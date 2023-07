Ecco tutti gli appuntamenti in programma nel riminese

La Notte Rosa, il Capodanno dell’estate in Riviera, diventa maggiorenne e per festeggiare la diciottesima edizione parte con un’anteprima senza precedenti. Ad aprire ieri il lungo weekend rosa la prima serata del Tim Summer Hits che ha portato in piazzale Fellini – e che porterà sotto i riflettori di Rai 2 dal 16 luglio – alcuni tra i più grandi artisti italiani e internazionali con i loro più grandi successi e gli immancabili tormentoni estivi. Dopo Tony Effe con Emma, e Tananai con il suo nuovo singolo sentimentale ‘Abissale’, a scaldare subito il pubblico della prima riminese è arrivato Blanco, il ragazzo che ha travolto la discografia, fresco del grandissimo successo dei 40mila all’Olimpico, 60 dischi di platino, 4 dischi d’oro, più di 3 miliardi di streaming e un Sanremo vinto con Mahmood. Con il suo “Briciolo di Allegria” ha contagiato i tantissimi giovani, coppie, famiglie, bambini che si sono dati appuntamento nella piazza riminese. L’energia musicale dei giovani artisti è proseguita con Angelina Mango, passando per il tormentone dell’estate ‘Mon Amour’ di Annalisa che, dopo aver surclassato tutte le hit estive di quest’anno, ha conquistato il doppio platino. La serata è continuata con il dj set di Gabry Ponte, seguito da quattro ore non stop di musica con Hosanna, Ciccio Merolla, Raf, Renga insieme al padrone di casa Nek, Claude, Mara Sattei, Coma Cose, Tony Effe, Nina Zilli, Lda, Aka 7 Even, Alexia, Gaia, Emma, Coma_Cose, Junior Cally, Fulminacci, Galeffi, Colla Zio, per terminare con Sethu. Una serata di grande musica condotta dalla complicità di Andrea Delogu e Nek.

Contemporaneamente in piazza Cavour andava in scena un’altra anteprima d’eccezione della Notte Rosa con protagonista il ballo liscio. Sul palco di Rimini Folk, con i loro grandi successi, le orchestre di Edmondo Comandini e Roberta Cappelletti che hanno fatto ballare nel nome della tradizione romagnola e delle esibizioni delle scuole di danza riminesi centinaia di persone di tutte le età.

Il programma della notte rosa continua per entrare nel clou venerdì sera con decine di appuntamenti. Venerdì 7 luglio la festa inizia in spiaggia con Un Mare di Rosa in Riva, spettacoli diffusi in riva al mare tra mangiafuoco, danzatori, musica dal vivo e degustazioni con i format consolidati della Notte Rosa: Un Mare di Vino, Un Mare di Fuoco e il debutto di Un Mare di Piadina. 7 km di spiaggia, dal porto a Miramare, saranno illuminati da un filo unico di luci, per segnare il percorso che guida gli ospiti lungo una “promenade” di sabbia illuminata, con clou dal bagno 47 al 63. Dalle ore 21 si rinnova e si amplifica il sodalizio tra la Notte Rosa e Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale targata Rai2. La seconda delle tre serate del più grande evento musicale televisivo dell’estate torna in piazzale Fellini, portando sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti e conosciuti della scena musicale italiana con i loro grandi successi dell’estate, presentati da Andrea Delogu e Nek, I tre appuntamenti in Piazza Fellini saranno visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 per tre domeniche.

Venerdì 7 e sabato 8 spazio anche al Discoradio Party, con Matteo Epis, Edo Munari, Valentina Guidi e Don Cash: dalle ore 22 piazzale Kennedy farà il pieno di musica e divertimento con la postazione e la festa itinerante di RDS 100% GRANDI SUCCESSI.

E come di consueto alla mezzanotte di venerdì 7 luglio si accenderà in contemporanea il grande spettacolo di fuochi d’artificio su tutta la riviera romagnola. La magia dei fuochi d’artificio torna per colorare il mare, il cielo e le colline della Riviera (Marina Centro: spiaggia libera in piazzale Boscovich, Viserba: bagno 29, Rimini Sud: spiaggia libera tra i bagni 98 e 99 (zona Bellariva/Marebello).

L’atteso concerto all’alba quest’anno si terrà a Rimini domenica 9 luglio. Momenti imperdibili al sorgere del sole, con luce, colori e musica che si fondono in una magica alchimia per dare il benvenuto al nuovo giorno. Sul palco di Riminiterme a due passi dal mare il violino solista Mihaela Costea sarà il violino solista nelle “Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, uno dei capolavori più amati di ogni tempo, che suonerà sul suo prezioso violino Matteo Goffriller del 1690. Un momento magico sulla spiaggia di Miramare, a partire dalle 5.15 del mattino.

La festa continua:

MOSTRE E VISITE GUIDATE

sabato 8 luglio

Rimini, Corso d’Augusto, 235 – Visitor Center

City Tour con visita guidata al Fellini Museum e aperitivo

Sabato della Notte Rosa non poteva mancare l’Aperitour felliniano, a cura di VisitRimini, la visita guidata all’ora dell’aperitivo, il momento perfetto per visitare il Fellini Museum accompagnati da una guida e andare poi alla scoperta dei luoghi più amati dal grande Maestro. Durante la visita sarà svelato un interrogativo: il maestro Fellini come vivrebbe in questa nuova Rimini? Il Fellini Museum sarà la chiave per scoprire com’era il cinema ai tempi di Federico e si parlerà anche di un Fellini inedito in un percorso tra piccoli vicoli, quartieri, la nuova Piazza Malatesta e Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum. Nel percorso non può mancare il cinema Fulgor dove tutto nacque. Al termine del tour un piccolo aperitivo, un brindisi insieme per celebrare il maestro.

Ore: 18:00. Info: www.visitrimini.com/esperienze/307902-rimini-aperitour-un-percorso-felliniano

sabato 8 luglio

Domus del Chirurgo, piazza Ferrari – Rimini centro storico

Alla scoperta della Rimini sotterranea: le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli

Una grande opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea

Ore 10.30 A pagamento: 5 €. Info: 0541 793851

domenica 9 luglio

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Alla scoperta del Museo della Città

Visite guidate al Museo della Città, uno scrigno che riflette la lunga storia di Rimini.

Ore 10.30. A pagamento: 5 € Le visite guidate hanno una durata di 1 ora e 30 minuti circa.

Prenotazioni su: www.ticketlandia.com/m/event/visite-pinacoteca Info: 0541 79385

fino al 24 settembre

Rimini, Piazza Malatesta – Centro storico, Rimini

Rimini Revisited – Oltre il mare. Marco Pesaresi

La Riviera rivista vent’anni dopo nelle fotografie di Marco Pesaresi, reporter riminese, una mostra e due sedi espositive a Rimini e a Savignano sul Rubicone. La mostra si compone complessivamente di 173 fotografie, alcune delle quali furono già esposte vent’anni fa nella mostra “Rimini”, che il reporter dedicò alla sua città nel 2003. Oggi queste immagini, diventate simbolo di un certo modo di percepire e immaginare la riviera, vengono riproposte insieme ad altre fotografie del fotografo riminese. Ne scaturisce un grande affresco sulla “romagnolità” rappresentata dall’insieme di cultura, tradizioni e paesaggi che caratterizzano la riviera romagnola. Si aggiunge in tal modo un nuovo capitolo al grande racconto per immagini che Marco Pesaresi ha costruito intorno alle atmosfere, alle persone, agli eccessi e all’originalità della sua terra e della sua città, uno dei territori più visitati in Europa. “Rimini Revisited” si configura dunque come una rilettura critica del progetto originale, condotta grazie al notevole patrimonio di documenti che l’autore ha lasciato. La mostra, a cura di Mario Beltrambini e Jana Liskova, realizzata dai due Comuni, con SI FEST, Fototeca Marco Pesaresi e Fellini Museum Rimini, è visitabile fino al 24 settembre, in entrambi i luoghi espositivi, l’Ala di Isotta di Castel Sismondo a Rimini e la Sala Allende, in Palazzo Martuzzi, a Savignano sul Rubicone.

Orario a Rimini: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Tutti i mercoledì e venerdì di luglio e agosto apertura serale 21-23. Ingresso libero.

Sono previste visite guidate che conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, tutti i mercoledì sera di luglio e agosto, al prezzo di 8 € Info: www.fellinimuseum.it

fino al 31 agosto

Spiaggia di Rimini sud, dal bagno 47 al bagno 100

Tutti al Mare

A Rimini sulla spiaggia si può visitare una mostra inedita dal titolo “Tutti al mare”, una mostra fotografica diffusa che racconta 180 anni di vacanza a Rimini. Passeggiando dal bagno 47 al bagno 100 si potranno incontrare un centinaio di plance che raccontano la spiaggia dai suoi esordi ottocenteschi a oggi, passando attraverso gli anni del boom economico, quando Rimini diviene la Capitale del turismo balneare europeo: oltre due chilometri e mezzo di sorrisi, giochi, eventi, riti e miti da spiaggia accompagnano lo spettatore lungo curiosità, luoghi e pratiche in parte rimasti invariati da oltre un secolo, in parte cancellati dal tempo. A corredo dell’apparato fotografico, splendidi manifesti di promozioni turistiche del passato e alcune bizzarrie.

fino al 20 agosto 2023

Rimini, Fellini Museum – Palazzo del Fulgor

Dal Fumetto al Film: mostra di Romano Garofalo

Una mostra di disegni e illustrazioni che racconta 40 progetti cinematografici con i personaggi più famosi creati da Romano Garofalo, fumettista, scrittore e giornalista riminese.

Noto al grande pubblico per essere il padre di Jonny Logan, un simpatico antieroe, che ebbe grande successo editoriale negli anni Settanta apparso anche in Tv nella popolare serie Supergulp (Rai2), e di Mostralfonso, è stato uno dei più prolifici autori di fumetti tra gli anni Settanta e Ottanta.

Sabato 8 luglio

Rimini, Via Clerici 5

5^ Pink Race “Fluid”. La corsa della Notte Rosa

5° edizione della corsa della Notte Rosa sui 10.500 metri agonistica e sui km 7 non agonistica, fino alla corsa giovanile, valevole per la 4^ prova del Campionato Provinciale Giovanile Uisp Rimini di corsa su strada. La gara agonistica si disputa su un circuito realizzato appositamente a misura di podista, una gara dove i runner di tutta Italia corrono alla ricerca del proprio primato sulla distanza nel clima di festa della Notte Rosa. La corsa è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal, Run Card e di E.P.S. riconosciuti dal CONI.

Orario: Ritrovo ore 17.30: Bar Lunatico, Partenze ore 19.30, eccetto le Gare giovanili ore 18.35

Tempo Massimo corsa competitiva: 1h 30’. Info: www.goldenclubrimini.it/pink-race

Sabato 8 luglio

Rimini, Chiostro Biblioteca, Via Gambalunga, 27

Voci nei Chiostri

Rassegna di concerti corali nei Chiostri e nei Cortili dell’Emilia Romagna, spazi annessi a luoghi dedicati al culto dell’anima o al viver civile. Il direttore artistico della rassegna corale è Andrea Angelini, presidente di AERCO.

A Rimini per la Notte Rosa si esibisce il Coro La Bottega delle Voci. Dir: Fabio Mengucci.

Ore 21. Ingresso gratuito. Info: ufficio@aerco.emr.it

Tra gli eventi a corollario:

La festa continua lungo tutta la costa, da Torre Pedrera a Miramare, grazie agli eventi organizzati dai Comitati turistici. Ad esempio:

A Viserba sabato 8 luglio – Spettacolo Folk tradizionale con i “Fiemme Musikanten” da Cavalese. Gli amici della Val di Fiemme sbarcano al mare, mentre domenica 9 ci sarà un Tributo a Lady Gaga con Judas in concerto.

A Rivabella lo show di Gianni Drudi intratterrà il pubblico per la serata di sabato 8 luglio, accompagnato da Band & Cikytas do Brasil.

A Rivazzurra la Notte Rosa si festeggia con tre serate dedicate ai colori, ai suoni e alle musiche che richiamano i Pink Floyd, la mitica band inglese degli anni 70 che più di ogni altra incarna il senso di libertà e di essere di questa edizione Pink Fluid. Sabato 8 luglio si prosegue con i FuoriTempo, la band riminese proveniente da varie miscele musicali ricche di colore all’insegna della libertà più dirompente dei Pink Floyd fino alle musiche italiane e inglesi degli anni 70 che trasudano libertà e amore, un viaggio senza tempo per vivere la spensieratezza. Si finisce domenica 9 luglio con i Real Pop, band di artisti con provata esperienza, che un insieme di musica POP, ricca di sound, colori e voglia di libertà di muoversi, ballare e cantare insieme sotto il cielo stellato di Rivazzurra. Ogni serata musicale avrà una cornice suggestiva con i classici Mercatini di Art’ Ingegno, Artigianato e Collezionismo sulla passeggiata davanti ai bagni dal 120 al 128 dalle 17, con tanti articoli “hand made “. A seguire gli spettacoli dalle 21 alle 24. Ritrovo in Piazzetta Giardini di Rivazzurra, in viale Regina Margherita, davanti ai Bagni dal 120 al 128.

A Viserbella, sabato 8 luglio: schiuma party al bagno 47.

A Torre Pedrera un ricco programma per tutta la famiglia: sabato 8 luglio dalle ore 21.00 Concerto con musica dal vivo della Cover Band sul Lungomare di Torre Pedrera, mentre domenica 9 luglio c’è il Pink Tower, spettacolo e concerto con la Gioel’s Band, in piazza Sacchini.