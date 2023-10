Visit Rimini: “Le festività di Ognissanti aprono le porte a un novembre da grandi numeri”

Inizia a Rimini una nuova settimana di eventi che attraversa le mille iniziative previste per Halloween. Festività che aprono idealmente le porte a un mese di Novembre ricco di appuntamenti che trainano le prenotazioni.

“La città registra per Halloween un buon movimento – commenta Visit Rimini – non come lo scorso anno quando Ognissanti era un vero e proprio ponte mentre quest’anno cade tra martedì e mercoledì, ma comunque i numeri sono interessanti, forti dell’appeal che registrano le proposte che includono i parchi tematici che trainano le prenotazioni. Le festività di Ognissanti faranno da traino a un novembre da grandi numeri: dopo i turisti dei primi giorni di novembre, sarà infatti la volta di espositori, visitatori, congressisti provenienti da tutt’Italia e dall’estero. Si inizia con la fiera Ecomondo (7 al 10 novembre presso il quartiere fieristico) con un’occupazione alberghiera nei primi 4 giorni della settimana ben al di sopra dello scorso anno: 4stelle col tutto esaurito e quasi nei 3stelle. A seguire Ecomondo ci saranno prestigiose convention aziendali e congressi presso il Palacongressi di Rimini tra cui, per citarne solo alcuni, la Italian Winter Spectacular di Herbalife, Edizioni Studi Erickson, il congresso nazionale giovani Croce Rossa, il 60° Congresso Nazionale SIR – Società Italiana di Reumatologia, senza dimenticare il Concorso dell’Agenzia delle Entrate a Rimini Fiera. Numerosi eventi che fanno registrare un ottimo riempimento delle strutture 3 e 4 stelle, complessivamente più elevato rispetto allo scorso anno per tutto il mese di novembre. Un mese molto intenso prima di dedicarsi appieno al capodanno più lungo del mondo, che vede già oggi arrivare costantemente richieste informazioni e prenotazioni alberghiere, registrando un interesse specifico al momento per gli ultimi giorni dell’anno. Senza dimenticare a dicembre anche altri due eventi in calendario: Ginnastica in Festa e la 47a Conferenza Nazionale Animatori di Rinnovamento nello Spirito”

Rimini, il calendario degli eventi fino al 7 novembre

Il 31 ottobre la città di Rimini apre le porte a ingresso gratuito di tutti i musei della città. I Musei Comunali organizzano anche simpatiche iniziative per bambini e ragazzi. Nel pomeriggio di martedì 31 ottobre si può partecipare alla caccia al tesoro più spaventevole di sempre, andando alla ricerca di luoghi e personaggi mostruosi nel cuore della città da individuare attraverso gli indizi e le storie da brivido raccontate dai volontari di Mare di Libri. Due i turni per accontentare dai più piccoli ai più grandicelli.

Mercoledì 1° novembre apre al pubblico anche il museo degli Sguardi chepropone per tutto il pomeriggio attività per adulti e bambini, dai laboratori di lettura e decorazioni per i più piccoli alla visita guidata alla collezione del Museo fino all’introduzione a riti, significati e usanze della celebrazione annuale e tradizionalmente messicana del Día de los Muertos. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Associazione Vite in Transito con l’intento di promuovere l’interculturalità.

Da non perdere le visite guidate a cura di VisitRimini alla scoperta di Rimini tra misteri e leggende, per bambini e adulti (31 ottobre).

Per la gioia dei più piccoli non mancano le iniziative organizzate dai Comitati turistici, a partire dal Viserba Circus anche quest’anno arriva in Piazza Pascoli il 31 ottobre e propone una festa in maschera per tutti i bimbi con animazione e saltimbanchi, a partire dalle ore 15:30.

Le feste di Halloween in maschera con animazione per grandi e piccoli contiuano nei parchi del divertimento, che si riempiono di zucche, pipistrelli, streghe, simpatici mostri, spettacoli dal vivo, trucca bimbi e sfilate delle maschere. Martedì 31 ottobre Fiabilandia rimane aperto fino alle ore 22 per la sfilata concorso dei costumi più spaventosi con premi per tutti i bambini che vi parteciperanno, mentre nei giorni di Magic Halloween, 31 ottobre, 1 e 2 novembre, Italia in miniatura ci saranno artisti di strada, clown strampalati, incantatrici e domatori di bolle di sapone giganti, giocolieri, trampolieri, truccabimbi e tanti show.

Martedì 31 ottobre, in occasione del trentesimo anniversario della morte di Federico Fellini, Rimini propone diversi gli appuntamenti, primo fra tutti la mostra al Palazzo del Fulgor Rimini 1993-2023: il funerale di Fellini nelle immagini inedite di Marco Pesaresi per ricordare il saluto di Rimini al grande Maestro nel giorno del suo funerale (fino al 19 novembre). Inoltre, nel centenario della Disney e a 32 anni dalla prima pubblicazione di ‘Topolino presenta La Strada’, Fellini Museum e Amarcort Film Festival celebrano l’incontro fra Federico Fellini e uno dei massimi artisti disneyani al mondo, Giorgio Cavazzano, con una esposizione al Palazzo del Fulgor, dal titolo ‘DISNEY 100 – Un secolo di capolavori del cortometraggio animato’, che è visitabile dal 28 ottobre 19 novembre.

Per Conversazioni Riminesi, appunti per la storia della città,l’appuntamento della settimana (3 novembre) è con ‘La cultura dei grandi eventi’, con Silvio Castiglioni, Giampiero Piscaglia, Emilia Guarnieri Smurro. Conduce Vera Bessone.

In occasione della festività di Ognissanti, sabato 4 novembre alle ore 14.45, Michela Cesarini, storica dell’arte, propone una Passeggiata culturale tra arte e storia al Cimitero monumentale di Rimini, luogo di silenzio e preghiera, ma anche suggestivo museo all’aperto, grazie alle sculture a decoro delle sepolture ed alle edicole gentilizie, dove riposano cittadini illustri che hanno segnato nell’Ottocento e nel Novecento la storia riminese ed italiana come Federico Fellini, Don Oreste Benzi, Sergio Zavoli, René Gruau, Margherita Zoebeli, Amintore Galli, Marco Pesaresi.

Sabato 4 novembre è anche il “Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate“, che prevede una cerimonia ufficiale alla presenza di autorità religiose, civili e militari, in piazza Cavour dalle 9.45, con il raduno delle Forze Armate e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’ Arma e, a seguire, in piazza Ferrari, la deposizione della Corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre.

venerdì 3 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Ailey II

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Danza

A inaugurare la Stagione 2023/2024 è una delle compagnie di danza moderna più importanti al mondo, Ailey II ensemble d’eccezione che unisce lo spirito e l’energia dei migliori talenti della giovane danza americana con la passione e la creatività dei coreografi più affermati, fondata nel 1974 da Alvin Ailey autore delle coreografie con William Forsythe, Francesca Harper, Robert Battle.

Il programma presentato al Teatro Galli comprende Enemy in the Figure, la sezione centrale intensamente propulsiva dell’opera omonima di William Forsythe in cui la partitura elettronica di Thom Willem, percussiva e ritmica, è stata la fonte dell’invenzione coreografica dell’opera e ha influenzato l’uso radicale di luci e ombre nella scenografia originale. Freedom Series (estratti), è un paesaggio di ricordi disegnato da Francesca Harper attraverso una serie di vignette fra memoria e visione del futuro, indagando i temi di identità e comunità. The Hunt è un’atletica coreografia per sei uomini firmata da Robert Battle, che rivela il lato predatore della natura umana e il brivido primitivo della caccia e in cui le fragorose percussioni de Les Tambours du Bronx guidano il movimento esplosivo ai limiti tra arte marziale, riti dei gladiatori e discipline sportive. Revelations, utilizzando spirituals, canti religiosi, gospel e blues afroamericani, questa creazione è un classico intramontabile e un tributo al talento di Alvin Ailey.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



sabato 4 novembre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Sul filo degli affetti: la voce di Cassandra

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musiche antiche

Con la voce del mezzosoprano Arianna Lanci il secondo appuntamento di musica antica è dedicato all’esecuzione di Cassandra, cantata drammatica composta da Johann Christoph Friedrich Bach su un testo che il poeta e letterato Antonio Conti aveva scritto a inizio settecento per il compositore Benedetto Marcello affiancata in questa occasione da una nuova partitura composta da Rossella Spinosa per lo stesso organico dell’opera settecentesca.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



sabato 4 novembre 2023

Rimini centro storico

4 Novembre – Festa dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

In occasione del “Giorno dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate”, ha luogo la Cerimonia ufficiale di livello provinciale, che, come da tradizione, si svolgerà alla presenza di autorità religiose, civili e militari, in piazza Cavour dalle 9.45, con il raduno delle Forze Armate e dei rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’ Arma.

A seguire in piazza Ferrari, deposizione della Corona d’alloro al monumento dei Caduti di tutte le guerre. Previsti, alzabandiera, deposizione della corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti di tutte le guerre, la lettura dei messaggi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

Alle ore 11, alla Chiesa di San Francesco Saverio (Suffragio), ha luogo la celebrazione della Santa Messa presieduta dal Vicario Episcopale.

Ore 9.45 Ingresso gratuito



domenica 5 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Parole per la musica

Incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2023 grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi.

Il prossimo appuntamento: Il politico e l’utopista. Confronti e scontri nel Don Carlo d Verdi

a cura di Paolo Patrizi.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541 704296 www.sagramusicalemalatestiana.it/parole-la-musica-2023

da martedì 7 a venerdì 10 novembre 2023

Rimini Fiera, via Emilia, 155 – Rimini

Ecomondo. The green technology expo

Fiera Internazionale del Recupero di Materia ed Energia e dello Sviluppo Sostenibile

Evento di riferimento in Europa per l’innovazione tecnologica e industriale. Una fiera internazionale con un format innovativo che unisce in un’unica piattaforma tutti i settori dell’economia circolare: dal recupero di materia ed energia allo sviluppo sostenibile. L’evento aiuta le aziende a diventare leader mondiali nell’innovazione, favorendo lo sviluppo di un ecosistema imprenditoriale innovativo e sostenibile. Favorisce il networking mettendo in contatto le imprese con i più qualificati buyer nazionali e internazionali e lavora tutto l’anno con una community profilata e con i massimi esperti dell’economia circolare. Sostiene la transizione ecologica offrendo un ampio programma di conferenze, workshop e seminari volti a presentare evidenze e nuovi trend, nazionali ed internazionali, legati all’economia circolare nelle diverse filiere, dall’edilizia al packaging, dall’elettronica all’automotive. Un laboratorio permanente di idee, soluzioni e opportunità.

Ingresso a pagamento Info: 0541 744555 www.ecomondo.com



da martedì 7 a giovedì 9 novembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La Locandiera

Spettacolo della Stagione Teatrale di prosa e danza 2023/2024 – Turni A-B-C

Sonia Bergamasco diretta da Antonio Latella dà volto e voce a Mirandolina, protagonista de La Locandiera, commedia di Carlo Goldoni, in questo allestimento al debutto questa stagione.

Testo classico, ma centrale e a suo modo rivoluzionario in quanto è tra i primi a conferire alla donna il ruolo di protagonista assoluta, diventando una sorta di manifesto civile e culturale.

Orario: martedì 7 novembre 2023, ore 21 – Teatro Galli – TURNO A; mercoledì 8 novembre 2023, ore 21 – Teatro Galli – TURNO B; giovedì 9 novembre 2023, ore 21 – Teatro Galli – TURNO C con audiodescrizione per non vedenti e ipovedenti

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



martedì 7 e mercoledì 8 novembre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Vivere di Turismo Festival

Un evento in cui si celebra il fenomeno del turismo extralberghiero, un modello economico sostenibile che sta reinventando il modo in cui viaggiamo e viviamo le destinazioni.

Due giornate interamente dedicate al settore e agli attori che ne fanno parte. Più di 1000 partecipanti, 25 stand, 80 relatori, 6 sale formative. I biglietti on line sono disponibili su: viverediturismofestival.it/biglietti/ Anteprima in streaming del ‘Vivere di Turismo Festival’, martedì 12 settembre (dalle 18 alle 20) con Vivere di Turismo Show per conoscere il programma e i relatori. Per partecipare all’evento è necessario iscriversi gratuitamente su: viverediturismofestival.it/step/vdt-show-2023/

Ingresso a pagamento Info: 392 9199071 (Segreteria organizzativa) http://viverediturismofestival.it/



HALLOWEEN

fino a martedì 31 ottobre 2023

Ponte di Tiberio (Ritrovo lato edicola) – Rimini

Rimini Oscura

In occasione del periodo più spaventoso dell’anno è proposto un tour speciale dedicato alla Rimini misteriosa, a cura di Visit Rimini.

In compagnia di una guida turistica, sarà possibile passeggiare tra storie inquietanti di epidemie, streghe, assassini, fantasmi, diavoli e santi. Tanti racconti nella lunga storia della città che naviga nel quarto millennio della sua esistenza. Un percorso inedito che mescola insieme storia e mistero, una passeggiata leggera per festeggiare Halloween in maniera insolita.

Ore 20.45 A pagamento. Info e prenotazioni: 0541 51441

Info: 0541 372064 www.visitrimini.com/esperienze/297275-rimini-oscura

martedì 31 ottobre 2023

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 3/5 – Rimini centro storico

Caccia al tesoro spaventosa

Una caccia al tesoro più spaventevole di sempre. Luoghi e personaggi mostruosi nel cuore di Rimini da scoprire, tappa per tappa, attraverso gli indizi e le storie da brivido raccontate dai volontari di Mare di Libri. La caccia al tesoro si svolge in due turni: ore 15.30 per le bimbe e i bimbi dai 5 ai 7 anni – ore 17:00 per le bimbe e i bimbi dagli 8 ai 12 anni, sempre accompagnati da un adulto.

Partecipazione al costo di 5€ con prenotazione obbligatoria a uaoimmaginielibri@gmail.com

martedì 31 ottobre 2023

Ponte di Tiberio, lato edicola (punto di ritrovo) – Rimini, centro storico

Rimini incredibile!

City tour per famiglie, a cura di Visit Rimini

Un’idea per trascorrere Halloween in maniera insolita. Chi l’ha detto che le visite guidate sono solo per i grandi? La notte più spaventosa dell’anno, VisitRimini propone una divertente passeggiata per bambini e famiglie alla scoperta dei luoghi e dei racconti più misteriosi e fantasiosi del centro storico di Rimini. Strane creature, oggetti volanti, diavoli e santi, orchi, folletti e fantasmi. Non resta che partecipare…mostruosamente vestito… a questo tour, per scoprire le leggende e la storia di questa città.

Ore 15.30 A pagamento. Info: www.visitrimini.com/esperienze/300156-rimini-incredibile/

martedì 31 ottobre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Viserba Circus

Il Comitato Turistico di Viserba propone una festa per tutti i bambini e le bambine con l’animazione e gli spettacoli di saltimbanchi del Viserba Circus. Una festa in maschera a partire dalle 15:30. Ingresso libero

mercoledì 1° novembre 2023

Villa Alvarado, via delle Grazie 12 – Covignano di Rimini

El Dìa de los Muertos al Museo degli Sguardi

Le culture, le religioni con i loro riti sono nate per rispondere a bisogni e domande cruciali degli esseri umani rispetto alla morte. El Dìa de los Muertos è una festa Messicana di origine preispanica, dal 2008 riconosciuta dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità, in cui le persone celebrano e onorano i parenti defunti allestendo altari o offerte sulle loro tombe o nelle loro case. Le Ofrendas sono decorate con vari elementi come immagini di santi, fiori, candele, incenso e, soprattutto, fotografie, bevande e cibi preferiti della persona a cui è l’altare è dedicato. Questo è l’argomento promosso dall’evento organizzato dall’Associazione Vite in Transito e dai Musei e culture extraeuropee del Comune di Rimini e dedicato a Marc Augé, antropologo, etnologo, curatore e realizzatore del progetto Museo degli Sguardi.

In occasione della festività di Ognissanti, il pomeriggio del 1° novembre il museo degli Sguardi apre al pubblico e per tutto il pomeriggio sono previste attività per adulti e bambini, che vanno dai laboratori di lettura e decorazioni di farfalle e cani per i più piccoli alla visita guidata alla collezione del Museo, fino all’introduzione a riti, significati e usanze della celebrazione annuale e tradizionalmente messicana del Día de los Muertos.

In chiusura del pomeriggio è previsto un piccolo rinfresco, che include anche la consumazione dei cibi portati in precedenza per l’altare “Ofrenda”. I partecipanti, infatti, sono invitati a contribuire al pomeriggio di festa portando oggetti, fotografie e immagini, bevande e cibi cari ai propri defunti da collocare sull’altare della Ofrenda. Il museo come spazio di incontro e dialogo, promuovendo una visione interculturale.

Ore 15 Info: viteintransito@gmail.com www.facebook.com/events/310741135045440/?ref=newsfeed&locale=it_IT



tutti i week-end di ottobre e martedì 31 ottobre, fino al 5 novembre 2023

Fiabilandia,Via G. Cardano, 15 – Rivazzurra di Rimini

Halloween a Fiabilandia

Nei weekend di ottobre, Fiabilandia si trasforma in Fiaby Halloween: il Parco, addobbato a tema, propone spettacoli come il Fiaby Circus e “C’era una volta a Tijuana”. In queste giornate, i bambini che visitano il parco in costume a tema, riceveranno uno sconto speciale di 5 euro.

Dal 31 ottobre al 5 novembre, il parco è aperto tutti i giorni, offrendo una festa in maschera che dura tutta la settimana. Martedì 31 ottobre, il giorno più spaventoso dell’anno, il parco è aperto fino alle ore 22 con spettacoli dal vivo, animazione e le streghe truccabimbi. Inoltre, come di consueto si svolgerà la tradizionale sfilata dei bambini mascherati, con la premiazione delle maschere più belle ed originali.

Orario: dall’1 al 5 novembre dalle 10.00 alle 17.00; martedì 31 ottobre dalle 10.00 alle 22.00.

Info: www.fiabilandia.it

fino a giovedì 2 novembre 2022

Rimini, via Popilia 239

Happy Halloween a Italia in Miniatura

Per Halloween Italia in Miniatura è infestata da creature gigantesche. Sirene monumentali nei mari, mummie e zombie fuori misura in Piazza Italia, enormi gatti neri e smisurati Troll delle Alpi: tutti i mostri leggendari della tradizione italiana si sono dati appuntamento nel parco tematico di Rimini e si potrà cercarli tutti per un selfie mostruosamente originale.

Nei giorni 1 e 2 novembre una Piazza Italia propone spettacoli da brividi non stop dalle 11 alle 16: Happy Horror Circus, Ghost Bubbles e Magic Show con clown strampalati, incantatrici e domatori di bolle di sapone giganti, giocolieri e trampolieri.

Martedì 31 ottobre gli show in Piazza Italia vanno in scena di pomeriggio, dalle 14 alle 16.

Sempre attive le attrazioni: Monorotaia, Venezia, Vecchia Segheria, Torre Panoramica, Scuola Guida Interattiva, Pappamondo, Esperimenta, Castel Sismondo, Pinocchio e Play Mart sono comprese nel biglietto, mentre AreAvventura e Cinemagia7D sono accessibili a parte con un piccolo supplemento.

Ogni giorno in Piazza Italia, la Strega Truccabimbi è a disposizione dei piccoli ospiti.

In caso di maltempo, la programmazione Magic Halloween potrebbe subire variazioni o annullamenti. Orario: Il parco è aperto dalle 10 alle 17 Info: www.italiainminiatura.com

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 23 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana:

lunedì 30 ottobre ore 9, corso di formazione Lavori in altezza_DOC Servizi Soc coop; martedì 31 ottobre ore 17 Laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS, ore 21 BiblioHalloween_Associazione Collegamenti Rampanti. Mercoledì 1° novembre ore 17

Laboratori teatrali_Mulino di Amleto Teatro APS; giovedì 2 novembre ore 19 Yoga all’Astoria_Hatha Yoga Rimini, ore 20:30 “Le danze del cuore”_bebody_devamaitri; venerdì 3 novembre ore 10

Reduce reuse Recycle Rimini_Accademia di Architettura di Mendrisio; sabato 4 novembre ore 15 Percorsi di quartiere per una mappa di comunità – Ecomuseo Rimini APS, ore 19 Evento finale dei laboratori di esplorazione urbana – Smagliature Urbane APS; domenica 5 novembre ore 16:30 e ore18 ‘C’era una volta qualcosa’_Domeniche Teatrali per bambini e famiglie_a cura di Mulino di Amleto Teatro; martedì 7 novembre ore 17 Laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS, ore 21 ‘Musical!’_Rimini Musical.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



lunedì 30 ottobre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

L’Africa in noi3 – Afrofuturismo

Continua il ciclo di incontri L’Africa in noi, promosso dall’associazione Vite in Transito e dalla Biblioteca Gambalunga in collaborazione con Cinema Teatro Tiberio e Istituto Storico per la Resistenza e l’Italia contemporanea della provincia di Rimini. La rassegna, ispirata ai temi del dialogo interculturale, tratta il tema delle migrazioni e dell’avvicinamento tra culture attraverso l’uso di diversi linguaggi espressivi, dalla musica al cinema, dalla ricerca accademica alla letteratura. Quest’anno prende il titolo di Afrofuturismo, termine coniato negli anni ’70 da un musicista afroamericano con riferimento al contributo che la cultura afro può dare a un futuro più vivibile per tutti gli esseri viventi. In una contemporaneità che assiste ad una costante amplificazione del fenomeno migratorio è cruciale investire sulla conoscenza dell’altro, sull’interazione tra culture diverse, proiettandosi in un futuro in cui l’incontro e lo scambio siano un valore, uno stimolo e un arricchimento. Ultimo appuntamento lunedì 30 ottobre, alle 17, nella sala della Cineteca di Rimini (ingresso gratuito), con la presentazione del libro per ragazzi di Espérance Hakuzwimana La banda del pianerottolo (Mondadori 2023) alla presenza dell’autrice in dialogo con Paola Russo, educatrice alla cittadinanza globale. L’incontro è dedicato ai ragazzi dai dieci anni, alle famiglie e agli educatori.

Ore 17 Ingresso gratuito Info: 0541 704486 bibliotecagambalunga.it



lunedì 30 ottobre 2023

Istituto secondario di 1° grado Panzini, p.zza Gramsci 3/4 – Rimini centro storico

Social-Mente

Un nuovo ciclo di incontri, con due percorsi specifici e differenti per insegnanti e genitori di ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni, per conoscere, parlare e contrastare i fenomeni legati alla ludopatia e ai rischi del web e dei social. I percorsi sono svolti in collaborazione con la Rete GAP Rimini nell’ambito del “Piano locale di contrasto al gioco d’azzardo patologico-Piano attuativo 2022”.

L’appuntamento della settimana, “Videogames: istruzioni per l’uso”, è condotto dalla dott.ssa M. Paola Camporesi, psicologa psicoterapeuta, consulente presso il Centro per le Famiglie e dalla Dott.ssa Elena Lucarella, psicologa Progetto Circolando della Cooperativa Centofiori, che lavora all’interno delle Dipendenze Patologiche di Rimini. Orario: 16.30-18.30.

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 (Centro per le famiglie) www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT



fino a mercoledì 1° novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Petites. La vita che vorrei…per te

Nell’ambito della rassegna ‘La grande luce promossa da ACEC’, è in programma il film di genere drammatico di Julie Lerat-Gersant, con Pili Groyne, Romane Bohringer, Victoire Du Bois, Lucie Charles-Alfred, Suzanne Roy-Lerat. Lunedì 30 ottobre alle ore 21 il film è proposto in versione originale (francese) con sottotitoli in italiano. Le proiezioni negli altri giorni sono in versione doppiata in italiano. Opera prima di Julie Lerat-Gersant, che porta al cinema la sua esperienza d’osservatrice nei centri francesi di accoglienza per madri adolescenti e i loro neonati.

I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 30 ottobre ore 21:00 versione originale sottotitolata; martedì 31 ottobre ore 19:00 e ore 21:00; mercoledì 1° novembre ore 17:00 e ore 19:00.

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



fino a mercoledì 1° novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

A passo d’uomo

Un film di genere drammatico di Denis Imbert, con Jean Dujardin, Joséphine Japy, Izïa Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï. Tratto dal libro autobiografico best seller dello scrittore francese Sylvain Tesson, “Sentieri Neri”, racconta di Pierre, famoso esploratore e scrittore, spesso in viaggio intorno al mondo in cerca di avventure. Un viaggio unico e fuori dal tempo in cui il protagonista s’immerge nella natura incontaminata per ritrovare sé stesso. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Orario: lunedì 30 ottobre ore 17; martedì 31 ottobre ore 21; mercoledì 1° novembre ore 19

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

lunedì 30 ottobre 2023 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Lo sconosciuto

In omaggio a Lon Chaney

Un film di genere muto di Tod browning con Joan Crawford, Lon Chaney, Norman Kerry. Un capolavoro nato dalla collaborazione del regista con Lon Chaney, senza la cui prodigiosa abilità nel piegare il corpo in incredibili trasformazioni questo film non avrebbe mai visto la luce. Un melodramma delirante sulla terribile meraviglia delle passioni umane, che scavalca – con un’audacia inconcepibile ai giorni nostri – i confini tra bellezza e mostruosità. I biglietti sono disponibili on line su: www.liveticket.it/cinemafulgor Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa, la biglietteria al Cinema Fulgor è aperta dalle 16:30 fino alle 21:00 tranne lunedì dalle 20:30 alle 22:00.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



martedì 31 ottobre 2023

Cinema Settebello, via Roma 70 – Rimini

Belli e dannati

Nell’ambito della rassegna ‘Matinè idol’, un termine utilizzato nei primi anni dieci e venti per descrivere una star maschile che diventa un sex symbol, una stella del cinema idolatrata dai fan, il Cinema Settebello propone un film dedicato a River Phoenix, uno dei protagonisti di ‘Belli e dannati’, regia di Gus Van Sant. La pellicola è stata premiata al Festival di Venezia e ha consacrato River Phoenix come uno dei migliori attori della sua generazione, tanto da vincere la Coppa Volpi come miglior attore protagonista. Purtroppo, Phoenix morì prematuramente nell’ottobre del 1993 a causa di un mix di droghe, lasciando un grande vuoto nella cinematografia mondiale.

Il suo talento e la sua magnifica interpretazione in Belli e Dannati, tuttavia, sono ancora oggi apprezzati e celebrati. I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 57197 www.cinemasettebello.it



martedì 31 ottobre e mercoledì 1° novembre 2023

Cinema Tiberio Via S. Giuliano, 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Manodopera

Rassegna FICE – Riusciranno in nostri eroi

Un film di animazione di Alain Ughetto con Ariane Ascaride, Alain Ughetto, Stefano Paganini, Diego Giuliani, Christophe Gatto. Grazie all’utilizzo della stop motion e di pupazzi in plastilina alti 23 centimetri, il regista ha raccontato con dolcezza, ma anche con precisione storica, l’Italia di coloro che vennero definiti come gli ultimi. Di quelli cioè di cui lo Stato si ricordava quando doveva mandarli a morire nelle tante guerre che hanno costellato la prima metà del secolo scorso. Salvo poi non offrire loro altro che la strada dell’emigrazione.

Orario: martedì 31 ottobre ore 17; mercoledì 1° novembre ore 21

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da giovedì 2 a domenica 5 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Last film show

Un film di genere drammatico di Pan Nalin, con Bhavin Rabari, Bhavesh Shrimali, Richa Meena, proposto in versione hindi con sottotitoli in italiano, domenica 5 novembre alle ore 21.15.

Film candidato dall’India per gli Oscar 2023, sulla materia del cinema sospeso tra passato e futuro. Biglietteria on line su www.liveticket.it

Orario: giovedì 2 novembre ore 17:00 – 21:00; sabato 4 novembre ore 17:00 – 19:00 – 21:00; domenica 5 novembre ore 19:15 – 21:15* versione originale sottotitolata*

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



venerdì 3 novembre 2023

Rimini, Sala della Cineteca, Biblioteca Gambalunga

Conversazioni Riminesi

Continua la seconda serie delle Conversazioni riminesi, gli incontri con testimoni, osservatori e studiosi sulla storia contemporanea della città, organizzati dalla Biblioteca civica Gambalunga e dall’Istituto per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea della provincia di Rimini, con lo scopo di creare un archivio di testimonianze e fonti e aprire un dibattito utile al presente e al futuro della comunità. L’appuntamento della settimana è con ‘La cultura dei grandi eventi’, con Silvio Castiglioni, Giampiero Piscaglia, Emilia Guarnieri Smurro. Conduce Vera Bessone.

Ore 17.30 Ingresso libero Info: 0541 704486 – 24730 gambalunghiana@comune.rimini.it



sabato 4 e 11 novembre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Anteprima Premio Burdlaz

Nell’ambito di Amarcort Film Festival, festival internazionale sui cortometraggi, la cui 16esima edizione si svolgerà a Rimini dal 14 al 19 novembre, ha luogo l’anteprima legata al Premio Burdlaz, rivolto a giovani registi esordienti autori di lungometraggi ispirati al cinema felliniano. Alla Cineteca di Rimini, sono proiettate le opere finaliste dell’edizione 2023, accompagnate da una breve introduzione del corrispettivo autore. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna:

Koza Nostra di Giovanni Dota (4 novembre, ore 21:00)

Margini di Niccolò Falseti (11 novembre, ore 21:00)

I film in concorso sono soggetti al giudizio di una giuria di esperti che ne decreterà il vincitore. Il pubblico presente iscritto alla “giuria popolare” decreterà invece il Premio del Pubblico. Per candidarsi alla giuria popolare inviare un messaggio WhatsApp al numero 327 9537101, indicando nome e cognome. Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.amarcort.it

sabato 4 novembre 2023

Cimitero monumentale (ingresso principale davanti al Famedio), piazzale Umberto Bartolani – Rimini

Passeggiata culturale tra arte e storia al Cimitero monumentale di Rimini

Luoghi del silenzio e della preghiera i cimiteri monumentali sono anche suggestivi musei all’aperto, grazie alle sculture a decoro delle sepolture ed alle edicole gentilizie.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte, la passeggiata culturale ricorderà cittadini illustri che hanno segnato nell’Ottocento e nel Novecento la storia riminese ed italiana in diversi campi: dall’arte alla politica, dalla musica all’educazione, dalla religione al giornalismo ed in altri ambiti.

Tra queste figure spiccano Federico Fellini, Don Oreste Benzi, Sergio Zavoli, René Gruau, Margherita Zoebeli, Amintore Galli, Marco Pesaresi.

Ore 14.45 Ingresso a pagamento Info e prenotazione (entro il giorno precedente): 333.7352877, michela.cesarini@discoverrimini.it

da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Callas – Parigi 1958

Versione originale in francese con sottotitoli e brani in italiano

Nel dicembre del 1958 la divina Maria Callas (1923-1977) esordiva all’Opéra di Parigi nel concerto La Grande Notte dell’Opera: quella serata storica, ripresa e trasmessa in diretta in tutta Europa, sarebbe diventata uno degli eventi del secolo. A cento anni dalla nascita di Maria Callas, è possibile rivivere le emozioni del celebre debutto parigino grazie a questo film restaurato a colori, in versione originale francese con sottotitoli in italiano. I brani sono cantati in italiano.

Orario: lunedì 6 novembre – ore 21:00; martedì 7 novembre – ore 17:00; mercoledì 8 novembre – ore 17:00 – ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



da lunedì 6 a mercoledì 8 novembre 2023

Cinema Fulgor e Settebello – Rimini

The Big Lebowski

Un film di genere commedia di Joel Coen (USA, Gran Bretagna, 1997), con Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, David Huddleston. Restaurato in 4K nel 2018 da Universal Pictures al laboratorio NBCUniversal Studio Post, è proposto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano: lunedì 6 novembre al Cinema Fulgor (C.so d’Augusto, 162) ore 21:00, martedì 7 novembre al Cinema Fulgor ore 17:00, mercoledì 8 novembre al Cinema Settebello (via Roma, 70) ore 21:00.

Info: 0541 0541 709545 (Cinema Fulgor); 0541 57197 (Cinema Settebello) www.facebook.com/settebellorimini/?ref=embed_page



martedì 7 novembre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. Il prossimo appuntamento:

martedì 7 novembre, Toby Dammit, di Federico Fellini

Ore 16. L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Martedì 31 ottobre, in occasione del trentesimo anniversario della morte di Federico Fellini, l’ingresso al Fellini Museum è gratuito. Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



martedì 7 novembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Don Chisciotte

In diretta dalla Royal Opera House di Londra

Ricco di arguzia e con coreografie di grande effetto, questo energico balletto del XIX secolo è animato dalla vivace partitura di Ludwig Minkus. Creata per il Royal Ballet una decina di anni fa, l’esuberante produzione di Carlos Acosta porta in scena la solarità e il fascino della Spagna, con i caratteristici disegni di Tim Hatley. I biglietti sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Ore 20.15 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it