su: https://biglietteria.comune.rimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Teatro degli Atti

Natale a Teatro

Esopopea- Insegnamenti per una vita favolosa

Spettacolo ispirato alle favole di Esopo, scritto e interpretato da Beppe Chirico e Camilla Fabbrizioli. Regia Matteo Giorgetti, in collaborazione con Cast Oro Teatro e Associazione CondueBieunaZeta. Spettacolo per bambini, ragazzi e famiglie a cura di Mulino Amleto Teatro

Ore 16. Età indicata: dai 4 anni in su. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria da sabato 25 novembre, su: https://biglietteria.comune.rimini.it

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Museo della città

Ceius mosaicista romano

Laboratorio di mosaico

I ragazzi si cimentano nella realizzazione di una copia del particolare di un mosaico romano attraverso l’impiego degli strumenti di Ceius, dalle tessere in pietra tagliate secondo la tecnica tradizionale, alla malta del sottofondo. Ogni composizione resterà bagaglio personale del suo autore.

ore 17.00. Costo partecipazione 5 € (max 20 bambini)

Info e prenotazioni www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Presepi

2 dicembre 2023 – 7 gennaio 2024

Rimini Marina Centro, spiaggia libera di Piazzale Boscovich

Presepe di sabbia a Marina Centro

All’interno dell’Ice Village, un Villaggio di Natale tutto al coperto a due passi dal mare, una tensostruttura accoglie il Presepe di sabbia, che quest’anno torna alla tradizione classica napoletana con sculture di sabbia giganti create con maestria da un team internazionale di artisti della sabbia. La Natività con i pastori, gli animali e la vita del villaggio con artigiani e negozianti danno vita a scenografici gruppi scultorei, dove ogni gesto ed espressione delle figure rappresentate esprimono gioia e felicità portando con sè un messaggio di Amore, Serenità e Gioia, per riportarci a riscoprire l’amore e la generosità gli uni verso gli altri.

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30 (disponibilità per gruppi al mattino dalle 10 alle 12 previa prenotazione); sabato e festivi dalle 9.30 alle 19. Dal 23 dicembre al 7 gennaio: tutti i giorni 9.30 – 19. Ingresso libero.

Inaugurazione venerdì 8 dicembre. Nel week-end precedente è possibile visitare il presepe per vedere gli artisti all’opera. Ingresso libero. Info: 331 5224196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/

dall’8 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024

Rimini, Spiaggia di Torre Pedrera, bagno 65

OLTRE – Il Presepe di sabbia e metallo a Torre Pedrera

Sulla spiaggia di Torre Pedrera torna il tradizionale Presepe di sabbia che quest’anno rappresenta la Natività dando risalto a un messaggio importante di amore e cura per il pianeta. Un presepe che si propone di essere un percorso di consapevolezza verso l’amore, andando OLTRE il consumismo, verso un futuro sostenibile. Per la diciassettesima edizione del Presepe di Sabbia, il Comitato turistico di Torre Pedrera ha deciso infatti di dedicarla all’ambiente e di unire alla sabbia le sculture realizzate con materiale di riciclo in metallo di Lu Lupan di Mutonia. Unendo la sabbia al metallo, tesoro prezioso che può essere rinnovato in modo ecosostenibile, ogni dettaglio del Presepe è stato curato con attenzione, dal design delle figure al modo in cui vengono posizionate nella scena. Ciascuna scultura rappresenta un elemento simbolico di sostenibilità ambientale e ha lo scopo di stimolare la riflessione al fine di raccontare la storia della natività in modo suggestivo, ricreando un vero e proprio percorso di consapevolezza sull’importanza della sostenibilità. Il presepe, allestito all’interno di una struttura coperta, invita il pubblico a riflettere sulla necessità di adottare comportamenti sostenibili nella vita di tutti i giorni. Aperto al pubblico da venerdì 8 dicembre, sarà ufficialmente inaugurato sabato 9 dicembre alle ore 16, in presenza del Vescovo e delle autorità locali.

orari: 9.00-12.30 / 14.30 – 18.30. Info:348 8702312 ww.facebook.com/comitatotorrepedrera

Mostre e visite guidate

Fino al 28 gennaio 2024

Rimini, Palazzo del Fulgor

Mostra: Fellini intimo: disegni e parole

Alle ore 18 del 30 novembre viene inaugurata una mostra con quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia in quegli anni. Info: www.fellinimuseum.it

Venerdì 8 dicembre 2023

Visitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini

Un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia, alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città insieme ad una guida turistica.

L’Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l’Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio continua sino al ‘900 con Federico Fellini, il Cinema Fulgor e il Borgo di San Giuliano, quartiere noto per i suoi magnifici murales.

Prenotazioni disponibili su: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini/ A pagamento. Orario: 8 dicembre ore 10:30; 30 e 31 dicembre ore 15:30

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, Museo della Città

Ariminum e il mare

visita guidata in compagnia di Francesca Minak

Il tema del legame tra Rimini e il mare raccontato in un viaggio che parte dalle origini della città romana e tocca, grazie a reperti rari e preziosi, alcuni dei momenti più importanti della vita e della storia della città.

Ore 17. Partecipazione gratuita. Info e prenotazioni www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

domenica 10 dicembre 2023

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Visite guidate al Teatro Galli

La storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi si intreccia, nel percorso di visita, con la storia di Rimini e di uno dei suoi spazi di maggior prestigio, la piazza comunale, nonché con le vicende della seconda guerra mondiale e il dibattito che ha accompagnato la ricostruzione del Teatro, restituito nel 2018 alla città “com’era e dov’era”. Ore 11. Costo: 5 €. Durata 45 minuti. Info e prenotazioni: 0541.793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

sabato 9 dicembre 2023

Visitor Center Rimini (Luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Fellini Experience

Un nuovo tour dedicato a Federico Fellini, un’esperienza immersiva tra le sale del Fellini Museum dove si ripercorre la storia del cinema italiano, i grandi miti della sua epoca da Mastroianni ad Anita Eckberg, le prime pubblicità dei prodotti italiani più blasonati sino ai provini dei personaggi dei film.

Il percorso si snoda tra lo scenografico castello malatestiano, la Piazza dei Sogni e il Palazzo del Fulgor, tra curiosi aneddoti della Rimini felliniana: dalla gioventù del regista alla sua ascesa all’Olimpo del Cinema e poi il Bosco dei nomi, l’omaggio di Rimini a Tonino Guerra amico di Federico e sceneggiatore dei suoi film. Al termine sarà servito un piccolo aperitivo.

Prenotazioni disponibili sul sito di riferimento. Ore 15.30. A pagamento. Info: 0541 51441 http://www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

sabato 9 dicembre 2023

Rimini, centro storico

Arte e Fede nelle Chiese Riminesi – La rappresentazione di Maria

Nei giorni vicini alla festa dell’Immacolata, Discover Rimini propone un originale percorso nelle chiese di Rimini alla scoperta di alcune importanti opere d’arte che raffigurano Maria Vergine: dagli affreschi di scuola riminese del Trecento nella Chiesa di Sant’Agostino agli stucchi barocchi di Antonio Trentanove nella Chiesa dei Servi di Maria, partendo dai toccanti ex-voto dipinti custoditi nella Chiesa di Santa Chiara, costruita nell’Ottocento per accogliere il dipinto della Mater Salvatoris, che nel maggio del 1850 compì un prodigioso miracolo. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Luogo di incontro: Chiesa di Santa Chiara, alle ore 9.30

Costo di partecipazione: €15 a persona. Info e prenotazione (obbligatoria, entro il giorno precedente): 333.7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it

tutti i mercoledì, giovedì e venerdì fino dal 30 novembre 2023 al 5 gennaio 2024

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il mercoledì: Visita guidata alla Rimini Romana

Alla scoperta dei monumenti della Rimini Romana in compagnia di storie , filastrocche e vecchie foto per capire, insieme, le origini della città

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Alla scoperta del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano.

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

Durata 2 ore circa. A scelta ore 10 – 15 – 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) cristiansavioli@protonmail.com

MERCATINI

fino al 7 gennaio 2024

Rimini centro storico, via Poletti e area adiacente al Bosco dei Nomi ed al Museo Fellini

Mercatino dei Sogni di Natale

Nel cuore del centro storico di Rimini, lungo la via adiacente alla Piazza dei Sogni ed al Museo Fellini, le tradizionali casette di legno ospitano maestri di bigiotteria di alto livello, ceramica, cuoio, oggettistica in legno, abbigliamento, carta, oggettistica di Natale, creme e saponi, lavorazione dei cristalli, vini del territorio della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. I più piccoli saranno accolti dalla giostra francese con i suoi cavalli e potranno spedire anche le lettere a Papà Natale.

Orario: dal lunedì al venerdì: 9 – 13 / 15 – 20; sabato 9 – 21; domenica e festivi 10 – 21

Info: 0541 760293

venerdì 8 dicembre 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Artigiani al Centro

Christmas edition della mostra mercato dell’artigianato handmade

Artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati. Pezzi unici realizzati a mano, frutto di una continua ricerca e della capacità di creare con l’intelletto, con la fantasia e con il cuore.

Orario: dalle 9.30 alle 19.00 Info: artigianialcentro@gmail.com

8 – 9 – 10 dicembre 2023

Viserba di Rimini, Piazza Pascoli

Mercatino di Natale

Articoli natalizi e d’artigianato

Orario: 10 – 19

Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba

domenica 10 dicembre 2023

Rimini centro storico, tra Corso d’Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Caltelfidardo

Fiera delle Domeniche di Dicembre

Tradizionale Mercatino con vendita di prodotti non alimentari