Musei e luoghi della cultura aperti per il ponte di Ferragosto. Anche quest’anno Rimini spalanca le porte dell’arte e della cultura per Ferragosto e lo fa con tante iniziative per trascorrere la settimana clou dell’estate alla scoperta della storia e della bellezza della città.

Il giorno di Ferragosto i musei comunali, Fellini Musuem, Museo della Città e Domus del Chirurgo, riservano l’ingresso gratuito e sono aperti dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì 14 agosto riservano invece un’apertura straordinaria per consentire l’ingresso ai luoghi della cultura nei giorni del ponte (apertura con ingresso a pagamento dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19).

Un’occasione per scoprire anche a Ferragosto il Fellini Museum, il più grande progetto museale diffuso dedicato al genio di Federico Fellini, che si sviluppa tra Castel Sismondo, Palazzo del Fulgor e Piazza Malatesta, il Museo della Città, dove si raccoglie l’eredità storico-artistica-archeologica della città, dalle origini al Novecento e il sito archeologico di piazza Ferrari con i resti della Domus del Chirurgo, nota a livello internazionale per il ritrovamento del più ricco corredo di strumenti chirurgici giunto a noi dall’antichità.

Il Fellini Museum è inoltre visitabile dal martedì alla domenica, nel consueto orario dei musei, con apertura estiva anche serale il mercoledì e il venerdì dalle 21 alle 23 (Ingresso: intero: 12 € – ridotto: 8 €. Info: www.fellinimuseum.it). Un’opportunità di visita serale che raddoppia in concomitanza con lo spettacolo prodotto appositamente per la città di Rimini da Festi Group, ‘Wonderland. La versione di Alice’, che torna a riempire di fiaba e di sogno piazza Malatesta, nello splendido scenario di Castel Sismondo, tra musica, proiezioni e coreografie volanti. In concomitanza degli spettacoli serali, infatti, che nel week-end che precede il Ferragosto regalano emozioni al pubblico nelle sere di giovedì 10 (ore 21.30), venerdì 11 e sabato 12 agosto (ore 21.30 e 22.30), il museo, insieme al teatro Galli, rimangono eccezionalmente aperti dalle 21 alle 23 con ingresso libero.

ll Museo della Città “Luigi Tonini” con la Domus del Chirurgo, (via L. Tonini, 1 e piazza Ferrari), sono visitabili tutti i giorni, eccetto il lunedì (Ingresso: intero € 7,00 – ridotto € 5,00). Il complesso è visitabile anche di sera il mercoledì, in occasione della Shopping night, che prevede l’apertura dei negozi fino alle 23 e il venerdì sera, in concomitanza con il mercatino di antiquariato, modernariato, vintage e artigianato artistico. (Info: 0541.793851 www.museicomunalirimini.it)

Per essere accompagnati a conoscere questi spazi museali della città è possibile scegliere tra diverse visite guidate (si consiglia di verificare sempre giorni e orari sul sito delle prenotazioni https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini ). In particolare, il mercoledì sera alle 21 è prevista una visita guidata al Fellini Museum al prezzo speciale di 8 € e alla Domus del Chirurgo al prezzo di 5 €. Il sabato mattina (ore 10.30) sono previste visite guidate alla Rimini sotterranea, che permettono di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari (Domus del Chirurgo) e del Teatro Amintore Galli, queste ultime venute alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro. Allo stesso orario la domenica mattina le guide ci accompagnano ad ammirare i tesori custoditi all’interno del Museo della città, mentre il venerdì sera alle 21, in concomitanza con i Venerdì dell’arte e il Mercatino di antiquariato, modernariato, vintage in Piazza Cavour, è prevista una visita guidata serale al Teatro Galli, il teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Venerdì 11 agosto, per le proposte culturali pomeridiane ‘5 passi nell’arte’ alla scoperta di splendidi luoghi d’arte a Rimini, Discoverimini propone una visita alla Chiesa dei Servi e al Barocco riminese (ore 17; info e prenotazione al 333 7352877). Sabato 12 agosto, all’ora dell’Aperitivo, è possibile partecipare ad un Aperitour felliniano, una passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro Fellini, incluso il Museo a lui dedicato, con al termine un piccolo aperitivo da degustare insieme (info: www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/ )

Tra le altre opportunità di visita che si ripropongono a cadenza settimanale durante l’estate, si può scegliere anche tra Le meraviglie di Rimini, a cura di VisitRimini che vanno alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi (il mercoledì alle 21. Info: www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini).

Nella settimana a cavallo di Ferragosto ci sono anche tante passeggiate serali rivolte a bambini e famiglie: martedì 15 agosto: Visita guidata al Borgo San Giuliano, ai suoi murales, ai nuovi volti che hanno iniziato a popolare il borgo. Tra racconti di tempi ormai lontani e personaggi fuori dal comune … senza dimenticare le tante suggestioni felliniane e le poesie dialettali. Mercoledì 16 agosto: Visita alla Rimini Romana alla scoperta della Rimini antica, dei tanti monumenti, delle tante tracce lasciate dai riminesi di duemila anni fa. Giovedì 17 agosto: Rimini Felliniana alla ricerca della Rimini di Fellini, i luoghi reali e quelli ricostruiti in Amarcord. Info e prenotazioni: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com