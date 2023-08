Ecco tutti gli eventi in programma

In attesa del Ferragosto, Misano Adriatico propone una serie di appuntamenti adatti per grandi e bambini. Domani sera, a Portoverde, torna l’appuntamento con “Note d’Estate”. A salire sul palco di Piazza Colombo, nell’ambito della rassegna musicale estiva, saranno i Miscellanea Beat, duo nato nel 2011 dall’incontro tra Gionata Costa (violoncellista e membro fondatore dei Quintorigo) e Massimo Marches (chitarrista e cantautore riminese).

Partendo da “Within the Beatles”, tributo ai FabFour, passando per “Powerfluo-ˇacoustic 80s”, album sul pop degli anni Ottanta, si arriva oggi a “Raccolta Indifferenziata” il nuovo lavoro dei Miscellena Beat incentrato sul repertorio italiano, contenente anche brani originali, che presenteranno domani sera (inizio ore 21:15, ingresso libero).

Domani, oltre alla Portovida a Portoverde, torna il Mini Talent Show al Parco del Sole di Misano Brasile (ore 21:30), mentre in piazza della Repubblica, sempre alle 21:30, si esibirà la Tribute Band “Killer Queen”.

Sabato, come di consueto, in piazza Repubblica ci sarà lo spettacolo Varietà, a cura della First Animazione (ore 21:30); domenica, alle 21:00, tornano i maestri di ballo Andea e Nicole al Parco del Sole di Misano Brasile, mentre in piazza Repubblica, alle 22:00, andrà in scena il tradizionale Welcome Show.