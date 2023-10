L’appuntamento alla biblioteca Gambalunga, sala della Cineteca, giovedì 5 ottobre alle 17

Giovedì 5 ottobre alle ore 17 torna in Cineteca l’appuntamento con “Libri da queste parti”, la vetrina delle novità editoriali dedicata agli autori del territorio, promossa e ospitata dalla Biblioteca Gambalunga. Sarà Lia Celi la protagonista del pomeriggio letterario in biblioteca, con la presentazione del suo ultimo romanzo Carolina dei delitti, da pocouscito per Salani Editore.

“Torino, 1911. Un suicidio sospetto, una morte eccellente. Carolina Invernizio è pronta a indagare”. Lia Celi ritorna con un giallo storico ambientato nella Torino elegante della Belle Époque con una Invernizio in veste di investigatrice.

“Hai visto se sul giornale di oggi c’è qualcosa di interessante?” Carolina Invernizio, celeberrima scrittrice di romanzi d’appendice con storie a tinte forti tratte dalla cronaca nera, ogni mattina sfoglia i giornali con la sorella Vittorina, alla ricerca di nuova ispirazione. Quando viene a sapere che è stato trovato morto in un bosco il cadavere straziato di Emilio Salgari, il creatore di Sandokan e del Corsaro Nero, suicidatosi a colpi di rasoio, Carolina annusa qualcosa di sospetto. Torino, intanto, si appresta ad essere la vetrina della nuova Italia per i festeggiamenti dei cinquant’anni del Regno e per l’inaugurazione dell’Esposizione Universale: saranno presenti una gran quantità di teste coronate, ambasciatori di mezzo mondo e il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti, quindi niente ombre sullo sfondo, la festa deve essere in primo piano e per la polizia il caso è chiuso, ma non per Carolina. La scrittrice specializzata in crimini e passioni scova anomalie e discordanze su quanto riportato dalla stampa e approfittando del fatto che in città tutti la conoscono come madame Quinterno, moglie irreprensibile di uno stimato colonnello, inizia a far domande in giro e si troverà invischiata in un labirinto di amori morbosi, segreti e intrighi familiari più inquietanti di quelli narrati nei suoi romanzi. Con minuziosa precisione storica e un linguaggio brioso Lia Celi porta in scena il ritratto di una straordinaria protagonista del suo tempo, una donna orgogliosa, astuta, ironica e tanti personaggi dell’epoca, un esangue Guido Gozzano, Gina Lombroso, le prime dive del cinema muto, dipingendo un affresco della Torino del primo Novecento, allora capitale del cinema e dell’automobile, percorsa da un’ondata di novità e di rinnovamento fra gonne, cappellini e trine fruscianti mentre all’orizzonte si profila la guerra di Libia.

Lia Celi è scrittrice, giornalista, umorista, blogger, conduttrice e autrice televisiva e radiofonica. Ha pubblicato molti libri per ragazzi e raccontato le vite di alcune importanti donne della Storia; questo è il suo primo romanzo per il pubblico adulto.

Chiara Raggi è cantautrice, chitarrista e compositrice riminese. Ha all’attivo diversi album ed è direttrice artistica della rassegna “Eco di Donna Evolution” dedicata alla musica d’autrice.

Ingresso libero

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704488 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie dell’autrice al termine della presentazione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

giovedì 12 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17

Giulia Vannoni

Il canto della scienza: come il teatro musicale interpreta Galileo, Einstein e gli altri, Bulzoni, 2022

in dialogo con Gianni Zanarini

giovedì 7 dicembre, Sala della Cineteca, ore 17

Ennio Grassi

La letteratura dialettale nella commedia romagnola tra Seicento e Settecento, Pazzini, 2023

in dialogo con Gualtiero De Santi

venerdì 15 dicembre, Sala della Cineteca, ore 17

Tiziano Mancini

Dalla corte al chiostro. Vita romanzata di Elisabetta Feltria, Leardini, 2023

in dialogo con Piergiorgio Grassi

Maggiori informazioni e aggiornamenti su

www.bibliotecagambalunga.it