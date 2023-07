Ecco il calendario delle iniziative nel riminese

Rimini dà il via al mese di agosto con un calendario fittissimo di proposte esclusive che spaziano dalla magia della fiaba di Alice che illumina piazza Malatesta, alle conversazioni nel salotto del Grand Hotel, fino all’evento dedicato ai giovanissimi con le star dei social e i talent, i concerti della Rimini Beach Arena, P..assaggi di vino per arrivare al Rimini Summer Pride. Dopo il successo del debutto, continua la magia del nuovo spettacolo internazionale firmato da Festi group “Wonderland, la versione di Alice”, ispirato al celebre e romanzo pubblicato nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson con lo pseudonimo di Lewis Carroll. Appuntamento di punta del cartellone dell’estate riminese, si ripeterà ogni venerdì e sabato sera fino al 12 agosto. In queste serate (dalle ore 21 fino alla chiusura) anche i musei comunali (Fellini Museum e museo della città con la Domus del Chirurgo) saranno aperti al pubblico ad ingresso gratuito.

Settimana clou per i salotti en plein air della quarta edizione della Terrazza della Dolce vita, ideata da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Tra gli ospiti della settimana al Grand Hotel: Massimo Giletti e il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro (31 luglio), Marisa Laurito e Fiamma Nirenstein (1° agosto); Saturnino, Anson Williams (Potsie nella serie Happy Days) e Corona (2 agosto); Leroy Gomez e Maurizio Ferrini (3 agosto); Giacomo Agostini e Matteo Zoppas (4 agosto); Tiberio Timperi e Gary Low (5 agosto); il conduttore televisivo Francesco Vecchi per una serata incentrata sui telefilm icona degli anni Ottanta con Anson Williams (Potsie), Emilio Targia e il collezionista Giuseppe Ganelli (6 agosto). E ancora Giulio Terzi, Andrea Gattolin, Evgenia Kara Murza, moglie del giornalista Kara Murza (7 agosto); Piero Chiambretti e Don Giulio Dellavite (8 agosto).

Il 4 e 5 agosto sbarcano a Rimini le star dei social, per due serate live con i cantanti e i creator idoli della Gen-Z e Alpha. Il 4 agosto piazzale Fellini diventa la location per lo show e il momento meet & greet dei diEFFE BROS, gli youtubers più seguiti dai teenager. Il 5 agosto tocca al Webboh Fest, il festival itinerante di Webboh, la principale community Gen-Z in Italia con oltre 2,5 milioni di follower. Tra i talent ospiti della serata: Wax, Alex W, Fasma, Random, Chadia Rodriguez, Diego Lazzari e molti altri. Le due serate rientrano nel progetto #ROMAGNAWOW che propone eventi diffusi gratuiti dedicati espressamente agli appartenenti alla Generazione Z e Alpha.

Sulla spiaggia della Rimini Beach Arena, a Miramare, domenica 6 agosto arriva Vibras: le star della musica latina a Rimini. Sul palco saliranno alcuni tra gli artisti più famosi della musica latina, a patire dai Nicky Jam, pioniere della musica urban e del reggaeton, la star multiplatino Manuel Turizo e il Grupo Extra, con il loro brano “Me Emborracharé” che ha già raggiunto milioni di streaming. La serata sarà aperta da DJ Polin e propone una serie di affermati dj internazionali, tra cui DJ Bliss, DJ Jas, DJ Cochano, Cuban Flex e Grancaribe Staff.

Nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana, sezione musica contemporanea, un’interessante proposta al Teatro degli Atti con il New Music Project Ensemble che prevede un ampio set di percussioni, percussionisti e voci con la guida di Ars Ludi – Leone d’Argento alla Biennale di Venezia – in un concerto con opere di John Cage, Guo Wenjing, Tōru Takemitsu, Scelsi (martedì 1 agosto). Alla Corte degli Agostiniani, domenica 6 agosto, si tiene l’ultimo appuntamento di Crossroads, il Festival itinerante di Jazz, con il trio del pianista cubano Alfredo Rodriguez, pupillo di Quincy Jones. Nelle altre serate la Corte ospita il cinema sotto le stelle,una delle storiche rassegne cinematografiche, che anima l’estate riminese in centro storico.

Da venerdì 4 a domenica 6 agosto torna l’immancabile appuntamento con P.assaggi di vino. La location ormai consolidata è l’incantevole Piazza sull’Acqua con lo scenario offerto dal ponte di Tiberio. Tre serate, dalle 19:00 in poi, per vivere, calice alla mano, tre notti intere dedicate al vino DOC locale tra di assaggi e intrattenimento.

Domenica 6 agosto sarà anche la giornata clou del Rimini Summer Pride, con la parata che parte da piazzale Benedetto Croce e che prosegue fino a piazzale Fellini, dove la festa continua con musica, DJ set e ospiti d’eccezione. Per la Pride Week, da mercoledì 2 a domenica 6 agosto sono in programma anche incontri, spettacoli, intrattenimento e Djset tra spiaggia, piazzale Kennedy e Fellini.

Lunedì 7 agosto, in Piazzale Fellini la Clinica Nuova Ricerca invita a una serata dedicata alla Città di Rimini con storie, musiche e leggende della “Rotonda sul Mare”, uno show con Teo Teocoli accompagnato dalla sua storica band ‘Doctor beat’ e le musiche di Moreno il Biondo e la Grande Orchestra (biglietti invito da ritirare alla clinica).

Il Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, propone mercoledì 2 agosto uno spettacolo per bambini con Lucilla Show, venerdì 4 agosto un concerto in omaggio al grande Maestro Ennio Morricone, il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Sabato 5 agosto spettacolo comico di Filippo Caccamo, che interpreta in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, portando sul palco i suoi personaggi nati sul web più conosciuti.

Come di consueto al mercoledì il centro storico si anima con i musei e i negozi aperti fino a sera (Rimini Shopping Night), e il mercatino dei bambini in piazza Cavour (Ricordi in soffitta). Nel Borgo San Giuliano, invece, ultimo appuntamento con l’iniziativa Esco in scarana, le veglie estive a cura della Società de Borg, per conversare sul dialetto riminese con Fabio Bruschi e Davide Pioggia (2 agosto).



IN EVIDENZA

l venerdì e sabato dal 28 luglio al 12 agosto 2023

piazza Malatesta – Rimini centro storico

Wonderland – La versione di Alice

Tra fine luglio e agosto, un nuovo grande spettacolo in piazza Malatesta trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare.

Dopo il successo di pubblico di “Peter Pan nei giardini di Kensington”, Festi Group torna a riempire di fiaba e di sogno piazza Malatesta con un nuovo spettacolo ‘Wonderland. La versione di Alice’, tra proiezioni, coreografie e musiche ispirato ad un altro amatissimo capolavoro della letteratura ‘Alice nel paese delle meraviglie’, pubblicato nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson con lo pseudonimo di Lewis Carroll. Un nuovo progetto di Monica Maimone per il Comune di Rimini, in scena per sei serate ogni venerdì e sabato tra la fine di luglio e la prima metà di agosto.

Orario: alle 21.30 con replica alle 22.30 Ingresso libero Info: www.fellinimuseum.it



venerdì 4 e sabato 5 agosto 2023

Rimini, Piazzale Fellini

#Rimini

A Rimini sbarcano le star dei social. Per due giorni un villaggio del divertimento con selfie station e aree di intrattenimento e merchandising e due serate live con i cantanti e i creator idoli della Gen-Z e e Alpha. Il 4 agosto piazzale Fellini diventa la location per lo show e il momento meet & greet dei diEFFE BROS. I due fratelli sono, in questo momento, gli youtubers più seguiti dai teen agers, che attualmente contano più di un milione di followers. I loro esperimenti e le loro esperienze bizzarre, riportati nei video sul loro canale, stanno facendo impazzire gli utenti di YouTube. Al Live Show e Meet&Greet con diEFFE BROS si accede con i pass, che saranno disponibili, gratuitamente, presso l’Ufficio IAT (informazioni turistiche) in Piazzale Fellini (lato strada) da lunedì 31 luglio a giovedì 3 agosto, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. E in data 4 luglio dalle ore 15.00 al Palco di Parco Fellini. L’ area spettacolo sarà aperta dalle ore 19.45/20.00, mentre i selfie Point nel villaggio saranno disponibili dalle ore 16.00 circa. Il 5 agosto tocca al Webboh Fest, il festival itinerante di Webboh, la principale community Gen-Z in Italia con oltre 2,5 milioni di follower. Cantanti e creator, idoli dei giovanissimi, si alternano sul palco per un vero e proprio show dal vivo, tra musica, challenge e tanto divertimento. Ospiti della kermesse musicale a Rimini i talent: Wax, Alex W, Fasma, Random, Diego Lazzari, Anna Ciati, Cioffi, Chaimaa Cherbal, Fresh Mula, Chadia Rodriguez. Per il Webboh Fest non servono pass. Start show ore 21.30 circa.

Gli eventi live verranno trasmessi in diretta streaming e i creativi saranno coinvolti in prima linea e costruiranno al momento le loro story. La due giorni fa parte di #ROMAGNAWOW, il progetto di promozione, intrattenimento e comunicazione turistica di sistema, con il coordinamento di Visit Romagna, che fa tappa in Riviera da giugno fino ad agosto 2023, coinvolgendo 5 comuni della Riviera romagnola. Con questo progetto, infatti, la Romagna, da sempre terra d’innovazione e sperimentazione, chiama a raccolta gli influencer: youtuber, tiktoker, content creator, saranno i protagonisti dell’estate lungo il litorale adriatico, attraverso una serie di appuntamenti ed eventi diffusi dedicati espressamente agli appartenenti alla Generazione Z (quella dei nativi digitali, nati tra il 1997 e il 2012) e alla cosiddetta Generazione Alpha (la prima generazione interamente nata nel nuovo millennio), che hanno così la possibilità di incontrare i propri beniamini a Rimini e Riviera.

Orario: inizio spettacoli ore 21.30 Ingresso libero Info: www.visitromagna.it/fun/romagnawow



da venerdì 4 a domenica 6 agosto 2023

piazza sull’acqua – Rimini centro storico

P.assaggi DiVino

Le cantine vitivinicole dell’entroterra riminese si danno appuntamento al Ponte di Tiberio e nella piazza sull’acqua a due passi dal Borgo San Giuliano, per vivere, calice alla mano, tre notti intere di assaggi e intrattenimento. Tre serate, dedicate al vino DOC locale e al secolare legame culturale ed enogastronomico che lo unisce all’entroterra della Provincia di Rimini. Un’occasione unica per assaggiare il mondo della produzione riminese fatta di rebola, pagadebit, sangiovese e tagli bordolesi. Orario: 19 – 24 Ingresso gratuito + degustazioni a pagamento Info: 0541 787037 www.stradadeivinidirimini.it



fino a giovedì 10 agosto 2023

Grand Hotel, parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel, si volge la quarta edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Trenta i protagonisti tra giornalisti, politici, sportivi e nomi celebri dello spettacolo nazionale e internazionale, che si confrontano sul tema “L’Amore salverà il mondo”.

Lunedì 31 luglio Massimo Giletti e il direttore di Lonely Planet Italia Angelo Pittro, martedì 1° agosto l’attrice Marisa Laurito e la giornalista, Fiamma Nirenstein.

Mercoledì 2 agosto il bassista Saturnino, l’attore e regista statunitense Anson Williams (celebre per aver interpretato Potsie nella serie Happy Days), la cantante brasiliana Olga Maria de Souza, in arte Corona. Giovedì 3 agosto Il cantante statunitense Leroy Gomez e il comico Maurizio Ferrini. Venerdì 4 agosto il campione nazionale di moto Giacomo Agostini e l’imprenditore Matteo Zoppas, presidente di ICE (Istituto Nazionale per il Commercio Estero).

Sabato 5 agosto il giornalista e conduttore Tiberio Timperi, insieme al cantante italiano Gary Low.

Domenica 6 agosto il conduttore televisivo Francesco Vecchi per una serata incentrata sui telefilm icona degli anni Ottanta con Anson Williams (Potsie), Emilio Targia, caporedattore di Radio Radicale e Giuseppe Ganelli (collezionista appassionato di Happy Days), che presentano il libro “La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days”.

Lunedì 7 agosto il politico Giulio Terzi, il medico chirurgo Andrea Gattolin e Evgenia Kara Murza, moglie del giornalista Kara Murza con in collegamento la giornalista e autrice televisiva moscovita Vera Politkovskaja.

Martedì 8 agosto il comico Piero Chiambretti e il sacerdote Don Giulio Dellavite; mercoledì 2 agosto è possibile partecipare alla Charity Dinner con il bassista e dj Saturnino e le esibizioni di Leroy Gomez e Corona, mentre dal 3 agosto al 6 agosto, dalle 10 fino 11,30, sulla spiaggia del Grand Hotel di Rimini si può partecipare alle Lezioni gratuite di Bikram Yoga.

Ore18.30 Ingresso gratuito con prenotazione a congressi@grandhotelrimini.com Info: 0541 22122.

martedì 1 agosto 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Ars Ludi – New Music Project Ensemble. Concerto Orientale

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica contemporanea

Si rinnova la collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses per una importante proposta di musica contemporanea al Teatro degli Atti, che prevede un ampio set di percussioni e percussionisti con l’Ensemble Ars Ludi – Leone d’Argento alla Biennale di Venezia – e i loro allievi impegnati in un concerto con opere di John Cage, Guo Wenjing, Tori Takemitsu.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it



da mercoledì 2 a domenica 6 agosto 2023

Lungomare Tintori – Rimini Marina Centro

Rimini Summer Pride

Un grande gay & lesbian pride generalista europeo, una festa aperta a tutti, con eventi culturali, musica e divertimento. Giornata clou domenica 6 agosto con la parata che parte da piazzale Benedetto Croce nel tardo pomeriggio (ore 18; ritrovo ore 16.30) e che prosegue fino a piazzale Fellini, dove la festa continua fino a notte con musica, DJ set, Drag Queen ed ospiti d’eccezione. Super ospite della serata SENHIT, artista italiana di origine eritrea, che, grazie alla musica, ha sempre lanciato messaggi contro ogni forma di discriminazione e a favore della valorizzazione dell’identità. Per la Pride Week, da mercoledì 2 a domenica 6 agosto, nell’ambito del progetto “Le parole (ti) cambiano”, sono in programma incontri ed eventi di spettacolo e intrattenimento con Djset tra spiaggia, piazzale Kennedy e Fellini. Sabato sera Party Pride ufficiale in piazzale Kennedy con DJ set di Claudio Tempesta, Vix DJ, Acido Acida e l’intrattenimento di Simona Sventura, Panda Osiris, Drag Rovina e Drag Calypso. Al Bagno 27 La Community rimarrà esposta fino alla fine di agosto un’installazione dedicata a Raffaella Carrà, da sempre spirito libero e icona della libertà.

Orario: ritrovo ore 16.30; inizio parata ore 18.00; inizio serata ore 20.30

Ingresso libero Info: www.summerpride.it



domenica 6 agosto 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Quincy Jones presenta Alfredo Rodriguez

Ultimo appuntamento del Festival itinerante di Jazz e altro Crossroads, con le rotte più esotiche provenienti dall’America Latina. Si approda a Cuba con il trio del pianista Alfredo Rodriguez, abbagliante virtuoso nonché pupillo di Quincy Jones. Si esibisce insieme a Yarel Hernandez – basso elettrico e Michael Olivera – batteria.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 793824 (Corte Agostiniani); 0544 405666 (Crossroads)

Info: www.crossroads-it.org/speaker/quincy-jones-presentaalfredo-rodriguez



domenica 6 agosto 2023

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Rimini Beach Arena

Vibras Rimini: Nicky Jam & Manuel Turizo & Grupo Extra

VIBRAS presenta per la prima volta a Rimini il pioniere della musica urban e del Reggaeton, Nicky Jam, pluripremiato cantante e autore di origini portoricane/dominicane, e la star multiplatino, Manuel Turizo, che attualmente domina le classifiche con il nuovo brano “La Bachata”, in concerto in un’unica serata nella Rimini Beach Arena. Con loro il Grupo Extra, con il loro brano “Me Emborracharé” che ha già raggiunto milioni di streaming. L’evento si preannuncia come un’occasione imperdibile per cantare e ballare fino a notte fonda insieme ad alcuni dei più grandi nomi della musica latina. La serata sarà aperta dal famoso DJ Polin, reduce da un’intensa stagione alle consolle di tutto il mondo, organizzatore e coordinatore ufficiale del concerto che ha selezionato accuratamente gli artisti di una line up esplosiva. Infatti saranno presenti diversi DJ internazionali, tra cui l’attore e DJ Bliss della serie “Dubai Bling”, DJ Jas, DJ Cochano, Cuban Flex e Grancaribe Staff.

I biglietti sono disponibili su: www.ticketsms.it Info prevendita 339 4505606

Orario: apertura cancelli ore 17; inizio concerto ore 19.30 Ingresso: a pagamento

Info: riminibeacharena.com



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO



Fino a mercoledì 23 agosto 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Cinema sotto le stelle agli Agostiniani

Continua alla Corte degli Agostiniani la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del Comune di Rimini, proponendo al pubblico i migliori film della stagione invernale, da vedere sotto le stelle. Una selezione di 23 film che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima. Programma della settimana:

lunedì 31 luglio: Mon Crime, di François Ozon (Francia 2023, 102’)

mercoledì 2 agosto: Rapito, di Marco Bellocchio (Italia 2023, 125’)

giovedì 3 agosto: Animali selvatici (R.M.N.), di Cristian Mungiu (Romania 2022, 125’)

lunedì 7 agosto: Passeggeri della notte (Les passagers de la nuit), di Mikhaël Hers (Francia 2022, 111’)

martedì 8 agosto: Omicidio nel West End (See How They Run), di Tom George (USA 2022, 98’)

Scarica tutto il programma su: https://drive.google.com/file/d/1auTT4OPu5A9FoMohTD_Vy5u8KsOmSZwd/view

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)

fino a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Continuano gli appuntamenti di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. Questa settimana, martedì 1° agosto Andrea Amati presenta ‘Passo dopo passo’, l’anteprima del nuovo album a cura del cantautore riminese, in esclusiva per il pubblico di SGR Live. Mercoledì 2 agosto Marzio G. Mian presenta il suo libro ‘Guerra bianca: sul fronte artico del conflitto mondiale’. Ospiti della serata Alessandro Meluzzi, psichiatra e saggista e il giornalista Cesare Trevisani. Martedì 8 agosto è la volta del Quartetto Eos con Whole Lotta Love, un emozionante omaggio ai classici del pop e del rock, con qualche incursione nella grande musica da film e nei tanghi di Piazzola.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR

martedì 1 agosto 2023

Rimini, via Covignano 26

Davide Bagnaresi e Gianfranco Miro Gori presentano ‘Amarcord dalla A alla Z’

Appendice estiva alla rassegna di incontri con l’autore primaverile ‘Un libro per the’, l’associazione culturale di imprese Zeinta di Borg, ospita nella sua suggestiva corte interna la presentazione di ‘Amarcord dalla A alla Z’ (Edizioni Sabinae), originale dizionario che declina e racconta in 60 voci personaggi, luoghi e situazioni di uno dei film più amati della storia del cinema e in particolare di noi riminesi. A cinquant’anni dall’uscita del film pluripremiato di Federico Fellini, Davide Bagnaresi, ricercatore di Storia Economica presso l’Università di Bologna e Gianfranco Miro Gori, già ideatore e direttore della cineteca di Rimini, hanno dato vita ad un libro corredato di un suggestivo apparato fotografico per scoprire e analizzare anche cose inedite e curiosità.

Ore 21. Ingresso libero – Seguirà degustazione di vini locali

martedì 8 agosto 2023

piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Il circo dei saltimbanchi

Il comitato Turistico di Rivabella propone una serata di divertimento e animazione con lo spettacolo del circo dei saltimbanchi.

Ore 21.00 Ingresso libero www.facebook.com/comitatoturisticorivabella/?ref=page_internal



tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico negozi aperti fino a tardi: shopping, food, musica e cultura, tornano gli appuntamenti infrasettimanali di Rimini Shopping Night.

Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura, con i musei aperti anche di sera.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 circa Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì sera fino al 30 agosto 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee, voglia di creare e di inventare. Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città nei mercoledì d’estate.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

Cibo e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00 Info: www.facebook.com/mercatocoperto.rimini

mercoledì 2 agosto 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Gran Gala di danza. Dallo Studio alla Professione

Uno spettacolo di danza proposto per divulgare ed elevare la cultura della Danza tra i giovani. Protagonisti della serata i ballerini allievi della scuola di danza ‘Aulòs’, nonché diversi ragazzi oggi divenuti dei veri e propri professionisti di Compagnie di Danza di fama mondiale, altri ancora allievi di scuole specialistiche europee di prestigio. Tra loro si esibiranno sul palco artisti come Mihael Belilov, Gabriele Togni, Marco Dalia, Matteo Di Loreto. La Regia è affidata ad Arturo Cannistrà mentre la direzione artistica a Marilena Salvatore.

I biglietti sono disponibili su www.liveticket.it

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/riminiclassica

mercoledì 2 agosto 2023

Sedi varie, Borgo San Giuliano – Rimini

Esco in scarana 2023

Le veglie estive nel borgo San Giuliano a cura di Società de Borg

L’Associazione Società de Borg propone quattro serate di eventi nel Borgo San Giuliano.

Mercoledì 2 agosto: piazzetta Pirinela (via Marecchia) “La Mareccia, e dialet e Eborg”, conversazioni sul dialetto riminese con Fabio Bruschi e Davide Pioggia.

In caso di maltempo gli eventi si terranno al Cinema Tiberio, Via San Giuliano 16.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/SocietadeBorg

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Burattini e Saltimbanchi a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi e i burattini della Compagnia J. Niemen. Uno spettacolo divertente per tutte le età con ballerini, marionette, giocolieri, suonatori di fisarmoniche e clown.

Ore 21. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

mercoledì 2 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Lucilla Show

Uno spettacolo per bambini in collaborazione con l’Agenzia Isolani Spettacoli. La navicella di Lucilla scenderà dal sole per il suo ‘Lucilla Show’. I bambini fino al terzo anno d’età possono accedere allo spettacolo gratuitamente se tenuti in braccio e accompagnati da persona che ne ha la responsabilità, munita di regolare biglietto disponibile su www.ticketone.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 388 0543554 www.facebook.com/parcodegliartistirimini



tutti i giovedì fino al 10 agosto 2023

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia

Quattro grandi voci del passato, due italiane e due straniere, una russa e una statunitense si rispecchiano nel ritratto e nella lettura delle autrici dei nostri giorni, capaci di contagiare il pubblico con la loro consapevole passione. Della luminosa Cristina Campo, bolognese di nascita ma di padre romagnolo, quest’anno ricorre il centenario della nascita. Marina Cvetaeva e Anne Sexton rappresentano due vertici differenti della poesia amorosa del Novecento. Patrizia Vicinelli perfetta incarnazione di vita e opera è stata un’artista capace di spaziare dalla poesia sperimentale e visiva al teatro e alla performance, pagando ogni scelta sulla propria pelle. Voci potentemente femminili allo specchio del nostro tempo, nella lettura di Francesca Serragnoli, Paola Turroni, Maria Luisa Vezzali e Sabrina Foschini, che scelgono di non presentare la propria poesia ma quella che da sempre le ha attraversate e formate. L’appuntamento della settimana: Maria Luisa Vezzali legge Patrizia Vicinelli, giovedì 3 agosto, con la performance ‘E io poco dopo ero salva’.

Ore 21.00 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: 0541.704486 bibliotecagambalunga.it



giovedì 3 agosto 2023

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Festival Internazionale Folclore dei popoli

Il Comitato Turistico di Rivazzurra propone il Festival Internazionale del Folclore dei popoli. Canti e balli popolari di gruppi provenienti dai paesi dell’Est Europa, Italia e RSM, che propongono uno spettacolo di suoni, colori e danze tipiche delle loro Nazioni, con costumi tipici delle loro terre.

La parata in costume sulla passeggiata del lungomare ai giardini dei bagni 120-128 inizia alle ore 18, mentre l’esibizione sul palco ha luogo alle ore 21.

Ingresso libero Info: www.facebook.com/comturivazzurra



giovedì 3 agosto 2023

Lungomare, via San Salvador – Torre Pedrera, Rimini

Lungomare in festa

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata di animazione sul nuovo Lungomare per festeggiare l’estate. Intrattenimento, divertimento e tanto altro: zucchero filato, palloncini, balli di gruppo, trucca-bimbi e baby dance. L’evento è organizzato in collaborazione con i bagnini, gli hotel e i commercianti di Torre Pedrera.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



Tutti i venerdì fino al 1° settembre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed arricchito con ospiti e performance varie. L’appuntamento della settimana è con il Ru…Umorista Alberto Caiazza, attore e imitatore italiano, noto al pubblico per la sua abilità di imitatore rumorista (venerdì 4 agosto).

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.sganassau.it

Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati



venerdì 4 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Omaggio a Morricone. Musiche da Oscar

Un concerto in omaggio al grande Maestro Ennio Morricone, le cui composizioni hanno affascinato intere generazioni e attraversato svariati generi musicali, facendo di lui il più importante compositore di colonne sonore di tutti i tempi. Protagonista strumentale del concerto è il prestigioso Ensemble Le Muse, tutto al femminile. Diretto dal Maestro Andrea Albertini che per l’occasione, oltre ad occuparsi della direzione orchestrale, siede al pianoforte e introduce i brani, ripercorrendo con il pubblico i momenti salienti della carriera di Ennio Morricone, raccontando le storie che si celano dietro alle sue musiche. Ospite musicale della serata è Angelica Depaoli che, con la sua voce farà rivivere le magiche atmosfere di quelle pellicole che hanno segnato la storia della cinematografia italiana. Special guest, Susanna Rigacci: la soprano italo svedese che dal 2001 è stata la voce solista di Morricone nel mondo. Nel corso della serata, sono eseguite particolari rielaborazioni delle colonne sonore degli spaghetti western di Sergio Leone (“C’era una volta il west”, “Il Buono il brutto e il cattivo”, “Giù la testa”), le magiche atmosfere di “Mission”, le tinte più moderne di “Malena”, “Nuovo Cinema Paradiso”, e si potranno ascoltare anche le indimenticate canzoni come “Se Telefonando” (portata al successo da Mina) e “Here’s to you” (cantata da Joan Baez), di cui Morricone è stato l’autore. I biglietti sono disponibili su: www.ticketone.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



sabato 5 agosto 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Tel chi Filippo

Uno spettacolo comico a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata. Filippo Caccamo interpreta in maniera ironica il mondo dei professori e dei collaboratori scolastici, dei tecnici e della segreteria, portando sul palco i suoi personaggi nati sul web più conosciuti e amati. Tra battute e scene esilaranti, Filippo introduce anche tematiche esterne al mondo scolastico, come la crescita personale e le responsabilità che ne derivano, il rapporto con i genitori o quello con gli uffici pubblici. Non può infine mancare la canzone “Il Collegio docenti”, una brillante parodia di “Brividi” che ha riscosso molto successo e che ha fatto impazzire il pubblico sui social e a teatro. Biglietti disponibili su: www.ticketone.it

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



sabato 5 agosto 2023

Chiesa di Nostra Signora di Fatima, via Coletti, 174 – Rimini Rivabella

Il canto come preghiera

Nell’ambito della rassegna corale estiva ‘Il canto come preghiera’, giunta alla ventesima edizione, si svolge il concerto del coro ‘Nostra Signora di Fatima’, diretto dal Maestro Loris Tamburini.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/aercoemiliaromagna



sabato 5 agosto 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile – Rimini

Marecchia Social Fest

FestivalPark

Continuano gli appuntamenti con il Marecchia Social Fest al Parco della Serra Cento Fiori, che propone un aperitivo di mezza estate e musica degli anni ’90 e duemila con Dj Muna.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori/?locale=it_IT



sabato 5 Agosto 2023

Santuario Santa Maria delle Grazie, via delle Grazie 10 – Rimini Covignano

23° Palio dell’Assunta e 5° Memorial Gastone Sammarini

CSI Rimini e Golden Club Rimini organizzano il 23° Palio dell’Assunta e 5° Memorial Gastone Sammarini”: Gare giovanili, Podistica competitiva e non competitiva Km 10,200. Tutte le informazioni per l’iscrizione sul sito di riferimento.

Orario: Ritrovo ore 18; partenza ore 18.45: Gare giovanili (5^ Tappa Campionato Giovanile Uisp di corsa su strada); Partenza ore 19.30: Gara Competitiva e non competitiva km 10.200; Premiazioni e festa finale ore 20.30/21.00 Info: 334 6881444; 0541 383488 (CSI) www.csirimini.it



domenica 6 agosto 2023

Riminiterme, via P. di Piemonte, 56 – Rimini Miramare

Alba in Musica

Semplici e un po’ banali

Evento della Rassegna “Concerti all’Alba”, a cura di Rimini Classica in collaborazione con Blue Beach e Riminiterme e con il contributo della Regione Emilia-Romagna. Un concerto omaggio a Mina e Adriano Celentano alle prime luci dell’alba, sulla spiaggia. Sul palco una band e le due voci di Cristina Di Pietro e Alberto Bastianelli. In scaletta i più grandi successi del duo, della Tigre di Cremona e del Molleggiato. In caso di maltempo il concerto sarà riproposto a data da destinarsi e in caso di impossibilità a partecipare a questa nuova eventuale data, saranno interamente rimborsati i biglietti. Disponibilità dei biglietti su: www.liveticket.it

Ore 5.30 Ingresso a pagamento www.facebook.com/riminiclassica



domenica 6 agosto 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

Marecchia Social Fest

Il matrimonio di Rosa

Nell’ambito del Marecchia Social Fest, la rassegna organizzata dalla Cooperativa sociale Cento Fiori nel parco de La Serra Cento Fiori, è proposta la proiezione del film di genere commedia dal titolo ‘Il matrimonio di Rosa’ diretto da Icíar Bollaín, con Candela Peña e Sergi López. Introduzione al film a cura del critico cinematografico Paolo Pagliarani. In collaborazione con Acli Provinciale Rimini.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori/?locale=it_IT



lunedì 7 agosto 2023

piazzale Fellini – Rimini Marina Centro

La Rotonda sul mare

La Clinica Nuova Ricerca propone una serata dedicata alla Città di Rimini. Uno show di Teo Teocoli accompagnato dalla sua storica band ‘Doctor beat’. Con le musiche di Moreno il Biondo e la Grande Orchestra. Racconti a cura di Cesare Trevisani. I biglietti sono disponibili con ritiro alla Clinica Nuova Ricerca a partire dal 4 agosto dalle 8 alle 12.

Ore 20.30 Ingresso gratuito Info: 0541 319411 www.facebook.com/nuovaricerca/?locale=it_IT



dal 31 luglio al 11 agosto 2023

Bagni Libra 63 – 63/A e 63/B – 64 – 65, via Lungomare Di Vittorio 8B – Rimini

Torneo di bocce

30esima edizione del Pallino D’Oro e Master individuale maschile e femminile

La tradizionale gara sportiva di bocce ‘Il Pallino d’oro’ torna a Rimini per la 30° edizione, a cui partecipano circa 40 giocatori divisi per categoria.

In contemporanea, come di consueto, i bagni Libra organizzano un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce, provenienti da tutte le regioni. L’evento si svolge venerdì 11 agosto durante l’intera giornata.

Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D , Amatori e non tesserati. Anche i turisti e appassionati dell’attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali.

Orario: ogni sera dalle 21 alle 24. La finalissima della cat. A sarà disputata venerdì 11 agosto alle ore 22. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 23. Info: 338 6104321

Tutti i lunedì, martedì e giovedì fino al 31 agosto e sabato 29 luglio, 12 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno339 2400025

http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it





MOSTRE

fino a giovedì 31 agosto 2023

Dal bagno 47 al bagno 100 – Rimini Sud

Tutti al mare

E’ un racconto per immagini in una cornice inedita, quello proposto dalla mostra fotografica dal titolo ‘Tutti al mare’. Lungo 2,5 km di spiaggia, dal bagno 47 al bagno 100, sarà possibile ripercorrere i primi 180 anni dalla fondazione del primo stabilimento balneare attraverso una serie di 100 immagini su plance: dal Kursaal all’Isola delle Rose, dalla palata a Renzo Pasolini, dal corteo dei fiori alle dune del lungomare di oggi, dalle baracche delle origini ai chiringuito.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

fino al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra, che inaugura, nelle rispettive sedi, sabato 24 giugno, è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

A Rimini l’inaugurazione della mostra al Fellini Museum ha luogo alle ore 17.

Orario: dal 24 giugno al 31 agosto da martedì a domenica 10-13 e 16-19 Tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto apertura serale 21-23. Dal 1° al 24 settembre da martedì a venerdì 10-13 e 16-19. Sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Dal Fumetto al Film

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni Settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

E’ ideatore e autore di molti personaggi con la collaborazione di numerosi disegnatori italiani, tra cui: Leone Cimpellin, Giorgio Cavazzano, Giorgio Trevisan, Silvano Sacchetti, Marzio Lucchesi, Giuseppe Scapigliati, Massimo Albini, Magnus, Giovanni Zaccagnini, Silvia Mondini, Silver e Clod.

Ogni giovedì alle 16.00 fino alla fine di agosto, al Cinemino sarà proiettato Animation Cartoon Collage di Romano Garofalo.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; lunedì non festivo chiuso

Ingresso: 2 € per il solo Palazzo del Fulgor Info: 0541.793781 www.fellinimuseum.it

fino al 31 luglio

Le mostre di Cartoon Club sono visitabili al Museo della Città , alla Galleria dell’Immagine e all’ Augeo Art Space. Tra queste c’è la mostra “A come Altan. P come Pimpa”, omaggio/tributo che Cartoon Club e Rimini dedicano al celebre vignettista di Treviso, creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni, come la Pimpa.

Info: www.cartoonclubrimini.com

da domenica 30 luglio a domenica 20 agosto 2023

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro

XeroFatArt

Mostra di pittura botanica dell’artista Marino Calesini, curata dalla critica d’arte Lia Briganti. Calesini, che per diversi anni ha lavorato in ambito fotografico ed ha curato mostre fotografiche di tema botanico, ha messo a punto una sua interpretazione della pittura botanica, in cui unisce la sua passione per le Xerofite con il suo sguardo di fotografo e la sua esperienza di pittore botanico. I suoi dipinti su tavola sono rappresentazioni macroscopiche di dettagli botanici che riflettono la sua predilezione per la terra e per le piante che vivendo in ambienti aridi, mettono in atto strategie di sopravvivenza e di adattamento, generando fioriture meravigliose.

Vernissage domenica 30 luglio alle ore 18.

Orario: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22 Ingresso libero

Info: www.facebook.com/marino.calesini/?locale=it_IT