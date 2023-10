Ecco gli appuntamenti in programma



Un’altra settimana densa di appuntamenti che prende il via, in esclusiva per l’Emilia-Romagna, con la mostra-evento che svela aspetti inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha segnato la storia della musica rock: i Queen.Prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo, dal 3 ottobre al Fellini Museum (Ala di Isotta) la mostra evento “QUEEN UNSEEN – Peter Hince” svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero. Oltre alle immagini di Hince viene esposta anche la ricca raccolta personale di memorabilia originali di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen.

Lunedì 9 ottobre, anche il Teatro Galli aderisce alla chiamata nazionale di Marco Paolini, per l’azione corale di teatro civile Vajonts23 che si tiene in contemporanea in oltre 130 teatri italiani, a 60 anni dalla tragedia del Vajont e a 30 dallo spettacolo teatrale che la raccontò.

Dal 5 ottobre, in Cineteca, parte la rassegna dedicata all’indimenticato attore comico Erminio Macario, e alla sua collaborazione con un giovane Fellini. Introduzione di Mauro Macario.



Martedì 10 ottobreal Cinema Fulgor ci sarà invece Maurizio Porro che presenta il suo libro ‘Io li conoscevo bene’ (La nave di Teseo, 2023), per raccontare la storia del cinema e del teatro italiani in dialogo con Francesca Fabbri Fellini.

Nell’ambito della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, appuntamento giovedì 5 ottobre al Teatro degli Atti con Roberto Cappello, acclamato interprete e virtuoso della tastiera, per ricordare Alfredo Speranza, pianista, didatta, compositore e cittadino onorario della città di Rimini, venuto a mancare quattro anni fa, mentre per Parole per la musica, gli appuntamenti di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana, Fabio Sartorelli presenta ‘Donne all’opera. I ruoli femminili nel teatro musicale’, con esempi al pianoforte e videoproiezioni (giovedì 5 ottobre). Martedì 10 ottobre al Teatro Galli si esibiranno i ragazzi della grande Orchestra Giovanile di Rimini, sotto la direzione di Davide Tura e Andrea Brugnettini: La musica dei 2000.

Tornano nella sala della Cineteca comunale anche gli appuntamenti con “Libri da queste parti”, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Giovedì 5 ottobre l’appuntamento sarà con Lia Celi che presenta ‘Carolina dei delitti, Salani 2023’, in dialogo con Chiara Raggi.

All’ex cinema Astoria continua il secondo tempo di “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità, tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi, mostre e attività varie. Diversi gli appuntamenti della settimana tra laboratori teatrali, il musical e lo Yoga.

Il week-end sarà all’insegna dei motori. Tra venerdì 6 e domenica 8 ottobre, infatti, la spiaggia di Rimini diventa il cuore pulsante della prima edizione di un nuovo evento di mototurismo sportivo: Malle Mutòr che permette ai partecipanti di rivivere l’atmosfera rallystica-dakariana, cimentandosi in 3 percorsi a margherita con partenza e arrivo sulla spiaggia di Rimini per un totale di circa 500 km di offroad tra Romagna, Marche e Toscana, per 3 giorni di vero Enduro per Medie e Maxi-Enduro.



IN EVIDENZA



martedì 3, 10, 17, 24, 31 ottobre 2023

Palazzo del Fulgor, piazza San Martino – Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Riprendono gli appuntamenti al Cinemino, allestito all’interno del Palazzo del Fulgor. Le giornate del martedì vengono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all’interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

martedì 3 ottobre: BLOCK NOTES DI UN REGISTA di Federico Fellini (Italia 1969, 60’)

martedì 10 ottobre: LO SCEICCO BIANCO di Federico Fellini (Italia 1952, 85′)

martedì 17 ottobre: FELLINI SATYRICON di Federico Fellini (Italia 1969, 129’)

martedì 24 ottobre: I VITELLONI di Federico Fellini (Italia 1953, 108’)

martedì 31 ottobre: INTERVISTA di Federico Fellini (Italia 1987, 113’)

L’ingresso è incluso nel biglietto del FM Museum. Il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Ore 16 Ingresso a pagamento Info: 0541 704494; 0541 704496 www.fellinimuseum.it



giovedì 5 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Parole per la musica

74° Sagra Musicale Malatestiana

Incontri rivolti all’approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana 2023 grazie alla partecipazione di storici della musica, autorevoli divulgatori, filosofi.

Il prossimo appuntamento è con ‘Donne all’opera. Ruoli femminili nel teatro musicale’, a cura di Fabio Sartorelli.

Ore 21 Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, senza prenotazione

Info: 0541 704296 www.sagramusicalemalatestiana.it

giovedì 5, 12, 19 ottobre 2023

Cineteca Comunale, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Macario e Fellini: Lo vedi come sono?

Una rassegna cinematografica dal titolo ‘Macario e Fellini: Lo vedi come sono?’. Introduce Mauro Macario. Questi gli appuntamenti:

giovedì 5 ottobre: Imputato, alzatevi! di Mario Mattoli (Italia 1939, 78’)

giovedì 12 ottobre: Il pirata sono io! di Mario Mattoli (Italia 1940, 75’)

giovedì 19 ottobre: Lo vedi come sei… lo vedi come sei? di Mario Mattoli (Italia 1939, 73’)

Ore 21 Ingresso gratuito. Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

giovedì 5 ottobre 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Un piano per Alfredo Speranza. In ricordo del Maestro

Nell’ambito del Misano Piano Festival, il Festival pianistico malatestiano creato dall’Associazione Alfredo Speranza – APS di Rimini, che quest’anno giunge alla sua trentunesima edizione, viene proposto al teatro degli Atti di Rimini il concerto ‘Un piano per Alfredo Speranza. In ricordo del maestro’. Sarà Roberto Cappello, acclamato interprete e virtuoso della tastiera, amico del Maestro, a celebrare la sua memoria per la prima volta a Rimini, presentando un programma di forte impatto emotivo. Ore 21.00 Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info: www.teatrogalli.it/it/eventonew/un-piano-alfredo-speranza

da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023

Spiaggia di Rimini

Malle Mutór

Prima edizione dell’evento che prende il via dalla spiaggia di Rimini. Organizzato da DRAM a.s.d., con il patrocinio del comune di Rimini, Malle Mutór nasce con l’obiettivo di permettere ai partecipanti di rivivere l’atmosfera rallystica-dakariana, che viene rievocata sia nella struttura dell’evento che nel regolamento. I partecipanti non avranno nessun tipo di assistenza meccanica e dovranno prendersi cura delle moto in autonomia. A far da padrone sarà lo spirito di squadra, che da sempre caratterizza gli enduristi. Novità assoluta nella storia del motociclismo riminese è la possibilità per i partecipanti di percorrere con le moto un tratto della spiaggia di Rimini: 7 km tra dune di sabbia e tratti fettucciati creati ad hoc dall’organizzazione per mettere alla prova le abilità dei partecipanti. La base operativa è nel cuore di Marina Centro in piazzale Boscovich, dove sarà presente il Bivacco MM che ospiterà i partecipanti per briefing, pasti e momenti di convivialità, sempre accompagnati dalla musica di Radio Bruno, partner ufficiale dell’evento. All’interno del Bivacco, aperto al pubblico, saranno presenti stand espositivi di importanti aziende specializzate in cui i partecipanti potranno toccare con mano tutte le novità del settore delle due ruote. Durante i tre giorni i partecipanti si cimenteranno in 3 differenti percorsi a margherita con partenza e arrivo sulla spiaggia di Rimini che permetteranno loro di riscoprire il piacere dell’enduro “vecchio stile” per un totale di circa 500 km di offroad: un’avventura unica ed indimenticabile tra Romagna, Marche e Toscana alla scoperta di luoghi inediti e paesaggi spettacolari. In ogni tappa ci saranno inoltre dei Power Stage: sezioni di vero enduro ad alto tasso tecnico che metteranno alla prova i partecipanti più temerari.

Partecipazione su iscrizione a pagamento Info: 380 333 4606 www.mallemutor.com



lunedì 9 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Vajonts23

Anche il Teatro Galli aderisce alla chiamata nazionale di Marco Paolini, per l’azione corale di teatro civile che si tiene in contemporanea in oltre 130 teatri italiani, a 60 anni dalla tragedia del Vajont e a 30 dallo spettacolo teatrale che la raccontò.

In scena più di 20 artisti del territorio, con il coordinamento artistico di Teodoro Bonci del Bene.

L’appuntamento, che fa rete con i teatri di Cesena, Forlì, Bagnacavallo e Ravenna, è presentato a sostegno della candidatura di Rimini e della Romagna a Capitale italiana della cultura per il 2026.

Ingresso gratuito con prenotazioni on line obbligatorie, aperte da martedì 4 ottobre ore 10.

Ore 21 Info: http://teatrogalli.it/it/eventonew/vajonts-23



martedì 10 ottobre 2023

Cinema Fulgor, Corso d’Augusto 162 – Rimini centro storico

Ospite Maurizio Porro al Cinema Fulgor

Maurizio Porro presenta il suo libro ‘Io li conoscevo bene’ (La nave di Teseo, 2023), dialogando con Francesca Fabbri Fellini.

L’autore porta i lettori, con il calore e il sentimento di chi l’ha vissuta in prima persona, dentro la storia del cinema e del teatro italiani, facendo incontrare autori leggendari e titoli memorabili, ospiti di una festa dello spettacolo che fa ricordare, tra Fellini, Strehler e le ballerine della rivista, periodi storici, personaggi, tendenze, curiosità e capricci di un’arte che vive sempre due volte, in chi recita e in chi ascolta.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



martedì 10 ottobre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

La musica dei 2000

74° Sagra Musicale Malatestiana – La musica e i giovani

La musica dei 2000 è il titolo dell’evento che coinvolge sul palco del Teatro Galli i ragazzi dell’Orchestra Giovanile di Rimini e che nasce dalla collaborazione tra il Liceo Musicale Einstein, il Conservatorio Lettimi, la Banda Giovanile Città di Rimini. Con la direzione di Davide Tura e Andrea Brugnettini il programma spazia dalla classica al pop, dalla musica da film alle influenze elettroniche, questa orchestra di studenti parla tutti i linguaggi della contemporaneità.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 biglietteriateatro@comune.rimini.it



martedì 10 ottobre 2023

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Hospitality Day

Un’intera giornata dedicata all’ospitalità e alla formazione degli operatori con seminari tenuti da testimonial internazionali dell’hotellerie e della ristorazione per condividere esperienze, assorbire idee e farsi contagiare da nuove ispirazioni. Ingresso gratuito su iscrizione riservato ai professionisti del settore. Orario: dalle 9.30 alle 18.30 Info: 0541 57474 www.hospitalityday.it



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 23 dicembre 2023

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria – Secondo tempo

Con oltre 120 iniziative in calendario e 28 associazioni coinvolte è iniziato il secondo tempo del “Ritorno all’Astoria”, il progetto che propone il riutilizzo dell’ex cinema riminese come hub culturale di comunità. A coordinare le attività del calendario sono l’associazione di promozione sociale Il Palloncino Rosso, con il contributo di Cooperativa Sociale Smart, Agenzia Piano Strategico e Smagliature Urbane. Gli appuntamenti della settimana: martedì 3 ottobre ore 17, laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS; ore 21 ‘Musical!’ di Rimini Musical; mercoledì 4 ottobre ore 17, laboratori teatrali del Mulino di Amleto Teatro APS; giovedì 5 ottobre ore 19, yoga all’Astoria di Hatha Yoga Rimini; venerdì 6 ottobre ore 21, incontro con l’autore: Omar Sabr, Associazione Collegamenti Rampanti; sabato 7 ottobre ore 9,‘Più blu del blu’, laboratorio di cianotipia per chi è pratico di sogni e cieli infiniti, ore 15; laboratori aperti esplorazioni urbane nel Quartiere V Peep AUSA con il fotografo Abele Gasparini – Smagliature Urbane APS, ore 21 Interiors | Valerio Corzani e Erica Scherl_Rimini Jazz Club; martedì 10 ottobre, ore 17, laboratori teatrali – Mulino di Amleto Teatro APS, ore 21 “Musical!” Di Rimini Musical.

Programma completo su: https://ilpalloncinorosso.it/astoria/

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



lunedì 2 ottobre 2023

Cinema Fulgor, c.so d’Augusto, 162 – Rimini centro storico

Il cielo sopra Berlino

Versione originale sottotitolata

Un film di genere commedia di Wim Wenders, con Bruno Ganz, Peter Falk, Solveig Dommartin, Otto Sander, Didier Flamand, Curt Bois, che è proposto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano. I biglietti sono disponibili on line su www.liveticket.it/cinemafulgor . Per chi preferisce acquistare i biglietti in cassa, la biglietteria del Cinema Fulgor apre dalle ore 19:30 nei giorni feriali e dalle ore 16:30 nei festivi.

Ore 21 ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com



da lunedì 2 a mercoledì 4 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Rassegna ‘La Grande Arte al Cinema’: Vermeer – the greatest exhibition

Diretto dal regista David Bickerstaff, il film offre al pubblico la possibilità di ammirare su grande schermo i capolavori di Vermeer (tra cui La ragazza con l’orecchino di perla, Il geografo, La lattaia e la Donna che legge una lettera davanti alla finestra, recentemente restaurata) e rivela le intuizioni del team che ha ideato la mostra, curatori di fama mondiale ed esperti di Vermeer, gettando nuova luce sulla vita misteriosa e sul lavoro magistrale del pittore, sulle sue scelte artistiche e sulle motivazioni delle sue composizioni, oltre che sul processo creativo alla base dei suoi dipinti.

I biglietti on line sono disponibili su: www.liveticket.it/cinematiberio

Orario: lunedì 2 e martedì 3 ottobre alle ore 21.00, mercoledì 4 ottobre alle ore 17:00 e alle ore 21:00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

4 – 6 ottobre 2023

Palacongressi di Rimini

XXVI Congresso Nazionale SIGU

Congresso della Società Italiana Genetica Umana

Info: www.sigu.net



giovedì 5 ottobre 2023

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Libri da queste parti 2023

Tornano gli appuntamenti con “Libri da queste parti”, la rassegna curata dalla Biblioteca Gambalunga, dedicata alle novità editoriali del territorio. Il prossimo appuntamento è con Lia Celi che presenta ‘Carolina dei delitti, Salani 2023’, in dialogo con Chiara Raggi.

ore 17 Ingresso libero. Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga.it



giovedì 5 ottobre 2023

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 – Rimini centro storico

Laboratori e attività al Centro per le Famiglie

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per rinforzare la relazione tra adulto e bambini, condividendo esperienze e scoperte. L’appuntamento della settimana è per giovedì 5 ottobre (iscrizioni da giovedì 28 settembre) con ‘Il gioco euristico’, attività di esplorazione e scoperta per conoscere il mondo e i suoi oggetti, rivolto a bambini/e dagli 11 ai 22 mesi.

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/?locale=it_IT



5, 12, 18 ottobre 2023

via dei Ciliegi, 17 – rimini centro storico

Pomeriggi in viale dei Ciliegi 17

La libreria Viale dei Ciliegi, 17 propone dei pomeriggi rivolti ai bambini/e di diverse fasce di età. Questi gli appuntamenti:

giovedì 5 ottobre ore 17: Manlio Castagna presenta il suo ultimo libro dal titolo ‘Dedalo & Darma. Fuga dal cinema Kazan’ – Mondadori. Dai 10 anni di età

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

giovedì 12 ottobre ore 16.30: Storie di rape e altri ortaggi. Lettura con sorpresa dai 4 anni di età.

Partecipazione a pagamento: 4€ con prenotazione obbligatoria

mercoledì 18 ottobre ore 16.30: Proviamo insieme i giochi di società

Dai 7 anni di età. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info e prenotazioni: 0541 25357 www.vialedeiciliegi17.it



venerdì 6 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Are you strong?

Concerto nell’ambito della rassegna ‘L’Africa in noi’

Un dialogo spontaneo tra due musicisti, Jabel Kanuteh e Marco Zanotti, le cui sonorità si ampliano con l’utilizzo della mbira da parte di Zanotti e la presenza, in quasi tutte le tracce, della voce di Kanuteh. Ospite del concerto è Bifalo Kouyate, griot, musicista, danzatore e coreografo del Mali. La sua famiglia, come quella di Kanuteh in Gambia, rappresenta un lignaggio importante e prezioso della storia del proprio popolo.

Ore 21 Ingresso a offerta libera. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

da venerdì 6 a domenica 8 ottobre 2023

Palazzo dello Sport – RDS Stadium, piazzale Pasolini 1/c – Rimini

European traditional karate championship

Gare europee di Karate tradizionale, World Traditional Karate-Do Union (WTKU).

Info: 0541 395698 (RDS Stadium) www.wtku.org



sabato 7 ottobre 2023

Borgo San Giuliano – Rimini

Un aperitivo al Borgo

Intrattenimento musicale e teatrale per le vie del Borgo San Giuliano, con artisti di strada e banda musicale. Orario: dalle 16.00 alle 19.00



sabato 7 ottobre 2023

Spiaggia libera, viale Ortigara, 78 – Rimini San Giuliano Mare

Warm Inside

Un percorso di adattamento al freddo, con incontri sulla spiaggia libera del porto di Rimini e possibilità di fare il bagno in mare, nei fine settimana fino ad aprile, per imparare a gestire il freddo, superare i propri limiti e scoprire tutti i benefici dell’esposizione controllata alle basse temperature.

Ogni appuntamento prevede: meditazione, preparazione, bagno, tisana e/o caffè.

Per la partecipazione è obbligatorio presentare il certificato medico sportivo non agonistico.

I non iscritti al corso Warm Inside possono partecipare ad un singolo incontro al costo di 15€ (preparazione + bagno) da pagare in loco.

Ingresso a pagamento Info: 347 1224480 www.fluxomovement.it/warm-inside



sabato 7 ottobre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Concerto Omaggio a Battiato

L’Associazione Papa Giovanni XXIII Operazione Colomba presenta ‘Le meccaniche celesti Quintet’ che si esibiscono in un concerto “Omaggio a Battiato”, durante il quale sono presenti anche le testimonianze di resistenza non violenta di Jean Carlos Guerra e Arley Antonio Tuberquia della Comunità di Pace di San José de Apartadò (Colombia).

L’incasso della serata andrà a sostegno del progetto in Colombia di Operazione Colomba – Corpo non violento di Pace della Comunità Papa Giovanni XXXIII.

Ore 21 Ingresso a offerta libera Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



domenica 8 ottobre 2023

Rimini centro storico, piazza Tre Martiri, Corso d’Augusto

Fiera dei Sapori e dei Colori d’Autunno

Nel centro di Rimini torna la Fiera d’Autunno. Oltre alle bancarelle di articoli vari e da regalo, sono presenti anche degli stand dedicati ai sapori e ai profumi della stagione autunnale.

Orario: intera giornata





MOSTRE

da martedì 3 ottobre a giovedì 30 novembre 2023

Fellini Museum (Castel Sismondo, Ala di Isotta), piazza Malatesta – Rimini centro storico

QUEEN UNSEEN – Peter Hince

I QUEEN come non li avete mai visti

Dopo lo straordinario successo di Torino e Gallipoli, arriva a Rimini – prima e unica tappa in Emilia-Romagna e Marche del tour europeo – la mostra evento che rappresenta un viaggio nel mito dei Queen attraverso gli scatti di Peter Hince, storico road crew della band e assistente personale di Freddie Mercury. Lontano dalla luce dei riflettori, la mostra svela alcuni lati inediti e sconosciuti dell’iconica band che ha fatto la storia del rock, raccontata dall’occhio ‘fotografico’ di chi li ha conosciuti per davvero, vivendoci in simbiosi per oltre 10 anni. La mostra espone oltre alle immagini di Hince anche la ricca raccolta personale di memorabilia, abiti, accessori, strumenti musicali, dischi e documenti, tutti rigorosamente originali, di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universo Queen, tra i quali spiccano l’asta del microfono utilizzata da Freddie Mercury nel suo ultimo concerto, una chitarra autografata di Brian May, un piatto autografato e le bacchette della batteria di Roger Taylor, le mitiche bretelle di Freddie, uno dei costumi utilizzati per il video di Radio Gaga e molto altro. Completa l’esposizione la proiezione di video in gran parte rarissimi e ormai irreperibili anche sul web. La mostra di Rimini è organizzata dalla Blu&Blu Network di Roma e dalla rivista Primafila Magazine, con il patrocinio del Comune di Rimini.

Inaugurazione ufficiale dopo la conferenza stampa (ore 11.30) con visita guidata per stampa e ospiti a cura dello stesso Peter Hince e di Niccolò Chimenti, Direttore Artistico della mostra.

Orario: da martedì a venerdì 10.00-13.00 e 16.00-19.00; sabato e domenica 10 – 19; chiuso lunedì non festivi. Info: 0541 793781 www.queenunseen.it

fino al 15 ottobre 2023

Rimini, Fellini Museum, Palazzo del Fulgor

DesAIgn. Progettare con l’intelligenza artificiale

Una mostra che trascende i limiti convenzionali, per immergersi in un universo in cui forme e colori prendono vita attraverso la sinergia straordinaria tra uomo e intelligenza artificiale, esplorando un dominio dove l’arte e la tecnologia danzano in un abbraccio senza precedenti.

“DesAIgn” non è solo una mostra, ma un’esperienza sensoriale, unica, realizzata da Poliarte in collaborazione con Mirco Tangherlini, graphic designer e illustratore, artista, le cui opere rimarranno esposte al Museo Fellini, Palazzo del Fulgor, per un mese.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi

Info: www.poliarte.net/en/articolo.php?idNews=17125



fino a martedì 10 ottobre 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Io non tremo

Una mostra dedicata alla storia e alla prevenzione del rischio sismico, con pannelli informativi, immagini e didascalie che riportano notizie scientifiche ed eventi storici accaduti nella città di Rimini. La mostra fa parte di un percorso educativo sulla “Prevenzione e gestione del rischio sismico” coordinato dal CEAS (Centro di Educazione alla Sostenibilità) Multicentro del Comune di Rimini, con il coinvolgimento di alcune scuole secondarie di primo e secondo grado, promosso e finanziato da ARPAE e Regione Emilia-Romagna. L’obiettivo del progetto è sensibilizzare e creare consapevolezza agli studenti sul fenomeno dei terremoti e del rischio sismico presente anche nella nostra città, con un taglio storico e culturale. Il progetto è condotto dai volontari dell’Associazione di Promozione Sociale “IO NON TREMO!” che fanno un intervento di attività formativa mirato alla conoscenza del rischio sismico, alla consapevolezza delle fragilità del nostro territorio già colpito nel passato da forti terremoti (negli anni 1308, 1672, 1786, 1875, 1916) che hanno lasciato SIA segni visibili SIA cicatrici ormai invisibili, che gli studenti potranno vedere con i loro occhi durante una passeggiata in centro storico. Fino al 10 ottobre, due volte a settimana (martedì e venerdì), i volontari propongono un intervento formativo di due ore, al secondo piano dell’Ala Moderna del Museo Luigi Tonini, dove è stata allestita la mostra.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it



Fino a domenica 29 ottobre 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Il cuore non si ferma

IN UTILE

Un mese di eventi con Cuore 21, nel primo anniversario del 7 ottobre 2022, in ricordo di Massimo Pironi, Romina Bannini, Alfredo Barbieri, Maria Aluigi, Rossella De Luca, Francesca Conti e Valentin, per condividere e far conoscere il proprio impegno quotidiano a favore della disabilità.

Ad un anno da quel tragico incidente sull’A4 che in un istante ha spezzato 7 vite, a Rimini è proposta la mostra “IN UTILE”, 21 quadri x Cuore 21, realizzati dai ragazzi dell’Associazione Cuore 21 grazie al contributo di Lorenzo Anzini in arte Loreprod.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso.

Ingresso gratuito Info: 0541 793851 www.facebook.com/Cuore21.Centro21Riccione/?locale=it_IT







Il calendario degli eventi può subire variazioni, per conferme è possibile contattare i numeri di telefono dei vari organizzatori indicati per ciascun evento o gli uffici di informazione turistica tel. +39 0541 53399

Tutti gli aggiornamenti su www.riminiturismo.it