Dai diEFFE BROS & Webboh Fest a P.assaggi Divino, dalla magia di Wonderland ai colori del summer Pride fino alle note latine della Rimini Beach Arena

Una due giorni insieme agli idoli dei giovanissimi che parte con i fratelli youtubers più seguiti dai teenager e continua con le star del Webboh Fest. E ancora dal 5 al 7 agosto P.assaggi Divino, un passaggio obbligato per chi vuole conoscere il vino riminese con tutte le cantine della Provincia di Rimini fino ai piccoli produttori. Domenica 6 agosto sarà anche la giornata clou del Rimini Summer Pride, mentre sulla spiaggia della Rimini Beach Arena, arriva Vibras: le star della musica latina a Rimini. E ancora la magia di “Wonderland. La versione di Alice” in piazza Malatesta. Il primo weekend di agosto a Rimini si apre all’insegna dei grandi eventi.

Protagoniste in piazzale Fellini le due giornate dedicate agli appartenenti della Generazione Z e Alpha che avranno l’opportunità di incontrare i loro idoli tra youtuber, tiktoker e content creator. Si parte venerdì 4 agosto con il Meet&Greet dei diEFFE BROS, due fratelli che grazie al loro canale di YouTube fanno impazzire milioni di followers. Per partecipare al Live Show e Meet&Greet è necessario ritirare i pass (venerdì 4 agosto i pass si ritirano dalle ore 15.00 al Palco di Parco Fellini).

Sabato 5 agosto, sarà poi il turno del Webboh Fest, il festival itinerante di Webboh, la più grande community Gen-Z in Italia con oltre 2,5 milioni di followers. Con il suo live show, il Webboh Fest, sarà un momento pieno di musica e divertimento grazie alla presenza di cantanti, creator e idoli delle Generazioni Z e Alpha, tra cui Wax, Alex W, Fasma, Random, Diego Lazzari, Anna Ciati, Cioffi, Chaimaa Cherbal, Fresh Mula, Chadia Rodriguez.

Venerdì 4 si potrà accedere al villaggio dalle ore 16.00 dove saranno disponibili i Selfie Point. Dalle ore 20.00 si apriranno le porte per il Live Show e Meet&Greet, accessibile solo per chi ha il pass. Alle 21.30 inizierà lo spettacolo e verso le 22.00 ci si potrà mettere in fila per salire sul palco e incontrare i diEFFE BROS. Sabato 5 lo spettacolo inizierà alle ore 21.30 (sabato non occorre alcun pass).

Dal 5 al 7 agosto torna l’immancabile appuntamento con P.assaggi di vino. La location ormai consolidata è l’incantevole Piazza sull’Acqua con lo scenario offerto dal ponte di Tiberio. Tre serate, dalle 19:00 in poi, per vivere, calice alla mano, tre notti intere dedicate al vino DOC locale tra di assaggi e intrattenimento. 24 aziende vitivinicole della Provincia di Rimini presenti, l’apertura massiccia al mondo oleario riminese con assaggi di olio e pane di qualità: è questa l’occasione per assaggiare il variegato mondo del vino riminese fatto di sangiovese, rebola, tagli bordolesi, pagadebit, trebbiano e spumanti. Un mondo da scoprire venendo a P.assaggi e completando il tutto con visite in cantina. E poi il piatto “nazionale” di Rimini sardoni, radicchio, cipolla e piada oltre all’immancabile fritto da passeggio del Consorzio Pescatori Linea Azzurra, gli hamburger gourmet di Strampalato, la pannocchia da passeggio di Martina caratterizzano un evento che sa di territorio.

La musica sarà protagonista sulla spiaggia della Rimini Beach Arena, a Miramare, domenica 6 agosto con Vibras: le star della musica latina a Rimini. Sul palco saliranno alcuni tra gli artisti più famosi della musica latina, a patire dai Nicky Jam, pioniere della musica urban e del reggaeton, la star multiplatino Manuel Turizo e il Grupo Extra, con il loro brano “Me Emborracharé” che ha già raggiunto milioni di streaming. La serata sarà aperta da DJ Polin e propone una serie di affermati dj internazionali, tra cui DJ Bliss, DJ Jas, DJ Cochano, Cuban Flex e Grancaribe Staff.

Domenica 6 agosto sarà anche la giornata clou del Rimini Summer Pride, con la parata che parte da piazzale Benedetto Croce e che prosegue fino a piazzale Fellini, dove la festa continua con musica, DJ set e ospiti d’eccezione. Per la Pride Week, da mercoledì 2 a domenica 6 agosto sono in programma anche incontri, spettacoli, intrattenimento e Djset tra spiaggia, piazzale Kennedy e Fellini.

Continua ogni venerdì e sabato, con doppia replica alle 21.30 e alle 22.30 e con ingresso libero, la magia del nuovo spettacolo internazionale firmato da Festi group “Wonderland, la versione di Alice”, ispirato al celebre e romanzo pubblicato nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson con lo pseudonimo di Lewis Carroll. Appuntamento di punta del cartellone dell’estate riminese, si ripeterà ogni venerdì e sabato sera fino al 12 agosto. In queste serate (dalle ore 21 fino alla chiusura) anche i musei comunali (Fellini Museum e museo della città con la Domus del Chirurgo) saranno aperti al pubblico ad ingresso gratuito.