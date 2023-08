Il sassofonista che ha conquistato il mondo, in concerto al tramonto all’Opera beach club spiaggia 134. After show con Rudeejay

Jimmy Sax il sassofonista francese che ha conquistato il mondo intero con la sua tecnica perfetta e la sua passione per la musicaè il super ospite internazionale protagonista del concerto live di domenica prossima 13 agosto alle ore 19, all’ Opera beach club di Riccione diretto da Alessio Forgetta ad ingresso libero (consumazione obbligatoria).

Il concerto di Jimmy Sax travolgerà i presenti con le emozionanti note del suo sound raffinato e coinvolgente durante il suggestivo tramonto sul mare della costa romagnola.

Autore dei successi mondiali“No man no cry”(certificato ORO in Italia) e “Time” Jim Rolland, questo il suo vero nome, con il suo inseparabile sassofono intrattiene piccole e grandi folle in giro per il globo da quando era giovanissimo.

Le sonorità deep-house, funky ed electro sono solo una parte del repertorio che propone Jimmy. La sua performance è viva ed energica come poche al mondo.

Il Sax sembra un’estensione del suo stesso corpo… con il suo suono Jimmy cattura e porta a danzare chiunque lo ascolti in raro quanto magico frizzante ritmo tropicale.

Performer impareggiabile, vanta circa 1000 show negli ultimi 4 anni, nei quali ha toccato ogni latitudine e località di tendenza del globo, come St Tropez, Miami, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Capri, New Delhi, Cancun solo per citare le più note.

Con più di 475000 followers e 150 milioni di views su Youtube è in assoluto un topic trender delle ricerche su web, per tanti giovani e meno giovani europei!

La residenza al Nikki Beach di tutto il mondo (St. Tropez, St. Barth, Cannes & Toronto così come alcune pop-up location a Cannes & Toronto International Film Festival), sono solo alcuni highlights di una carriera che è appena agli albori. Nel suo palmares ci sono decine di parties esclusivi, e privati per tanti VIP e personaggi famosi di tutto il mondo, quali celebrities, modelle, famiglie reali e tantissime altre Star internazionali.

A seguire dopo il concerto di Jimmy Sax la serata prosegue con l’after show dell’Opera beach club con cena a buffet e la musica di Rudeejay.

Sullo stage dell’Opera beach club sarà proprio il d.j., producer e conduttore radiofonico di Bologna, famoso per i suoi super mashup e remix a brillare, per condurre il pubblico nel favoloso viaggio musicale notturno, in spiaggia, sotto le stelle.