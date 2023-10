Ecco il programma completo delle iniziative

Tornano le proposte di visite guidate nel cuore della città: il modo migliore per scoprire i gioielli di Rimini epoca dopo epoca. I Musei comunali il sabato accompagnando i visitatori alla scoperta della “Domus del Chirurgo”, la piccola Pompei che sorge nel cuore della città e il cui ritrovamento ha portato alla luce l’abitazione, con annesso ambulatorio, di Eutyches, un medico giunto ad Ariminum nel III secolo dopo Cristo. La visita, in un’ora circa, permette di conoscere la storia del più ricco ritrovamento al mondo di utensili medici di età romana. Per completare il viaggio nella storia della città è possibile passeggiare autonomamente fra le sale del vicino Museo della Città o continuare nel percorso romano, raggiungendo i due simboli della città, il Ponte di Tiberio, incorniciato fra la Piazza sull’acqua e l’imponente Arco di Augusto.

L’altro appuntamento del week-end con la storia è la domenica mattina, per andare alla scoperta del Teatro Galli, il rinato teatro della città, progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.



Per la festa del Santo Patrono di Rimini, san Gaudenzo, il 14 ottobre VisitRimini propone un nuovo tour tematico per scoprire gli angoli nascosti e i personaggi che hanno vissuto a Rimini, includendo, al termine, un simpatico aperitivo. Titolo del primo appuntamento a cadenza mensile è Rimini e le sue storie dal Medioevo tra cavalieri templari, santi ed eretici, un percorso che porta alla scoperta delle gesta dei condottieri, dei resti della chiesa dei templari riminesi, San Michelino in Foro, dei miracoli riminesi di Sant’Antonio da Padova, di San Francesco che passò da Rimini e degli eretici che hanno movimentato la città.

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, tutti i giovedì la guida ambientale-escursionista e guida turistica Cristian Savioli propone una visita guidata dedicata alla Rimini di Federico Fellini, con partenza dal Ponte di Tiberio, alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.



Infine, per la Settimana nazionale della Protezione Civile, dal 9 al 15 ottobre, il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha programmato una serie di visite guidate aperte a tutti, per far comprendere i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e per sensibilizzare la popolazione sui comportamenti da tenere per prevenire, gestire e superare gli eventi avversi.

Ecco gli appuntamenti giorno per giorno:



11, 12, 14, 15 ottobre 2023

Comando Vigili del Fuoco, via Varisco 1/A – Rimini

Visite guidate al Comando dei Vigili del Fuoco

In occasione della IV edizione della “Settimana nazionale della Protezione Civile”, istituita nel 2019 in corrispondenza della “Giornata internazionale per la riduzione dei disastri naturali”, che si celebra ogni anno il 13 ottobre su indicazione dell’ONU, il Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini ha programmato una serie di visite guidate aperte ai cittadini, volte a far comprendere i compiti istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e a sensibilizzare la popolazione sui rischi potenziali presenti sul territorio e sui comportamenti per prevenire, gestire e superare (resilienza) gli eventi avversi. Le visite sono state programmate nella sede centrale del Comando.

Orario: dalle 9 alle 12. Ingresso libero. Info: 0541 718100 (Protezione Civile) 0541 424611 (Vigili del Fuoco)



sabato 14 e 21 ottobre 2023

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Uno sguardo sulla Rimini romana. Essere medici nel III secolo d. C.: Il chirurgo di Rimini

Percorsi guidati alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei comunali di Rimini.

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, in mostra nell’adiacente museo. E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica.

Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.ticketlandia.com/m/eventSubList/musei-rimini/1508

sabato 14 ottobre 2023

Visitor Center (Punto di ritrovo), corso di Augusto 235 – Rimini

Tour e Cicchetto

Ogni terza domenica del mese da ottobre a dicembre, è proposto un tour inedito della città per scoprire angoli nascosti e personaggi che hanno vissuto a Rimini. Al termine del tour un aperitivo in collaborazione con il ristorante Augusta e Cicchetto. Sabato 14 ottobre è la volta di Rimini e le sue storie dal Medioevo tra cavalieri templari, santi ed eretici: una passeggiata tra le piazze, i vicoli ed angoli più segreti della città raccontata nei cosiddetti ‘anni bui’. Un percorso che porta alla scoperta delle gesta dei condottieri. Si parla di Sant’Antonio da Padova e dei due miracoli riminesi, della reliquia di San Nicola, di San Francesco e si passa per Porta Galliana ed il vecchio porto. Si andrà alla scoperta dei tesori nascosti come i resti della chiesa di San Michelino in Foro, la chiesa dei templari riminesi, senza dimenticare gli eretici che hanno movimentato la città. Prenotazione on line su: www.visitrimini.com/esperienze/324005-tour-e-cicchetto

Ore 16.00 Info: 0541 51441 www.visitrimini.com



domenica 15, 22, 29 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini.

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero di telefono 0541 793879.

Ore 11.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793879 http://www.teatrogalli.it

tutti i giovedì e venerdì da ottobre a dicembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il giovedì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Viva Federico!

Visita guidata alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

A scelta ore 10 – Ore 15 – Ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

il venerdì

Ponte di Tiberio, Rimini centro storico

Nel cuore del Borgo

Visita guidata al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

A scelta ore 10 – Ore 15 – Ore 21 Partecipazione a pagamento: 12 €

Info: 333 4844496; 353 4522921 (Whatsapp) www.cristiansavioli.it