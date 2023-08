Il celebre concertista, acclamato da un pubblico fedele è considerato uno dei più grandi pianisti sulla scena internazionale

Martedì 8 agosto il Misano Piano Festival ritorna alla Chiesa dei SS. Biagio ed Erasmo di Misano Monte per ascoltare uno dei suoi beniamini, il Maestro Roberto Cappello. Acclamato interprete e virtuoso della tastiera, il Maestro Cappello è considerato ospite d’onore della manifestazione. Il celebre concertista, acclamato da un pubblico fedele e considerato uno dei più grandi pianisti sulla scena internazionale, ha svolto una intensa carriera che lo ha portato a cimentarsi con i più impegnativi repertori scritti per Pianoforte. “Il viaggio del Cuore. Tormento ed Estasi nella musica russa dell’Ottocento”è il titolo di questa serata in cui le interpretazioni del Maestro si muoveranno all’interno dell’intenso repertorio di due giganti immortali della musica russa di cui si celebrano le ricorrenze dalla morte: Pyotr Ilyich Tchaikovsky e Sergej Rachmaninov. Di Tchaikovsky ascolteremo la Romanza op. 5, la Dumka op.59 e l’Ouverture de Romeo et Juliette nell’arrangiamento pianistico dello stesso Maestro Cappello; di Rachmaninov il celebre preludio op. 23 n. 5, i Morceaux de fantasie op. 3 e il maestoso Momento Musicale op. 16 n. 6. Il concerto avrà inizio alle 21.15. L’ingresso è libero, fino ad esaurimento posti.