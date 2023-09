Dagli appuntamenti sportivi a quelli culturali, ecco cosa fare a Rimini

A settembre Rimini accoglie una concentrazione di eventi che movimenterà tutto il mese: a partire dal Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini del motomondiale, con i suoi eventi collaterali sul territorio, il Gran Premio Nuvolari, la Transitalia Marathon e MTI Expo, il Trofeo di Pesca d’Altura, l’edizione autunnale di Giardini d’Autore, per non parlare dei convegni ospitati al Palacongressi.

Rimini si trasforma in una grande arena sportiva, teatro di grandi eventi e anche di momenti di approfondimento legati sempre al tema dello sport con il Festival della Cultura Sportiva (8 – 10 settembre), che intende creare spazi di discussione ed ascolto con grandi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo, per un weekend ricco di incontri, mostre, speech con Fabio Caressa, Alex Schwazer e il regista Marco Ponti per una colazione con l’autore del docufilm ‘La Bella Stagione’, mentre la Biblioteca Gambalunga ospiterà fino al 30 settembre la mostra “Time out: gioco fermo”. E poi la Sagra Malatestiana che entra nel vivo, l’evento e la festa di candidatura di Rimini il 27 settembre, il giorno del deposito ufficiale del documento progettuale per la candidatura di Rimini capitale cultura 2026.

“Le previsioni per il mese di settembre – commenta il Sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad – inducono a guardare con cautela ma anche con fiducia all’evoluzione della stagione estiva. Settembre è partito all’insegna degli eventi capaci di trainare indotto e presenze negli alberghi, anche grazie alle previsioni meteo che rafforzano l’attrattività della nostra destinazione in questo periodo dell’anno e Rimini, con i servizi aperti, potrà essere meta turistica per tutti coloro che non si sono potuti concedere una vacanza nella prima metà dell’estate, alla luce della congiuntura economica che grava sui bilanci delle famiglie. L’attività di IEG e del Palacongressi fanno il resto, mettendoci dentro anche i numeri in crescita da parte del turismo estero, confermati da tutti gli osservatori, da quelli Istat a quelli di hotel benchmark di Visit Rimini. Rimini a settembre sta vivendo un periodo di fermento e si inserisce perfettamente in questa traiettoria l’evento pubblico di candidatura a capitale della cultura per il 2026 che si terrà il 27 settembre con una grande iniziativa in centro storico e al Teatro Galli di restituzione del lavoro di squadra condotto fino ad oggi che ha visto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni e delle realtà creative e culturali del territorio”.

Tutti gli eventi della settimana a Rimini

Con l’arrivo di settembre si entra nel clima del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: in attesa delle sfide tra i campioni della MotoGp sul circuito di Misano (8 – 10 settembre), fino al 10 settembre è possibile visitare la mostra ‘Renzo Pasolini e… i cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano‘ (1973 – 2023), esposta nelle sale del Palazzo del Turismo di Rimini. Venerdì 8 si entra nel vivo degli eventi spettacolari con la Red Bull Riders’Night, lo show di motocross freestyle dei Master of Dirt: alle ore 22.30 i piloti si esibiscono in evoluzioni aeree che stupiranno il pubblico sul Lungomare di Rimini. Già a partire dalle ore 18.00 il Lungomare si anima con l’esposizione di moto dei motoclub della Romagna, e nel villaggio, aperto dalle ore 20, saranno a disposizione anche calcio balilla, simulatori di guida, postazione photoboot mini redbull, e intrattenimento musicale dalla event car di RedBull. Infine, sabato 9 settembre, Talk Show presso la sala convegni della Palazzina Roma di piazzale Fellini, con la partecipazione di piloti, giornalisti e personalità legate al mondo delle moto a cura del MotoClub Pasolini (ore 21, ingresso libero).

Sempre in campo sportivo torna, nel fine settimana, il Festival della Cultura Sportiva (8 – 10 settembre), che intende creare spazi di discussione ed ascolto con grandi ospiti del mondo dello sport e del giornalismo, per un weekend ricco di incontri, speech, mostre. Tra gli appuntamenti in calendario, al Cinema Fulgor saranno presenti Fabio Caressa, Alex Schwazer e il regista Marco Ponti per una colazione con l’autore del docufilm ‘La Bella Stagione’, mentre la Biblioteca Gambalunga ospiterà fino al 30 settembre la mostra “Time out: gioco fermo”.

Con il mese di settembre entra nel vivo il programma dei grandi concerti sinfonici e delle produzioni della 74esima Sagra Musicale Malatestiana, con un vasto calendario di appuntamenti che porteranno a Rimini alcune tra le più prestigiose formazioni e talenti del panorama internazionale. Per i concerti sinfonici si parte il 7 settembre con la Peace Orchestra Project diretta da Ricardo Castro e con la star del pianoforte Martha Argerich. In occasione dei concerti della stagione sinfonica il Bar del Grifone, nello splendido Teatro Galli, offre al pubblico la possibilità di gustare un aperitivo-cena prima di sedersi in sala. Per la sezione dedicata alla musica contemporanea, ‘Percuotere La Mente’, il 9 settembre al Teatro Galli arriva un’icona dell’ambientazione minimalista e post-minimalista come Gavin Bryars, mentre domenica 10 settembre incominciano Parole per la musica, gli appuntamenti pomeridiani di approfondimento delle proposte presenti nel cartellone della Sagra Musicale Malatestiana. Questa settimana Alberto Batisti presenta ‘Un dono d’amore: il Concerto per violino di Caikovski’.

Continuano poi gli appuntamenti de ‘Le città visibili’, la rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione. Diciannove proposte culturali che si alternano fino ad ottobre tra teatro e musica, accompagnando gli spettatori in un particolare percorso di riflessione sul contemporaneo, senza perdere di vista passato e futuro. Tante le sorprese che riserva il festival a partire da artisti del calibro di Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Claudio Morganti e ancora Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Fanny&Alexander, Giogieness&Emma Nolde e molti altri.

Alla Biblioteca Gambalunga va in scena anche La Storia immaginata, narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria: cinque appuntamenti con il romanzo storico. Questa settimana la Biblioteca Gambalunga ospita Davide Bagnaresi e Davide Cannizzaro con ‘Il Ballo delle Rose. La prima indagine di Bruno Risassi’ (Ensemble 2023), e una presentazione animata dalle letture sceniche di Romano Talevi e Rita Pasqualoni (mercoledì 6 settembre). L’ultimo romanzo presentato a chiusura del ciclo, venerdì 8 settembre, sarà invece ‘Le piste di carta’ (Il margine 2022) di Mauro Maggiorani, storico e archivista con la passione per la scrittura creativa, in dialogo con il giornalista riminese Giorgio Tonelli.

Di grande interesse, non solo storico, un importante seminario intitolato “La Shoah e i crimini di guerra sui civili in Italia (1943-1945): la prospettiva delle vittime. Il contesto, le fonti, la metodologia”, che si svolge a Rimini, lunedì 11 settembre, nella Sala Ressi del Teatro Galli. Un evento organizzato per i docenti, ma aperto a tutti, su iniziativa del Mémorial de la Shoah insieme all’Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, in collaborazione con il Comune di Rimini-Attività di Educazione alla Memoria, Istituto per la Storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della Provincia di Rimini.

Ultimi spettacoli SGR live all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi delle mura del castello malatestiano, dove martedì 5 settembre va in scena Turkish Cafè, il progetto che prende vita nel quartiere turco di Bruxelles e che vede gli strumenti acustici amalgamarsi con le diverse culture, gusti e personalità artistiche dei suoi componenti, mescolandosi con le loro voci armonizzate. Mercoledì 6 settembre torna invece la magia dei Fab Four, raccontata attraverso canzoni, immagini, parole dei Miscellanea Beat, il duo composto da Gionata Costa, violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo e il chitarrista e cantante riminese Massimo Marches.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, sabato 9 settembre, un concerto tributo ai Pink Floyd, a 40 anni dall’uscita di The Wall, proposto dalla band ‘Breathe Floyd’, che si esibisce ricercando sonorità e arrangiamenti musicali con i quali ripropongono il mito della psichedelia, contornando i concerti con immagini e luci, segni distintivi della band inglese.

Prorogata fino al 10 settembre la mostra fotografica in spiaggia Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini, con le immagini distribuite su un centinaio di plance dal bagno 47 al bagno 100, che raccontano la storia e l’evoluzione della spiaggia riminese, dai suoi esordi ottocenteschi a oggi. Completa l’affresco della Riviera, la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 73 fotografie del reporter riminese che rimangono a disposizione del pubblico fino al 24 settembre (ingresso libero).

Da non perdere le occasioni per scoprire la città con le visite guidate dei Musei comunali tra il Fellini Museum, il Teatro Galli e la Rimini sotterranea, o quelle serali a cadenza settimanale di VisitRimini e DiscoverRimini, passando dall’Aperitour felliniano dedicato al grande maestro del cinema Federico Fellini, che si tiene il sabato alle 18 con partenza dal Fellini Museum.

Al Palazzo del Fulgor, dal 5 settembre, riprende anche la programmazione dei film di Federico Fellini al Cinemino, tutti i martedì pomeriggio.

Per salutare l’estate, ultimo appuntamento della stagione, mercoledì 6 settembre, con i Fuochi d’artificio sulla spiaggia di Marebello di Rimini (Bagni 104 –105) e ultimi appuntamenti anche con le iniziative e i mercatini serali organizzati dal consorzio di operatori di commercio su aree pubbliche e dai Comitati turistici (Cento Giorni in festa).