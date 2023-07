Ecco tutte le opportunità culturali per scoprire Rimini

Tante le opportunità per chi desidera immergersi nella storia, nell’arte e nella cultura riminese fra visite guidate, tour serali, visite sotterranee, aperitour e visite guidate teatralizzate, che coinvolgono i partecipanti durante il percorso.

In occasione della Rimini Shopping Night, ogni mercoledì sera è possibile visitare i musei comunali (dalle 21 alle 23), in maniera gratuita per i residenti e a un costo ridotto per i turisti, e partecipare a visite guidate alla Domus del Chirurgo, il sito archeologico che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, e al Fellini Museum alla scoperta delle sale di Castel Sismondo. Inoltre, il giovedì sera, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum, c’è l’opportunità di visitare, accompagnati da guide d’eccezione, la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare, con le fotografie del reporter riminese, Marco Pesaresi. Un racconto per immagini che Marco Pesaresi ha costruito intorno alle atmosfere, alle persone, agli eccessi e all’originalità della sua terra e della sua città. Tutto questo sarà spiegato dai curatori della mostra, Mario Beltrambini presidente e vicepresidente dell’associazione Savignano Immagini e Jana Liskova, curatrice slovacca, che svolge attività di ricerca e curatela per progetti espositivi sia in Italia che all’estero. La visita guidata gratuita condotta dai curatori si tiene i giovedì di luglio alle ore 17.00. Non è necessaria la prenotazione.

L’apertura dei Musei comunali è prevista anche la sera del venerdì quando vengono organizzate visite guidate al Teatro Galli, durante le quali è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Anche il Giardino delle Sculture del Part sarà aperto con ingresso gratuito tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto (il 28 luglio, 4 e 11 agosto fino alle 24), nonostante la chiusura temporanea per ristrutturazione del PART – Palazzi dell’arte di Rimini.

Il Museo della Città, uno scrigno che riflette la lunga storia di Rimini, propone, invece, visite guidate tutte le domeniche alle ore 10.30 per ammirare i tesori custoditi all’interno del museo e scoprire alcune preziose testimonianze.

Nelle giornate del 22, 29 luglio e 5, 12, 19, 26 agosto sono previste visite alla Rimini sotterranea con incontro all’area archeologica di Piazza Ferrari per proseguire poi fino allo scavo archeologico del Teatro Galli, che rivela un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazioni su www.ticketlandia.com/m/musei-rimini



Tra le visite a cadenza settimanale si può scegliere anche tra Le meraviglie di Rimini, a cura di VisitRimini che vanno alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi (tutti i mercoledì alle 21 con partenza dal Visitor Center), Notturno d’Arte, la passeggiata culturale serale del giovedì con Discover Rimini, che parte dall’Arco di Augusto attraversando l’intera città fino al Borgo San Giuliano, a cui si aggiunge l’appuntamento del venerdì 5 passi nell’arte, la passeggiata culturale pomeridiana (ore 17), alla scoperta degli highlight della storia e dell’arte di Rimini, con percorsi diversi ad ogni incontro, visitando importanti chiese, musei e monumenti cittadini, in compagnia di una guida esperta.

Tour by Night sono previsti anche il martedì con in programma un percorso medievale e rinascimentale che mette a confronto due grandi del Rinascimento italiano, il Brunelleschi e l’Alberti a Rimini, mentre il venerdì si racconta la Rimini romana (a cura di Guidopolis). Infine, la guida turistica ed escursionistica Cristian Savioli ci accompagna nell’antico borgo dei pescatori (lunedì sera) o nei luoghi vissuti e frequentati da Federico Fellini o ricostruiti nelle sue pellicole (giovedì sera).

Da non dimenticare la visita guidata gratuita alle sale antiche della biblioteca Gambalunga, la biblioteca civica più antica d’Italia, inserita fra le più belle al mondo, che si ripropone, invece, ogni ultimo sabato del mese.

Ecco un riepilogo delle visite guidate estive:

A cura dei Musei comunali

Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2023

Fellini Museum, piazza Malatesta – Rimini centro storico

Alla scoperta del Fellini Museum: visite guidate a Castel Sismondo

e visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento. Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergersi nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 21. Costo: 8 €. Info: 0541 793781 museofellini@comune.rimini.it

Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2023

Incontro alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Visite guidate alla Domus del Chirurgo

Uno sguardo sulla Rimini romana. Essere medici nel III secolo d. C.: Il chirurgo di Rimini

Percorsi guidati alla scoperta della Domus del Chirurgo a cura dei Musei comunali di Rimini.

La storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell’antichità, in mostra nell’adiacente museo.

E’ obbligatoria la prenotazione online o telefonica www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

Ore 21. Costo: 5 €. Info: 0541 793851

Tutti i venerdì di luglio e agosto 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Nuovi appuntamenti al Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi.

Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. I partecipanti saranno inseriti in gruppi di massimo 15 persone. Ore 21. Costo: 5 €. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/event/visitagalli

Tutte le domeniche di luglio e agosto 2023

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Visite guidate al Museo della Città

Il Museo della Città è uno scrigno che riflette la lunga storia di Rimini. Per scoprire alcune di queste preziose testimonianze sono previste, nei mesi di luglio e agosto, visite guidate tutte le domeniche alle ore 10.30.

Le visite guidate hanno una durata di 1 ora e 30 minuti circa.

Costo: 5 €. Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/visite-pinacoteca

Info: 0541 793851

Ogni ultimo sabato del mese 2023

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga 27, Rimini centro storico

Meravigliosa Biblioteca: Visita guidata alle sale antiche

Un invito a visitare le sale antiche del seicentesco palazzo Gambalunga, dove sono custoditi i volumi più prestigiosi e i preziosi arredi della prima biblioteca civica in Italia. Inserita fra le più belle biblioteche del mondo, i suoi tesori sono ospitati nel superbo palazzo voluto dal suo fondatore, Alessandro Gambalunga. Di lui i bibliotecari racconteranno durante le visite guidate, conducendovi alla scoperta del suo amore per Rimini e delle vicende che hanno caratterizzato la storia della Biblioteca. I chiaroscuri delle sale seicentesche e l’esplosione di luce e colori della sala del 700, saranno la scenografia delle storie raccontate dai globi, dalla sfera armillare e dai preziosi codici e libri antichi conservati in Gambalunga.

Gli ingressi sono limitati a 10 persone alla volta ed è necessaria la prenotazione allo 0541 704326 (dal giorno 15 di ogni mese fino ad esaurimento posti). Si possono richiedere visite guidate per gruppi, previo appuntamento, scrivendo una mail all’indirizzo fondi.antichi@comune.rimini.it.

Ore 11.00. Ingresso gratuito su prenotazione. Info: 0541 704326 gambalunghiana@comune.rimini.it



Gli appuntamenti, giorno per giorno:

ogni lunedì e giovedì da giugno a settembre 2023

Rimini, ritrovo presso edicola del ponte di Tiberio

Visite guidate con Cristian Savioli

Cristian Savioli, guida Ambientale Escursionista e guida turistica propone vari itinerari nella città di Rimini, da effettuarsi su prenotazione, con ritrovo al Ponte di Tiberio.

il lunedì: Nel cuore del Borgo

Visita guidata serale al Borgo San Giuliano

Una passeggiata alla scoperta dell’antico borgo dei pescatori con le storie dei suoi abitanti, le leggende, i murales, il Ponte di Tiberio, il suo dialetto, la chiesa e le reliquie del santo.

il giovedì: Viva Federico!

Visita guidata serale alla Rimini di Federico Fellini

A 50 anni dall’uscita di Amarcord e 30 dalla morte del grande regista Riminese, una passeggiata alla scoperta dei luoghi vissuti e frequentati da Federico e quelli ricostruiti nelle sue pellicole. Senza dimenticare i poetici murales del Borgo San Giuliano e le poesie dialettali impregnate di una Rimini d’altri tempi.

Ore 21.00 Partecipazione a pagamento. Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.it



Tutti i martedì e venerdì dal 13 giugno al 29 agosto 2023

Rimini, Castel Sismondo (martedì ritrovo al pontile); Ponte di Tiberio (venerdì ritrovo all’edicola)

Tuesday and Friday Summer Tour by night

Guidopolis propone tutti i martedì d’estate un percorso medievale e rinascimentale: Castel Sismondo e Tempio Malatestiano a confronto. Brunelleschi e l’Alberti a Rimini, come, quando e perché. Tutti i venerdì d’estate la Rimini romana raccontata attraverso il suo Cardo, Decumano e i suoi gioielli: Arco di Augusto, Ponte di Tiberio, Anfiteatro romano e l’esterno del Tempio Malatestiano. Partenza con minimo 5 persone. Durata max 2 ore.

Ore 20.45 Partecipazione a pagamento Info: 329 2740433 www.guidopolis.com



Tutti i mercoledì di luglio e agosto 2023

Arco d’Augusto (punto d’incontro) – Rimini centro storico

InsoliTouRimini

Visite guidate teatralizzate alla scoperta di Rimini.

Originali visite guidate alla scoperta di una Rimini ricca di storia attraversando percorsi insoliti, passando per i quartieri meno conosciuti, raccontando curiosità e aneddoti.

Durante la visita, condotta dalla guida turistica Barbara Zaghini, divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana a cura di Alexia Bianchi, Francesca Airaudo, Gianluca Reggiani e Marco Sanchini, sorprendono i partecipanti coinvolgendoli in un’esperienza emozionante e regalando loro una nuova visione di Rimini.

I tour partono dallʼArco dʼAugusto, simbolo di Rimini, e attraversano con percorsi inusuali tutto il centro storico, terminando nello splendido Borgo San Giuliano con un delizioso aperitivo al tramonto a cura del Ristorante Retroborgo affacciati sul ponte di Tiberio.

Orario: ritrovo alle ore 17.45, partenza ore 18.00, termine alle ore 20.15 circa

Costo: 22 € inclusa visita guidata, incursioni teatrali e aperitivo. Gratuità bambini da 0 a 6 anni. Tariffe ridotte: 15 € dai 6 ai 14 anni. Info: 349 1074979 tourinsolitorimini@gmail.com

Tutti i mercoledì fino al 13 settembre 2023

isitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini City Tour: Le meraviglie di Rimini

A cura di Visit Rimini

Visita guidata serale alla scoperta dei più suggestivi luoghi riminesi: “Le meraviglie di Rimini”, L’arco di Augusto, l’Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio raccontano la Rimini Romana. E’ prevista poi un’incursione nel Medioevo con Porta Galliana e nel Rinascimento grazie al Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). Tra le vie del centro storico non può mancare piazza Cavour con il rinnovato Teatro “A. Galli” e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini (nato a Rimini nel lontano 20 Gennaio del 1920).

Ore 21 Partecipazione a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini



Tutti i giovedì da giugno a settembre 2023

Rimini Bike Park c/o stazione ferroviaria

Fellini Bike tour

Alla scoperta della Rimini Felliniana in sella a una bicicletta. Le due ruote sono il mezzo ideale per andare alla ricerca dei luoghi felliniani, quelli dell’infanzia, quelli che Federico voleva rivedere ogni volta che arrivava a Rimini e i nuovi luoghi che la città gli ha dedicato. Una guida racconterà gli aneddoti e gli episodi della sua vita. Il tour in bici ha una durata di un’ora e trenta minuti. Al termine tempo a disposizione per visitare il Museo Fellini.

Orario: mattina o pomeriggio. A pagamento su prenotazione. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/252490-fellini-bike-tour



Ogni giovedì sera dal 15 giugno al 7 settembre 2023

Arco d’Augusto (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

Notturno d’Arte: visita guidata con Discover Rimini

Passeggiata culturale dall’Arco di Augusto al Borgo San Giuliano

Camminando a piedi nel centro storico di Rimini, in compagnia di una guida esperta, si scoprono monumenti romani, rinascimentali e moderni, in una narrazione che comprende XX secoli di storia.

L’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano (esterno), la Vecchia Pescheria, il Teatro Galli (esterno), l’outdoor del Fellini Museum in Piazza Malatesta e il Ponte di Tiberio, con la splendida cornice della Piazza sull’Acqua e il Borgo San Giuliano saranno le tappe di un percorso affascinante, che ricorderà inoltre personaggi illustri legati alla città. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata. Ore 21.30. Costo: € 13 a persona (comprensivo di radioguide)

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 del giovedì al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it



Ogni venerdì sera fino all’8 settembre 2023

piazza Tre Martiri (punto d’incontro e di partenza) – Rimini centro storico

5 passi nell’arte con Discover Rimini

Il venerdì pomeriggio d’estate partenza della passeggiata culturale alla scoperta degli highlight della storia e dell’arte di Rimini, con percorsi diversi ad ogni appuntamento, visitando importanti chiese, musei e monumenti cittadini. A cura di Michela Cesarini, storica dell’arte e guida abilitata.

Appuntamenti di luglio:

14 luglio: il Cinema Fulgor e la Rimini di Fellini

21 luglio: la Cappella Petrangolini e i Palazzi del centro storico

28 luglio: la Chiesa di Sant’Agostino e il Trecento Riminese

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 12.00 del venerdì al 333.7352877 o a michela.cesarini@discoverrimini.it

Ore 17.00 Partecipazione a pagamento Info: www.discoverrimini.com

Tutti i sabati di luglio e agosto 2023

isitor Center Rimini (luogo di incontro), c.so d’Augusto 235 – Rimini

Rimini Aperitour – Un percorso felliniano

L’ora dell’aperitivo è il momento perfetto per questa passeggiata fra i luoghi più amati dal grande Maestro, svelando un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe questa nuova Rimini? Il percorso porterà alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano e si parlerà di un Fellini inedito tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e il Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum (esterno) e il cinema Fulgor (esterno) dove tutto nacque.

Al termine del tour un piccolo aperitivo, un brindisi insieme per celebrare il maestro.

Ore 18.00 Partecipazione a pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-city-tour-un-percorso-felliniano/