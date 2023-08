Tanti le occasioni per gli appassionati di sport, dal triathlon alla bicicletta. A Misano rombano gli assi del motociclismo con il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini

Settembre è il mese ideale per scoprire la Romagna e le sue mille sfaccettature. Numerosi gli spunti e le proposte per chi desidera cogliere l’occasione di vivere un’esperienza indimenticabile nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara.

I più sportivi hanno solo l’imbarazzo della scelta: dal triathlon al podismo passando per il mondo delle bike immergendosi in scenari naturali da favola e paesaggi mozzafiato come quello del Delta del Po.

Fino ad arrivare allo spettacolo delle due ruote grazie a uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini.

La Romagna è tutto questo e molto altro ancora: dalla cultura all’intrattenimento passando per musica, enogastronomia, wellness. Le città d’arte con il loro patrimonio di opere e monumenti, le grandi piazze pronte a trasformarsi in balere a cielo aperto in compagnia delle orchestre di Liscio, ma anche i piccoli borghi e le rocche fortificate dell’entroterra nelle quali perdersi tra degustazioni di prodotti tipici e vecchie tradizioni: il territorio prenderà vita tra mostre di pittura e fotografia, spettacoli teatrali in luoghi insoliti, concerti, visite guidate sulle orme dell’Antichità e del Rinascimento, appuntamenti sportivi, che andranno a prolungare la stagione estiva, traghettando la Romagna verso l’autunno.

La Romagna mostra i muscoli: a settembre tanti appuntamenti a misura di sportivo

Dalle fatiche del triathlon al brivido di una corsa a tutto gas con la moto in piega sull’asfalto, passando per il piacere ‘slow’ di un itinerario tra verde e natura da percorrere pedalando in sella alle due ruote. Nel mese di settembre la Romagna si prepara a diventare la capitale di tutti gli appassionati di sport e di attività all’aria aperta. Che siano agonisti pronti a infrangere un nuovo record o a sfidarsi per la conquista della medaglia, o semplici amatori in cerca di nuove esperienze, è ricco, anzi ricchissimo il cartellone di appuntamenti sportivi che si snoderà nelle grandi città e nei piccoli borghi romagnoli, consentendo al pubblico di abbinare la passione per lo sport alla scoperta del territorio in chiave turistica.

Riflettori puntati anzitutto sul Misano World Circuit, che sta già scaldando i motori in vista di uno degli eventi clou del panorama motoristico internazionale. Il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, dall’8 al 10 settembre, è diventato appuntamento di grande profilo nella stagione del motomondiale, dove convivono numerosi ingredienti: l’atmosfera che accoglie il circus, con gli eventi e la passione di una Terra appassionata a tutto ciò che ‘romba’; lo spettacolo delle gare, nelle quali sono protagonisti tanti campioni nati e cresciuti sul territorio e in particolare a MWC; la Motor Valley che lungo la via Emilia associa marchi e campioni, circuiti ed eventi che hanno fatto la storia del motorismo mondiale. Sempre al Misano World Circuit, dal 15 al 17 settembre, andrà in scena Italian Bike Festival, il Salone Internazionale della Bici: tre giorni in cui l’industria rappresentata da oltre 500 brand di settore ha l’occasione di connettersi con consumatori finali, partner commerciali e media.

Spazio anche agli appassionati di running. Il 3 settembre si corre nuovamente la Ravenna Park Race, con un percorso adatto a tutti gli amanti dello sport e della vita all’aria aperta. Una mezza maratona (21,097 km) nella splendida cornice del Parco del Delta del Po, attraverso percorsi naturali, strade e sterrati di grande fascino, tra pini, pioppi, lecci e il ricco sottobosco della pineta di San Vitale.

Dal 7 al 10 settembre il bacino della Standiana di Savio di Ravenna sarà teatro della 19esima edizione dei Campionati Europei per Club di Dragon Boat. Quattro giorni di competizioni rivolte alle squadre nazionali di questa particolare disciplina sportiva, con canoe a 20 posti dalla bellissima forma di drago, con la testa a prua e la coda a poppa.

In provincia di Ferrara ci sarà invece la possibilità di vivere esperienze uniche e indimenticabili, andando alla scoperta di itinerari che integrano navigazione fluviale e pedali fra i meravigliosi scenari naturali del Delta del Po patrimonio dell’umanità UNESCO. Nel regno della bicicletta e della biodiversità del Grande Fiume, Visit Ferrara ha ideato quattro percorsi ad anello, con partenze programmate da Ferrara, per vivere esperienze uniche tra le arti del Rinascimento, le preziose aree naturalistiche e le bontà enogastronomiche del territorio, tutto all’insegna del turismo fluviale e della mobilità sostenibile. Gli itinerari “gli anelli del Po” sono organizzati in date fisse per permettere a tutti di partecipare e beneficiare dei servizi dedicati: assistenza durante tutto il percorso in bici, accompagnatore, visita guidata dei principali monumenti e trasporto in barca. Gli itinerari si svolgeranno tutti di domenica, con partenza alle ore 9 dalla Darsena di Ferrara. Si parte il 10 settembre con l’Anello del Po di Volano, per poi continuare il 24 settembre con l’Anello del Rinascimento, che si ripete anche in data 22 ottobre. Nel mese di ottobre invece si alterneranno, domenica 8 ottobre il percorso dell’Anello delle Delizie ed infine nell’ultima domenica di ottobre si svolgerà l’Anello del Grande Fiume.

Da non perdere il 10 settembre l’appuntamento con la “Pedalata dei fenicotteri”: un tour guidato in bicicletta, con partenza dal Museo Natura di Sant’Alberto di Ravenna, alla scoperta delle Valli Meridionali di Comacchio nel cuore del Parco del Delta del Po. In sella alla bicicletta si attraverseranno lingue di terra, avvolti dai suoni della natura e circondati da specchi d’acqua e distese di fenicotteri che da anni sono stanziali e considerano questo luogo la loro casa.

Sabato 16 settembre tutti in spiaggia a Punta Marina di Ravenna per il Kalemana Festival: una festa all’insegna del benessere, della musica e del divertimento. Il 16 settembre si svolgerà anche l’ultima data del Savio Trail: a Sarsina andrà in scena la nuova edizione della Ciclomangia del Savio, evento di cicloturismo enogastronomico. Il percorso, che si svolgerà in parte sul tracciato della Ciclovia di San Vicinio, coinvolgerà le cantine vitivinicole e le aziende del territorio.

Le auto storiche più iconiche e prestigiose della 33esima edizione del Gran Premio Nuvolari (in programma dal 15 al 17 settembre) faranno tappa anche a Rimini, dove sfileranno nel centro storico e rimarranno in mostra in piazzale Fellini.

Nel mese di settembre la Romagna diventerà inoltre un palcoscenico d’eccezione per i grandi eventi del mondo triathlon. Si comincia il 9 settembre con “Triathlon Sprint San Mauro Mare“, gara inserita nel circuito Adriatic Series. Dal 16 al 17 settembre torna a Cervia “Ironman Italy”, la tappa italiana del marchio sportivo più diffuso per numero di partecipanti: il triathlon di “lunga distanza” caratterizzato dall’insieme di tre discipline, nuoto (3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,2 km). Dal 29 settembre al 1° ottobre, sempre a Cervia, si svolgerà il Triathlon Event con le attesissime gare del Campionato Italiano Sprint individuale, la Staffetta 2+2 e la Coppa Crono.

Gli altri appuntamenti, dal food alla cultura, dalla musica alle feste nelle piazze

Ferrara

Ferrara sposta indietro le lancette del tempo fino al Medioevo con “La giostra del monaco“: fino al 3 settembre tornei di arco, balestra, musica, danze con la XIX edizione della manifestazione curata dalla Contrada S. Giacomo.

Fino al 17 settembre al MEIS prosegue la mostra “Case di vita. Sinagoghe e cimiteri in Italia”, a cura di Andrea Morpurgo e Amedeo Spagnoletto: un approfondimento innovativo e originale che riflette sull’aspetto architettonico, rituale e sociale della sinagoga e del cimitero ebraico.

Interno Verde è la manifestazione che consente di visitare i più belli e suggestivi giardini privati del centro storico di Ferrara, isole segrete ricche di memoria e ricordi, attraverso i quali è possibile leggere la storia, i cambiamenti e i vissuti della città, con tante iniziative. Due giorni – dal 9 al 10 settembre – dedicati ai curiosi, a quelli che davanti a un portone chiuso iniziano a sognare i giardini che non possono vedere.

Rimanendo a Ferrara, prosegue fino al 1° ottobre la mostra “Guido Harari. Incontri – 50 anni di fotografie e racconti” a Palazzo dei Diamanti, che ripercorre tutte le fasi della eclettica carriera dell’autore: dagli esordi in ambito musicale come fotografo e giornalista, alle numerose copertine di dischi per artisti come Fabrizio De André, Bob Dylan, Vasco Rossi, Kate Bush, Paolo Conte, Lou Reed, Frank Zappa

Dal 29 al 30 settembre e il 1° ottobre la città estense ospiterà inoltre il Festival di Giornalismo dell’Internazionale: in programma incontri, dibattiti, laboratori e proiezioni in compagnia di giornalisti, scrittrici, fotografe e artisti provenienti da tutto il mondo.

Forlì-Cesena

Il 2 e il 3 settembre ultimi appuntamenti della rassegna “Rubicone Live” all‘Arena Rubicone di Gatteo Mare: sul palco il tributo ai Nomadi e i più grandi successi dance degli anni 80, 90 e 2000.

La musica sarà ancora protagonista dal 10 al 15 settembre: Gatteo Mare chiude la stagione estiva dedicando un’intera settimana a tutti coloro che amano la musica ed il ballo Liscio, all’insegna del divertimento.

“La settimana del Liscio” porta in scena nell’Arena spettacoli con i migliori rappresentanti del folk emiliano-romagnolo e l’inesauribile energia dell’équipe di animazione del Gatteo Mare Summer Village. Un appuntamento completamente dedicato alla musica da ballo: non solo Liscio e balli romagnoli, ma tutto ciò che fa muovere e danzare in allegria ed in compagnia.

La musica popolare romagnola farà da colonna sonora anche in piazza Saffi, a Forlì, dove dal 2 al 3 settembre arriva “Cara Forlì. La Grande Festa del Liscio” con concerti, balli, documentari e cucina romagnola; una due giorni dedicata a coloro che possono definirsi “I Giganti del Liscio”, Carlo Brighi in arte Zaclèn, Secondo Casadei e Raoul Casadei. Ospite d’eccezione della prima serata sarà il cantautore Enrico Ruggeri, che presenterà un’inedita versione rock di “Romagna Mia”. Domenica gran finale con la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra che proporrà i grandi brani di tutta la tradizione Casadei.

Il 3 settembre a Mercato Saraceno i buongustai potranno sbizzarrirsi con la “Magneda Cuntadena”: passeggiata enogastronomica alla scoperta dei sentieri, delle aie e della tradizione romagnola.

Dal 31 agosto al 1° settembre musicisti, danzatrici, giocolieri e mangiafuoco saranno protagonisti della quinta edizione di Predappio Buskers. Il Festival sarà l’occasione per fare una passeggiata a Fiumana e lungo il Viale di Predappio, animati da decine di artisti di strada dislocati su diverse postazioni e con differenti tipologie di spettacoli.

Dal 31 agosto al 3 settembre torna invece a Bertinoro La Festa dell’Ospitalità. La manifestazione rievoca una tradizione del 1.200, quando le famiglie nobili di Bertinoro fecero innalzare una colonna nella piazza centrale del borgo, incastonandovi, ciascuna, un anello. Il forestiero, fissando le briglie del cavallo alla colonna, era subito invitato ad essere ospite della famiglia alla quale corrispondeva l’anello utilizzato.

Da venerdì 8 a domenica 10 settembre (con anteprima giovedì 7) si accendono i riflettori su Ibrida – Festival Internazionale delle Arti Intermediali. Il Festival, oggi alla sua VIII edizione, sarà ospitato negli spazi dell’EX-ATR. Titolo e tematica di quest’anno “Novacene”, termine che è stato utilizzato da James Lovelock nell’omonimo libro. Da non perdere, sempre a Forlì nella cornice dell’EX-ATR e dell’Arena Forlivese, Ipercorpo, Festival Internazionale delle Arti dal Vivo, che quest’anno dal 14 al 17 settembre propone una riflessione sulla necessità di continuare a lavorare sullo sviluppo di un rapporto diretto e non mediato tra il pubblico, gli artisti e le opere.

Il SI Fest – Savignano Immagini Festival, uno dei più autorevoli e longevi festival internazionali di fotografia, presenta la sua 32ª edizione con il titolo “Testimone Oculare”. L’evento si svolgerà a Savignano sul Rubicone dall’8 al 10 settembre e nei weekend del 16-17 e 23-24 settembre.

Dal 21 settembre al 1° ottobre artisti, scrittori, economisti, filosofi si daranno appuntamento a Forlì in occasione del Festival del Buon Vivere. L’iniziativa, che si svolge nei consueti spazi dei Musei di San Domenico ha tra i primi ospiti confermati Gianrico Carofiglio, il 28 settembre, con la sua “Orazione sulla gentilezza”, e la Lectio Magistralis “Ecologia per giorni difficili” di Vito Mancuso.

Ravenna

Il 7 settembre, nell’ambito del Lugo Music Festival, sarà inaugurata una mostra fotografica dedicata ad Alberto Sordi e il 9 si svolgerà allo Stadio Muccinelli la proiezione del film “Il presidente del Borgorosso football Club”, nel 20° anniversario della morte di Alberto Sordi.

Appuntamenti con l’arte a Bagnacavallo. Il 16 settembre presso l’ex Convento di San Francesco si apre la mostra di arte contemporanea dedicata ad ERON, uno dei più importanti street artist della scena italiana che ha declinato l’arte della bomboletta spray anche sul supporto più tradizionale, la tela. Mentre il 23 settembre sarà la volta dell’apertura, al Museo Civico delle Cappuccine, di “Strade e storie. Paesaggi da Hokusai a Hiroshige”.

Dal 21 al 23 settembre 2023 si svolgerà a Bagnacavallo e Fusignano, il Sonora Radio Fest, una rassegna dedicata al mondo dei linguaggi giovani che ogni anno vede la partecipazione di ospiti appartenenti a vari ambiti: musicisti, autori, scrittori, artisti, professionisti, protagonisti e stakeholder della radio, fruitori e produttori della comunicazione radiofonica, si confronteranno utilizzando tutti i linguaggi. Sempre a Bagnacavallo, dal 28 settembre al 1° ottobre, andrà in scena la tradizionale Festa di San Michele.

Proseguono anche nel mese di settembre le visite guidate della rassegna “Tessere di mosaico”, dedicata alla bellezza eterna dei mosaici custoditi all’interno di alcuni dei più famosi monumenti Unesco di Ravenna per un percorso che – a partire da Piazza San Francesco – si snoda lungo le vie del centro storico (durata: 3h circa) per raggiungere la Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, il Mausoleo di Galla Placidia, la Basilica di San Vitale e il Battistero Neoniano. Da non perdere poi “L’ora che volge il disìo” – Lettura perpetua della Divina Commedia: tutti i giorni viene letto presso la Tomba di Dante un canto della Commedia.

“Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca” è il titolo della mostra in programma fino al 24 settembre al Palazzo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo: un progetto espositivo che intreccia storia, arte e mito attorno alla figura dell’aviatore lughese.

Rimini

Dal 30 agosto si apre la rassegna “Rimini in musica” che fino al 2 settembre propone incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni e focus sulla professione del dj, il ruolo dei videoclip e il mondo delle etichette indipendenti. In calendario anche racconti ed esibizioni dal vivo con artisti come Angelo Branduardi, Beppe Carletti con Sergio Reggioli e Tiromancino fino al giovanissimo Cricca.

Sempre a Rimini fino al 1° ottobre prosegue la rassegna teatrale e musicale “Le Città Visibili”, giunta alla sua undicesima edizione, a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei: un’esperienza straordinaria di teatro e musica che accompagnerà il pubblico in luoghi incantevoli e spazi non convenzionali. Il festival, nato per riportare a nuova vita spazi urbani abbandonati come il Giardino di Palazzo Lettimi e l’Ex Macello in via Dario Campana, non perde la sua natura di contaminare la città di bellezza con proposte che preservano una spiccata attenzione nei confronti della qualità artistica.

Prorogata fino al 10 settembre la mostra fotografica “Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini”: in esposizione su un centinaio di plance dal bagno 47 al bagno 100, le immagini che raccontano la storia e l’evoluzione della spiaggia riminese, dai suoi esordi ottocenteschi a oggi. Completa l’affresco della Riviera, la mostra “Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi”, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 73 fotografie del reporter riminese che rimangono a disposizione del pubblico fino a fine settembre (ingresso libero).

Giardini d’Autore torna per un weekend tra natura e bellezza il 16 e il 17 settembre a Rimini. L’evento dedicato ai fiori, ai giardini, all’artigianato ed al design con espositori provenienti da tutte le parti di Italia, avrà luogo nel centro storico di Rimini nella cornice più suggestiva della città: Piazza Malatesta.

Domenica 24 settembre, San Giovanni in Marignano celebra il vino e fa un tuffo nel Novecento con il “Palio della Pigiatura”, evento che nasce nel 2000 per celebrare i tanti vini doc e relativi produttori presenti nel territorio marignanese. Saranno presenti cantine e produttori.