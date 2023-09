La viola di Danusha Waskiewicz, il clarinetto di Tommaso Lonquich e il pianoforte di Andrea Rebaudengo per il primo concerto in programma domenica 24 settembre alla sala Ressi del Teatro Galli

Prende avvio domenica 24 settembre – ore 17 – il ciclo di musica da camera della 74esima Sagra Musicale Malatestiana. Alla Sala Ressi del Teatro Galli si alterneranno la violista Danusha Waskiewicz, il clarinettista Tommaso Lonquich e il pianista Andrea Rebaudengo in un originale itinerario che da Mozart si spinge fino al Novecento di Kurtág. Si parte con il celebre Trio mozartiano detto dei Birilli per toccare il romanticismo con le otto Märchenerzählungen di Robert Schumann e i pezzi per clarinetto viola e pianoforte di Max Bruch e il Novecento con l’ Hommage à Robert Schumann composto dall’ungherese György Kurtág

Torna a Rimini dopo la fortunata apparizione lo scorso anno Danusha Waskiewicz, perfezionatasi nell’arte della viola con la celebre Tabea Zimmermann, affermandosi a livello internazionale con la vittoria al Concorso ARD di Monaco di Baviera nel 2000, dove ha ricevuto il primo premio e due premi speciali. Scelta da Claudio Abbado, ha fatto parte della Gustav Mahler Jugendorchester, dal 2004 ha assunto il ruolo di prima viola dell’Orchestra Mozart e dal 2010 è stata membro dell’Orchestra del Festival di Lucerna. Con la direzione di Abbado e l’Orchestra Mozart ha inciso, insieme a Giuliano Carmignola, la Sinfonia Concertante di Mozart per Deutsche Grammophon.

Andrea Rebaudengo ha studiato pianoforte con Paolo Bordoni, Lazar Berman, Alexander Lonquich, Andrzej Jasinsky e composizione con Danilo Lorenzini. Ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Pescara nel 1998, il terzo premio al Concorso “Robert Schumann” di Zwickau nel 2000 e al Premio Venezia nel 1993. Invitato regolarmente dalle più importanti istituzioni concertistiche italiane, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, l’Unione Musicale di Torino, il Festival di Ravello, Bologna Festival, Ravenna Festival, si è esibito in tutti i paesi europei, Stati Uniti, Canada, Colombia, Argentina, Russia, Uzbekistan ed Emirati Arabi.

Acclamato dalla critica come “clarinettista formidabile” e lodato per “il suo timbro sontuoso, la costante maestria e passione, lo smagliante virtuosismo”, Tommaso Lonquich è clarinetto solista nell’Ensemble MidtVest, innovativo gruppo da camera basato in Danimarca. È inoltre membro della prestigiosa Chamber Music Society of Lincoln Center a New York, con la quale si esibisce negli Stati Uniti e in tournée internazionali.

Ingresso 12 euro.

Biglietteria: Teatro Galli, piazza Cavour 22. tel 0541 793811, biglietteriateatro@comune.rimini.it. Informazioni: www.sagramusicalemalatestiana.it.