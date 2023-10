Ecco come partecipare

Con la voce di Luca Ward (noto attore e doppiatore) e la presenza in sala della troupe, sarà presentato in anteprima nazionale il trailer ufficiale del film “XX Secoli di secondi” della regista Clelia Parisi – che nei giorni scorsi al Cinema Fulgor aveva incontrato anche il regista Matteo Garrone – , domani 7 ottobre alle ore 21.00 nell’ambito di “Musical in concerto” l’evento in programma al Teatro Leo Amici con l’Orchestra Sinfonica della Versilia, diretta dal Maestro Salvatore Frega, (arrangiatore, orchestratore e direttore) per festeggiare i 40 anni della Compagnia Teatrale RDL che è stata anche coinvolta nelle recenti riprese del film.

Presenta Betty Miranda, con la narrazione e la regia di Carlo Tedeschi. La serata, (ingresso gratuito previa prenotazione al numero 345 8045807), potrà essere seguita anche in diretta streaming dal sito del Teatro Leo Amici

L’evento, che rientra nella XXXVII edizione delle Giornate di Solidarietà che si svolgono ogni anno al Lago di Monte Colombo, fa parte del programma per le celebrazioni del centenario della nascita di Leo Amici (1923-2023). Fu proprio Leo Amici a dar vita alla Compagnia teatrale nel febbraio del 1983, nata come strumento di aggregazione e crescita per i giovani. Compagnia Teatrale, che ha sede al Lago di Montecolombo e diretta da Carlo Tedeschi, che fino ad oggi ha collezionato oltre 20 produzioni, messe in scena nei maggiori teatri italiani, centinaia e centinaia di repliche, numerose apparizioni televisive ed un ampio consenso di pubblico.

Compagnia che nel corso degli anni si è rinnovata ed ha accolto centinaia di giovani artisti, la maggior parte dei quali formatisi alla RDL Academy con insegnanti professionisti (con diplomi RAD metodo Royal Academy of Dancing di Londra per la danza classica e ISTD per la danza moderna) dove oltre allo studio della danza, si aggiungono quelli di canto, musica, recitazione e performing arts.

La Compagnia è stata anche coinvolta, insieme a Carlo Tedeschi, nelle recenti riprese, appena concluse al Lago di Monte Colombo, del film della nota regista siciliana Clelia Parisi “XX Secoli di secondi” di prossima programmazione e il cui trailer sarà proiettato in anteprima durante la serata.