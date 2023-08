Anche a settembre la musica resta al centro dell’estate riminese

Ancora una volta la musica è al centro della nuova settimana di appuntamenti da vivere a Rimini. Dal 30 agosto si apre la rassegna Rimini in musica che fino al 2 settembre propone incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni e focus sulla professione del dj, il ruolo dei videoclip e il mondo delle etichette indipendenti. In calendario anche racconti ed esibizioni dal vivo con artisti come Angelo Branduardi, Beppe Carletti con Sergio Reggioli e Tiromancino fino al giovanissimo Cricca.

Proseguono gli appuntamenti de ‘Le città visibili’, il festival teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunto alla sua undicesima edizione. Diciannove proposte culturali che si alternano tra teatro e musica accompagnando gli spettatori in un particolare percorso di riflessione sul contemporaneo, senza perdere di vista passato e futuro. Tra i protagonisti Elio Germano, Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Claudio Morganti e ancora Meg (99 Posse), Roberto Latini, Licia Lanera, Fanny&Alexander, Giogieness&Emma Nolde e molti altri (https://www.lecittavisibili.com/#programma).

Al Lapidario romano del Museo della Città, giovedì 31 agosto ore 18.30 arriva Alberta Ferretti che racconta la sua straordinaria storia di donna, stilista e imprenditrice per la rassegna “Ogni donna una storia”, organizzata da Casa delle Donne e Rete Donne Rimini per indagare l’universo femminile.

Convivialità e solidarietà è quello che propone mercoledì 30 agosto la “Serata Spalata” sulla spiaggia di Bellariva di Rimini, al Bagno 94 Marea Spiagge, dal tramonto a mezzanotte. Organizzata e sostenuta dalla Cooperativa Operatori di Spiaggia, Piacere Spiaggia Rimini, Marea Spiagge e Confartigianato, il progetto nasce a sostegno delle popolazioni alluvionate, coinvolgendo chef e pizzaioli di talento, vignaioli che arrivano da Brisighella, tra le zone più colpite dall’emergenza che ha toccato la Romagna nel maggio scorso.

Sempre in spiaggia venerdì 1° settembre arriva la prima edizione dello ‘Spike beach party‘, un torneo di Spikeball maschile e misto sulla spiaggia. Questonsport, che è un misto tra la pallavolo e il ‘four square’, si giocherà a favore dei bambini con disabilità della baraccopoli di Nairobi. L’evento, realizzata da ‘Piacere Spiaggia Rimini’, si inserisce nella rassegna “Un Mare di Sport”.

Alla Biblioteca Gambalunga va in scena La Storia immaginata, narrazioni tra verità storica e invenzione letteraria: cinque appuntamenti con il romanzo storico. Questa settimana la Biblioteca Gambalunga ospita Marcello Simoni, che, conversando con la professoressa Loretta Nucci, presenta ‘Il profanatore dei tesori perduti’ (mercoledì 30 agosto) e il professor Carlo Vecce, che porterà l’atmosfera delle antiche civiltà caucasiche con ‘Il sorriso di Caterina’ (venerdì 1° settembre).

E poi ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi delle mura del castello malatestiano, dove martedì 29 agosto si va alla scoperta delle diverse sfaccettature del jazz con il Rimini Jazz Club, mentre martedì 5 settembre va in scena il progetto Turkish Cafè, con musica e voci che si amalgamano con le diverse culture, gusti e personalità artistiche dei vari componenti del gruppo.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, mercoledì 30 agosto si terrà lo spettacolo

‘Stasera siamo qui – Omaggio ai cantautori italiani’, un concerto-spettacolo nato dalla collaborazione di Sergio Casabianca e Cristina Di Pietro, con cui rivivere la storia della musica italiana attraverso i brani dei suoi cantautori più celebri e amati. Venerdì 1° settembre si esibiranno invece I ViaCarmen Quartet che propongono le cover dei migliori brani pop-rock italiani e internazionali dagli anni ’60 agli anni ’90, in chiave elettrica e acustica, mentre domenica 3 settembre ritorna Valmarecchia in festa. Dalle 9.00 del mattino a mezzanotte, una festa per tutti i gusti e tutte le età, dedicata alle tradizioni della nostra terra.

Prorogata fino al 10 settembre la mostra fotografica Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini: in esposizione su un centinaio di plance dal bagno 47 al bagno 100, le immagini che raccontano la storia e l’evoluzione della spiaggia riminese, dai suoi esordi ottocenteschi a oggi.

Completa l’affresco della Riviera, la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 73 fotografie del reporter riminese che rimangono a disposizione del pubblico fino a fine settembre (ingresso libero).

Con settembre si entra nel clima del Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini: in attesa delle sfide tra i campioni della MotoGp sul circuito di Misano, dal 2 settembre sarà possibile visitare la mostra ‘Renzo Pasolini e… i cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano’ (1973 – 2023), esposta nelle sale del Palazzo del Turismo di Rimini fino al 10 settembre.



Inoltre fino al 31 agosto è ancora possibile visitare gratuitamente la mostra organizzata dal festival Cartoon Club, “A come Altan, P come Pimpa”, allestita alla Sala delle Teche del Museo della Città: un omaggio all’eccezionale carriera di Francesco Tullio-Altan, noto come Altan, un artista riconosciuto a livello internazionale per il suo contributo unico ai mondi del fumetto, dell’animazione e della satira.

Mercoledì 31 agosto, ultimo appuntamento anche per la Rimini Shopping Night che anima il centro storico con i musei e i negozi aperti fino a sera e il mercatino dei bambini in piazza Cavour (Ricordi in soffitta), mentre quello degli Artigiani si svolge in piazza Tre Martiri.

Riaprono i cinema del centro storico dopo la lunga pausa estiva. Al Tiberio al via anche la rassegna dei film in lingua originale.

Sul Lungomare da Torre Pedrera a Miramare le serate estive vengono come sempre allietate dalla musica, l’intrattenimento e i mercatini serali organizzati dai Comitati turistici (Cento Giorni in festa). Tra gli appuntamenti la tradizionale Festa dell’Uva a Torre Pedrera il 2 settembre.

da giovedì 24 agosto a domenica 1° ottobre 2023

Sedi varie – Rimini

Le città visibili

Torna anche quest’anno ‘Le città visibili’, rassegna teatrale e musicale estiva a cura di Tamara Balducci e Riccardo Amadei, giunta alla sua undicesima edizione. La kermesse si svolge al Teatro degli Atti, al Lapidario del Museo della Città, all’ex cinema Astoria, allo Studio A e alle ex OGR di Rimini in collaborazione con il Comune di Rimini e il sostegno della Regione Emilia-Romagna e del Ministero della Cultura.

Gli appuntamenti della settimana:

28, 29, 30 agosto (per soli 15 spettatori a replica) presso STUDIO A, via Covignano 221/a, lo spettacolo ‘Piccoli suicidi. Tre brevi esorcismi di uso quotidiano’. Giovedì 31 agosto all’Ex Cinema Astoria, lo spettacolo ‘Così è (o mi pare)’. Una riscrittura per realtà virtuale di “Così è (se vi pare)” di Luigi Pirandello’. Venerdì 1° settembre all’Ex Cinema Astoria, lo spettacolo ‘Con la carabina’. Sabato 2 settembre sempre all’Astoria, lo spettacolo ‘La vita ha un dente d’oro’. Domenica 3 settembre al Lapidario Romano del Museo della Città (via Tonini, 1) lo spettacolo ‘Cardio drama’. Lunedì 4 settembre al Cast Oro Teatro (ex Mulino di Amleto Teatro in via del Castoro, 7), lo spettacolo ‘Maternità’. Martedì 5 settembre al Teatro degli Atti, ‘Journey through the past’: Cristiano Godano e Alessandro ASSO Stefana suonano Neil Young.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. I biglietti si possono acquistare su: www.lecittavisibili.com/prenotazione Per maggiori informazioni: prenotazione@lecittavisibili.com o consultare il sito di riferimento.

Programma completo su: www.lecittavisibili.com



da mercoledì 30 agosto a sabato 2 settembre 2023

Sedi varie – Rimini centro storico

Rimini in musica

Una rassegna ripartita in quattro giornate dedicate al mondo della musica in tutte le sue sfaccettature, tramite un vasto programma che prevede incontri, workshop, concerti, eventi live e festival nel magnifico contesto culturale della città di Rimini, tra il teatro degli Atti, la Corte degli Agostiniani e l’Arena Francesca da Rimini. Tra gli ospiti che si esibiscono dal vivo, Angelo Branduardi (2 settembre all’Arena Francesca da Rimini ore 22.30), Beppe Carletti con Sergio Reggioli (31 agosto all’Arena Francesca da Rimini ore 21.30), Andrea Mingardi (30 agosto all’Arena Francesca da Rimini ore 23) e Tiromancino (31 agosto all’Arena Francesca da Rimini ore 22.30) fino al giovanissimo Cricca (30 agosto all’Arena Francesca da Rimini, ore 21.30). Nell’ultima giornata è prevista la cerimonia di consegna del premio FILM VIDEOCLIP AWARD ITALIA, il premio per il miglior Videoclip musicale dell’anno assegnato da una giuria di qualità, presieduta dal regista, musicista e scrittore Pupi Avati e composta da Simone Borrelli, Nico Lopez Bruchi, Kelly Joyce, Simone Riccioni, Danila Satragno e Enrico Secchiaroli. Il riconoscimento ha lo scopo di valorizzare il rapporto tra la musica e la componente video, che proprio in questi anni sta vivendo un periodo di grande sviluppo anche grazie ai social network e altre piattaforme. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso gratuito.

La rassegna sostiene le popolazioni colpite dall’alluvione e invita il pubblico a donare sul conto corrente ufficiale della Regione Emilia-Romagna (IBAN: IT69G0200802435000104428964 – causale: “RIMALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”).

Programma completo su: www.riminmusica.com/calendario

Per maggiori informazioni scrivere a: info@riminmusica.com www.riminmusica.com



mercoledì 30 agosto 2023

Bagno 94 Marea Spiagge, Lungomare Giuseppe di Vittorio, 34 – Rimini Bellariva

Serata Spalata!

Evento organizzato e sostenuto dalla Cooperativa Operatori di Spiaggia, Piacere Spiaggia Rimini, Marea Spiagge e Confartigianato, a favore delle popolazioni alluvionate. Spalata in slang romagnolo significa qualcosa di imperdibile, o anche buonissimo come in questo caso, al contempo il termine oggi rimanda alle immagini di quanti, impugnata una pala e un sorriso, fin dal giorno dopo l’alluvione ha cominciato a risistemare la propria terra.

Questo appuntamento si propone quindi come un progetto di solidarietà che passa dalla convivialità e ha l’obbiettivo di articolarsi in più tappe fra costa, città e Appennino. La prima è quella del 30 agosto a Rimini. La “Serata Spalata!” coinvolge quindi chef e pizzaioli di talento che hanno ideato piatti per un insolito aperitivo sulla spiaggia preparati in assoluta semplicità: con l’aiuto di fuochi e griglie. Gli chef sono: Piergiorgio Parini, Giorgio Rattini (Santobago), Edi Dottori, Gianni Guizzardi (I signori del barbecue), Jacopo Ticchi (Da Lucio), Luciano Braca (Ricci al Mare). Le pizze saranno quelle di Max Bertoja (Baldoria Brewpub) e Davide Fiorentini (‘O fiore mio). Nei calici ci saranno i vini di vignaioli di “Brisighella, anima dei tre colli”, che arrivano da una delle zone più colpite dalla furia della natura. Dal tramonto a mezzanotte si potranno assaggiare quindi piatti pensati ad hoc per un’occasione da vivere sulla sabbia: rilassarsi sui lettini godendosi il tramonto, giocare a beach volley o beach tennis, ci sono anche i giochi per i più piccoli, partecipare a una lezione di pilates di Nishanka Giorgia Lazzaretti, ascoltare musica, godersi spettacoli quali l’esibizione “aerea” dedicata a Fellini del gruppo No Gravity Yoga Danza Aerea Rimini, salutarsi con gli immancabili Bomboloni di mezzanotte. Il ricavato della serata sostiene due realtà colpite dall’alluvione: la pizzeria ‘O Fiore Mio HUB di Faenza e l’associazione di vignaioli “Brisighella, anima dei tre colli”. La donazione per partecipare alla serata parte da 60 euro, chi vorrà potrà dare di più.

Orario: dalle ore 18.30 a mezzanotte Ingresso a pagamento su prenotazione obbligatoria al 335 6658097. Info: www.facebook.com/piacerespiaggiarimini

giovedì 31 agosto 2023

Lapidario del Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Ogni donna una storia

Continua “Ogni donna una storia”, la rassegna organizzata da Casa delle Donne e Rete Donne Rimini per indagare l’universo femminile.

Giovedì 31 agosto Alberta Ferretti racconta la sua straordinaria storia di donna, stilista e imprenditrice. Gli incontri proseguiranno poi a settembre, con date e luoghi in via di definizione, con alcune importanti figure istituzionali della città di Rimini.

Ore 18.30 Ingresso libero Info: 0541 704545 (lun-ven. 9-13) www.facebook.com/casadelledonnerimini



venerdì 1° settembre 2023

Le Spiagge 53, 54, 55, Lungomare Augusto Murri, 32 – Rimini

Spike Beach Party

Nell’ambito della rassegna “Un Mare di Sport” realizzata da ‘Piacere Spiaggia Rimini’ con il patrocinio del Comune di Rimini, prima edizione dello ‘Spike beach party’, un torneo di Spikeball maschile e misto sulla spiaggia. Un misto tra la pallavolo e il ‘four square’: Due squadre, 4 giocatori, una rete elastica su cui fare rimbalzare la palla e 3 tocchi per rimandarla agli avversari. Il ricavato dell’iniziativa è devoluto ai bambini con disabilità della baraccopoli di Nairobi. Per partecipare al torneo è necessario iscriversi su: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN5oP92xGQGCd8QucoQZt-fFRD3egfliDftdE6DVDXDIqN2g/viewform

Orario: dalle ore 19 alle 24 Partecipazione su iscrizione a pagamento

Info: 342 5695222 www.facebook.com/CittadinanzaOnlus/?locale=it_IT





28, 29, 30 agosto 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

La lunga corsa

Proiezione del film di genere commedia di Andrea Magnani, con Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno, Barbora Bobulova, Nina Naboka, Maksim Kostyunin.

Ore 21.00 Posto unico 3,50€ Promo cinema revolution. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it

fino a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Continuano gli appuntamenti di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR.

Martedì 29 agosto un mondo di jazz con il Rimini Jazz Club, alla scoperta delle diverse sfaccettature del jazz in compagnia di Manuela Evelyn Prioli, Cristina Vitri e Laura Benvenuti alla voce accompagnate da Simone Migani al piano, Mauro Mussoni al contrabbasso, Pasquale Montuori alla batteria e Federico Tassani al trombone.

Martedì 5 settembre è la volta di Turkish Cafè, progetto che prende vita nel quartiere turco di Bruxelles, con gli strumenti acustici che si amalgamano con le diverse culture, gusti e personalità artistiche dei suoi componenti, mescolandosi con le loro voci armonizzate.

Ore 21.30 Ingresso libero www.facebook.com/GruppoSGR

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico negozi aperti fino a tardi: shopping, food, musica e cultura, tornano gli appuntamenti infrasettimanali di Rimini Shopping Night.

Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura, con i musei aperti anche di sera. Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 circa Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì sera fino al 30 agosto 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee, voglia di creare e di inventare. Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città nei mercoledì d’estate.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

Cibo e divertimento per tutte le età.

Orario: 19.00 – 23.00 Info: www.facebook.com/mercatocoperto.rimini

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Burattini e Saltimbanchi a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi e i burattini della Compagnia J. Niemen. Uno spettacolo divertente per tutte le età con ballerini, marionette, giocolieri, suonatori di fisarmoniche e clown.

Ore 21. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



30 agosto, 1, 6, 8 settembre 2023

Corte della Biblioteca Gambalunga, Rimini centro storico

La Storia immaginata

I romanzi storici non sono cronache, né libri di storia. Si reggono in equilibrio tra fantasia e ricostruzione, due aspetti che si alimentano reciprocamente, rendendo la narrazione ancora più affascinante e avvincente. Leggere romanzi storici permette di viaggiare nel tempo e nello spazio. Raggiungere luoghi e tempi lontani, empatizzare con situazioni che non avremmo mai nemmeno immaginato, riscoprire una parte di noi lontana e sconosciuta. La rassegna mette in contatto scrittori e lettori, alla ricerca delle ragioni di alcuni recenti successi letterari, di possibili chiavi di lettura e comprensione dei meccanismi che sostengono la costruzione narrativa, dei rapporti di seduzione reciproca tra storiografia e letteratura. Mercoledì 30 agosto la Biblioteca Gambalunga ospiterà Marcello Simoni, che, conversando con la professoressa Loretta Nucci, presenterà Il profanatore dei tesori perduti (Newton Compton 2023). Dalla finzione narrativa alla ricerca storica con il professor Carlo Vecce, che venerdì 1° settembre porterà l’atmosfera delle antiche civiltà caucasiche con Il sorriso di Caterina (Giunti 2023). Mercoledì 6 settembre la Biblioteca ospiterà Davide Bagnaresi e Davide Cannizzaro con Il Ballo delle Rose. La prima indagine di Bruno Risassi (Ensemble 2023). Chiude il ciclo, venerdì 8 settembre, Mauro Maggiorani, che presenta il suo romanzo Le piste di carta (Il margine 2022) in dialogo con il giornalista riminese Giorgio Tonelli.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.bibliotecagambalunga.it/articolo/storia-immaginata



mercoledì 30 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Stasera siamo qui – Omaggio ai cantautori italiani

Un concerto-spettacolo nato dalla collaborazione tra due realtà musicali del panorama riminese: Sergio Casabianca e Cristina Di Pietro, due voci capaci di emozionare il pubblico, accompagnati da Francesco Montesi (tastiere) e Federico Lapa (percussioni).

Una serata per rivivere la storia della musica italiana attraverso i brani dei suoi cantautori più celebri e amati. I biglietti non numerati sono disponibili su: www.liveticket.it, o acquistabili al Parco in caso di disponibilità residua.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 335 1207464 (Per informazioni sui biglietti, con whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini?locale=it_IT



giovedì 31 agosto 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Schiuma Party

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata all’insegna del divertimento con lo Schiuma Party.

Orario: dalle 21 alle 24 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



giovedì 31 agosto 2023

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

Circo dei saltimbanchi a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata all’insegna del divertimento con lo spettacolo del circo dei saltimbanchi.

Ore 21.00 Ingresso libero www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



tutti i venerdì fino al 1° settembre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed arricchito con ospiti e performance varie. Ultimo appuntamento venerdì 1° settembre con il duo bolognese Duo Torri e con la comicità nonsense di Alex De Santis.

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.sganassau.it



Tutti i lunedì, martedì e giovedì fino al 31 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno Info: 339 2400025

http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it



venerdì 1° settembre 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

ViaCarmen Quartet in concerto

Una serata di musica con ‘I ViaCarmen Quartet’, che propongono le cover dei migliori brani pop-rock italiani e internazionali dagli anni ’60 agli anni ’90, in chiave elettrica e acustica, sia in lingua inglese che italiana. Consumazione a listino, con supplemento per lo spettacolo di 3 € sulla prima ordinazione.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 327 4115353 (Prenotazioni con Whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



1, 3, 4, 5, 6 settembre 2023

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 – Rimini Borgo San Giuliano

Il mistero del profumo verde

Un film di genere commedia di Nicolas Parisier, con Sandrine Kiberlain e Vincent Lacoste, proposto in versione francese con sottotitoli in italiano domenica 3 settembre alle ore 21. Da venerdì 1° settembre a mercoledì 6 settembre (proiezioni alle ore 21, sabato 2 settembre nessuno spettacolo), il film è proposto in versione doppiata in italiano. Biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it

Posto unico 3,50€ Promo cinema revolution. Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it



sabato 2 settembre 2023

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Festa dell’uva a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata folkloristica dedicata alla vendemmia, con musica dal vivo.

Ore 21 Ingresso gratuito www.facebook.com/comitatotorrepedrera



domenica 3 settembre 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Valmarecchia in festa

Una giornata di festa, dal mattino fino a mezzanotte, per tutti i gusti e tutte le età, dedicata alle tradizioni della nostra terra. Mercatini, animazione per bambini, laboratori di aquiloni, spettacoli di musica e ballo, sfilata di mezzi agricoli durante la giornata e, dalle 15.00 giochi della tradizione per grandi e bambini, trampolieri itineranti, cartomanti.

Orario: dalle 9 a mezzanotte Ingresso a offerta libera Info: 327 8475142 (Whatsapp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini





fino a domenica 10 settembre 2023

Dal bagno 47 al bagno 100 – Rimini Sud

Tutti al mare

E’ un racconto per immagini in una cornice inedita, quello proposto dalla mostra fotografica dal titolo ‘Tutti al mare’. Lungo 2,5 km di spiaggia, dal bagno 47 al bagno 100, sarà possibile ripercorrere i primi 180 anni dalla fondazione del primo stabilimento balneare attraverso una serie di 100 immagini su plance: dal Kursaal all’Isola delle Rose, dalla palata a Renzo Pasolini, dal corteo dei fiori alle dune del lungomare di oggi, dalle baracche delle origini ai chiringuito.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT



dal 2 al 10 settembre 2023

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro

Renzo Pasolini e…I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano’ (1973 – 2023)

Inizia il conto alla rovescia verso il MotoGP 2023 al Misano World Circuit e il territorio della Riviera di Rimini si prepara ad accogliere tifosi, appassionati, curiosi e amici con eventi collaterali alla tappa del Gran Premio della Repubblica di San Marino e della Riviera di Rimini (8 – 10 settembre), che contribuiranno anche quest’anno ad accendere l’atmosfera e a far respirare l’aria tipica del circuito anche all’esterno di Misano World Circuit, trasmettendo al pubblico la grande passione per i motori che contraddistingue la Riders’ Land. Anche quest’anno sono diversi gli appuntamenti a Rimini. Tra questi dal 2 al 10 settembre il Palazzo del Turismo di Rimini, di fronte al Grand’Hotel, ospita la mostra ‘Renzo Pasolini e…I cinquant’anni d’oro del motociclismo italiano’ (1973 – 2023). A 50 anni dal drammatico incidente di Monza dove perse la vita Renzo Pasolini assieme a Jarno Saarinen, il Nuovo Motoclub Renzo Pasolini di Rimini vuole ricordare il grande pilota raccontando tutto il contenuto della sua eredità umana e sportiva con una esposizione a testimonianza di come il motociclismo italiano si sia evoluto da quel lontano 1973 ad oggi.

A pochi metri da dove le moto sfrecciavano sull’asfalto della rotonda del lungomare di Rimini, partecipando alle mitiche gare della Mototemporada Romagnola, verranno esposte alcune delle più importanti motociclette da gran premio dagli anni Settanta ad oggi, consentendo di toccare con mano anche i progressi tecnologici e le novità introdotte, frutto degli investimenti realizzati dalle case costruttrici negli ultimi 50 anni.

Orario: 16 – 23. Ingresso libero Info: info@motoclubpasolini.it



fino al 31 agosto 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

A come Altan. Viaggio nell’universo di un genio creativo

Uno dei grandi maestri del fumetto italiano sarà il protagonista assoluto della mostra personale in scena dal 13 luglio al 31 agosto negli spazi del Museo della Città.

“A come Altan. P come Pimpa” è l’omaggio/tributo che Cartoon Club e Rimini dedicano al celebre vignettista di Treviso, creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni, come Pimpa.

Altan è considerato uno dei grandi maestri del fumetto italiano e la sua opera ha influenzato numerosi artisti successivi.

Cartoon Club organizza, per la prima volta a Rimini, una sua mostra personale alla quale si aggiungono incontri e proiezioni.

Ingresso gratuito. Info: 0541 793851; 0541 784193 (Cartoon Club)



fino al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

Orario: dal 24 giugno al 31 agosto da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Tutti i mercoledì e venerdì di agosto apertura serale 21-23. Dal 1° settembre da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Chiuso lunedì non festivi.

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it



fino a sabato 9 settembre 2023

Galleria No Limits To Fly, via Bertola, 17 – Rimini centro storico

La materia che trascende

Esposizione delle opere del riminese Massimo Amanati, dell’artista di Taiwan Clarita Kuo e del pittore e ceramista di Monreale Mario Lo Coco, che si confrontano sul tema del materico. Orario: dal martedì al sabato, ore 10.30-12.30 e 17-19

Ingresso libero Info:pepote@pepote.it