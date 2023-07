Volge al termine Ciné – Giornate di Cinema, manifestazione dell’industria cinematografica a Riccione, che con le convention della mattinata di venerdì 7 luglio chiude i lavori della XII edizione.



Nella mattinata di venerdì 7 luglio saranno le convention di I Wonder Pictures (ore 9.45, sala Concordia) e Warner Bros. Discovery (ore 10.40, sala Concordia) gli ultimi appuntamenti in programma all’interno del Palazzo dei Congressi. L’area talk ospiterà invece l’appuntamento Christie products and services a cura di Ehome Italia Service (ore 9.30).



Nella mattinata di venerdì parteciperanno a Ciné anche gli iscritti alla Summer School organizzata da Fondazione ANICA ACADEMY del Cinema, dell’Audiovisivo e del Digitale – Ente del Terzo Settore. Iniziata a Rimini il 3 luglio, la Summer School si concluderà proprio a Riccione nell’ambito di Ciné venerdì 7 luglio con i ragazzi e le ragazze partecipanti che assisteranno alla presentazione di alcuni listini e riceveranno gli attestati di fine corso.



Si chiude anche il programma di Ciné in Città, il palinsesto di appuntamenti per il pubblico che ha animato il centro di Riccione da domenica 2 luglio. Sarà assegnato a Mario Di Leva l’ultimo degli Hot Corn Award, che il giovanissimo protagonista della serie Rai1 Resta con me riceverà alle ore 17.30 davanti alla platea dei ragazzi di Cinecamp (ore 17.30, sala 3).



L’Arena di Piazzale Ceccarini ospiterà invece la proiezione di un classico senza tempo come Casablanca, che grazie a Warner Bros. Discovery sarà possibile rivedere sul grande schermo (ore 21.30).



Ulteriori informazioni e programma completo sul sito: www.cinegiornate.it



Ciné – Giornate di Cinema è promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio