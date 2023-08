Un ricco calendario per andare alla scoperta delle sagre e delle tradizioni popolari, tra degustazioni di prodotti tipici e itinerari nella natura

In spiaggia sotto l’ombrellone oppure tra le mura fortificate di un antico borgo dell’entroterra, in pista da ballo insieme a migliaia di persone o immersi nella natura per rigenerarsi ed ammirare paesaggi mozzafiato. Tutto questo è molto altro ancora sarà il Ferragosto nelle provincie di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara. Un calendario fitto di iniziative, appuntamenti, manifestazioni, sagre e concerti attende il pubblico della Romagna e del Ferrarese: una lunga ‘cavalcata’ che comincerà già questa settimana per proseguire fino al giorno di Ferragosto e anche oltre, regalando un lungo ponte fatto di divertimento, benessere, cultura, arte ed emozioni da condividere con le persone più care. Sarà l’occasione per ballare al ritmo delle grandi star della consolle nelle arene in riva al mare, per riscoprire la dimensione genuina e popolare delle tante sagre che punteggiano i paesi dell’entroterra, per una vacanza alternativa all’insegna della cultura, degli incontri con gli autori e dei grandi protagonisti della musica italiana.

Food e Nature

Ritorna la grande Festa del Mare di Marina di Ravenna: tutte le sere dal 11 al 19 agosto in piazza Dora Markus si terrà l’11esima edizione della Sagra della Cozza e “I Sapori della collina” in collaborazione con la Pro Loco di Brisighella. Il 16 e il 17 agosto serate a tema dedicate al brodetto dell’Adriatico e alla paella.

In piazzale Fellini a Rimini dal 10 al 13 agosto si brinderà con BirRimini, l’evento dedicato al frutto del luppolo e alla sua lavorazione artigianale. La quattro giorni accoglierà non solo numerosi stand di birrifici provenienti da tutta Italia, ma anche alcuni tra i migliori Food Truck d’Italia che offriranno cibo da strada come immancabile accompagnamento alla birra artigianale. Il 12 agosto, sempre a Rimini, da non perdere l’aperitivo felliniano, tour con visita guidata al Fellini Museum e aperitivo finale.

Dal 12 al 15 agosto a Tredozio, in piazza Vespignani, spazio ai più golosi con gli stand gastronomici che proporranno piatti tipici della cucina romagnola, a base di pasta fresca preparata dalle azdore e specialità di cinghiale. Non mancheranno musica e intrattenimento.

Dal 10 al 17 agosto si festeggia la 167esima edizione del Ferragosto a Perticara (Novafeltria): spettacoli, stand gastronomici, giochi per bambini e ragazzi, intrattenimento musicale e l’11 agosto la Fiaccolata con l’immagine della Madonna di Ca’ del Tozzo.

Dall’11 al 13 agosto (e il 15 solo a mezzogiorno) a Villa Borgatti, a Cento, si potrà banchettare con una gustosa grigliata a base del pregiatissimo bue locale, la scottona, accompagnato da birra fresca o vino. Mentre dall’11 al 20 agosto San Carlo (nel Ferrarese) apre le porte alla sagra della zucca e del cappellaccio ferrarese Igp. Dall’11 al 13 a San Cassiano di Comacchio si tiene la Festa del Patrono con stand gastronomici, luna park e animazione. Gran finale con fuochi pirotecnici.

Dal 12 al 15 agosto Gemmano ospiterà la tradizionale Sagra della Pappardella al Cinghiale: un’occasione per degustare le squisite pappardelle fatte a mano, il succulento sugo e lo spezzatino di cinghiale, preparati con cura dalle azdore gemmanesi. La festa si svolge nel suggestivo centro storico del paese, dove la musica delle famose orchestre spettacolo anima le strade e le piazze.

Dal 12 al 13 agosto si terrà la 49° Sagra della Patata e Festa degli Gnocchi. Durante la manifestazione Montescudo si propone come meraviglioso angolo di storia e natura a pochi passi dal mare, dove si potranno gustare i rinomati gnocchi, baccalà con patate, piadina e ricette particolari come i bomboloni fritti,il dolce di patate ed il gelato di patate.

A Montefiore Conca il 14 agosto in piazza della Libertà sarà la volta della “Festa del Forestiero”: penne all’arrabbiata per tutti offerte dalla Pro Loco. Il 15 agosto il divertimento continua con il Ferragosto all’Arena: pic-nic ai piedi della Rocca malatestiana con tanto buon cibo e musica nella cornice dell’Arena Raciti.

Nel cuore verde della Romagna, alle pendici del Monte Fumaiolo, il 19 agosto andrà in scena il Verghereto Trail: un appuntamento per tutti i runner che desiderano cimentarsi in percorsi mozzafiato lungo il crinale tosco – romagnolo, alla scoperta di paesaggi ricchi di fascino e armonia, per sentire il proprio cuore che batte a ritmo con quello della montagna.

Sempre il 19 agosto un evento unico a Talamello, in località Campiano. Per la prima volta va in scena Valmarecchia in Mongolfiera. Per tutta la giornata fino a tarda serata, si potrà assistere allo spettacolo delle mongolfiere. Sul luogo anche stand gastronomici, street food, bancarelle, intrattenimento musicale, gruppi di ballo, gonfiabili e giostre per il divertimento di grandi e piccini.

In alto i calici a Coriano con la 55esima edizione della Fiera del Sangiovese: dal 19 al 20 agosto nel centro storico si celebra l’uva romagnola per eccellenza, metonimia di una regione e della sua gente. Coriano sarà meta di intenditori, appassionati e cultori del buon bere. Nelle due giornate sarà possibile trovare laboratori di degustazione, convegni, banchi d’assaggio, stand gastronomici, musica ed intrattenimento.

Beach

Sul lungomare Deledda, prosegue fino al 15 agosto la 31esima edizione della rassegna culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”. Un incrocio tra pensieri ed emozioni composto da incontri con autori, giornalisti e scrittori, un contenitore letterario dove il testo scritto diventa libro parlato. Il 15 agosto lo sbarco degli scrittori da imbarcazioni d’epoca e il grande talk show di ferragosto con importanti personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo, sulla spiaggia antistante il Grand Hotel di Cervia, conclude il ciclo di incontri con gli autori dei successi dell’ultima stagione letteraria.

Il 12 agosto torna a San Mauro a Mare, nella cornice del Parco Campana, l’appuntamento con lo “Schiuma Party” per contrastare il caldo torrido dell’estate: un tuffo nella schiuma e bolle di sapone scatenandosi al ritmo dei grandi successi musicali.

Il giovedì si alza il sipario sulla Comedy Arena presso l’Arena Arcobaleno di San Mauro a Mare: in scena gli artisti nazionali direttamente da Zelig e Colorado. Il 17 agosto spazio allo show di Maria Pia Timo.

Il 13 agosto ai bagni 112 e 113 di Rivazzurra di Rimini alle 22.30 esploderanno i fuochi d’artificio dedicati al Ferragosto. Il 15 agosto, alle prime luci dell’alba sarà celebrata una suggestiva Santa Messa al Bagno 62 (Le Spiagge) sul lungomare di Rimini. Sempre sulla spiaggia di Rimini, da non perdere è la mostra “Tutti al Mare” la mostra fotografica dal bagno 47 al 100, che ripercorre i 180 anni in vacanza in Riviera.

Prosegue fino al 20 agosto sui lidi ravennati la carovana multicolore di “Spiagge Soul”: un viaggio musicale itinerante per spaziare dal Blues al Funk, fino al Reggae e tutte le sfumature della musica afroamericana. Da Porto Corsini a Marina di Ravenna, da Lido Adriano a Punta Marian Terme, ricco il calendario di concerti ed esibizioni dal vivo che faranno vibrare le corde dell’anima.

Cultura ed eventi

Prosegue nel mese di agosto l’appuntamento con “Mille e una notti in Valconca”, quest’anno ispirato ai racconti de Le città invisibili di Italo Calvino con spettacoli teatrali all’alba e al tramonto nei borghi più belli del territorio. Prossime date: 10 agosto – Montegridolfo (alba); 11 agosto – Mondaino (tramonto); 12 agosto – Morciano (tramonto); 13 agosto – Montefiore (alba); 18 agosto – Montescudo (tramonto); 19 agosto – Sassofeltrio (tramonto); 20 agosto – Gemmano (alba).

L’11 e il 12 agosto da non perdere a Rimini “Wonderland, la versione di Alice“, il videomapping su Castel Sismondo alle 21.30 e alle 22.30: un mix irripetibile di luci, colori suoni e parole.

Per la rassegna Savio Trail, il 20 agosto è di scena presso la chiesa di San Romano, nel Comune di Mercato Saraceno, Roberto Mercadini. Il celebre narratore, scrittore e affabulatore presenterà lo spettacolo “Fuoco nero su fuoco bianco. Racconto tentacolare dalla Bibbia ebraica”.

Spazio poi alle ultime rappresentazioni del “Plautus Festival” di Sarsina: il 12 agosto “Otello” di William Shakespeare e il 18 agosto “La finta ammalata” di Carlo Goldoni.

A Mondaino è partito il conto alla rovescia in vista della 34esima edizione Palio de lo daino, la celebre manifestazione che animerà il centro storico dal 17 al 20 agosto prossimi. Quattro giornate tra cortei, spettacoli, animazione itinerante, musica e le disfide tra le quattro Contrade (Borgo, Castello, Contado e Montebello) che indosseranno abiti d’epoca per contendersi la vittoria finale.

Giunto alla XXXII edizione, “Di strada In strada” è uno dei festival di arti performative di strada più affermati a livello internazionale. In programma dall’11 al 15 agosto sulle strade del caratteristico borgo di Santa Sofia e lungo il corso del fiume Bidente, raduna ogni anno compagnie di circo contemporaneo provenienti dal tutto il mondo che si cimentano in acrobazie, teatro urbano e musica e di altissima qualità.

A Montegridolfo dal 13 al 16 agosto torna l’appuntamento con “L’Amore e l’Arte muovono il mondo”: nella cornice del Castello si accendono i riflettori su mostre, installazioni, spazi espositivi e opere di artisti provenienti da diverse Regioni d’Italia. Il tutto con l’obiettivo di promuovere un’arte inclusiva, capace abbatere tutte quelle barriere che non permettono la fruibilità.

Il 16 e il 23 agosto un pieno di divertimento con le straordinarie aperture serali di Italia in Miniatura a Rimini per immergersi in uno spettacolo unico, con oltre 300 miniature illuminate come i monumenti veri e attrazioni come Pinocchio, Monorotaia, Vecchia Segheria, Venezia aperte non stop dalle 10.30 fino alle 21, comprese nel biglietto di ingresso.

Sempre a Rimini prosegue la programmazione del cinema all’aperto con film di qualità alla Corte degli Agostiniani tutte le sere della settimana. Il borgo di San Giuliano si prepara a festeggiare con il Tiberio Cine Picnic a partire dall’11 e fino al 15 agosto, con proiezioni di diversi film durante le 5 serate.

In attesa del Ferrara Buskers Festival (23-27 agosto), il 22 agosto Comacchio ospiterà tradizionale anteprima, dove i buskers suoneranno per le vie e i canali della città dalle 21.30.

Music

Per gli amanti del liscio, l’11 e 12 agosto alle 21.00 va in scena il Balamondo World Music Festival in piazzale Boscovich a Rimini: suoni e melodie da ogni ancolo del mondo si fondono con l’essenza della musica romagnola. Il 12 e 13 agosto continua inoltre Marecchia Social Fest, con il suo calendario di eventi alla Serra Cento Fiori. La Rimini Beach Arena, in viale Principe di Piemonte, prende vita portando sul palco le grandi star della musica internazionale e richiamando un pubblico di giovani e giovanissimi pronti a trasformare la spiaggia in una grande discoteca a cielo aperto. Il 12 agosto ci sarà Festivalmar, la grande festa dell’estate, il villaggio con stand dedicati alla musica, allo sport, ai social e al food. Il 14 di agosto sarà la volta di Galactica, il festival internazionale dedicato alla musica elettronica. Sempre alla Beach Arena il 15 agosto torna a grande richiesta il Circoloco, il party ibizenco per antonomasia.

Per l’ultimo evento della rassegna “Elementi”, il 13 agosto, ci si immergerà nella natura di Alfonsine, presso la Casa del Diavolo e dell’Agnese, per assistere alla performance live a cura del progetto artistico londinese Japan Blues Meets The Dengie Hundred, seguita dai dj set dei due progetti singoli: Japan Blues, famoso per la sua collezione di musica jazz/funk nipponica e The Dengie Hundred.

All’Arena Arcobaleno di San Mauro a Mare va in scena “Balli…amo San Mauro”: ogni venerdì la rassegna dedicata al folklore romagnolo, ma non solo con musica, balli e spettacoli. Il 18 agosto sul palco l’orchestra David Pacini.

Sul palco di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli spazio al genio creativo, all’estro e al desiderio di stupire di un grande protagonista della musica italiana come Stefano Bollani. Il pianista e compositore sarà l’ospite d’eccezione del concerto di Ferragosto del cartellone estivo di REVÈRSO, quarta edizione della rassegna proposta da Sillaba. Bollani sarà in scena il 14 agosto alle 21.30 con il suo concerto “Piano Solo”, in occasione della nuova uscita discografica Blooming.

Il 14 agosto il Ferragosto live di Gatteo si aprirà con il concerto di Raf che farà tappa all’Arena Rubicone di Gatteo Mare con il suo La mia casa tour 2023, la serata si concluderà con il tradizionale appuntamento con i fuochi d’artificio alla foce del Rubicone.

Fino al 17 agosto prosegue a Ferrara “Un fiume di musica”: la Darsena di San Paolo si trasforma in una meravigliosa piazza musicale che promette di celebrare non solo la musica, ma anche l’essenza della solidarietà. Un luogo dove le organizzazioni di volontariato locali, alternandosi in uno spazio a loro dedicato, avranno la possibilità di raccontarsi e raccogliere fondi per sostenere i loro progetti solidali all’interno della comunità. Il 10 agosto in scena California Revisited, il 14 agosto spazio a Music Fest Talmek – Moonlight Basement, il 15 Music Fest The Stando – Buffalo Trail e il 17 agosto D’altro Canto.