Ecco tutti gli appuntamenti in programma nel weekend

Lasciata alle spalle la 18esima edizione della Notte Rosa, a Rimini il mese di luglio prosegue con un’altra settimana densa di appuntamenti, tra fumetti, incontri, mostre e come sempre tanta musica.

Fino 16 luglio prosegue Cartoon Club, l’appuntamento dedicato ai fumetti, all’animazione e al mondo pop. Una settimana di proiezioni, incontri con gli autori, mostre ed eventi, che toccano alcuni dei luoghi più suggestivi della città. Tra gli eventi in programma la consegna, sabato 15 luglio, del Premio alla carriera ad Altan, celebrato con una mostra e un’installazione visual a Castel Sismondo. Il manifesto della 39esima edizione di Cartoon Club porta la firma di Silvia Ziche, fumettista tra le più prolifiche e conosciute del panorama italiano: a lei è dedicata una personale che ripercorre la sua lunga carriera. In Piazzale Fellini, dal 13 al 16 luglio, tornano la mostra-mercato di fumetti Riminicomix e la Cosplay Convention. E per festeggiare l’Ottocentenario di Sant’Antonio a Rimini, fino al 17 luglio al Chiostro del Santuario delle Grazie, sul Colle di Covignano, è aperta al pubblico la mostra: “Il santo dei Miracoli. Antonio a fumetti”.

Fino al 21 luglio prosegue il Festival del Mondo Antico, che in questa 25esima edizione si dedica ad esplorare ‘La memoria del tempo’. Il programma della settimana propone venerdì 14 luglio al Lapidario Romano la conferenza serale “Buona e cattiva memoria” con Marcello Flores e Michela Ponzani; mercoledì 12 luglio (ore 18.30) Marcella Frangipane in dialogo con Caterina Visco: Un frammento alla volta. Memoria dal sottosuolo, mentre per il Piccolo Mondo Antico Festival giovedì 13 luglio in programma laboratori per bambini tra musica, mosaico e giochi romani.

Il Santarcangelo Festival si allarga a Rimini e domenica 16 luglio arriva al Teatro Galli con lo spettacolo ‘A Plot/A scandal’ con Ligia Lewis.

Non manca la musica con il secondo appuntamento a Rimini della rassegna Crossroads, il festival itinerante che questa sera, martedì 11 luglio, porta alla Corte degli Agostiniani il jazz statunitense, ad alta tensione emotiva, dai riflessi timbrici rock e blues, del chitarrista Julian Lage Trio.

Dopo aver fatto atterrare il Lazarus di David Bowie sul palcoscenico del Teatro Galli, Manuel Agnelli torna il 18 luglio a Rimini, questa volta alla Corte degli Agostiniani, lo spazio abituale di Percuotere la mente, storica sezione della Sagra Musicale Malatestiana. Il cantautore leader degli Afterhours propone un live che partirà dal suo ultimo album da solista, ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’.

Dal 15 luglio riparte la programmazione musicale estiva della Rimini Beach Arena: primo appuntamento è con Social Music City Rimini on The Beach, il grande evento underground che vedrà i grandi dj techno riuniti sulla spiaggia di Rimini: Charlotte de Witte, Tale Of Us, Marco Carola, Mathame, Armonica.

E poi ancora gli spettacoli gratuiti SGR live all’Arena Francesca da Rimini, dove martedì 18 luglio è in programma Ruben Royo y Pennabilli Social Club, con le canzoni di Cuba e dintorni e un revival di successi portate all’attenzione del pubblico mondiale dal “Buena Vista Social Club”.

Al Parco Serra Cento Fiori, nel Parco XXV Aprile, sabato 15 luglio è la serata dei giovani con il dj set (metà vinile e metà digitale) di Teo e Pandemia, mentre domenica 16 l’incontro con l’autore Davide Bagnaresi alla musica con The Clams in concerto.

Al Parco degli Artisti, a Vergiano di Rimini, giovedì 13 e venerdì 14 luglio arriva Paolo Crepet che presenta “Lezione di sogni”, in cui offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno definito «il metodo Crepet» in un lungo viaggio, che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro (sold out).

Fino al 24 settembre prosegue la mostra Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi, nell’Ala di Isotta del Fellini Museum Rimini, con 173 fotografie del reporter riminese. Completa l’affresco della Riviera la mostra fotografica Tutti al mare (1843-2023). 180 anni in vacanza a Rimini. Un centinaio di plance distribuite dal bagno 47 al bagno 100, che raccontano la storia e l’evoluzione della spiaggia riminese, dai suoi esordi ottocenteschi a oggi.

Come di consueto il mercoledì sera il centro storico si anima con i musei e i negozi aperti fino a sera con la Rimini Shopping Night, le visite guidate e il mercatino dei bambini (Ricordi in soffitta) e degli artigiani. Nel Borgo San Giuliano, invece parte l’iniziativa Esco in scarana, le veglie estive a cura della Società de Borg. Domenica 16 luglio, al Chiostro della Chiesa San Giuliano Martire “Il trionfo dell’onore”, commedia musicale in 3 atti di Alessandro Scarlatti.

Spazio anche allo sport: fino al 16 luglio la Fiera di Rimini ospita Sport Dance, il Campionato Italiano di Danza Sportiva, con oltre 20.000 atleti che scenderanno in pista nelle differenti discipline. L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, è l’unico riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Da domenica 16 luglio si svolgeranno anche le gare mondiali di vela con l’O’pen Skiff World Championship 2023, in cui oltre 300 atleti da tutto il mondo si contenderanno il titolo di Campione del Mondo Open Skiff.

Sul Lungomare da Torre Pedrera a Miramare le serate vengono allietate dalla musica, l’intrattenimento e i mercatini serali organizzati dai Comitati turistici (Cento Giorni in festa).

Fino a domenica 16 luglio 2023

Rimini, centro storico e Piazzale Fellini

Cartoon Club – 39° edizione

Festival Internazionale del Cinema d’Animazione, del Fumetto e dei Games – Mostramercato Riminicomix e Cosplay Convention

Torna a Rimini Cartoon Club, il Festival Internazionale del cinema d’animazione, fumetto e games. Come di consueto saranno proposte mostre tematiche e personali di illustratori e fumettisti, proiezioni di cortometraggi animati e film di animazione da tutto il mondo.

Non mancano laboratori per bambini, incontri con gli autori, convegni e tavole rotonde sulle tematiche del festival, spettacoli, concerti, eventi sulla spiaggia e tanto altro. Dal 13 al 16 luglio, in piazzale Fellini, tornano la mostra-mercato di fumetti “Riminicomix” e la Cosplay Convention, il raduno dei giovani e adulti che impersonano i loro personaggi preferiti di comics, cartoon, games e serie tv. “Cartoon Club” è organizzato da Acli Arte e Spettacolo di Rimini e vanta numerose collaborazioni e partnership con prestigiose realtà nazionali e internazionali.

Info: 541 784193 www.cartoonclubrimini.com

da lunedì 10 luglio a mercoledì 23 agosto 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Cinema sotto le stelle agli Agostiniani

Rassegna cinematografica all’aperto a cura della Cineteca Comunale

Lo schermo degli Agostiniani si riaccende con la storica rassegna cinematografica curata dalla Cineteca del Comune di Rimini, che torna alla Corte degli Agostiniani proponendo al pubblico i migliori film della stagione invernale, da vedere sotto le stelle. Una selezione di 23 film che cerca di miscelare qualità e intrattenimento, riflessione e leggerezza, con anche qualche anteprima.

giovedì 13 luglio serata Cartoon Club con Mavka e la foresta incantata (Mavka: The Forest Song) di Oleh Malamuzh e Oleksandra Ruban (Ucraina 2023, 98’)

lunedì 17 luglio: Il sol dell’avvenire di Nanni Moretti (Italia / Francia 2023, 95’)

Il programma: https://drive.google.com/file/d/1auTT4OPu5A9FoMohTD_Vy5u8KsOmSZwd/view

Ore 21.30 Ingresso a pagamento. Info: 0541 704494 / 0541 793824 (sera)

martedì 11 luglio 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 40 – Rimini centro storico

Crossroads: Julian Lage Trio

Julian Lage – chitarra; Jorge Roeder – contrabbasso; Dave King – batteria

Il festival itinerante Crossroads propone un concerto jazz dai riflessi timbrici rock e blues, del chitarrista Julian Lage, che si esibisce in trio (Julian Lage – chitarra; Jorge Roeder – contrabbasso; Dave King – batteria).

Nato nel 1987, Julian Lage, ad appena 35 anni, ha già una lunghissima carriera alle spalle. Bambino prodigio, all’età di sette anni già si esibiva da professionista nell’area di San Francisco. A confermarlo c’è anche un film documentario: Jules at Eight, diretto da Mark Becker nel 1996. Poco dopo, nel 2000 fu invitato a esibirsi alla cerimonia dei Grammy Award: aveva appena 12 anni.

Ore 21.15. Ingresso a pagamento. Info: 0541 793824 (Corte Agostiniani) – info@jazznetwork.it

fino a venerdì 21 luglio 2023

Sedi varie – Rimini

Antico/Presente – Festival del Mondo Antico

XXV edizione. La memoria del tempo

Torna anche quest’anno la rassegna culturale di conferenze, incontri, presentazioni di libri, visite guidate e spettacoli in cui leggere il passato per comprendere il presente e costruire con maggiore consapevolezza il futuro. La memoria del tempo, il titolo dell’edizione 2023, è una riflessione a più voci sulla missione storica del Festival stesso, su come l’uomo abbia conservato traccia del passato per affrontare il proprio tempo, per costruirlo, gestirlo, talvolta esorcizzarlo.

– Mercoledì 12 luglio ore 18.30, al Museo della Città Lapidario Romano, via L. Tonini 1, Marcella Frangipane in dialogo con Caterina Visco: Un frammento alla volta. Memoria dal sottosuolo. Ingresso gratuito

– Giovedì 13 luglio ore 17, al Museo della Città: Laboratorio di mosaico per bambini da 7 anni. A cura di Elisa Brighi. Vestiamo i panni di un antico artigiano per realizzare un nostro piccolo mosaico secondo la tecnica tradizionale di età romana. Si può scegliere anche un laboratorio per conoscere e sperimentare i vari tipi di giochi che i bambini avevano nell’antichità, a cura di cura di Romina Pozzi. Costo 5 €. Oppure partecipare a un viaggio sonoro alla scoperta della musicalità delle nostre vite. Ingresso libero.

– Venerdì 14 luglio ore 21.30, al Museo della Città Conferenza serale con Marcello Flores e Michela Ponzani: Buona e cattiva memoria. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Programma completo su: https://antico.comune.rimini.it/programma

Ingresso gratuito Info: antico.comune.rimini.it

giovedì 13 e venerdì 14 luglio 2023

Parco degli Artisti, via Marecchiese, 387 – Rimini Vergiano

Paolo Crepet. Lezioni di sogni

Ripercorrendo quanto scritto negli ultimi trent’anni, mescolando ricordi personali e pubbliche riflessioni, Paolo Crepet offre il frutto della sua lunga esperienza, delineando quello che in molti hanno definito «il metodo Crepet». Un lungo viaggio, che pone al centro il bisogno di ripensare la genitorialità, la scuola, il rapporto tra le generazioni, il futuro. Le pagine di ‘Lezioni di sogni’ vogliono essere dunque spunti, provocazioni, richiami, un’occasione per riflettere sul futuro delle giovani generazioni. I biglietti sono disponibili su Liveticket. Ore 21 Ingresso a pagamento.

Info: https://www.facebook.com/events/765637704989712

sabato 15 luglio 2023

Rimini Beach Arena, via Principe di Piemonte, 56/62 – Rimini Miramare

Social Music City Rimini on The Beach

Rimini Beach Arena diventa teatro del più grande evento underground di tutta la stagione, con i grandi dj techno riuniti sulla spiaggia di Rimini: Charlotte de Witte, Tale Of Us, Marco Carola, Mathame, Armonica (in ordine di apparizione).

Per l’aftershow in discoteca si va al Cocoricò di Riccione (by night) con Anfisa Letyago, Brina Knauss, Richie Hawtin (in Piramide), blk e Somniac One (in T-Room) e Francesco Del Garda e Sugar Free (in Titilla).

I biglietti sono disponibili su: www.socialmusiccity.it/events – www.ticketsms.it

Orario: dalle 16 all’01. Ingresso a pagamento Info: 335 564 5740 www.riminibeacharena.com

fino a domenica 16 luglio 2023

Rimini Fiera, Via Emilia 155 – Rimini

Sport Dance

Danza sportiva, spettacolo, gare e molto altro. L’evento, che si svolge per oltre dieci giorni, prevede competizioni coinvolgenti ed emozionanti sia per gli atleti FIDS che per il pubblico spettatore, che può assistere alle performance di tutte le specialità della danza sportiva in occasione dei Campionati Italiani di Danza Sportiva. Largo spazio, come sempre, anche alle competizioni internazionali e alla principale fiera del settore in Italia, dedicata alle aziende interessate al mercato della danza presenti nell’Expo Village. Orario: dalle 9 alle 21. Ingresso libero.

domenica 16 luglio 2023

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22

Santarcangelo festival

Spettacolo ‘A Plot/A scandal’ con Ligia Lewis al Teatro Galli

Il Teatro Galli di Rimini ospita un appuntamento della 53esima edizione di Santarcangelo Festival, in programma dal 7 al 16 luglio. Intrecciando narrazioni storiche, aneddotiche, politiche e mitiche – che vanno dal pensatore illuminista John Locke al ruolo di Maria Olofa (Wolofa) nella rivolta degli schiavi di Santo Domingo del 1521, dall’artista e rivoluzionario cubano José Aponte fino alla bisnonna di Lewis, una figura-guida della resistenza – la coreografa Ligia Lewis costruisce la poetica del rifiuto ai margini della rappresentazione. “A Plot/A Scandal” è una scena in divenire in cui l’agitazione per ciò che non si adatta può trovare il suo posto.

Lo spettacolo proposto presenta dei contenuti sensibili: luci stroboscopiche, scene di nudo.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 623149 biglietteria@santarcangelofestival.com

martedì 18 luglio 2023

Corte degli Agostiniani, via Cairoli, 42 – Rimini centro storico

Live di Manuel Agnelli

74° Sagra Musicale Malatestiana – Percuotere la mente

Dopo aver fatto atterrare il Lazarus di David Bowie sul palcoscenico del Teatro Galli, Manuel Agnelli torna il 18 luglio a Rimini, questa volta alla Corte degli Agostiniani, lo spazio abituale di Percuotere la mente. Il cantautore leader degli Afterhours proporrà un live che partirà dal suo ultimo album da solista, ‘Ama il prossimo tuo come te stesso’. Una sfida che risuona come un’esortazione di terribile attualità, un nuovo cammino in cui Agnelli ora si appropria di linguaggi altri e li trattiene, in una drammaturgia del proprio percorso artistico dove anche il teatro fa la sua parte insieme alla musica. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà al Teatro Galli.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento Info: 0541 704294-96 www.biglietteria.comune.rimini.it

martedì 18 luglio 2023

Spiaggia di Rimini, Tiki, Bagno 26

Rimini è un alfabeto ancora da imparare

Pino Rovitto in dialogo con il giornalista Giorgio Tonelli

Pino Rovitto, autore di ‘Rimini Minima’ e di ‘Dizionarietto Immaginario Riminese’, parla di Rimini con il giornalista Giorgio Tonelli, presso il Bagno Tiki 26, Rimini.

Rimini è un mito, e come con tutti i miti, non bisogna avere fretta.

Rimini è tante città indefinite, inaspettate; è un catalogo, un repertorio di esistenze. Rimini Minima racconta la città attraverso le parole. Se non conosci le parole non conosci le cose.

Dizionarietto immaginario riminese è un tentativo di mettere ordine nel disordine della vita. Un dizionario, si sa, ci fa sognare, viaggiare nel tempo e nello spazio. Ogni parola è una zattera, che ci fa partire, verso altre parole, altri desideri, altri ricordi, altre nostalgie. Verso altre destinazioni, altri destini. Ore 21.15