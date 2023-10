L’appuntamento è per domenica al teatro Titano

Con i Romagna Brass, la 25^ Rassegna Musicale d’Autunno si tinge di ironia, buon umore, leggerezza. Domenica 22 ottobre alle ore 16:30, le tavole del palcoscenico del Teatro Titano vibreranno sollecitate da morbidi impasti armonici e squillanti melodie affidate ad un quintetto di ottoni composto da due trombe, un trombone, un basso tuba ed un corno. Romagna Brass, attivo da oltre dieci anni, è un complesso con sede a Ravenna e composto da eccellenti musicisti classici, formati in prestigiosi conservatori ed accademie, che vantano collaborazioni con importanti orchestre ed ensemble italiani ed esteri. Il programma che propongono, A Brassy Voyage, è un viaggio nella musica, un viaggio spregiudicato tra i generi musicali nel quale in un attimo si passa da Giuseppe Verdi a Raffaella Carrà o a Secondo Casadei. I brani eseguiti sono tutti arrangiamenti originali scritti per questo ensemble. La “Rassegna” sammarinese tocca generi e stili diversi, proposte fra loro anche antitetiche. Così, dopo Ildegarda von Bingen, le musiche private delle famiglie nobiliari dell’ottocento, il fantastico Libetta-Bosso, le affinità musicali di culture diverse, un poco di intelligente leggerezza ed ironica… ci sta! Come piccolo intermezzo in una programmazione ricca di contenuti e valori, ma anche e soprattutto come antidoto positivo alle cupe ore che le situazioni internazionali ci raccontano. Domenica 22 ottobre al Teatro Titano di San Marino alle ore 16:30, ancora un Concerto per trascorrere un po’ di tempo in un mondo “bello”: la musica!

Info e comunicazioni:

Associazione Musicale del Titano: e_mail cameratatitano@omniway.sm; cell.: 337 1008856

San Marino Artist: info@sanmarinoartist.com

I Romagna Brass sono un quintetto attivo dal 2009, il cui obiettivo è quello di portare il pubblico a scoprire da vicino e senza filtri la musica plasmata dagli ottoni. I componenti del gruppo si sono conosciuti nelle aule del conservatorio e lì hanno condiviso la loro crescita musicale e personale. I componenti del gruppo, provenienti dagli studi nei conservatori “G. Verdi” di Ravenna , “G. Martini” di Bologna e “F. Venezze” di Rovigo, si sono specializzati sia individualmente che a livello collettivo con importanti professori d’orchestra ed insegnanti come A. Lucchi (Orchestra Accademia di S. Cecilia Roma), C. Quintavalla (Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino), Max Sommerhalder (docente presso la Hochschule für Musik di Detmold in Germania), Gabor Tarkovi (Berliner Philarmonic), Joe Alessi (New York Philarmonic) e con tutti i membri del Gomalan Brass Quintet. I componenti del gruppo collaborano singolarmente con diverse orchestre, quali l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra dell’Accademia della Scala, l’Orchestra Regionale della Toscana, l’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza, l’Accademia Filarmonica di Bologna, l’Orchestra Sinfonica Rossini di Pesaro, e l’Orchestra Camerata del Titano della Repubblica di San Marino. Il quintetto si è esibito in importanti manifestazioni musicali quali: “Voci e Organi dell’Appennino” (Associazione Organi Antichi Bologna), “Notte Oro” (Ravenna), Vespri di San Vitale per il Ravenna Festival.