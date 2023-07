La magia di Wonderland, la grande danza, lo street urban style, gli incontri della Terrazza della Dolce vita e ancora tanta musica

Da venerdì 28 luglio si riaccende la magia in piazza Malatesta con il nuovo spettacolo internazionale firmato da Festi group per Rimini “Wonderland, la versione di Alice”, ispirato al celebre e romanzo pubblicato nel 1865 da Charles Lutwidge Dodgson con lo pseudonimo di Lewis Carroll. Dopo il successo della scorsa estate con “Peter Pan e i giardini di Kensigton”, sarà uno degli appuntamenti di punta del cartellone dell’estate riminese, che si ripeterà con doppia replica ogni venerdì e sabato sera fino al 12 agosto.

Riflettori anche sulla danza: domenica 30 luglio si conclude la quarta edizione del concorso internazionale dedicato ad uno dei più grandi ballerini di sempre Rudolf Noureev, che culminerà con una serata aperta al pubblico al Teatro Galli, con ospiti del calibro di Nais Duboscq e Francesco Mura, primi ballerini dell’Operà di Parigi, e di Sergio Bernal, il Re del flamenco.

Nel fine settimana Rimini diventa la capitale italiana dello street urban style. Il 28 e 29 luglio, al Moab Court, nel cuore del Parco del Mare, ospita due grandi eventi targati Red Bull: “Red Bull Dance your Style”, l’evento globale di street dance in cui il pubblico è l’unico giudice in gara, e “Red Bull Half Court”, l’appuntamento internazionale con il basket 3 contro 3 dedicato ai migliori streetballers del mondo”. I due eventi saranno affiancati, tra sabato e domenica, da un talk con il cestista Abi Abass e il riminese della squadra di basket in carrozzina Riviera Basket Rimini e motivatore Mirco Acquarelli, in un confronto con Danilo Paura, stilista, e Davide Lamma, ex cestista della Fortitudo Bologna e un training di allenamenti individuali personalizzati Basic To ideato da Davide Lamma dedicato a giocatori pro e dilettanti la domenica mattina.

Al via domenica 30 agosto la quarta edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Trenta i protagonisti tra giornalisti, politici, sportivi e nomi celebri dello spettacolo nazionale e internazionale, che si confrontano sul tema “L’Amore salverà il mondo”. Tra gli ospiti della settimana al Grand Hotel: Pupi Avati e Paola Perego (domenica 30 luglio), Massimo Giletti (lunedì 31 luglio), e l’attrice Marisa Laurito (martedì 1° agosto).

E ancora tanta musica, vera protagonista dell’estate riminese. Venerdì 28 luglio la Rimini Beach Arena, sulla spiaggia di Miramare, ospita il Poker Sound Festival, un grande appuntamento di musica Trap con artisti del calibro di Tedua & Shiva, Finesse e Mambolosco. Nell’ambito della sezione che la Sagra Musicale Malatestiana dedica alla musica contemporanea, martedì 1 agosto al Teatro degli Atti appuntamento con il New Music Project Ensemble che prevede un ampio set di percussioni, percussionisti e voci con la guida di Ars Ludi – Leone d’Argento alla Biennale di Venezia – in un concerto con opere di John Cage, Guo Wenjing, Tōru Takemitsu, Scelsi). E poi ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, dove martedì 25 luglio Sergio Casabianca canterà I Nomadi nell’impronta di Augusto Daolio, mentre martedì 1 agosto Andrea Amati presenta in esclusiva ‘Passo dopo passo’, anteprima del nuovo album a cura del cantautore riminese.

Per la rassegna Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia, la corte della Biblioteca Gambalunga propone giovedì 27 luglio Paola Turroni che legge Marina Cvetaeva, con la performance ‘Smisurata in un mondo di misure’.

Al Parco Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, è proposto un concerto omaggio a David Bowie, un nuovo appuntamento in collaborazione con Rimini Classica (sabato 29 luglio), mentre domenica è in programma la proiezione del film commedia dal titolo ‘Non ci resta che vincere’, di Javier Fesser, in collaborazione con Notorius Rimini Cineclub.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, giovedì 27 luglio va in scena Grease, il celebre musical allestito dai ragazzi della Scuola di Danza&Musical Anca Ardelean di Rimini. Venerdì 28 luglio è la volta di Eleonora Elettra full band in concerto, mentre domenica 30 luglio sarà una serata all’insegna della musica con il cantautore e musicista riminese, fondatore dei Miami & the Groovers, Lorenzo Semprini.

Come di consueto al mercoledì il centro storico si anima con i musei e i negozi aperti fino a sera grazie alla Rimini Shopping Night e il mercatino dei bambini in piazza Cavour (Ricordi in soffitta).

Per gli appuntamenti tra sport e solidarietà sabato 29 luglio, al Campo Don Pippo si svolge il Torneo amatoriale a coppie di Burraco, una delle iniziative di Rimini for Mutoko, che raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia.

IN EVIDENZA

Fino a mercoledì 23 agosto 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Cinema sotto le stelle agli Agostiniani

Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico i migliori film della stagione invernale, da vedere sotto le stelle.

Una selezione di 23 film che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima. Programma della settimana:

martedì 25 luglio: Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini (Italia 2023, 57’)

Il film è arricchito dalle musiche originali composte dal musicista riminese Federico Mecozzi, da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi. Con il regista intervengono alcuni protagonisti del film in collaborazione con Il Palloncino Rosso, Ingresso libero

mercoledì 26 luglio: Gli spiriti dell’isola (The Banshees of Inisherin), di Martin McDonagh (Irlanda 2022, 114’)

giovedì 27 luglio: Decision to Leave, di Park Chan-wook (Corea del Sud 2021, 138’)

domenica 30 luglio: L’innocente (L’innocent), di Louis Garrel (Francia 2022, 99’)

lunedì 31 luglio: Mon Crime, di François Ozon (Francia 2023, 102’)

Scarica tutto il programma su: https://drive.google.com/file/d/1auTT4OPu5A9FoMohTD_Vy5u8KsOmSZwd/view

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)

da martedì 25 a domenica 30 luglio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Concorso Rudolf Noureev

Quarta edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev, ideato da Daniel Agésilas (già Direttore del Conservatorio Nazionale di Parigi e partner di Rudolf), e Maria Guaraldi (organizzatrice di importanti eventi internazionali nel mondo della danza), con il patrocinio della Fondazione Noureev e la collaborazione del Comune di Rimini. Le Masterclass, realizzate grazie alla presenza di Etoile e partner che hanno avuto il privilegio di lavorare con Noureev, si concludono con la Soirée finale del Concorso che si terrà Il 30 luglio al Teatro Galli. I finalisti, selezionati delle due categorie, Studenti e Giovani Professionisti, si cimenteranno, nelle coreografie di Noureev da Don Chisciotte, Romeo e Giulietta, Il lago dei cigni, Lo Schiaccianoci, Raymonda e La bella addormentata. Per l’occasione ospiti eccezionali calcheranno il palco del Teatro Galli, da Nais Duboscq e Francesco Mura, primi ballerini dell’Operà di Parigi, che si esibiranno in un pas de deux tratto dal 2° atto de ‘Il lago dei cigni” e nell’assolo de ‘La morte del cigno’ con Nais Duboscq, e di Sergio Bernal, considerato il Re del flamenco, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, vera star internazionale del balletto classico e del classico spagnolo, ospite nei maggiori programmi TV in Italia, che porterà in scena ‘Il Cigno’ per la coreografia di Ricardo Cue. Dopo lo spettacolo il pubblico avrà la possibilità di assistere alle premiazioni dei candidati, provenienti da diverse parti del mondo come Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Russia, Lituania e Giappone.

La prevendita dei biglietti per il Gala del 30 luglio è disponibile su liveticket: www.liveticket.it/galanureyev

Orario Gran Galà: dalle 20 alle 22.30 Ingresso a pagamento. Info: 380 6413533 – 0541 793811 (Teatro Galli) www.concoursrudolfnoureev.org

il venerdì e sabato dal 28 luglio al 12 agosto 2023

piazza Malatesta – Rimini centro storico

Wonderland – La versione di Alice

Tra fine luglio e agosto, un nuovo grande spettacolo in piazza Malatesta trasforma l’outdoor del Museo Fellini in un luogo dove poter sognare.

Dopo il successo di pubblico di “Peter Pan nei giardini di Kensington”, Festi Group torna a riempire di fiaba e di sogno piazza Malatesta con un nuovo spettacolo ‘Wonderland. La versione di Alice’, tra proiezioni, coreografie e musiche ispirato ad un altro amatissimo capolavoro della letteratura ‘Alice nel paese delle meraviglie’.

Un nuovo progetto di Monica Maimone per il Comune di Rimini, in scena per sei serate ogni venerdì e sabato tra la fine di luglio e la prima metà di agosto.

venerdì 28 luglio 2023

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Poker Sound Festival

Alla Rimini Beach Arena: Tedua & Shiva + Finesse + Mambolosco

La Rimini Beach Arena ospita ancora una volta il Poker Sound Festival, un grande appuntamento di musica Trap con artisti del calibro di Tedua,che nel 2023 ha superato il mese di permanenza in vetta alla top ten con il suo album “Divina Commedia”, Shiva, che nel mese di giugno ha pubblicato il suo quinto album ‘Santana Season’ e Finesse, artista e producer di straordinario talento, tornato a conquistare le classifiche dopo aver ottenuto risultati eccellenti anche oltreoceano, collaborando con importanti nomi della musica americana e sudamericana come Bad Bunny, Nicki Minaj e PnB Rock. A loro si aggiunge Mambolosco, il rapper italoamericano che è riuscito a imporsi con il suo stile chill carico d’influenze d’Oltreoceano unendo perfettamente la wave americana e la trap italiana.

Biglietti disponibili su www.ticketsms.it

Orario: dalle ore 21:00 alle ore 01:00. Ingresso a pagamento Info: 335 5645740 www.riminibeacharena.com

da venerdì 28 a domenica 30 luglio 2023

Belvedere, piazzale Kennedy – Rimini Marina Centro

Moab Court Experience

Il parco del mare di piazzale Kennedy si trasforma per tre giorni in un grande contenitore di eventi che vede protagonisti basket, streetwear, musica e danza, diventando il cuore pulsante dell’’Urban Style’ italiano. Lo street basket infatti sarà l’elemento trainante di tutto il weekend. Il programma prevede due importanti eventi targati Red Bull e una serie di attività create ed organizzate da MOAB. Venerdì 28 luglio: Red Bull Dance Your Style, l’evento globale di street dance in cui il pubblico è l’unico giudice in gara. Ospiti dell’evento Valentina Vernia aka Banana, ballerina e content creator e, Filippo Trombetti aka Philgood, insegnante e coreografo noto e apprezzato in tutto il mondo. Ad animare la serata DJ AKE, songwriter, rapper e produttore musicale che ha preso parte ad alcuni degli eventi internazionali più rinomati del panorama della street dance. Orario: dalle 21.30.

Sabato 29 luglio: Red Bull Half Court, appuntamento internazionale con la finale di basket 3 contro 3 che vede sfidarsi i migliori streetballers del mondo, proprio a Rimini. Orario: dalle 16 alle 24. Alle ore 14, anteprima ufficiale dell’evento con il talk dal titolo “Inventarsi per essere unici”, che si sviluppa attorno alla celebre frase di Michael Jordan: “I limiti, come le paure, spesso sono soltanto illusioni”. Il talk è organizzato in collaborazione Step Out, il podcast di Awudu ‘Abi’ Abass, giocatore di Eurolega e LBA della Virtus Segafredo Bologna. Protagonisti, infatti, sono proprio il cestista Abi Abass e il riminese della squadra di basket in carrozzina Riviera Basket Rimini e motivatore Mirco Acquarelli, in un confronto con Danilo Paura, stilista, fondatore del brand giovanile “Paura” streetwear e Davide Lamma, ex cestista della Fortitudo Bologna e ideatore del programma di allenamenti individuali personalizzati Basic To. Durante il confronto, i protagonisti potranno interagire con il pubblico e saranno presenti anche i giocatori e i talent che un’ora dopo daranno il via alla kermesse del Red Bull Half Court. Domenica 30 luglio: Appuntamento con il training one to one dalle 9 alle 12. L’ex cestista Davide Lamma porta per l’occasione il suo metodo di allenamento Basic To sul Moab Court. Dedicato a giocatori pro e dilettanti riserva le proprie sedute di allenamento, suddivise in tre slot da 45 minuti, a 16 fortunati che potranno iscriversi attraverso l’App di Pick & Roll.

Ingresso libero Info www.moab.sm



da domenica 30 luglio a giovedì 10 agosto 2023

Grand Hotel, parco Federico Fellini – Rimini Marina Centro

La Terrazza della Dolce Vita

Nell’affascinante cornice dei giardini del Grand Hotel, si volge la quarta edizione della Terrazza della Dolce vita, i salotti en plein air ideati da Simona Ventura e Giovanni Terzi. Trenta i protagonisti tra giornalisti, politici, sportivi e nomi celebri dello spettacolo nazionale e internazionale, che si confrontano sul tema “L’Amore salverà il mondo”. Il format dell’evento è promosso da Apt Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna e Comune di Rimini. Gli ospiti della settimana: domenica 30 luglio il regista e produttore cinematografico Pupi Avati insieme alla conduttrice televisiva Paola Perego. Lunedì 31 luglio è la volta del giornalista Massimo Giletti, mentre martedì 1° agosto ospite del salotto riminese è l’attrice Marisa Laurito. Ore18.30 Ingresso gratuito con prenotazione via e-mail a congressi@grandhotelrimini.com oppure telefonicamente allo 0541 22122.

martedì 1 agosto 2023

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Ars Ludi – New Music Project Ensemble. Concerto Orientale

74° Sagra Musicale Malatestiana – Musica contemporanea

Si rinnova la collaborazione con i San Marino International Music Summer Courses per una importante proposta di musica contemporanea al Teatro degli Atti, che prevede un ampio set di percussioni e percussionisti con l’Ensemble Ars Ludi – Leone d’Argento alla Biennale di Venezia – e i loro allievi impegnati in un concerto con opere di John Cage, Guo Wenjing, Tori Takemitsu.

Ore 21.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.sagramusicalemalatestiana.it



IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Per tutta l’estate, un appuntamento a settimana di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. 13 concerti di artisti del territorio e non solo, che vi faranno viaggiare tra i generi musicali più diversi: dalla musica italiana al cubano, passando per rock, jazz e tanto altro. Questa settimana, martedì 25 luglio, Sergio Casabianca canterà I Nomadi nell’impronta di Augusto Daolio. Un viaggio alla riscoperta di un leader artistico che ha segnato la storia della musica italiana. Martedì 1 agosto Andrea Amati presenta ‘Passo dopo passo’, l’anteprima del nuovo album a cura del cantautore riminese, in esclusiva per il pubblico di SGR Live.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR



martedì 25 luglio 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Il circo dei saltimbanchi a Rivabella

Il comitato Turistico di Rivabella propone una serata di divertimento e animazione con lo spettacolo del circo dei saltimbanchi.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella



tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico negozi aperti fino a tardi: shopping, food, musica e cultura, tornano gli appuntamenti infrasettimanali di Rimini Shopping Night.

Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura, con i musei aperti anche di sera.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 circa Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/



tutti i mercoledì sera fino al 30 agosto 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee, voglia di creare e di inventare. Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro



tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città nei mercoledì d’estate.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

Cibo e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00 Info: www.facebook.com/mercatocoperto.rimini

26 luglio e 2 agosto 2023

Sedi varie, Borgo San Giuliano – Rimini



Esco in scarana 2023

Le veglie estive nel borgo San Giuliano a cura di Società de Borg

L’Associazione Società de Borg propone quattro serate di eventi nel Borgo San Giuliano.

Mercoledì 26 luglio: piazzetta Gabena (Giardino, via Bernardini) “Biblioborg”, libri riminesi freschi di stampa e dialogo con gli autori.

Mercoledì 2 agosto: piazzetta Pirinela (via Marecchia) “La Mareccia, e dialet e Eborg”, conversazioni sul dialetto riminese con Fabio Bruschi e Davide Pioggia.

In caso di maltempo gli eventi si terranno al Cinema Tiberio, Via San Giuliano 16.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/SocietadeBorg

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Burattini e Saltimbanchi a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi e i burattini della Compagnia J. Niemen. Uno spettacolo divertente per tutte le età con ballerini, marionette, giocolieri, suonatori di fisarmoniche e clown.

Ore 21. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera



tutti i giovedì fino al 10 agosto 2023

Corte della Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Voci allo specchio. La poesia raccontata dalla poesia

Quattro grandi voci del passato, due italiane e due straniere, una russa e una statunitense si rispecchiano nel ritratto e nella lettura delle autrici dei nostri giorni, capaci di contagiare il pubblico con la loro consapevole passione. Della luminosa Cristina Campo, bolognese di nascita ma di padre romagnolo, quest’anno ricorre il centenario della nascita. Marina Cvetaeva e Anne Sexton rappresentano due vertici differenti della poesia amorosa del Novecento. Patrizia Vicinelli perfetta incarnazione di vita e opera è stata un’artista capace di spaziare dalla poesia sperimentale e visiva al teatro e alla performance, pagando ogni scelta sulla propria pelle. Voci potentemente femminili allo specchio del nostro tempo, nella lettura di Francesca Serragnoli, Paola Turroni, Maria Luisa Vezzali e Sabrina Foschini, che scelgono di non presentare la propria poesia ma quella che da sempre le ha attraversate e formate. L’appuntamento della settimana: giovedì 27 luglio Paola Turroni legge Marina Cvetaeva, nella performance dal titolo ‘Smisurata in un mondo di misure’.

Ore 21.00 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: 0541.704486 bibliotecagambalunga.it



giovedì 27 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Grease: Musical al Parco degli Artisti

Per gli appassionati di musica e ballo, il Parco degli Artisti ospita uno dei musical più amati: Grease. Il celebre musical viene messo in scena dai ragazzi della Scuola di Danza&Musical Anca Ardelean di Rimini. Questi giovani artisti, dei corsi intermedio e avanzato di Musical Theatre, sotto la guida della direttrice Anca Ardelean e dell’insegnante e coreografa di musical Giorgia Falcioni, studiano danza, canto e recitazione con lo scopo di diventare degli artisti a tutto tondo e hanno collezionato negli ultimi anni numerosi premi sia a livello nazionale che internazionale. Il musical è un mix di balli coinvolgenti, canzoni emozionanti e momenti comici che incanteranno il pubblico.

La regia, le coreografie e la direzione musicale è curata dall’insegnante Giorgia Falcioni.

Prevendite su Liveticket.it/greaseancaardelean

Ore 20.45 Ingresso a pagamento

giovedì 27 luglio 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Schiuma Party

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata all’insegna del divertimento e del ballo tra la schiuma. Ore 21 Ingresso gratuito www.facebook.com/comitatotorrepedrera

giovedì 27 luglio 2023

Bagni 105-107 – Rimini, Marebello

Fuochi d’artificio

La magia della luce, effetti scenici di illuminazione in grado di stupire e lasciare a bocca aperta grandi e piccoli: sono i Fuochi d’artificio, ancora protagonisti di grandi spettacoli organizzati dai Comitati Turistici Locali sulla spiaggia di Rimini.

Ore 22.30 circa



27, 29 luglio 2023

piazzetta Lacuadra dell’Orto e Giardino di B.I.M.B.Y (ex dell’Hotel delle Nazioni) – Rimini San Giuliano

Eco di donna evolution

Continuano gli appuntamenti della quinta edizione della rassegna ‘Eco di Donna Evolution’ organizzata dal Caffè dell’Orto in collaborazione con il Comitato Turistico di San Giuliano Mare, Musica di Seta e Associazione Sarà. Protagoniste cantautrici e autrici provenienti da tutta Italia che raccontano la donna e la vita, dal particolare all’universale. Giovedì 27 luglio ore 19 al giardino B.I.M.B.Y, evento speciale a cura dell’Associazione Sarà, che ha contribuito alla realizzazione del festival con l’installazione di una piccola biblioteca aperta per lo scambio dei libri. Segue alle 21.30 il concerto della pluripremiata cantautrice, autrice e chitarrista Erica Boschiero, che presena il suo ultimo album ‘Respira’. Ultimi due appuntamenti della rassegna sabato 29 luglio, alla piazzetta Lacuadro dell’orto. Alle ore 19 presentazione del libro ‘Femita vol.2. Le femmine rock dello Stivale’ di Laura Pescatori, in dialogo con Laura Gramuglia e la cantautrice Chiara Raggi. Il libro raccoglie la testimonianza di trenta artiste, tra cui la stessa Chiara Raggi, presentando le voci più rilevanti del panorama musicale femminile italiano. Alle 21.30 concerto della cantautrice e attrice teatrale Silvia Conti, di cui uscirà il nuovo album in autunno.

Ingresso libero Info: www.facebook.com/ecodidonna?locale=it_IT



Tutti i venerdì fino al 1° settembre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed arricchito con ospiti e performance varie. L’appuntamento della settimana è con Samuel Barletti, il ventriloquo italiano vincitore della quinta edizione di Italia’s Got Talent (28 luglio).

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.sganassau.it





Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati





venerdì 28 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Eleonora Elettra full band in concerto

Eleonora Zanotti, in arte Eleonora Elettra, si esibisce insieme a Luca Arduini (chitarra), Luca Di Carlo (basso) e Matteo Benocci (batteria). Nei suoi brani, ‘Elettra’ spazia alla ricerca di sé stessa e indaga il grande mondo delle relazioni, in un viaggio dalle varie sonorità, dal genere indie folk al soul. E’ possibile prenotare un tavolo al Chiosco ‘Il Casotto’, con supplemento per lo spettacolo di 4 € sulla prima ordinazione. Info e prenotazione al 327 4115353 (whatsapp). L’evento è inserito nella rassegna “InCanto di Periferia”, realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



sabato 29 luglio 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

Marecchia Social fest

L’uomo che cadde sulla terra. Concerto omaggio a David Bowie

Nell’ambito del Social Fest, la rassegna organizzata dalla Cooperativa sociale Cento Fiori nel parco de La Serra Cento Fiori, è proposto un concerto omaggio a David Bowie, un nuovo appuntamento in collaborazione con Rimini Classica. Houdini Righini voce, Marco Mantovani pianoforte, Massimo Marches chitarra, basso ed elettronica, Aldo Maria Zangheri viola per una serata dedicata al Duca bianco della musica. Ore 21.00 Ingresso gratuito Info: www.coopcentofiori.it



sabato 29 luglio 2023

Lungomare, via San Salvador – Torre Pedrera, Rimini

Lungomare in festa

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata di animazione sul nuovo Lungomare per festeggiare l’estate. Intrattenimento, divertimento e tanto altro: zucchero filato, palloncini, balli di gruppo, trucca-bimbi e baby dance. L’evento è organizzato in collaborazione con i bagnini, gli hotel e i commercianti di Torre Pedrera.

Ore 21 Ingresso gratuito www.facebook.com/comitatotorrepedrera



fino a sabato 29 luglio 2023

Campo Don Pippo – Rimini

Rimini for Mutoko – Giochiamo per l’Africa

Un progetto a scopo umanitario che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia. Sabato 29 luglio, ore 20.30, al Campo Don Pippo (località Casetti) si svolge il Torneo amatoriale a coppie di Burraco.

Info: 335 6338525; 335 1270914 www.riminiformutoko.it





domenica 30 luglio 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

Marecchia Social Fest

Non ci resta che vincere

Nell’ambito del Social Fest, la rassegna organizzata dalla Cooperativa sociale Cento Fiori nel parco de La Serra Cento Fiori, è proposta la proiezione del film di genere commedia dal titolo ‘Non ci resta che vincere’, di Javier Fesser, in collaborazione con Notorius Rimini Cineclub. L’evento si svolge anche in collaborazione con Acli provinciale Rimini ed è introdotto dal critico cinematografico Paolo Pagliarani. Ore 21.00 Ingresso gratuito www.facebook.com/CooperativaSocialeCentoFiori

domenica 30 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Lorenzo Semprini in concerto

Una serata all’insegna della musica con il cantautore e musicista riminese, fondatore dei Miami & the Groovers, Lorenzo Semprini. Un artista che si muove tra echi folk, sferzate rock e ballate di frontiera. E’ possibile prenotare un tavolo al Chiosco ‘Il Casotto’, con supplemento per lo spettacolo di 4 € sulla prima ordinazione. Info e prenotazione al 327 4115353 (whatsapp). L’evento è inserito nella rassegna “InCanto di Periferia”, realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 20.00 Ingresso a pagamento www.facebook.com/parcodegliartistirimini



dal 31 luglio al 11 agosto 2023

Bagni Libra 63 – 63/A e 63/B – 64 – 65, via Lungomare Di Vittorio 8B – Rimini

Torneo di bocce

30esima edizione del Pallino D’Oro e Master individuale maschile e femminile

La tradizionale gara sportiva di bocce ‘Il Pallino d’oro’ torna a Rimini per la 30° edizione, a cui partecipano circa 40 giocatori divisi per categoria.

In contemporanea, come di consueto, i bagni Libra organizzano un Master Nazionale di bocce maschile e femminile riservato alla cat. A, che vede la partecipazione di Campioni Nazionali di Bocce, provenienti da tutte le regioni. L’evento si svolge venerdì 11 agosto durante l’intera giornata.

Nelle altre serate si svolgeranno invece le gare aperte alle categorie B, C, D , Amatori e non tesserati. Anche i turisti e appassionati dell’attività sportiva delle bocce potranno quindi partecipare alle gare serali.

Orario: ogni sera dalle 21 alle 24. La finalissima della cat. A sarà disputata venerdì 11 agosto alle ore 22. Le premiazioni si svolgeranno alle ore 23. Info: 338 6104321





Tutti i lunedì, martedì e giovedì fino al 31 agosto e sabato 29 luglio, 12 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno339 2400025

http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it





MOSTRE

fino a giovedì 31 agosto 2023

Dal bagno 47 al bagno 100 – Rimini Sud

Tutti al mare

E’ un racconto per immagini in una cornice inedita, quello proposto dalla mostra fotografica dal titolo ‘Tutti al mare’. Lungo 2,5 km di spiaggia, dal bagno 47 al bagno 100, sarà possibile ripercorrere i primi 180 anni dalla fondazione del primo stabilimento balneare attraverso una serie di 100 immagini su plance: dal Kursaal all’Isola delle Rose, dalla palata a Renzo Pasolini, dal corteo dei fiori alle dune del lungomare di oggi, dalle baracche delle origini ai chiringuito.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

fino al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra, che inaugura, nelle rispettive sedi, sabato 24 giugno, è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

A Rimini l’inaugurazione della mostra al Fellini Museum ha luogo alle ore 17.

Orario: dal 24 giugno al 31 agosto da martedì a domenica 10-13 e 16-19 Tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto apertura serale 21-23. Dal 1° al 24 settembre da martedì a venerdì 10-13 e 16-19. Sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor





Dal Fumetto al Film

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni Settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

E’ ideatore e autore di molti personaggi con la collaborazione di numerosi disegnatori italiani, tra cui: Leone Cimpellin, Giorgio Cavazzano, Giorgio Trevisan, Silvano Sacchetti, Marzio Lucchesi, Giuseppe Scapigliati, Massimo Albini, Magnus, Giovanni Zaccagnini, Silvia Mondini, Silver e Clod.

Dal 23 giugno, ogni giovedì alle 16.00 al Cinemino sarà proiettato Animation Cartoon Collage di Romano Garofalo.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; lunedì non festivo chiuso

Ingresso: 2 € per il solo Palazzo del Fulgor Info: 0541.793781 www.fellinimuseum.it

fino al 31 luglio

Le mostre di Cartoon Club sono visitabili al Museo della Città , alla Galleria dell’Immagine e all’ Augeo Art Space. Tra queste c’è la mostra “A come Altan. P come Pimpa”, omaggio/tributo che Cartoon Club e Rimini dedicano al celebre vignettista di Treviso, creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni, come la Pimpa.

Info: www.cartoonclubrimini.com

da domenica 30 luglio a domenica 20 agosto 2023

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 – Rimini Marina Centro





XeroFatArt

Mostra di pittura botanica dell’artista Marino Calesini, curata dalla critica d’arte Lia Briganti. Calesini, che per diversi anni ha lavorato in ambito fotografico ed ha curato mostre fotografiche di tema botanico, ha messo a punto una sua interpretazione della pittura botanica, in cui unisce la sua passione per le Xerofite con il suo sguardo di fotografo e la sua esperienza di pittore botanico. I suoi dipinti su tavola sono rappresentazioni macroscopiche di dettagli botanici che riflettono la sua predilezione per la terra e per le piante che vivendo in ambienti aridi, mettono in atto strategie di sopravvivenza e di adattamento, generando fioriture meravigliose.

Vernissage domenica 30 luglio alle ore 18.

Orario: dal lunedì alla domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 22 Ingresso libero

Info: www.facebook.com/marino.calesini/?locale=it_IT