Ecco il cartellone in programma de Le città visibili

Continua Le città visibili a Rimini, rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione.

Fino all’1 ottobre la kermesse si terrà al Teatro degli Atti, al Lapidario del Museo della Città, all’ex cinema Astoria, allo Studio A, al Cast Oro Teatro (ex Mulino di Amleto Teatro)e alle ex OGR di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Giovedì 31 agosto l’ex cinema Astoria ospita Così è (o mi pare), riscrittura per realtà virtuale dell’opera di Luigi Pirandello di e con Elio Germano e la straordinaria partecipazione, tra i numerosi attori, di Isabella Ragonese. Così è (o mi pare) cala il testo pirandelliano nella società moderna, dove “spiare” l’altro risulta ancora più semplice grazie all’uso dei nuovi media. Lo spettacolo è stato infatti pensato per essere realizzato in realtà virtuale e porre lo spettatore al centro della scena. Tramite cuffie e visori il pubblico si trova a essere non più a teatro, ma all’interno del lussuoso appartamento dove si svolge la storia, più precisamente all’interno del corpo di uno dei personaggi, che vede e ascolta tutto: il Commendator Laudisi, anziano padre di Lamberto, su una sedia a rotelle, invenzione non presente nel copione originale.

Con la carabina, Premio UBU migliore regia e miglior nuovo testo straniero di scrittura drammaturgica, è lo spettacolo di venerdì 1 settembre all’ex cinema Astoria diretto da Licia Lanera. Un testo lucido e imparziale, che fugge dall’idea di dividere categoricamente il mondo in buoni e cattivi, ma analizza i meccanismi culturali e antropologici che fanno scaturire alcuni comportamenti violenti. Lo spettacolo è claustrofobico e violento, si muove scandito dalle luci di un set fotografico che muta continuamente per mano degli attori stessi. Tra conigli, giocattoli e canzoni di Billie Eilish sfila una storia come tante, una storia miserabile per cui è impossibile non provare pena e profondo dolore.

Nella serata successiva, sabato 2 settembre, l’ex cinema Astoria ospita La vita ha un dente d’oro di Rita Frongia e la regia di Claudio Morganti, con Francesco Pennacchia e Gianluca Stetur. Uno spettacolo di archeologia teatrale. Alle origini del gioco. Laddove nasce la tradizione ormai perduta. Il gusto e il piacere della vera finzione. Quella autentica. Quella che privilegia il gioco e la santa idiozia. La fede nell’arte del fallimento.

Domenica 3 settembre l’appuntamento è al Lapidario romano del Museo della Città (via Tonini, 1) con Tomas Leardini in Cardio drama. Questa storia è ambientata in ospedale. Tre personaggi lo abitano, lo subiscono, lo raccontano. Cardio drama prova a ridere di un mondo complesso e tragicomico, un labirinto al neon di contraddizioni e speranze. Scritto insieme al cardiologo Claudio Cuccia, lo spettacolo vuole narrare e rivoluzionare il rapporto fra medici e pazienti, fra eretti e distesi, fra malattia e malato, che mai, ma proprio mai, dovrebbero essere confusi.

Maternità è il titolo dello spettacolo di Fanny&Alexander che lunedì 4 settembre approderà al Cast Oro Teatro (ex Mulino di Amleto Teatro in via del Castoro, 7) tratto dal racconto di Sheila Heti. Una donna si chiede, di fronte al pubblico seduto davanti a lei, cos’è che la trattiene dal mettere al mondo un figlio. Non si tratta di un monologo, ma di una strana specie di dialogo, sospeso tra dimensione assembleare e gioco con il caso. Di fronte alle domande più difficili Sheila si rivolge alle persone in sala a cui è stato dato un piccolo telecomando con cui rispondere ai suoi quesiti.

Martedì 5 settembre il concerto Journey through the past in cui Cristiano Godano e Alessandro ASSO Stefana suonano Neil Young al Teatro degli Atti. Un giorno di novembre del 2022, in provincia di Cuneo, nel pieno delle lavorazioni per l’undicesimo disco dei Marlene Kuntz, Cristiano Godano e Asso scoprono di avere in comune una grande passione per Neil Young. Una passione ben oltre il semplice “mi piace”, perché densa e intimamente connessa con le caratteristiche essenziali della sua poetica e della sua musicalità. Ne nasce l’idea di fare un piccolo concertino per le persone del luogo che ospitava la residenza per le lavorazioni del disco stesso, e quel concertino, riuscitissimo, fa capire ai due che si potrebbe organizzarne uno più strutturato da portare in giro per l’Italia.

Mercoledì 6 settembre va in scena al Teatro degli Atti Still Alive, segnalazione speciale Premio Scenario 2021 e spettacolo vincitore del bando L’Italia dei Visionari con Caterina Marino (che cura anche drammaturgia e regia) e Lorenzo Bruno. «A un certo punto non sono più riuscita a immaginare il futuro – spiega l’autrice –. Questa per me è la manifestazione concreta della depressione. L’impossibilità di pensarmi in un luogo o in uno spazio. Un’entità statica con una naturale predisposizione alla malinconia e radici ben salde nel tessuto capitalista del nostro secolo, incastrata nella generazione dei meme, del black humor, dell’ironia feroce che si fa salvifica».

Still Alive riflette tutto ciò, esplorando le varie fasi che attraversa il corpo depresso, tra il rifiuto e l’accettazione di una condizione non solo personale ma umana.

Gli spettacoli e i concerti saranno alleore 21.30 (salvo dove indicato), mentre il bar sarà aperto per tutta la durata del festival già dalle ore 20.30.

Maggiori informazioni: prenotazione@lecittavisibili.com, www.lecittavisibili.com

TARIFFE ONLINE

INTERO SPETTACOLI (tranne “Manìcula” e “Piccoli suicidi”) — € 6,00

INTERO CONCERTI — € 9,00

MANÌCULA — € 2,50

PICCOLI SUICIDI — € 11,00

TARIFFE IN LOCO

INTERO SPETTACOLI (tranne “Manìcula” e “Piccoli suicidi”) — € 8,00

INTERO CONCERTI — € 11,00

MANÌCULA — € 2,00

PICCOLI SUICIDI — € 13,00

ABBONAMENTO 6 SPETTACOLI TEATRALI — € 24,00

ABBONAMENTO 3 CONCERTI — € 21,00

10 BIGLIETTI OMAGGIO PER GLI UNDER 30

Romagna iniziative regala 10 biglietti disponibili a ragazzi e ragazze Under 30, acquistabili in loco fino ad esaurimento posti (per tutti gli eventi tranne “Manìcula” e “Piccoli suicidi”)

La biglietteria sarà aperta tutti i giorni di spettacolo dalle ore 20

Il festival è prodotto e organizzato dall’associazione Le Città Visibili con la collaborazione del Comune di Rimini e grazie al sostegno di Ministero della Cultura – Regione Emilia-Romagna – Camera di Commercio della Romagna – SGR – Blue Next – Coop Alleanza 3.0 – Trattoria La Marianna – Riviera Banca – Start Romagna – Romagna Acque Società delle Fonti – Romagna Iniziative – Duomo Hotel – CGIL.

Con la partecipazione di Circolo Milleluci, Il Palloncino Rosso nell’ambito di Ritorno all’A-storia, Rompi il Silenzio, Anthea, Kantharos aps, Studio A, Alchemico Tre, Altre Velocità.