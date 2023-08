Con Marcello Simoni, uno dei più prolifici e fortunati autori italiani di thriller storici, conversa la professoressa Loretta Nucci

Mercoledì 30 agosto alle ore 21 nella corte della Biblioteca Gambalunga (sala della Cineteca, in caso di maltempo) prosegue la rassegna “La storia immaginata” dedicata al romanzo storico italiano contemporaneo, con la presentazione di Il profanatore di tesori perduti (Newton Compton 2023). Con Marcello Simoni, uno dei più prolifici e fortunati autori italiani di thriller storici, conversa la professoressa Loretta Nucci.

Mercoledì 30 agosto alle ore 21 la Corte della Biblioteca Gambalunga ospiterà Marcello Simoni, uno tra gli scrittori italiani più amati e apprezzati all’estero e sicuramente tra i più amati nel genere thriller e romanzo storico. Dopo averci abituati alle sue adrenaliniche avventure medievali, tra abbazie, falconieri, monasteri, palazzi e biblioteche del vecchio continente, questa volta ci trasporta tra il Medioriente e l’Egitto del XIII secolo con una storia dal sapore esotico in cui risuonano gli echi di meravigliose, antiche culture.

“Lasciate che vi racconti una storia...” Comincia così Il profanatore di tesori perduti (Newton Compton 2023), un’avventura epica che ci trascina tra città maledette, tesori nascosti nelle viscere della terra, simboli arcani, talismani, antiche profezie e riti ancestrali.

In un affollato caravanserraglio vicino ai sobborghi del Cairo, giunge un giorno un uomo avvolto dal mistero, Sufrah, un mago, un negromante esperto nella geomanzia, un’antica arte divinatoria. É accompagnato dal giovane servo Alif, un ladruncolo scampato grazie a lui a una brutta sorte. Sufrah è sulle tracce delle rovine di Zarzourah, l’antica Città Bianca sotto la quale, così narra la leggenda, si nasconderebbe un inestimabile tesoro. Ma non saranno soli nella ricerca della città maledetta: la loro spedizione ha infatti suscitato interesse e cupidigia e ben presto altri personaggi si metteranno sulle loro tracce attratti dal miraggio di favolose ricchezze. Inizia così un frenetico inseguimento sotto il cielo del deserto egiziano, con agguati e continui colpi di scena. Tra luci ambrate, profumi di spezie e incensi e sonorità arabe, Simoni costruisce una trama che attinge da fonti storiche e mescola personaggi reali a personaggi nati dalla sua immaginazione. Il risultato è un romanzo dove trovano spazio storia, esoterismo, magia e antiche leggende nate nella notte dei tempi, i tempi in cui gli uomini hanno iniziato a raccontare meraviglie.

A dialogare con l’autore, accompagnando il pubblico alla ricerca di possibili chiavi di lettura e comprensione dei meccanismi che sostengono la costruzione narrativa, delle ragioni della fortuna editoriale della sua scrittura e dei rapporti tra ricerca storiografica e letteratura, sarà Loretta Nucci, insegnante di storia e fortissima lettrice.

Marcello Simoni è nato a Comacchio nel 1975. Ex archeologo e bibliotecario, laureato in Lettere, ha pubblicato diversi saggi storici. Con Il mercante di libri maledetti, suo romanzo d’esordio, è stato per oltre un anno in testa alle classifiche e ha vinto il 60° Premio Bancarella. Ha vinto inoltre il Premio Stampa Ferrara, il Premio Salgari, il Premio Il corsaro neroe il Premio Jean Coste. La saga che narra le avventure di Ignazio da Toledo ha consacrato Marcello Simoni come autore culto di thriller storici: i diritti di traduzione sono stati acquistati in venti Paesi. Con la Newton Compton ha pubblicato numerosi bestseller, tra cui la trilogia Codice Millenarius Saga e la Secretum Saga, vendendo oltre un milione e mezzo di copie.

Ingresso gratuito, senza prenotazione.

Sarà presente un punto vendita dei libri, con firmacopie al termine della presentazione.

In caso di maltempo la presentazione si svolgerà nell’attigua sala della Cineteca.

Info: Biblioteca Gambalunga | tel. 0541.704486 | e-mail: gambalunghiana@comune.rimini.it

