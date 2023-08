Presenterà i suoi classici musicali e letterari all’interno del Festival “I Suoni e le Parole:un Simposio informale sotto la Luna”, organizzato dall’Accademia del Melo Silvestre APS. Ingresso libero

La notte di San Lorenzo ha, da sempre, ispirato poeti e artisti, stregati dalle Perseidi,una pioggia di stelle cadenti che anima la volta celeste dell’estate: cosa c’è di più romantico di perdersi nel guardare le stelle cadenti da soli o in dolce compagnia… Sicuramente abbandonarsi all’ipnotico viaggio coccolati dalla musica.

Bene giovedì 10 e venerdì 11 agosto sarè possibile godere di queste emozioni nell’incantevole belvedere di Piazzale Kennedy che si staglia sulla spiaggia di Rimini come lo sperone roccioso di San Marino sovrasta la Riviera Adriatica.

Due serate di grande musica e inusuale charme: la prima con uno dei pochi artisti nel firmamento musicale italiano che può vantare una carriera stellare, il bolognese,cittadino del mondo, Andrea Mingardi, un anticipatore del rock and roll, precursore del rhythm & blues italiano, poi del rock demenziale; in seguito interprete e autore di grandi canzoni per Mina e altri mostri sacri. Un punto di riferimento nella canzone d’autore italiana.

Anche come scrittore è entrato nel gotha dei letterati,con una serie di opere incentrate sulla sua sconfinata carriera. Anche l’ultimo libro consegnato alle stampe “Così si suonava in Paradiso” sta lasciando il segno.

Giovedì 10 agosto, nell’incantevole Belvedere di piazza Kennedy a picco sul mare, Andrea Mingardi con i fedelissimi del suo gruppo presenterà i suoi classici musicali e letterari in una serata irripetibile, all’interno del Festival “I Suoni e le Parole:un Simposio informale sotto la Luna”, organizzato dall’Accademia del Melo Silvestre APS.

A rendere ancor più esclusiva la performance sarà la jam session finale tra la band e il pianista baritono Raffaello Bellavista, direttore artistico del Festival.

Venerdì 11 agosto, sempre in piazza Kennedy, chiuderà la seconda serata del Festival , un Simposio informale sotto la Luna e in questo caso le Stelle, la musica totale di Raffaello Bellavista. Il poliedrico artista romagnolo, dopo il tripudio nella Traviata rappresentata nel magnifico anfiteatro di Alba Fucens in Abruzzo, sarà in concerto l’11 agosto alle ore 21:00. La serata, presentata dal giornalista e conduttore sportivo Jack Bonora, storica voce del Vip Master, sarà caratterizzata da un eclettismo musicale e sarà un suggestivo percorso dalla musica classica alla musica pop, passando per la grande canzone d’autore italiana. Format che sta riscuotendo molto successo, vista anche l’originalità dell’artista che fonde il canto, lirico,leggero, pop con le sonorità di un pianoforte a coda, accompagnandosi in istrioniche performance,riprendendo il concetto di musica Totale introdotto dal grande jazzista-musicista Giorgio Gaslini,sintesi assoluta tra diversi generi e stili musicali, liberati da inutili dogmatismi, in un rinnovato rapporto di comunicazione tra esseri e musica.

Il Festival, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, dal Comune di Rimini e da alcuni imprenditorri illuminati: Lorenzo Gallo Imbiancature, Clinica Merli, Multirent Faenza vendita e noleggio auto, è presentato dall’Associazione Accademia Del Melo Silvestre APS che da anni lo organizza, con successo, riscuotendo il plauso di grandi artisti e intellettuali da Morgan a Ivano Marescotti.

Per contatti e prenotazioni: Accademia del Melo Silvestre-APS- 377-150 7545- 377 988 7578