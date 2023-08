Dalla magia dei fuochi d’artificio alle acrobazie aeree in piazza Malatesta,

Per tradizione il dieci agosto è una serata speciale da passare all’aperto, a contemplare il cielo al buio nella speranza di vedere una stella cadente. E Rimini si prepara a offrire diverse opportunità per vivere una serata … tra le stelle. A cominciare dalla magia dei fuochi d’artificio, protagonisti della notte di San Lorenzo con uno spettacolo in spiaggia ai bagni 105-107 di Marebello (dalle ore 22.30 circa).

La magia continua in piazza Malatesta con la data aggiuntiva del 10 agosto (spettacolo unico alle ore 21,30) di Wonderland – La versione di Alice. Ecco tutti gli appuntamenti sotto le stelle di giovedì 10 agosto a Rimini:

piazza Malatesta – Rimini centro storico

Wonderland – La versione di Alice

Il nuovo spettacolo in piazza Malatesta trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare. Lo spettacolo tra proiezioni, coreografie e musiche, è ispirato all’amatissimo capolavoro della letteratura ‘Alice nel paese delle meraviglie’, pubblicato nel 1865 da Lewis Carroll. Si tratta di un nuovo progetto di Monica Maimone per il Comune di Rimini, in scena ogni venerdì e sabato fino al 12 agosto. Per recuperare la serata precedentemente annullata per maltempo, giovedì 10 agosto Festi Group mette in scena uno spettacolo unico alle ore 21.30, lasciando poi spazio a tutti i partecipanti di ballare insieme ad Alice la ‘deliranza’, il ballo con cui si conclude lo spettacolo.

In occasione dello spettacolo saranno aperti al pubblico anche il Fellini Museum, il Giardino del Part e il Teatro Galli con orario 21 – 23 e ingresso gratuito.

Tempio Malatestiano – Rimini centro storico

Il Tempio di sera

Visita serale della cattedrale di Rimini nella notte di san Lorenzo

Apertura serale della Basilica Cattedrale con proposte culturali di approfondimento tra Arte e Musica Sacra a cura della Diocesi di Rimini in collaborazione con Michela Cesarini, storica dell’arte e Nevio Genghini, studioso di storia e filosofia. La Cattedrale di Rimini è uno scrigno di tesori custoditi da un magnifica struttura in pietra d’Istria ideata da Leon Battista Alberti, che ospita all’interno straordinari bassorilievi di Agostino di Duccio e testimonianze pittoriche di Giotto, Piero della Francesca e Giorgio Vasari. Nella serata di San Lorenzo, tradizionalmente dedicata all’osservazione delle stelle, viene approfondito il tema iconografico della splendida Cappella dei pianeti, nella quale compaiono astri, costellazioni e segni zodiacali. Verranno esaminati, anche con il supporto di immagini, i profondi legami delle raffigurazioni scolpite da Agostino di Duccio con la cultura, l’arte, la storia, la religione la letteratura e la filosofia.

Ore 21. Ingresso libero e gratuito

Arco d’Augusto (punto d’incontro) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Speciale Notte di San Lorenzo (che sostituisce l’appuntamento del mercoledì)

Originali visite guidate alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti. Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.

I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.

Lo Speciale di san Lorenzo sostituisce l’appuntamento del mercoledì.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

A pagamento: 22 € comprende la visita guidata, le incursioni teatrali e l’aperitivo

Tariffe ridotte: 15 € dai 6 ai 14 anni Info: 349 1074979 tourinsolitorimini@gmail.com

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Cinema sotto le stelle agli Agostiniani

Per la Rassegna cinematografica all’aperto a cura della Cineteca Comunale, viene proiettato il film ‘Denti da squalo’ di Davide Gentile (Italia 2023, 104’)

Ore 21.30. Ingresso a pagamento. Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia

Ultimo appuntamento della rassegna con ‘Un tempo ero bella. Ora sono me stessa’: Sabrina Foschini legge Anne Sexton. Sulla scena Sabrina Foschini darà voce all’universo femminile controcorrente e complesso dalla poetessa americana, una tra le autrici più spregiudicate del Novecento, esaltando i pieni e i vuoti dell’anima profonda e inquieta di questa donna perennemente in bilico, e la forza sovversiva della sua sensualità istintiva e dei suoi versi di incredibile attualità che parlano di lei, ma in fondo parlano di noi, e a noi. Ore 21. Ingresso gratuito senza prenotazione.

Grand Hotel, parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Ultimo appuntamento, nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel, della quarta edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Trenta i protagonisti tra giornalisti, politici, sportivi e nomi celebri dello spettacolo nazionale e internazionale, che si confrontano sul tema “L’Amore salverà il mondo”. Giovedì 10 agosto l’appuntamento è con il pilota Giancarlo Fisichella e il cantautore Marco Ferradini, che si esibirà in una performance musicale insieme alla figlia Marta Charlotte.

Ore18.30 Ingresso gratuito con prenotazione a congressi@grandhotelrimini.com Info: 0541 22122

piazzale Kennedy – Rimini Marina Centro

Andrea Mingardi e la sua Band

I Suoni…le Parole…Un Simposio informale sotto la luna – Concerto in occasione della notte di San Lorenzo

Nell’ambito del Festival ‘I Suoni…le Parole…Un Simposio informale sotto la luna’, si esibisce sul Belvedere del parco del mare Andrea Mingardi, in concerto con la sua Band.

Ore 21. Ingresso libero. Info: 377 9887578; 377 1507545 (Info e prenotazioni a sedere)

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Musical omaggio a Raffaella Carrà al Parco degli Artisti

Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e amati della grande Raffaella Carrà. Un tributo alla donna e artista icona per molte generazioni e che, attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ha tramandato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. Ad indossare il caschetto biondo Beatrice Baldaccini, una delle protagoniste femminili indiscusse del musical italiano, che dà corpo e voce al mito Carrà, accompagnata da 6 ballerini e performer e da una band di 5 musicisti.

I biglietti sono disponibili su www.ticketone.it Ore 21.00

Info: 335 1207464 (Whatsapp); 0572 78903; 349 5273722 (Whatsapp) biglietteria@teatroverdi.it

Parco Federico Fellini, Marina Centro di Rimini

Birrimini

Al via la Festa della birra artigianale italiana, con street food, musica e animazione per bambini. Da giovedì a domenica, la quattro giorni, nel cuore di Marina Centro, ospita gli stand dei birrifici artigianali italiani e gli stand del cibo di strada.

Orario: giovedì 10 agosto dalle ore 18 a notte; da venerdì alla domenica: dalle ore 11.30 a notte.

Ingresso libero. Info: info@assovespucci.com

Rimini, Ritrovo all’edicola vicina al parcheggio del Ponte di Tiberio





Visita alla Rimini Romana

Dedicata ai bambini e alle loro famiglie, una visita guidata alla scoperta dei monumenti e delle storie della Rimini Romana tra filastrocche e … (speriamo) … stelle cadenti! A cura della guida turistica ambientale escursionistica, Cristian Savioli.

Ore 21. Costo euro 10 euro bambini e 5 euro adulti.

Inoltre sabato 12 agosto è possibile partecipare anche a un’escursione notturna a Covignano, attraversando luoghi ricchi di storia in cerca delle stelle cadenti.

Info: 333 4844496 cristiansavioli@protonmail.com

Da non dimenticare le opportunità offerte dagli osservatori astronomici dei dintorni che mettono a disposizione i loro telescopi e, con l’aiuto degli astrofili, vi mostreranno le meraviglie del cielo. A Saludecio l’Osservatorio Astronomico “Copernico” organizza due serate, 10 e 11 agosto, accompagnate da musica con il duo SOUND (e) SCAPES, violoncello, pianoforte ed elettronica per un viaggio magico tra le sonorità del minimalismo classico… (info: www.facebook.com/people/Osservatorio-Astronomico-Copernico/100032758634227/ ). Anche l’Osservatorio Astronomico Monte San Lorenzo del Gruppo Astrofili DopoLavoro Ferroviario di Rimini propone serate speciali dedicate alle stelle cadenti il 10, 11 e 12 agosto. (prenotazione obbligatoria al n. 3714316060 di whatsapp – info: www.facebook.com/osservatorioastronomicomontesanlorenzo/ )