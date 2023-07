Lunedì 24 luglio Giardino di Casa Pascoli ore 21.15 San Mauro Pascoli

È il cinema al centro della scena nel Giardino della Poesia lunedì 24 luglio a Casa Pascoli (inizio ore 21.15) a San Mauro Pascoli. In proiezione due pellicole di impegno civile sui luoghi dove è nata la Costituzione: La buca (2019, 24 minuti) e Il tenente Vignola (2022, 26 minuti). Entrambi ambientati in Romagna tra l’inverno del 1943/44 e la Liberazione, raccontano storie di quotidiano eroismo, mostrandoci – secondo la famosa definizione di Piero Calamandrei – i luoghi dove è nata la Costituzione. Da un’idea di Ivano Artioli che ha curato soggetto e sceneggiatura, con la regia rispettivamente di Valerio Montemurro e Antonio Drago, tra gli interpreti Lelia Serra. Alla serata sono presenti registi, sceneggiatori e attori.

La partecipazione è gratuita. In caso di maltempo la serata sarà ospitata nell’adiacente Centro di documentazione sempre a Casa Pascoli.

I film

Il tenente Vignola. Romagna, inverno 1943/44. La Guerra di Liberazione è iniziata e Lina e Tonio, ambulanti di pesce, ricevono la visita del tenente Vignola che è un badogliano: l’8 settembre del ’43 Pietro Badoglio, che ha sostituito il duce, nella Sicilia liberata ha firmato prima l’armistizio di Cassibile con gli Alleati, poi ha dichiarato guerra alla RSI e alla Germania di Hitler. Il tenente Vignola chiede aiuto. Deve raggiungere il mare Adriatico dove gli Alleati, con una motonave o un sommergibile, lo aspettano per portarlo nel Meridione già liberato. Deve portare informazioni militari riservatissime. A voce. Niente di scritto. Tutto va coordinato alla perfezione, ma va superata una postazione tedesca efficace e ben armata. Spetta a Tonio intervenire. Lui ha ancora il suo fucile 91 perché è stato un fuciliere della Grande Guerra. E a Lina che gli sta a fianco…

Tra gli attori ci sono Roberto Asioli, Antonietta di Carluccio, Carlo Garavini, Debora Serri. Soggetto e sceneggiatura sono di Ivano Artioli. La regia è di Antonio Drago.

La buca. Romagna, inverno 1944/45. Sotto l’argine del Reno i contadini Celso ed Elvira in accordo con la Resistenza nascondono due tedeschi in una buca. Li alimentano. Di giorno li tengono nella buca, mentre di notte, protetti dal buio, li portano in casa per mangiare e dormire al caldo. L’inverno è rigidissimo, ma la cosa deve durare poco perché gli Alleati avanzano e sono a dieci chilometri. Invece si fermano.

Tra i motivi c’è anche il proclama di Alexander che ordina d’interrompere le azioni invernali. Non si fermano i tedeschi che ne approfittano, riprendono vigore e vanno a casa di Celso ed Evira. Sono tre soldati della Wehrmacht che di giorno pattugliano, ma già dal pomeriggio fino al mattino dopo rientrano e vogliono mangiare, stare al caldo, dormire nei letti. Sono militari prepotenti, violenti, cercano partigiani e disertori come quei due nascosti nella buca…

Tra gli attori Lelia Serra, Eliseo Dalla Vecchia, Enrico Caravita, Elio Ragno. Soggetto e sceneggiatura di Ivano Artioli, la regia è di Valerio Montemurro.

Il Giardino della Poesia è una rassegna promossa dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzata da Sammauroindustria in collaborazione con l’Accademia Pascoliana, Sillaba e Romagna Banca. Direttore artistico della rassegna è Gianfranco Miro Gori.

Info: 3355918055.