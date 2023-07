Da oggi al 7 luglio a Riccione tutto il cinema che verrà

Prende il via oggi, martedì 4 luglio, la XII edizione di Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione estiva di networking e di aggiornamento professionale dell’industria cinematografica promossa da ANICA, in collaborazione con ANEC, sostenuta dal MiC, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Emilia-Romagna Film Commission e dal Comune di Riccione, prodotta e organizzata da Cineventi con la direzione di Remigio Truocchio. Fino a venerdì 7 luglio Riccione si trasformerà nella capitale del cinema, con le convention e le presentazioni delle società di distribuzione che presenteranno i loro listini per la prossima stagione ad una platea di addetti ai lavori, ma saranno tante anche le anteprime aperte a tutto il pubblico di appassionati.

Il programma di oggi prende il via con un appuntamento ormai consolidato ovvero il convengo organizzato da Box Office in collaborazione con ANICA e ANEC dal titolo “Cinema Italiano: è vera revolution?” alla presenza di Lucia Borgonzoni (Senatrice e Sottosegretario di Stato al MiC), Paolo Del Brocco (Amministratore Delegato di Rai Cinema), Luigi Lonigro (Direttore 01 Distribution e Presidente unione editori e distributori ANICA), Mario Lorini (Presidente ANEC), Federica Lucisano (AD di Lucisano Media Group/IIF), Massimiliano Orfei (Amministratore Delegato di Vision Distribution), Vittoria Puccini (Presidente UNITA). Il convegno sarà moderato da Paolo Sinopoli (Box Office) e introdotto da Massimo Proietti (CDA Cinetel) con l’analisi della la profilazione di Cinexpert del primo semestre 2023.

Ad inaugurare le convention delle distribuzioni, nella giornata di martedì 4, sarà Universal Pictures (ore 17.45, sala Concordia). La convention sarà preceduta dall’inaugurazione della manifestazione (ore 17.00, sala Concordia), alla presenza di Lucia Borgonzoni, Francesco Rutelli (Presidente ANICA), Benedetto Habib (Presidente Produttori ANICA), Luigi Lonigro (Presidente unione editori e distributori ANICA), Mario Lorini, Gianluca Bernardini (Presidente ACEC). Alle 17.00, sempre in sala Concordia, sarà inoltre assegnato il Premio Mina Larocca promosso da ANICA come riconoscimento all’eccellenza femminile nel settore cinematografico e audiovisivo, in memoria del Direttore Generale di ANICA prematuramente scomparso.

Il programma martedì sarà ricco di anteprime: arriva a Riccione il nuovo attesissimo film di Wes Anderson, Asteroid City, in sala dal 14 settembre per Universal Pictures(ore 19.00, sala Concordia), si prosegue poi con l’anteprima di Uomini da marciapiede (ore 22.00, sala 3), commedia diretta da Francesco Albanese, prossimamente in sala per Minerva Pictures con Altre Storie, che sarà presentata in sala da alcuni degli interpreti Paolo Ruffini, Herbert Ballerina, Lucia Di Franco, Fioretta Mari, Cristina Marino.

In serata si accenderanno le luci su Piazzale Ceccarini con gli appuntamenti di Ciné in Città. Ospite d’onore sarà il maestro Pupi Avati, che incontrerà il pubblico di Riccione in dialogo con Andrea Morandi, direttore del magazine digitale di cinema e serie Hot Corn, e riceverà l’Hot Corn Award Legend. La serata prosegue con la proiezione di uno dei film cult della carriera del cineasta bolognese, Il cuore altrove (ore 21.15, Arena Piazzale Ceccarini).

Il programma di Ciné proseguirà fino a venerdì 7 luglio con convention, anteprime, talk e incontri con tanti ospiti, tra cui Edoardo De Angelis Pierfrancesco Favino, Matteo Garrone, Enrico Brignano, Micaela Ramazzotti, Claudio Bisio, Gianluca Ansanelli, Vincenzo Salemme, Max Tortora, Neri Parenti, Paola Minaccioni, Carolina Crescentini, Mario Di Leva, Massimiliano Bruno, Edoardo Leo, Paola Cortellesi, Emanuela Fanelli, Davide Minnella e Francesco Scianna, Diego Abatantuono e Francesco Patierno.

Ulteriori informazioni e programma completo sul sito: www.cinegiornate.it