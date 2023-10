Dalla Domus al Tempio Malatestiano, dal teatro Galli fino al faro sul porto.

Rimini si prepara ad un week-end ricco di occasioni per scoprire la città attraverso visite guidate e tour organizzati dai Musei comunali e da Visit Rimini.

Domenica mattina si aprono le porte del Teatro Galli per ammirare il rinato teatro della città, progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Il sabato pomeriggio la Domus del Chirurgo racconta la storia di Eutyches, un medico giunto ad Ariminum nel III secolo dopo Cristo portando con sè il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Domenica 22 ottobre, il City Tour di VisitRimini propone una visita al gioiello del Rinascimento italiano: il Tempio Malatestiano. Voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta e prima opera architettonica di Leon Battista Alberti, il Tempio rimane un grande manifesto dell’architettura rinascimentale, anche nella sua incompiutezza. Tra i tesori che conserva al suo interno il Crocifisso di Giotto e l’Affresco di Piero della Francesca.

Già sold out, la visita al Faro di Rimini e al suo porto canale, prevista per sabato 21 ottobre. Un’occasione unica per scoprire insieme i luoghi più magici e romantici del porto-canale riminese, fra storie, racconti e testimonianze: come quella del guardiano del Faro, Vincenzo, che racconterà i due secoli e mezzo di storia di questo punto di avvistamento, in nome della sicurezza dei naviganti, ed oggi eccezionalmente aperto al pubblico.

Infine, come di consueto, il giovedì e il venerdì c’è la possibilità di scoprire i luoghi felliniani, sia quelli frequentati da Federico Fellini, sia quelli ricostruiti nelle sue pellicole, e il Borgo San Giuliano, l’antico borgo dei pescatori tanto amato dal Maestro e collegato alla città dal Ponte di Tiberio, splendido esempio di architettura e ingegneria idraulica.

Ecco gli appuntamenti della settimana nel dettaglio:



sabato 21 ottobre 2023

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Uno sguardo sulla Rimini romana. Essere medici nel III secolo d. C.: Il chirurgo di Rimini

Percorsi guidati alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei comunali di Rimini.

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, in mostra nell’adiacente museo. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508

sabato 21 ottobre 2023

Ponte di Tiberio lato Edicola (punto di ritrovo) – Rimini

Visita guidata al faro di Rimini e al suo porto canale

A cura di Visit Rimini

La storia d’amore tra la città ed il suo ambiente privilegiato: quello marino. Alla scoperta dei luoghi più magici e romantici del porto-canale riminese. Storie, racconti, testimonianze in compagnia di una guida, a cavallo fra tradizioni marinare e storia balneare. Ultima, magica tappa, il Faro, due secoli e mezzo di vita in nome della sicurezza dei naviganti, punto di avvistamento e di unione tra cielo, terra, mare. Qui sarà presente Vincenzo, il guardiano del faro. Prenotazione obbligatoria: www.visitrimini.com/esperienze/321353-visita-guidata-al-faro-di-rimini-e-al-suo-porto-canale

Ore 10.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com

domenica 22, 29 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 http://www.teatrogalli.it

domenica 22 ottobre 2023

Tempio Malatestiano (punto d’incontro) – Via IV Novembre, 35 – Rimini

Il Tempio Malatestiano

Rimini City Tour a cura di Visit Rimini

Una visita guidata alla scoperta del Tempio Malatestiano, la sua storia e tutti i suoi segreti, autentico gioiello del Rinascimento italiano. Voluto da Sigismondo Pandolfo Malatesta e prima opera architettonica di Leon Battista Alberti, iniziata nel 1447, il Tempio rimane un grande manifesto dell’architettura rinascimentale, anche nella sua incompiutezza.

Insieme si scopriranno i tesori che questo Tempio serba al suo interno: la Cappella degli Angeli (o di Isotta), che contiene l’arca sepolcrale della moglie di Sigismondo, Isotta, il Crocifisso di Giotto, dipinto su tavola e appartenente alla Chiesa di San Francesco, sulla quale fu costruito attorno il Tempio. Ed ancora, l’’Affresco di Piero della Francesca, dipinto nel 1451 e che raffigura Sigismondo Pandolfo Malatesta genuflesso davanti a San Sigismondo, il suo sepolcro collocato a destra dell’ingresso e l’Arco degli Antenati, dove Sigismondo volle riposte le ossa dei suoi progenitori e dei suoi discendenti. Prenotazione obbligatoria: www.visitrimini.com/esperienze/316624-rimini-city-tour-il-tempio-malatestiano

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com



tutti i giovedì e venerdì da ottobre a dicembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida ambientale escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì: Viva Federico! Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

il venerdì: Nel cuore del Borgo. Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

A scelta ore 10 – ore 15 – ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) www.cristiansavioli.it