Al via una nuova settimana di eventi a Rimini tra sport e solidarietà, grande musica, cultura e danza. Una settimana che si apre con il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà con La partita del cuore per la Romagna. Un appuntamento imperdibile che andrà in onda in diretta giovedì 20 luglio, in prima serata su Italia 1, dallo Stadio Romeo Neri di Rimini. A sfidarsi a scopo benefico, a sostegno della campagna Mediafriends per aiutare le persone più fragili gravemente colpite dall’alluvione di maggio, saranno la Nazionale Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri e guidata dal mister Sebastiano Rossi, portiere dei record del grande Milan e dal direttore tecnico Sandro Giacobbe, uno dei soci fondatori della Nic. Dall’altra parte del campo, il Golden Team per la Romagna, con una selezione di personaggi dello spettacolo e dello sport, formazione allenata dal grande Arrigo Sacchi. Tra i convocati: Paolo Vallesi, Bugo, il bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 136 gol, Ubaldo Pantani, LDA, Cricca, Il Volo, Leo Gassman, Il Tre e Ludwig. E ancora Orietta Berti, Rovazzi, Rhove, Shade, il comico Max Angioni e tanti altri. L’evento è condotto da Veronica Ruggeri, mentre la telecronaca della partita sarà affidata alla coppia delle voci di Sportmediaset, Riccardo Trevisani e Massimo Callegari, che si alterneranno nel commento della sfida e scenderanno anche in campo a giocare.

La musica continua a fare da filo conduttore all’estate riminese con due appuntamenti di Percuotere la Mente, storica sezione della Sagra Musicale Malatestiana e con il calendario internazionale della Rimini Beach Arena. Dopo aver fatto atterrare il Lazarus di David Bowie sul palcoscenico del Teatro Galli, alla Corte degli Agostiniani torna il 18 luglio Manuel Agnelli, il cantautore leader degli Afterhours che propone un live partendo dal suo ultimo album da solista, ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’. Un’esortazione di grande attualità, dove il teatro fa la sua parte insieme alla musica. Il programma di Percuotere la mente prosegue il 23 luglio con un altro atteso ritorno, quello di Anna Calvi, cantautrice e chitarrista londinese che in pochi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio del tutto personale nel panorama musicale contemporaneo.

Il secondo appuntamento alla Rimini Beach Arena è per il 21 luglio con il Mamacita Festival, uno dei format hip hop reggaeton più famosi d’Europa, giunto alla terza edizione. Tra i super guests che si esibiranno live il rapper Lazza, che si è posizionato al secondo posto al festival di Sanremo 2023, Guè, Irama + Shablo dj set, Fred De Palma e Rhove.

E poi ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, dove martedì 18 luglio è in programma Ruben Royo y Pennabilli Social Club, con le canzoni di Cuba e dintorni e un revival di successi portate all’attenzione del pubblico mondiale dal “Buena Vista Social Club”, mentre martedì 25 luglio Sergio Casabianca canterà I Nomadi nell’impronta di Augusto Daolio, un leader artistico che ha segnato la storia della musica italiana.

Nell’ambito della Sagra Musicale Malatestiana, sezione Giovani, l’ASMI Chamber Orchestra in collaborazione con il Conservatorio Lettimi di Rimini debutterà al Teatro Galli il 20 luglio alle ore 21. Gli studenti internazionali uniranno le forze con la grande violinista Dylana Jenson, il violista Matteo Rocchi, il pianista Thomas Pandolfi, e il direttore d’orchestra David Lockington.

Lunedì 24 luglio all’Arena Francesca da Rimini, i suoni e le parole del 1983 ritornano per una notte con Vamos a la playa. Dopo la presentazione del libro ‘Oh, oh, oh, oh, oh I Righeira, la playa e l’estate 1983’ di Fabio De Luca (ed. Nottetempo), Johnson Righeira si esibirà dal vivo nei successi dei Righeira insieme a Sara e Cristina from Evolution 80.

Al Parco Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, sabato 22 luglio è proposto il concerto dei Papo Furado, una band che propone temi, melodie e ritmiche fortemente radicate e legate alla cultura musicale brasiliana, un concerto fatto di samba e bossanova, con arrangiamenti personalizzati nel rispetto dello stile tipico, armonie autentiche ed esecuzione depurata da qualsiasi contaminazione. Domenica ci sarà invece la proiezione del film di genere commedia dal titolo ‘Cyrano Mon Amour’, diretto da Alexis Michalik, in collaborazione con Notorius Rimini Cineclub.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, mercoledì 19 luglio, una serata in compagnia di Bicio, il celebre barzellettiere marchigiano, che dispensa pillole di buonumore. Giovedì 20 luglio è la volta dell’Omaggio a The Beatles, un concerto sulle note della band Effemme Acoustic Duo, mentre venerdì 21 il Bar Mario porta sul palco l’energia travolgente all’insegna dei successi di Ligabue. Sabato sera, 22 luglio, va in scena ‘Attenti a quei due’, uno spettacolo comico con Duilio Pizzocchi e Sergio Casabianca due grandi artisti del cabaret.

Al via anche la quarta edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev, che culminerà con una serata aperta al pubblico al Teatro Galli, domenica 30 luglio con ospiti del calibro di Nais Duboscq e Francesco Mura, primi ballerini dell’Operà di Parigi, e di Sergio Bernal, il Re del flamenco.

Fino al 23 agosto alla Corte degli Agostiniani, il Cinema sotto le stelle, una delle storiche rassegne cinematografiche, e non solo, anima l’estate riminese in centro storico, mentre fino al 21 luglio prosegue il Festival del Mondo Antico, con la presentazione del libro ‘La memoria dei maestri: Roberto Longhi e Federico Zeri’. Mauro Natale in dialogo con Giovanni Sassu e la Conferenza serale con Alessandro Vanoli (mercoledì 19 luglio), mentre venerdì 21 luglio con la conferenza serale ‘Gli ultimi prigionieri. L’arte trafugata dai nazisti, ieri e oggi’ con Fabio Isman.

Al Bagno Tiki, dal giovedì alla domenica si svolge invece la terza edizione della manifestazione sportiva di pesistica FIPE Summer Lift. Un evento che vede in particolare la partecipazione del settore giovanile di pesistica olimpica ed atleti della Nazionale Parapowerlifting.

Come di consueto il mercoledì il centro storico si anima con i musei e i negozi aperti fino a sera (Rimini Shopping Night), e il mercatino dei bambini in piazza Cavour (Ricordi in soffitta). Nel Borgo San Giuliano, invece continua l’iniziativa Esco in scarana, le veglie estive a cura della Società de Borg, mentre il Borgo San Giovanni si anima con musica, spettacoli, shopping e cibo da strada durante i week end estivi: sabato 22 luglio, Tavolata lunga un Borgo e domenica 23, Moka in concerto.

Sul Lungomare da Torre Pedrera a Miramare le serate vengono allietate dalla musica, l’intrattenimento e i mercatini serali organizzati dai Comitati turistici (Cento Giorni in festa).

martedì 18 luglio 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Live di Manuel Agnelli

74° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Dopo aver fatto atterrare il Lazarus di David Bowie sul palcoscenico del Teatro Galli, Manuel Agnelli torna il 18 luglio a Rimini, questa volta alla Corte degli Agostiniani, lo spazio abituale di Percuotere la mente. Il cantautore leader degli Afterhours propone un live che parte dal suo ultimo album da solista, ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’. Una sfida che risuona come un’esortazione di terribile attualità, un nuovo cammino in cui Agnelli ora si appropria di linguaggi altri e li trattiene, in una drammaturgia del proprio percorso artistico dove anche il teatro fa la sua parte insieme alla musica. In caso di mal tempo lo spettacolo si svolge al Teatro Galli.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 704294-96 www.biglietteria.comune.rimini.it

martedì 18 luglio 2023

Spiaggia di Rimini, Tiki, Bagno 26

Rimini è un alfabeto ancora da imparare

Pino Rovitto in dialogo con il giornalista Giorgio Tonelli

Pino Rovitto, autore di ‘Rimini Minima’ e di ‘Dizionarietto Immaginario Riminese’, parla di Rimini con il giornalista Giorgio Tonelli, presso il Bagno Tiki 26, Rimini.

Rimini è un mito, e come con tutti i miti, non bisogna avere fretta.

Rimini è tante città indefinite, inaspettate; è un catalogo, un repertorio di esistenze. Rimini Minima racconta la città attraverso le parole. Se non conosci le parole non conosci le cose.

Dizionarietto immaginario riminese è un tentativo di mettere ordine nel disordine della vita. Un dizionario, si sa, ci fa sognare, viaggiare nel tempo e nello spazio. Ogni parola è una zattera, che ci fa partire, verso altre parole, altri desideri, altri ricordi, altre nostalgie. Verso altre destinazioni, altri destini. Ore 21.15

Fino a mercoledì 23 agosto 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Cinema sotto le stelle agli Agostiniani

Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico i migliori film della stagione invernale, da vedere sotto le stelle.

Una selezione di 23 film che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima. Programma della settimana:

giovedì 20 luglio: Maigret di Patrice Leconte (Belgio 2022, 89’)

sabato 22 luglio: Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (USA 2022, 139’)

lunedì 24 luglio: Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores (Italia 2021, 95’)

martedì 25 luglio: Di che colonia sei? di Riccardo Marchesini (Italia 2023, 57’)

Il film è arricchito dalle musiche originali composte dal musicista riminese Federico Mecozzi, da 13 anni al fianco di Ludovico Einaudi. Con il regista intervengono alcuni protagonisti del film in collaborazione con Il Palloncino Rosso, Ingresso libero

Scarica tutto il programma su: https://drive.google.com/file/d/1auTT4OPu5A9FoMohTD_Vy5u8KsOmSZwd/view

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)

venerdì 21 luglio 2023

Spiaggia libera, Viale Principe di Piemonte, 56/62 Rimini

Mamacita Festival

Il Mamacita Festival, uno dei format hip hop reggaeton più famosi d’Europa, giunto alla terza edizione, approda alla Rimini Beach Arena con le performance live di 6 super guests, tra cui il rapper Lazza, che si è posizionato al secondo posto al festival di Sanremo 2023, Guè, leggenda del rap italiano, Irama + Shablo dj set, Fred De Palma, Rhove.

I biglietti sono disponibili su www.ticketsms.it

Ore 16 apertura cancelli, ore 17.30 inizio spettacolo. Ingresso a pagamento.

Info: 335 615 9590 www.riminibeacharena.com

domenica 23 luglio 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Anna Calvi in concerto

74° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Il programma di Percuotere la mente prosegue il 23 luglio con un altro atteso ritorno, quello di Anna Calvi, cantautrice e chitarrista londinese che in pochi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio del tutto personale nel panorama musicale contemporaneo, grazie ad un’identità originale e immediatamente riconoscibile. Tra i suoi fan ci sono artisti come Brian Eno (che l’ha definita la cosa migliore dai tempi di Patty Smith e che ha aggiunto i cori al suo primo LP), Nick Cave e David Lynch.

Più di recente, Anna Calvi ha composto la colonna sonora originale per la quinta stagione della serie tv cult Peaky Blinders. In caso di mal tempo lo spettacolo si svolgerà al Teatro Galli.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 704294-96 www.sagramusicalemalatestiana.it

lunedì 24 luglio 2023

Arena Francesca da Rimini – Rimini centro storico

Vamos a la playa

Johnson Righeira dal vivo e dj set

I suoni e le parole del 1983 ritornano per una notte a Rimini….La musica di un’estate che non è finita mai. Alle ore 21 Presentazione del libro ‘Oh, oh, oh, oh, oh I Righeira, la playa e l’estate 1983’ di Fabio De Luca (Nottetempo). L’autore ne parla con Massimo Buda e Johnson Righeira. Ore 22 Johnson Righeira dal vivo, insieme a Sara e Cristina from Evolution 80 eseguirà i principali successi dei Righeira. A seguire Dj set di Fabio De Luca

Ore 21.00 Ingresso libero

da da martedì 25 a domenica 30 luglio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Concorso Rudolf Noureev

Quarta edizione del concorso internazionale dedicato alla figura di Rudolf Noureev, ideato da Daniel Agésilas (già Direttore del Conservatorio Nazionale di Parigi e partner di Rudolf), e Maria Guaraldi (organizzatrice di importanti eventi internazionali nel mondo della danza), con il patrocinio della Fondazione Noureev e la collaborazione del Comune di Rimini. L’evento ha l’obiettivo di trasmettere alle giovani generazioni la memoria di opere coreografiche straordinarie, che costituiscono ancora oggi il repertorio delle più grandi compagnie del mondo. Le Masterclass, realizzate grazie alla presenza di Etoile e partner che hanno avuto il privilegio di lavorare con Noureev, si concludono con la Soirée finale del Concorso che si terrà Il 30 luglio al Teatro Galli. I finalisti, selezionati delle due categorie, Studenti e Giovani Professionisti, si cimenteranno, nelle coreografie di Noureev da Don Chisciotte, Romeo e Giulietta, Il lago dei cigni, Lo Schiaccianoci, Raymonda e La bella addormentata. Per l’occasione ospiti eccezionali calcheranno il palco del Teatro Galli, da Nais Duboscq e Francesco Mura, primi ballerini dell’Operà di Parigi, che si esibiranno in un pas de deux tratto dal 2° atto de ‘Il lago dei cigni” e nell’assolo de ‘La morte del cigno’ con Nais Duboscq, e di Sergio Bernal, considerato il Re del flamenco, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, vera star internazionale del balletto classico e del classico spagnolo, ospite nei maggiori programmi TV in Italia, che porterà in scena ‘Il Cigno’ per la coreografia di Ricardo Cue. Dopo lo spettacolo il pubblico avrà la possibilità di assistere alle premiazioni dei candidati, provenienti da diverse parti del mondo come Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Russia, Lituania e Giappone.

Dal 25 al 30 luglio si tiene anche lo stage pedagogico ‘Atelier Noureev’, rivolto ad allievi dai 9 anni e ai giovani professionisti, tenuto dai docenti Gil Isoart ed Elisa Scala per il classico e Jean Alavi per il contemporaneo.

La prevendita dei biglietti per il Gala del 30 luglio è disponibile su liveticket: www.liveticket.it/galanureyev

Orario Gran Galà: dalle 20 alle 22.30 Ingresso a pagamento. Info: 380 6413533 – 0541 793811 (Teatro Galli) www.concoursrudolfnoureev.org





fino a venerdì 21 luglio 2023

Club Nautico Rimini, Piazzale Boscovich, 12 – Rimini (zona porto canale)

O’pen Skiff World Championship 2023

Gare mondiali di vela. Oltre 300 atleti under 17 di tutto il mondo si contenderanno il titolo di Campione del Mondo Open Skiff. Nelle stesse giornate si svolgerà anche la V Tappa del Campionato Nazionale O’PEN SKIFF.

Orario: dalle 10 alle 17 Info: 0541 26520 cnrimini@cnrimini.com

martedì 18 luglio 2023

via Dei Martiri (da via Avogadro a via Righi) – Rimini Rivazzurra

Un Quartiere in festa

Martedì 18 luglio si festeggia con la rievocazione degli anni della nascita del quartiere di Rivazzurra. Per l’occasione viene allestita una mostra fotografica sul Villaggio Nuovo. Durante la serata i negozianti propongono piatti tipici della cucina romagnola e bevande (a pagamento). A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra. Orario: dalle 18 alle 23. Ingresso gratuito.

Info: www.facebook.com/Comitato-Turistico-Rivazzurra-819933104756350

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Centro storico – Rimini

Rimini Shopping Night

Tutti i mercoledì d’estate in centro storico negozi aperti fino a tardi: shopping, food, musica e cultura, tornano gli appuntamenti infrasettimanali di Rimini Shopping Night.

Tutti i mercoledì sera d’estate il centro storico si anima e le boutique aprono le porte fino a tarda serata, tra aperitivi, intrattenimento, musica e cultura, con i musei aperti anche di sera.

Tante le attività aderenti tra negozi, botteghe e locali del centro storico.

Un’occasione per vivere la città e fare shopping anche nelle sere d’estate.

Orario: fino alle 23.30 circa Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì sera fino al 30 agosto 2023

piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Hand Made Market – Artigiani al Centro

Appuntamento serale estivo con arte, creatività, design e soprattutto tante idee, voglia di creare e di inventare. Ogni mercoledì sera, artigiani, creatori e aspiranti designer vi attendono per mostrarvi ciò che la loro passione e il loro estro possono materializzare utilizzando legni, metalli, tessuti, filati, argilla e oggetti dimenticati.

Orario: dalle 18.00 alle 23.30 Ingresso libero Info: 340 3031200 www.facebook.com/artigianialcentro

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Rimini, piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia. I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Partecipazione gratuita

Info: 0541 781108 (COCAP) info@cocap.it

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magnèda

Il centro storico diventa il protagonista delle serate d’estate, con un’iniziativa organizzata dagli operatori del mercato centrale coperto situato nel cuore della città nei mercoledì d’estate.

Le cene vengono preparate con i prodotti del mercato, e sono allietate da intrattenimento musicale.

Cibo e divertimento per tutte le età.

Orario: 18.00 – 23.00 Info: www.facebook.com/mercatocoperto.rimini

tutti i mercoledì fino al 30 agosto 2023

piazza Sacchini – Torre Pedrera, Rimini

Burattini e Saltimbanchi a Torre Pedrera

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone delle serate di animazione per bambini con il circo dei saltimbanchi e i burattini della Compagnia J. Niemen. Uno spettacolo divertente per tutte le età con ballerini, marionette, giocolieri, suonatori di fisarmoniche e clown.

Ore 21. Info: www.facebook.com/comitatotorrepedrera

mercoledì 19 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Bicio: L’Antidepressivo Naturale!

Pillole di puro buonumore, con effetti collaterali tutti positivi! Una serata in compagnia di Bicio, il più celebre barzellettiere marchigiano, un vulcano di simpatia travolgente. Prenotazione al 327 4115353, preferibilmente WhatsApp (specificare se si prenota anche il tavolo per la cena al Chiosco ‘Il Casotto’, o solo il biglietto dello spettacolo, che è possibile acquistare anche direttamente al Parco. Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini

da giovedì 20 a domenica 23 luglio 2023

Bagno Tiki 26, Lungomare Tintori, 30/A – Rimini Marina Centro

FIPE Summer Lift

Il Comitato Regionale FIPE Emilia-Romagna propone la terza edizione della manifestazione sportiva di pesistica FIPE Summer Lift. Un evento che vede in particolare la partecipazione del settore giovanile di pesistica olimpica ed atleti della Nazionale Parapowerlifting (settore del Comitato Italiano Paralimpico). I primi 2 giorni sono dedicati ai giovani, con possibilità di far provare le discipline di pesistica, mentre nelle giornate del sabato e domenica saranno offerte gratuitamente lezioni di Pesistica Olimpica, Allenamento Funzionale, Sthenathlon e Distensione su Panca.

Per informazioni e prenotazioni di una lezione gratuita, è necessario inviare una e-mail all’indirizzo: fipeemiliaromagna@federpesi.it Ingresso libero Info: 335 6744604 www.federpesistica.it



giovedì 20 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Omaggio a The Beatles

Un concerto sulle note della band Effemme Acoustic Duo, composta da Filippo e Francesco Montesi.

E’ possibile prenotare un tavolo al Chiosco ‘Il Casotto’, con supplemento per lo spettacolo di 4 € sulla prima ordinazione. Info e prenotazione al 327 4115353 (whatsapp). L’evento è inserito nella rassegna “InCanto di Periferia”, realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: www.facebook.com/parcodegliartistirimini



giovedì 20 luglio 2023

Viserba di Rimini, piazza Pascoli

Circo dei saltimbanchi a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata all’insegna del divertimento con lo spettacolo del circo dei saltimbanchi.

Ore 21 Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



venerdì 21 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Bar Mario – Ligabue Tribute Band

Una band capace di portare sul palco energia travolgente, per una serata all’insegna dei successi di Ligabue… e del grande divertimento. La Band Bar Mario è composta da Mario Pari – chitarra, Giacomo Gori – batteria, Marco Rossi – voce, Samuel Panigalli – tastiere, Alessandro Tommasi – basso. E’ possibile prenotare un tavolo al Chiosco ‘Il Casotto’, con supplemento per lo spettacolo di 5 € sulla prima ordinazione. Info e prenotazione al 327 4115353 (whatsapp). L’evento è inserito nella rassegna “InCanto di Periferia”, realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento www.facebook.com/parcodegliartistirimini



Tutti i venerdì fino al 1° settembre 2023

piazza Pascoli – Rimini Viserba

Sganassau Cabaret

Il Comitato Turistico di Viserba propone delle serate di cabaret con Sganassau’, prestigiosa kermesse comica a livello nazionale. Sul palco di piazza Pascoli si esibiscono comici provenienti da ogni parte d‘Italia e dai più importanti show e programmi nazionali. Ogni appuntamento è condotto dall’Art Director Matteo Monì con One Man Show Amedeo Visconti ed arricchito con ospiti e performance varie. L’appuntamento della settimana è con Demo Mura dal Bagaglino di Roma (21 luglio).

Ore 21.00 Ingresso libero. Info: www.sganassau.it

Tutti i venerdì fino all’8 settembre 2023

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo. Non mancherà lo spazio ‘I venerdì d’Arte’. L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18.30 alle 23.30 Ingresso libero Info: 0541 781108 www.cocap.it/it/mercati

da venerdì 21 a domenica 23 luglio 2023

Lungomare via San Salvador e via Foglino – Rimini Torre Pedrera

Festa della Trebbiatura a Torre Pedrera

Ogni anno in estate, Torre Pedrera si trasforma in una realtà rurale, proponendo la tradizionale Festa della Trebbiatura Romagnola con esposizione di antichi carri agricoli e la dimostrazione della mietitura del grano, la trebbiatura. È una festa folkloristica con musica dal vivo, ballo e stand con prodotti tipici locali. Nella serata di venerdì 21 luglio è prevista la sfilata di antiche macchine agricole sul lungomare. Inizio ore 21. Il sabato e la domenica dalle ore 18. Ingresso libero.

Info: www.facebook.com/trebbiaturatorrepedrera

sabato 22 luglio 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

Social Fest

Concerto dei Papo Furado

Nell’ambito del Social Fest, la rassegna organizzata dalla Cooperativa sociale Cento Fiori nel parco de La Serra Cento Fiori, è proposto iI concerto dei Papo Furado, un gruppo composto da Roberto Torri, Caterina Colombaroni, Giorgio Cavallari e Davide Morri. La band propone temi, melodie e ritmiche fortemente radicate e legate alla cultura musicale brasiliana. Un concerto fatto di samba e bossanova, con arrangiamenti personalizzati nel rispetto dello stile tipico, armonie del tutto autentiche ed esecuzione depurata da qualsiasi contaminazione, un vero e proprio spettacolo musicale in cui, a tratti, Caterina presenta passi di danza tipici.

Ore 21.00 Ingresso gratuito www.coopcentofiori.it



sabato 22 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Attenti a quei due

Spettacolo comico con Duilio Pizzocchi e Sergio Casabianca

Una serata di risate dal sapore Emiliano Romagnolo, con due grandi artisti del cabaret.

Protagonisti della serata sono Duilio Pizzocchi (Maurizio Pagliari), portavoce della comicità bolognese, noto al grande pubblico per le partecipazioni al Maurizio Costanzo Show e a Zelig, e per i numerosi personaggi surreali a cui ha dato vita nella sua carriera. Nel 1992 ha fondato il “Costipanzo Show”, varietà comico tuttora vitale e accolto sempre con grande successo di pubblico. Con lui Sergio Casabianca, un romagnolo DOC, da oltre vent’anni sul palcoscenico di piazze e teatri nel suo ruolo di “CantAttore”, in cui sa alternare musica (in veste di cantautore, interprete e imitatore) e monologhi ironici e frizzanti dove dà voce a ricordi personali e collettivi di una terra animata da tradizioni forti e popolata da gente sempre pronta alla battuta pungente.

Uno spettacolo in cui Duilio e Sergio propongono i loro cavalli di battaglia, per una serata all’insegna della leggerezza e del divertimento. Biglietti disponibili su www.liveticket.it Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 335 1207464 (WhatsApp) www.facebook.com/parcodegliartistirimini



sabato 22 e domenica 23 luglio 2023

Rimini, Borgo San Giovanni

Bor..Go

Il Borgo San Giovanni si anima con musica, spettacoli, shopping e cibo da strada per tutta l’estate, durante i week end. Gli appuntamenti della settimana:

sabato 22 luglio, ore 21.00

Tavolata lunga un Borgo

Menù a base di pesce, Dj Set e altre sorprese

Ingresso solo con biglietto acquistabile nei locali del Borgo

domenica 23 luglio, ore 21.30

Moka in concerto

Info: www.facebook.com/bor.go.2023



domenica 23 luglio 2023

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 – Rimini centro storico

Social Fest

Cyrano Mon Amour

Nell’ambito del Social Fest, la rassegna organizzata dalla Cooperativa sociale Cento Fiori nel parco de La Serra Cento Fiori, è proposta la proiezione del film di genere commedia dal titolo ‘Cyrano Mon Amour’, diretto da Alexis Michalik, in collaborazione con Notorius Rimini Cineclub.

Ore 21.00 Ingresso gratuito www.coopcentofiori.it



domenica 23 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Luciferos in concerto

Un duo acustico dinamico che ripropone cover rock riarrangiate con originalità per archi, composto da Lucia Solferino (violino e voce) ed Eros Rambaldi (contrabbasso e cori). Tra gli artisti omaggiati: Led Zeppelin, Beatles, Pink Floyd, Metallica, Korn, Muse, Seether, Skunk Anansie, Alice Cooper, Soundgarden, Nirvana, Deep Purple, Janis Joplin, Jeff Buckley, David Bowie & More! E’ possibile prenotare un tavolo al Chiosco ‘Il Casotto’, con supplemento per lo spettacolo di 4 € sulla prima ordinazione. Info e prenotazione al 327 4115353 (whatsapp). L’evento è inserito nella rassegna “InCanto di Periferia”, realizzata in collaborazione con il Comune di Rimini.

Ore 20.00 Ingresso a pagamento www.facebook.com/parcodegliartistirimini



martedì 25 luglio 2023

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Il circo dei saltimbanchi a Rivabella

Il comitato Turistico di Rivabella propone una serata di divertimento e animazione con lo spettacolo del circo dei saltimbanchi.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/comitatoturisticorivabella



26 luglio e 2 agosto 2023

Sedi varie, Borgo San Giuliano – Rimini

Esco in scarana 2023

Le veglie estive nel borgo San Giuliano a cura di Società de Borg

L’Associazione Società de Borg propone quattro serate di eventi nel Borgo San Giuliano.

Mercoledì 26 luglio: piazzetta Gabena (Giardino, via Bernardini) “Biblioborg”, libri riminesi freschi di stampa e dialogo con gli autori.

Mercoledì 2 agosto: piazzetta Pirinela (via Marecchia) “La Mareccia, e dialet e Eborg”, conversazioni sul dialetto riminese con Fabio Bruschi e Davide Pioggia.

In caso di maltempo gli eventi si terranno al Cinema Tiberio, Via San Giuliano 16.

Ore 21.00 Ingresso libero Info: www.facebook.com/SocietadeBorg

fino a martedì 5 settembre 2023

Arena Francesca da Rimini, piazza Francesca da Rimini – Rimini centro storico

SGR Live

Per tutta l’estate, un appuntamento a settimana di musica e intrattenimento all’Arena Francesca da Rimini, ai piedi del Castello Malatestiano, a cura di Gruppo SGR. 13 concerti di artisti del territorio e non solo, che vi faranno viaggiare tra i generi musicali più diversi: dalla musica italiana al cubano, passando per rock, jazz e tanto altro. Questa settimana martedì 18 luglio è in programma Ruben Royo y Pennabilli Social Club, con le canzoni di Cuba e dintorni e un revival di successi portate all’attenzione del pubblico mondiale dal “Buena Vista Social Club”. Martedì 25 luglio Sergio Casabianca canterà I Nomadi nell’impronta di Augusto Daolio. Un viaggio alla riscoperta di un leader artistico che ha segnato la storia della musica italiana.

Ore 21.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/GruppoSGR

fino a sabato 30 luglio 2023

spiaggia e altre sedi – Rimini

Rimini for Mutoko – Giochiamo per l’Africa

Un progetto a scopo umanitario che, attraverso il gioco, lo sport e il divertimento, raccoglie fondi per progetti benefici in Zimbabwe e in Italia.

Tra le iniziative in spiaggia: Torneo di Beach Tennis maschile – femminile – ragazzi – misto (22 e 23 luglio – Bagni dal 21 al 25)

Info: 335 6338525; 335 1270914 www.riminiformutoko.it

Tutti i lunedì, martedì e giovedì fino al 31 agosto e sabato 29 luglio, 12 agosto 2023

Bagno 27, Lungomare Claudio Tintori, 32A e Aura Living Hotel, viale Pola 29 – Rimini

Le Spiagge del Benessere

XX edizione del circuito di servizi benessere sulla Riviera di Rimini, con tante opportunità per vivere il mare in natura, salute e armonia. Dodici settimane di incontri, discipline olistiche, ginnastiche posturali, yoga all’alba e in acqua, meditazioni con operatori del benessere. Programma completo su: www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it

Orario: lunedì alle 18.00; martedì alle 9.30 e alle 21.00; giovedì alle 9.30; sabato all’alba

Ingresso 5 €; gratuito per i clienti del bagno339 2400025

http://www.facebook.com/lespiaggedelbenessere.it





da sabato 1° luglio a giovedì 31 agosto 2023

Dal bagno 47 al bagno 100 – Rimini Sud

Tutti al mare

E’ un racconto per immagini in una cornice inedita, quello proposto dalla mostra fotografica dal titolo ‘Tutti al mare’. Lungo 2,5 km di spiaggia, dal bagno 47 al bagno 100, sarà possibile ripercorrere i primi 180 anni dalla fondazione del primo stabilimento balneare attraverso una serie di 100 immagini su plance: dal Kursaal all’Isola delle Rose, dalla palata a Renzo Pasolini, dal corteo dei fiori alle dune del lungomare di oggi, dalle baracche delle origini ai chiringuito.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/?locale=it_IT

dal 24 giugno al 24 settembre 2023

Fellini Museum, Castel Sismondo, Ala di Isotta, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Rimini revisited. Oltre il mare

Rimini e Savignano sul Rubicone: le due case di Marco Pesaresi aperte, insieme, per rivivere il viaggio per immagini della riviera attraverso lo sguardo profondo e poetico di Marco. La mostra, che inaugura, nelle rispettive sedi, sabato 24 giugno, è a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini.

A vent’anni dalla mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città e che fu allestita postuma nel 2003, la presente esposizione ripropone il lavoro del fotografo riminese: una serie di scatti, stranian, bianchi e neri, diventati simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera.

A Rimini l’inaugurazione della mostra al Fellini Museum ha luogo alle ore 17.

Orario: dal 24 giugno al 31 agosto da martedì a domenica 10-13 e 16-19 Tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto apertura serale 21-23. Dal 1° al 24 settembre da martedì a venerdì 10-13 e 16-19. Sabato, domenica e festivi 10-19. Chiuso lunedì non festivi

Ingresso gratuito Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Dal Fumetto al Film

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese. Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni Settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

E’ ideatore e autore di molti personaggi con la collaborazione di numerosi disegnatori italiani, tra cui: Leone Cimpellin, Giorgio Cavazzano, Giorgio Trevisan, Silvano Sacchetti, Marzio Lucchesi, Giuseppe Scapigliati, Massimo Albini, Magnus, Giovanni Zaccagnini, Silvia Mondini, Silver e Clod.



Dal 23 giugno, ogni giovedì alle 16.00 al Cinemino sarà proiettato Animation Cartoon Collage di Romano Garofalo.

Orario: da martedì a domenica 10.00-13.00 e 16.00-19.00; lunedì non festivo chiuso

Ingresso: 2 € per il solo Palazzo del Fulgor Info: 0541.793781 www.fellinimuseum.it

fino al 31 luglio

Le mostre di Cartoon Club sono visitabili al Museo della Città , alla Galleria dell’Immagine e all’ Augeo Art Space. Tra queste c’è la mostra “A come Altan. P come Pimpa”, omaggio/tributo che Cartoon Club e Rimini dedicano al celebre vignettista di Treviso, creatore di personaggi entrati nell’immaginario collettivo di intere generazioni, come la Pimpa.

Info: www.cartoonclubrimini.com