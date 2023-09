Tutti gli appuntamenti in programma questo weekend

E’ in arrivo un altro fine settimana all’insegna della cultura con tante proposte per scoprire la città. Continuano i consueti appuntamenti del week-end con le visite alla Rimini sotterranea e al Teatro Galli, a cui si aggiungono: la passeggiata lungo lo splendido Parco del Mare alla scoperta della storia del turismo balneare riminese, in occasione della Wellness Week in compagnia di Discover Rimini, la visita guidata all’area archeologica di San Vito con i legionari della Legio VI Ferrata di VisitRimini, fino ai tour dedicati a Fellini, a piedi o in bicicletta, del giovedì.

Inoltre, per le Giornate Europee del Patrimonio, sabato 23 settembre, l’Archivio di Stato di Rimini apre le sue porte per tre visite guidate gratuite agli “archivi genealogici” a cura del personale dell’Istituto. Tra venerdì 22 e sabato 23 settembre è possibile anche partecipare a due passeggiate guidate gratuite per conoscere la Marineria riminese, il lungofiume degli artisti, le tradizioni della pesca dal porto canale al Borgo San Giuliano, realizzate grazie al progetto Flag Costa Emilia Romagna.

Il programma di scoperta culturale della città entrerà nel vivo il 27 settembre, in occasione della grande festa cittadina per la candidatura di Rimini a Capitale italiana della Cultura 2026: il Comune propone un articolato programma di iniziative, che includono, oltre alla grande festa di piazza e all’edizione speciale della shopping night, anche una serie di visite guidate straordinarie gratuite ai tesori della città, dal Teatro Galli alla Rimini sotterranea delle Domus, dal Fellini Museum alle sale antiche della Biblioteca Gambalunga, fino alle visite guidate teatralizzate – InsoliTouRimini – alla scoperta di una Rimini ricca di storia.

Ecco il programma:

LE VISITE DI QUESTO FINE SETTIMANA

Tutti i sabati di settembre 2023

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visite guidate alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità all’area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento.

Ore 17. Costo 5 €. Prenotazione online su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea Info: 0541 793851

Tutte le domeniche di settembre 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Ore 11. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

o al numero di telefono 0541 793879. Costo 5 € – Bambini fino a 6 anni gratis.

venerdì 22 settembre 2023

Partenza dal giardino dell’ex Hotel delle Nazioni, Viale Ortigara, San Giuliano Mare

Visita guidata gratuita al Lungofiume degli Artisti e Museo diffuso della MarineriaAlla scoperta della Marineria riminese, all’interno del progetto Flag Costa dell’Emilia-Romagna

Orario: dalle 17:30 alle 18:30. E’ consigliata la prenotazione. Info: 324 8460888 (M.A.R.E.)

sabato 23 settembre 2023

Partenza dal Ponte di Tiberio

Passeggiata guidata gratuita lungo il porto canale da Borgo San Giuliano fino al Faro di RiminiAlla scoperta delle tradizioni della pesca, all’interno del progetto Flag Costa dell’Emilia-RomagnaOrario:dalle 17:30 alle 19:00 E’ consigliata la prenotazione. Info: 324 8460888 (M.A.R.E.)

sabato 23 settembre 2023

Rimini, Piazzetta San Bernardino, 1

Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Rimini

Genealogie e Archivi della Memoria – Patrimonio “IN-VITA”

Per le Giornate Europee del Patrimonio, dedicate quest’anno al tema del “Patrimonio Vivente”, l’Archivio di Stato di Rimini InVita a prendere parte alle visite guidate gratuite agli “archivi genealogici” a cura del personale dell’Istituto, che illustrerà gli strumenti utili alla ricerca genealogica.

Sono previste tre visite guidate: alle ore 10:00 (1° gruppo); alle ore 11:00 (2° gruppo) ed alle ore 12:00 (3° gruppo). Orario: 10:00 – 12:00 La partecipazione è gratuita senza obbligo di prenotazione.

Info: 0541.784474 www.archiviodistatorimini.beniculturali.it

sabato 23 settembre 2023

Incontro al Belvedere di Piazzale Kennedy (vicino alla “Lella”) – Rimini Marina Centro

Passeggiata culturale al tramonto dal Belvedere di Piazzale Kennedy alla punta della ‘palata’

Visita guidata di Discover Rimini in occasione della Wellness Week.

Camminando a passo sostenuto lungo lo splendido Parco del Mare, con i lampioni in forma di R ispirati a un noto manifesto balneare del 1929, si ripercorrerà l’affascinante storia del turismo balneare riminese, dalla metà dell’Ottocento ai primi del Novecento.

Si ammireranno alcuni edifici che ne sono stati protagonisti: alberghi celebri, come il prestigioso Grand Hotel, e villini storici, come l’Embassy e il Villa Adriatica, concludendo il percorso al porto, la ‘palata’, luogo identitario e caro ai riminesi.

A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Incontro in piazzale Kennedy ore 18. Costo di partecipazione 10 € (prezzo promozionale per la Wellness Week). Info: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it



sabato 23 settembre 2023

Chiesa dei Santi Vito e Modesto, Via Emilia Vecchia, 219 – San Vito, Rimini

Visite guidate all’area archeologica di San Vito

In occasione del Montefeltro Green Festival viene proposto un evento per scoprire la nuova area archeologica di San Vito. Oltre ai resti del ponte è possibile ammirare la sua quercia, il torrente Uso, la chiesa di San Vito & Modesto, fino ad arrivare all’antica Via Emilia. Un’occasione per approfondire la scoperta di questi luoghi dopo i lavori di valorizzazione dell’area. Due sono le visite guidate in programma: la prima al mattino alle ore 10:00, la seconda alle ore 15:00 dedicata in particolare a famiglie e bambini. Nel pomeriggio, infatti, saranno presenti i rievocatori storici della Legio VI Ferrata che faranno un excursus sul mondo militare e civile romano dell’epoca imperiale coeva ai resti archeologici augustei del ponte di San Vito. Per i più piccoli è possibile far provare gli addestramenti con gli scudini per replicare gli antichi movimenti di una legione romana. Un vero e proprio tuffo nell’antichità. Prenotazione obbligatoria su: www.visitrimini.com/esperienze/318333-visita-guidata-allarea-archeologica-di-san-vito

Ore 10 e ore 15 Partecipazione gratuita Info: 0541 51441 www.visitrimini.com



Tutti i giovedì fino a settembre 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Fellini Bike Tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell’infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato.

Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un’ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: mattina o pomeriggio. A pagamento

Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour



ogni lunedì e giovedì fino a settembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Itinerari insoliti a Rimini

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione.

il lunedì: Nel cuore del Borgo, Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo. Durata 2 ore circa.

il giovedì: Viva Federico! – Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

Costo: 12 € Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

SPECIALE CULTURA – 27 SETTEMBRE

Ecco tutti gli appuntamenti su prenotazione:

Teatro Amintore Galli

Piazza Cavour, 22 – Rimini

Durante le visite è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque.

Orario visite: 20.30 – 21.15 – 22.00

Domus del Chirurgo

Piazza Ferrari – Rimini

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità.

Orario visite: 20.30 – 21.15 – 22.00

Teatro Galli, area archeologica

Piazza Cavour, 22 – Rimini

L’area archeologica scoperta durante gli scavi per la ricostruzione del Teatro Galli rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Lo scavo ha riconsegnato alla città pagine di storia di uno degli isolati affacciati sulla piazza medievale, che raccontano i modi dell’abitare lungo l’arco della romanità: dalle prime case in legno e argilla a quelle in pietra, alle domus in mattoni dell’età imperiale, impreziosite da mosaici, marmi e affreschi. E a seguire le tante trasformazioni medievali fino all’inizio della costruzione del castello di Sigismondo Pandolfo, nel 1437, che con la sua mole riempie la piazza, finché nel Seicento l’edificio dei “Forni” ne ridisegna i limiti, creando una quinta che nell’Ottocento assumerà le forme solenni del Teatro di Luigi Poletti.

Orario visite: 20.30 – 21.15 – 22.00

Fellini Museum

Castel Sismondo, Piazza Malatesta – Rimini

Percorso alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Orario visite: 20 – 21 – 22

Biblioteca Gambalunga – Sale Antiche

via Gambalunga – Rimini

Percorso alla scoperta delle Sale antiche della Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia.

Orario visite: 20 – 21 – 22

Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria, fino esaurimento posti.

Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Info: Museo della Città “Luigi Tonini” 0541 793851; Fellini Museum 0541 793781; Biblioteca Gambalunga 0541 704486.



InsoliTouRiminipartenza dall’Arco d’Augusto e arrivo in piazza CavourVisite guidate teatralizzate gratuite alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraverso percorsi insoliti con divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana con appuntamento pomeridiano o serale. Tappe visita: Arco d’Augusto – Rione Montecavallo – Porta Montanara – piazza Tre Martiri – Cinema Fulgor – Piazza Cavour

Orari di partenza: ore 16.30 (con termine ore 18) e ore 20.30 (con termine ore 21.45)

Numero max partecipanti: 40 pax

Prenotazione obbligatoria: 339 2419406 – anche messaggi WhatsApp (Alexia Bianchi Comunicazione)