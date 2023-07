Oggi un primo assaggio della grande festa che animerà le province di Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini tra musica, animazione, divertimento, arte e cultura

La Notte Rosa – Pink Fluid regala al proprio pubblico una ricca anteprima tra musica, divertimento, animazione, spettacoli, arte e cultura. In attesa che il Capodanno dell’estate entri nel vivo dal 7 al 9 luglio, nella giornata di domani – giovedì 6 luglio – non mancheranno gli appuntamenti per scandire il conto alla rovescia in attesa del grande evento che porterà una ventata di gioia, euforia ed emozioni nelle province di Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna e Ferrara, tra spiagge, colline, città d’arte e piccoli borghi. Un’anteprima, ovviamente, nel segno dello spirito che da sempre contraddistingue la Notte Rosa e che sarà il filo conduttore anche di questa edizione, la 18esima, quella della ‘maggiore età’. Piazze, strade, monumenti, arene, lungomari, spiagge, parchi di divertimento si tingeranno di rosa e prenderanno vita con spettacoli, concerti, performance, happening, musica, luci, wellness e trekking. Eventi per tutti, giovani, famiglie, sportivi, amanti del buon cibo e appassionati di cultura. Il territorio romagnolo si propone nella sua interezza con tanti eventi legati da un filo rosa capace di unire entroterra, costa, cultura, musica, borghi, castelli e innovazione. Un’edizione, quella 2023, che segnerà dunque il 18esimo compleanno della Notte Rosa, che per l’occasione diventa Pink Fluid. Un fortissimo messaggio di libertà e inclusione, di empatia e condivisione, capace di abbattere qualsiasi barriera e di abbracciare un territorio distribuito su quattro province.

Di seguito una panoramica degli eventi di giovedì 6 luglio divisi per province.

Provincia di Ferrara.

A Ferrara il rock degli Europe – il celebre gruppo svedese simbolo degli anni Ottante e famoso in tutto il mondo – darà ufficialmente il via ai festeggiamenti con un grande concerto la sera dalla 19.00 (ingresso a pagamento) in piazza Trento Trieste.

Ai nastri di partenza “Tresinfesta Pink 2023”: a Tresignana cinque giorni di festeggiamenti ed esplorazioni culturali (fino al 10 luglio) fra monumenti di architettura razionalista colorati in rosa, accompagnati dalla musica di “Alex Mari & The Lovers”, “Bononia Sound Machine”, “Highway To Hell”, “I Giullari”, e un ricco cartellone di iniziative collaterali. Dalle 16.00 alle 24 in piazza Italia. Alle 20 viale Roma si trasformerà in un ristorante sotto le stelle per l’iniziativa ‘Pizzata in amicizia’ con una cena a base di pizza, birra, anguria e melone organizzata in collaborazione con le attività commerciali del paese, accompagnata da musica e karaoke. Alle 21.00, sul ring allestito in Piazza Italia, vi sarà la riunione pugilistica regionale maschile e femminile di boxe organizzata da Asd Ferrara Boxe con dieci incontri in programma.

Provincia di Ravenna.

“La Milanesiana in Romagna”, rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, farà tappa a Cervia con Rita Pavone e Giampiero Mughini. Un appuntamento esclusivo, dedicato proprio ai 60 anni di carriera della celebre cantante, che dialogherà con lo scrittore e giornalista prima di accompagnare il pubblico in un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, con il concerto “Un piede nel passato e lo sguardo dritto e aperto nel futuro”. Appuntamento dalle 21.00 alle 23.00 all’Arena Lido Rubicone in piazza Garibaldi.

Provincia di Forlì-Cesena

San Mauro Mare tinge di rosa la sua maestosa Arena Arcobaleno, proponendo un programma settimanale, ricco di eventi, spettacoli ed emozioni ad arrivare all’evento clou del week end Pink fluid come un’onda fluida e omnicomprensiva, tra cabaret, mercatini, chioschi e bar. Quella di giovedì 6 luglio sarà una serata all’insegna della comicità con l’esibizione del performer Andrea Vasumi direttamente da Zelig. Appuntamento alle 21.00 in via della Libertà.

Provincia di Rimini

Giovedì 6 luglio primo appuntamento con le tre serate di Tim Summer Hits, la grande kermesse musicale targata Rai2. Il più grande evento musicale televisivo dell’estate, condotto da Andrea Delogu e Nek, farà rotta in piazzale Fellini, nella splendida cornice affacciata sulla spiaggia di Rimini, portando sotto i riflettori alcuni dei nomi più importanti e conosciuti della scena musicale italiana con i loro grandi successi dell’estate. Tanti gli ospiti attesi nel corso delle tre serate che sarà possibile rivedere in prima serata su Rai2. Saranno 70 gli artisti in arrivo al TIM Summer Hits a Rimini nelle serate del 6, 7 e 8 luglio per uno spettacolo esplosivo che parte dalle piazze fino a raggiungere le singole case: i tre appuntamenti in Piazza Fellini, infatti, saranno poi visibili da domenica 16 luglio in prima serata su Rai 2 e in contemporanea su Rai Radio 2 per tre domeniche. Sul palco nelle tre serate si alterneranno Achille Lauro, Aiello, Aka 7even, Alex Britti, Alexia, Alfa, Ana Mena, Angelina Mango, Annalisa, Arisa, Asteria, Benji, Blanco, Chiello, Ciccio Merolla, Claude, Clementino, Cmqmartina, Colla Zio, Coma_Cose, Diodato, Elettra Lamborghini, Emis Killa, Emma, Ex-Otago, Federico Rossi, Finley, Follya, Fred De Palma, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Galeffi, Giuse The Lizia, Hosanna, Il Tre, Junior Cally, Lda, Lo Stato Sociale, Ludwig, Luigi Strangis, Mara Sattei, Matteo Romano, Mobrici, Ndg, Neima Ezza, Nina Zilli, Olly, Paola & Chiara, Raf, Renga Nek, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rovere, Santi Francesi, Seryo, Sethu, Shari, Tananai, The Kolors, Tommaso Paradiso, Tommy Dali, Tony Effe, Tredicipietro, Valentina Parisse,Vegas Jones, Wax, Zero Assoluto. Nel centro storico di Rimini andrà in scena il Rimini Folk Ballo Liscio. Una serata in onore del ballo liscio, per tornare a vivere un’atmosfera d’altri tempi nel cuore di Rimini, ma soprattutto una serata di divertimento aperta a tutti nel nome della tradizione romagnola con le Orchestre di Roberta Cappelletti ed Edmondo Comandini. Dalle 21.00 alle 23.30 in piazza Cavour. Ultimo giorno giovedì 6 per le divertenti incursioni teatrali dall’onirica atmosfera felliniana nella cornice del centro storico di Rimini con “InsoliTouRimini”, le “visite guidate teatralizzate” attraverso la città, dall’Arco d’Augusto al Borgo San Giuliano, che offrono l’occasione di scoprire in modo divertente e originale una Rimini inusuale, passando attraverso i quartieri meno conosciuti, ascoltando curiosità e aneddoti. Orario 17.45 – 20.00 Largo Giulio Cesare – Centro Storico di Rimini. Prosegue sino al 24 settembre, Rimini Revisited. Oltre il mare. Marco Pesaresi, la mostra, con due sedi espositive, una a Rimini a Castel Sismondo nell’Ala Isotta e l’altra a Savignano sul Rubicone nella Sala Allende di Palazzo Martuzzi, inaugurata il 24 giugno scorso. Sulla spiaggia si potrà visitare “Tutti al mare”, la mostra fotografica diffusa che racconta 180 anni di vacanza a Rimini. Passeggiando dal bagno 47 al bagno 100 si potranno incontrare un centinaio di plance che raccontano la spiaggia dai suoi esordi ottocenteschi a oggi, passando attraverso gli anni del boom economico, quando Rimini diviene la Capitale del turismo balneare europeo.

Anteprima da non perdere il 6 luglio a Torre Pedrera di Rimini con “La Notte Rosa baby”: musica, animazione e spettacoli per bambini tra il lungomare e piazza Sacchini. Un programma ricco di sorprese, che proseguirà fino al 9 luglio.

Spazio anche alle mostre di Riccione a Villa Mussolini, dal 22 giugno al 12 novembre, è visibile una mostra dei più amati fotografi del XX secolo: Robert Doisneau con Un certain Robert Doisneau. Sempre a Riccione, in centro, prosegue sino al 7 luglio, Ciné, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica.

